Последнее мирное лето. Германия опять грозит России

Германия в своём милитаризме пошла на новый исторический виток. И стала грозить России. Заявления министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что большая война с русскими неизбежна уже к 2029 году, а может и раньше, больше смахивает на внутриполитическую браваду.

Но недооценивать угрозы со стороны НАТО тоже не следует. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия "вынужденно может предпринимать меры по обеспечению безопасности" на фоне заявлений о возможном конфликте с Североатлантическим альянсом (НАТО). А Мария Захарова для так прокомментировала последние заявления немецкого военного министра: "Теперь нет сомнений в том, кто агрессор".Германия впервые за последние 80 лет после разгрома во Второй мировой стала демонстрировать военные мускулы. Так согласно апрельскому отчету Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) в 2024 году Германия потратила на вооружение больше денег, чем когда-либо прежде, и сейчас занимает четвертое место (перескочила с седьмого места всего за год) по военным расходам среди всех стран мира. И это произошло ещё до принятия правительством нового плана по глобальному перевооружению. Только в декабре прошлого года Бундестаг одобрил 37 военных проектов на 20 миллиардов евро по модернизации и разработке подводных лодок, реактивной системы залпового огня PULS и ракет средней дальности Taurus, бронетранспортеров Puma и истребителей Eurofighter. И запущенный моховик никто останавливать не станет. Для новой войны готовят плацдармы, вооружения, бюджеты и общественное мнение. Именно для внутреннего пользования была озвучен тезис Писториуса о "последнем мирном лете". Зачем Германии война с Россией – размышляли эксперты в свои соцсетях.Эксперт по Германии Артём Соколов2029 год в немецких алармистских прогнозах увязан с внутриполитической динамикой ФРГ. В данном году должны закончиться полномочия действующего правительства, и всплыл этот год в риторике немецких первых лиц где-то к середине работы "светофорной коалиции". Писториуса очень хотели представить незаменимым военным администратором, без которого реформа бундесвера обречена на провал. И это удалось - он единственный оставшийся в правительстве Фридриха Мерца министр из команды Шольца. Поскольку жизнеспособность чёрно-красной коалиции из-за внутренних скандалов под вопросом, Писториусу приходится напоминать избирателям, что он выше мелочных меж- и внутрипартийных склок и во что бы то ни стало должен довести военную реформу до конца. А именно до 2029 года.Публицист Вадим АвваКогда министр обороны войны ФРГ Борис Писториус говорит, что война с Россией может начаться раньше 2029 года, и что "последнее мирное лето позади", он забывает о существенной детали: война сама по себе не начинается. В нашем случае бессмысленно даже писать: кто-то должен выстрелить первым. Потому что войне более 10 лет, и все эти годы западный политикум откармливал кабанчика по имени Арес (бог войны в греческой мифологии - Ред.). Тот вырос, и из локальной истории русской Гражданской войны на Украине, где за бандеровцев, и вместе с ними, играло НАТО, стал европейской, даже всеобщей. Вклад Федеративной республики в общую войну с Россией — огромен. Берлин забыл, но не простил нам, воссоединения Германии, как и торжественные обещания Коля, Геншера, Шрёдера про – "Никогда из Германии не будет исходить угроза России". Да запросто. Исходила, исходит и будет исходить. Объединённая Германия представляет угрозу сама по себе. Разнонаправленную. Привет Петену, Франции и прочей Польше. Главным в ситуации является другое: 1. В сегодняшней Германии, всех странах ЕС и Британии созданы системы воспроизводящихся бутафорскими, фальшивыми выборами коллективных диктатур, когда 10 или 15% населения – армия бюрократов и приближенных к олигархии "синих воротничков", при общей, рукотворной пассивности избирателя, занимает более 50% мест в национальных парламентах. 2. Если не помогает, результаты фальсифицируют, снимают с выборов тех, кого им надо, сажают в тюрьму – Румыния, Молдавия, Украина, Латвия, Эстония, Литва и т.д. 3. Само понятие "коллективной диктатуры" в отношении Запада, к сожалению, не определено, меж тем оно крайне важно. Что это? Речь о принципе гидры, когда вместо одного проворовавшегося, окончательно потерявшего ресурс чиновника или политика, предлагается новый ноунейм, а насосавшийся на власти клоп, задвигается в запасную тумбочку, чтобы быть извлеченным снова, но чуть позже. 4. В описанной схеме, характерной для США, Британии, ЕС полностью утрачен сам принцип "ответственности перед избирателями" и существует лишь строгая отчетность только перед тем, кто назначил, и возьмёт обратно на передержку. 5. Добавим к этому переписанный исторический нарратив, образовательный: русские – главное зло мира, и не заслуживают жить – это не преувеличение, это буквально. 6. Тотальная цензура. 7. Политические убийства, уголовные дела и т.д. против всех серьезных оппонентов – террор. 8. И мы приходим к очевидному, единственно возможному выводу: решить вопрос войны политическим способом с западом невозможно. 9. Союзных России политических сил в Европе нет. Автор описал: почему они никогда не появятся. 10. Решить вопрос войны можно только на поле боя! Борис Писториус отлично это понимает. 11. А мы поставили своей целью уничтожение врага? Не бандеровского режима, а той большой сущности, частью которого является коллективный Зеленский? 12. В военном смысле, если не переходить Атлантику, задача заключается в уничтожении; военного, мобилизационного и экономического потенциала стран НАТО. 13. В контексте общего мироустройства – речь о разрушении политической, военной и технологической гегемонии США.Депутат ГД Андрей ГурулёвЭтот политический сброд в лице Писториуса, Мерца, Стармера и им подобных своими руками роет яму, в которой будет погребена вся европейская цивилизация. Их болезненные фантазии о войне – это приговор их же собственным странам. Если они так жаждут узнать, что такое последнее мирное лето, то пусть готовятся узнать, что такое лето, в котором не будет самой Германии. Церемониться не будем. Не за что. Когда враг сам рвётся в ад, его остаётся только туда проводить. Единственный логичный ответ на эту истерику – абсолютное, тотальное уничтожение угрозы, у нас для этого есть оружие. Никаких других вариантов люди, развязавшие такую риторику, не заслуживают. Смысла в очередной миссии усмирения ценой русской крови больше нет. Придётся ставить в этой истории жирную точку.Политолог Вадим ТрухачёвВ следующем году они вряд ли начнут большую войну, но ход мыслей понятен. Двигаются именно в эту сторону. Народ пока не готов...О ситуации с политическими элитами и незавидным будущим Европы - в статье Ростислава Ищенко "Гигант с менталитетом карлика"

