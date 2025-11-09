https://ukraina.ru/20251109/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-u-novogo-krematoriya-vo-lvove-budut-evropeyskie-pechi-1071314540.html

Западная Украина за минувшую неделю: у нового крематория во Львове будут европейские печи

Западная Украина за минувшую неделю: у нового крематория во Львове будут европейские печи - 09.11.2025 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: у нового крематория во Львове будут европейские печи

Несмотря на многие годы киевской пропаганды и репрессий, особенно усилившихся с 2022 года, в настоящее время менее половины жителей Закарпатской области идентифицируют себя как граждане Украины.

2025-11-09T06:29

2025-11-09T06:29

2025-11-09T06:29

эксклюзив

украина

львов

закарпатье

андрей садовый

ес

нато

youtube

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0e/1058079481_0:19:1291:745_1920x0_80_0_0_1cd3d35a1c960f320abb16066594889a.jpg.webp

Меньше половины жителей Закарпатья идентифицируют себя как граждане УкраиныВ Ужгороде 7–8 ноября прошёл уже шестой форум Re:Open Zakarpattia, эксплуатирующий идею, что Закарпатская область как мультиэтнический фронтир является мостом Украины в ЕС и НАТО и может стать "пилотным регионом" для структурных реформ. На нём традиционно собрались чиновники и "активисты" с Украины и стран ЕС, которые повторяли давно известные тезисы о необходимости "европейской и евроатлантической интеграции Украины как залоге победы над Россией".Однако в этом году на форуме было представлено довольно интересное социологическое исследование, которое подвергает сомнению базовые установки организаторов мероприятия. Исследование было проведено киевскими структурами (Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центром политической социологии) среди 1002 респондентов, из которых половина — представители национальных меньшинств области, то есть оно весьма репрезентативно.Ключевым результатом исследования можно считать тот факт, что, несмотря на многие годы киевской пропаганды и особенно усилившиеся с 2022 года репрессий, до сих пор менее половины — 45 % — жителей Закарпатской области идентифицируют себя как граждане Украины. Представляя эти данные, политолог и научный советник Фонда Деминициативы Алексей Гарань попытался представить их как победу."Итак, выйти из состава Украины желали бы 1,5 % закарпатцев, ещё 6 % хотят быть в составе федеративной Украины как автономный округ. Абсолютное большинство, это 82 %, видят Закарпатье как область в составе Украины. Эти цифры примерно совпадают с опросом 2020 года, который мы проводили в Закарпатье. Однако серьёзные изменения произошли во мнениях закарпатцев о самоидентификации. В 2020 году те, кто идентифицировали себя гражданами Украины, составляли 28 %. А сейчас это 45 %. Это колоссальные изменения, я думаю, что это влияние войны", — заявил он. Для понимания: согласно результатам всеукраинского исследования, проведённого в сентябре 2025 года львовскими социологами, 77 % опрошенных ассоциируют себя с Украиной в целом, а не со своим регионом.Если же посмотреть на результаты исследования в разрезе мнения представителей венгерской, цыганской, румынской и словацкой общин, ситуация будет ещё более тревожной для Киева. Меньше трети респондентов из числа меньшинств (31,6 %) определяют себя прежде всего как граждан Украины, а 21,8 % — как представителей своего этноса. При этом 41 % меньшинств поддерживают идею двойного гражданства, 23 % выступают за расширение полномочий местных советов, а 13,8 % считают, что Закарпатье должно получить статус автономного округа.Относительно источников информации, откуда закарпатцы черпают новости, в целом первые места заняли телемарафон "Единые новости" (47 %), интернет-сайты (42 %), YouTube (36 %) и Facebook* (34 %). А вот для представителей нацменьшинств значительную роль играют родственные связи (58 %) и иностранные СМИ (почти 30 %).Респондентов также попросили ответить, что они думают о нынешней политике Венгрии в Закарпатье (поддержку венгерского национального меньшинства в регионе, финансирование венгерских школ, предоставление грантов предпринимателям, раздачу венгерских паспортов и т. п.). Большинство опрошенных (38,6 %) считают, что такая политика является "содействием развитию края при условии согласованности действий венгерского правительства с условиями украинского правительства". 21,1 % считают, что подобная политика Венгрии является "действительно дружеской помощью венгерскому меньшинству в Закарпатье".Ещё 14,7 % респондентов увидели в этой политике угрозу, заявив, что она "ослабляет украинскую национальную идентичность и создаёт предпосылки для венгерского сепаратизма". И только 5,2 % опрошенных оценили действия Будапешта как "подготовку к оккупации и аннексии Закарпатья, ведь Венгрия давно имеет территориальные претензии на этот регион". То есть более десятилетия безумной антивенгерской пропаганды Киева нашли отклик только у пятой части закарпатцев.К переселенцам с Востока 36 % закарпатцев относятся как к местным жителям, а хуже, чем к местным, — 41 %. На вопрос, чем вызвано негативное отношение, 4 % ответили, что это вопрос языка, ещё 20 % назвали причиной того, что многие переселенцы состоятельны и выкупили местную недвижимость. Среди ответов — переселенцы не понимают специфики Закарпатья, не интегрируются в общины и плохо относятся к местным.В общей сложности более 60 % жителей Закарпатья считают ситуацию в области спокойной или благополучной, хотя каждый третий опрошенный оценивает её как напряжённую. При этом 54 % жителей считают, что ситуацию в области контролируют центральные власти, столько же — что органы местного самоуправления. Однако около 22 % указали на влияние криминальных групп, и по 20 % — ТЦК (военкоматов) и правоохранительных органов.Около 40 % опрошенных назвали коррупцию самой серьёзной проблемой в Закарпатской области, при этом наиболее коррумпированной сферой они считают сферу военной мобилизации (64 %). Далее следуют таможня (57 %), судебная система (40 %) и правоохранительные органы (36 %). Большинство закарпатцев видят выход в ужесточении уголовной ответственности за коррупцию (53 %) и обновлении кадров во власти. В то же время более трети считают, что следует развивать цифровизацию и прозрачность, чтобы предотвратить коррупционные практики.Более 53 % жителей области считают, что средства местных бюджетов должны быть направлены на экономическое восстановление и создание новых рабочих мест (напомню, с конца 2023 года из местных бюджетов изъяли миллиарды гривен на нужды армии). Главными требованиями к центральной власти респонденты назвали создание благоприятных условий для иностранных инвестиций (45 %) и развитие предпринимательства. Евроинтеграции закарпатцы от Киева не требуют — очевидно, эту проблему они планируют решить если не на личном, то на региональном уровне.Львов "евроинтегрируется" через крематорийВо Львове, где с началом СВО недостаток мест для захоронения стал критическим, ускоренными темпами строят крематорий. Буквально за несколько месяцев на заброшенном десятилетиями участке выполнено более 70 % строительных работ. Мэр города Андрей Садовый похвастался, что печи во львовском крематории, в отличие от других на Украине, будут европейского производства.Крематорий на Голосковском кладбище во Львове начали строить ещё в 1980-х, но впоследствии строительство остановилось. С тех пор на участке оставалось несколько фундаментов, потому что кирпичные стены давