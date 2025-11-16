https://ukraina.ru/20251116/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu--ivano-frankovskuyu-brigadu-tro-gromyat-ptsu-pomogaet-ukhilyantam-1071682506.html

Западная Украина за минувшую неделю: Ивано-Франковскую бригаду ТрО громят, ПЦУ помогает "ухилянтам"

Западная Украина за минувшую неделю: Ивано-Франковскую бригаду ТрО громят, ПЦУ помогает "ухилянтам" - 16.11.2025 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Ивано-Франковскую бригаду ТрО громят, ПЦУ помогает "ухилянтам"

Ивано-Франковскую бригаду территориальной обороны добивают под Гуляйполем, и её нужно немедленно вывести на отдых и доукомплектование. Об этом заявили родные военнослужащих, вышедшие на пикет

2025-11-16T07:30

2025-11-16T07:30

2025-11-16T07:30

западная украина за неделю

эксклюзив

украина

львов

западная украина

патриарх кирилл

владимир зеленский

пцу

вооруженные силы украины

сбу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0e/1058079481_0:19:1291:745_1920x0_80_0_0_83185c2528208ebd066bc7ad20bd56f2.jpg

Нового главу Минэнерго Киев снова выбирает из выходцев с Западной УкраиныВот уже несколько дней Украина фактически живёт без министра энергетики. Как известно, 10 ноября в Киеве разразился громкий коррупционный скандал, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о разоблачении схемы, организаторы которой получали до 15 % стоимости контрактов национальной акционерной компании (НАК) "Энергоатом" в виде "откатов". В общей сложности им удалось "отмыть" 100 миллионов долларов.Ключевыми лицами схемы были друг Владимира Зеленского и совладелец студии "Квартал-95" Тимур Миндич, экс-министр энергетики, действующий министр юстиции Герман Галущенко, его бывшая советница, а ныне министр энергетики Светлана Гринчук, и бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. 12 ноября Галущенко и Гринчук подали в отставку, и хотя формально решение об этом Верховная Рада примет только на следующей неделе, оба министерства де-факто обезглавлены.В четверг, 13 ноября, украинская редакция издания Forbes со ссылкой на двух собеседников в президентской партии "Слуга народа" сообщила, что на должность министра энергетики рассматриваются два кандидата — глава НАК "Нефтегаз Украины" Сергей Корецкий и начальник Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий."Среди претендентов — Корецкий и Козицкий, но процесс динамичный, будут ещё кандидаты", — сказал изданию один из собеседников. Оба кандидата родились, выросли и сделали карьеру на Западной Украине, а также связаны со сферой энергетики — хоть и по-разному.Сергей Корецкий родился в 1978 году в Луцке, учился на машиностроительном факультете Луцкого технического университета, который окончил в 2001 году. Ещё во время учёбы, в 1997 году, начал работать в аналитическом отделе группы компаний "Континиум", которая занималась торговлей и производством топлива (известна по марке своих автозаправочных станций — WOG). Прошёл путь до генерального директора WOG, которым стал в 2013 году. По инициативе Корецкого появились новые направления деятельности WOG, в частности, кофейни за пределами заправочных станций.Сергей Корецкий остался в должности генерального директора WOG после смерти одного из двух совладельцев компании — Игоря Еремеева, приведшей к продолжающемуся до сих пор корпоративному конфликту. В 2018 году Корецкий всё же покинул WOG, прошёл обучение по программе Executive MBA в Киево-Могилянской бизнес-школе и в следующем году основал кофейную компанию полного цикла IDEALIST Coffee Co.Однако уже через несколько месяцев опыт и связи взяли своё: осенью 2019 бизнесмен стал соучредителем и председателем правления энерготрейдера Centurion Group SA (Швейцария). В ноябре 2022 года правительство Украины назначило Корецкого директором компаний "Укрнафта" (крупнейшая нефтегазодобывающая компания Украины) и "Укртатнафта" (владеет крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом страны, расположенным в Кременчуге). А в мае 2025 года он стал председателем правления НАК "Нефтегаз Украины" (до декабря 2024-го эту должность занимал упомянутый Алексей Чернышов).Максим Козицкий родился в 1981 году во Львове. В 2004 окончил Львовский медицинский университет, в 2004–2006 прошёл интернатуру и стал магистром медицины, однако врачебную карьеру не продолжил. С 2007 года Козицкий находился на руководящих должностях в компаниях своего отца, Зиновия Козицкого, занимающегося энергетическим бизнесом на Львовщине и Западной Украине в целом: добычей нефти и газа, торговлей топливом и электроэнергией, сооружением ветряных на солнечных электростанций.Максим Козицкий заочно окончил Киево-Могилянскую академию (магистр менеджмента организаций) и Львовский национальный университет имени Франко (специалист по учёту и аудиту). В 2015 он неудачно баллотировался во Львовский областной совет от партии "Самопомощь" (лидер — мэр Львова Андрей Садовый), а в феврале 2020 года был назначен губернатором Львовской области. Во Львове убеждены, что это решение пролоббировал его отец, который за прошедшие пять с лишним лет получил немало выгоды от должности сына.Поэтому неудивительно, что Максим Козицкий сразу же назвал ложью слухи о своём назначении руководителем министерства энергетики. Сергей Корецкий, которого телеканал "Общественное" со ссылкой на Офис президента также назвал основным кандидатом на пост министра энергетики, информацию о своём возможном назначении не комментировал.Следует отметить, что до 2014 года министрами энергетики были исключительно выходцы из Юго-Восточной и Центральной Украины. Однако после государственного переворота в феврале 2014 года три из пяти министров были западно-украинцами: Герман Галущенко и Владимир Демчишин родились и начали карьеру во Львове, а Игорь Насалик — в Калуше (Ивано-Франковская область).Родные военных Ивано-Франковской бригады терробороны требуют вывести её из Запорожской областиИвано-Франковскую бригаду территориальной обороны добивают под Гуляйполем, и её нужно немедленно вывести на отдых и доукомплектование. Об этом заявили родные военнослужащих 102-й бригады на пикетах у входа в здание Ивано-Франковской ОВА, состоявшихся 10 и 14 ноября.На первый пикет приехали родственники воинов из разных населённых пунктов Прикарпатья, а также мэр Калуша Андрей Найда, ведь из Калушского района мобилизовано больше всего военных в 102 бригаду. Матери, жёны и дети военных просили организовать эвакуацию раненых, обеспечить подкрепление, гуманитарную помощь и взять под контроль ситуацию на позициях подразделения. По словам участников акции, военные находятся в тяжёлом положении и просят огласки.Семьи сообщили, что имеют связь с военными. По их словам, оборонные сооружения на позициях были обустроены ненадлежащим образом, военные остались без достаточного довольствия, а эвакуация раненых не проводится. Пикетчики также передали областным властям письменное обращение к оперативному командованию ВСУ "Юг". Мэр Калуша Андрей Найда заявил журналистам: "Мы хотим, чтобы министерство обороны обратило внимание на это направление фронта".Мария, жена одного из военнослужащих, рассказала, что бойцы нуждаются в восстановлении и ротации: "Ребята просили ещё два месяца назад дать им отдохнуть. Они люди, а не машины. Нужно сохранить их жизнь, чтобы они вернулись с новыми силами". Наталья, у которой на передовой служат муж и сын, отметила: "Они воюют за Украину и находятся в сложной ситуации. Нам нужно разрешение на вывод и эвакуацию, чтобы сохранить их жизнь".Екатерина, у которой отец служит в 102-й бригаде с первых дней СВО, сказала: "Ситуация на позициях очень сложная: проблемы с логистикой, бойцов не могут унести с поля боя. Единственное решение — вывести их в безопасное место". Мария — жена военнослужащего Ивано-Франковской бригады и инициатор акции — рассказала, что на совещании с представителями областной власти обсудили все озвученные вопросы и просьбы, определили ответственных лиц, власть продолжает работу и будет информировать родственников о результатах. "Нам нужны наши ребята. Мы делаем всё возможное, и власть тоже", — отметила женщина.Очевидно, действия власти не удовлетворили родных военнослужащих 102 бригады, поскольку 14 ноября они собрались на второй пикет. На этот раз к ним присоединился Олег Савчук, голова Отинии (большого посёлка между Ивано-Франковском и Коломыей), а также родственники военных из Черновицкой, Хмельницкой и других областей. К пикетчикам вышли заместители начальника Ивано-Франковской ОВА Виталий Ильчишин и Владимир Бабанин, они попросили сформировать инициативную группу и пригласили её на встречу с чиновниками без прессы. О результатах встречи информации пока нет.Как известно, в течение прошлой недели российские войска освободили ряд населённых пунктов к северу от Гуляйполя Запорожской области, и фактически прекратили сообщение этого города с Днепропетровской областью. Именно этот участок фронта держат остатки 102-й бригады, формально созданной для защиты Ивано-Франковской области.Епископ ПЦУ в Закарпатье продавал удостоверения священнослужителейЛьвовское управление СБУ расследует схему выдачи фиктивных удостоверений священнослужителей Православной церкви Украины (ПЦУ) военнообязанным мужчинам для уклонения от мобилизации. В материалах дела указано, что сан священника или диакона могли незаконно получить 25 человек.Другими определениями этого же суда, обнародованными 12 ноября, следователи СБУ получили доступ к документам и записям телефонных звонков людей, фигурирующих в деле.Следователи подозревают, что епископ ПЦУ организовал и внедрил механизм препятствования законной деятельности ВСУ, привлекая к схеме других действующих и бывших священнослужителей. По этому факту возбуждено уголовное производство по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Сан диакона или священника могли незаконно получить 25 мужчин, среди которых жители Закарпатья, Львова, Стрыя и Ивано-Франковска. Досудебное расследование уголовного производства продолжается.Епископ Кирилл (Михайлюк) заявил журналистам, что впервые узнал об уголовном производстве 12 ноября от знакомого, прочитавшего эту информацию в интернете. Он отрицал свою вину и заявил, что ему не объявляли подозрения по этому делу. "Там нет ни слова правды, я могу ответить за каждого своего священнослужителя", — сказал иерарх ПЦУ.Священный Синод ПЦУ вечером 13 ноября решил отстранить преосвященного Кирилла, епископа Ужгородского и Хустского, от управления Ужгородско-Хустской епархией ПЦУ на период расследования предъявленных ему обвинений. Кириллу запретили свершение Таинства Хиротонии (рукоположения), а также предоставлять любые грамоты, справки и удостоверения о принадлежности к духовенству любых лиц как от своего имени, так и от имени Ужгородско-Хустской епархии. Также создана комиссия Священного Синода для изучения положения дел в Ужгородско-Хустской епархии во главе с митрополитом Ивано-Франковским и Галицким Иоасафом.Как известно, в начале июня 2025 года Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести утвердила "Перечень юридических лиц — религиозных организаций, принадлежащих к критически важным для функционирования экономики и обеспечению жизнедеятельности населения в особый период", священнослужители которых имеют право на отсрочку от мобилизации. В список вошли 7 726 религиозных организаций, от традиционных для Украины ПЦУ, Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) и Римско-католической церкви (РКЦ) — до родноверов и буддистов. При этом религиозные организации крупнейшей христианской конфессии Украины — Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) — в список не внесли, поэтому священников и диаконов УПЦ МП регулярно мобилизуют.Читайте также: Западная Украина за минувшую неделю: у нового крематория во Львове будут европейские печи

украина

львов

западная украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, украина, львов, западная украина, патриарх кирилл, владимир зеленский, пцу, вооруженные силы украины, сбу, сво, прогнозы сво, новости сво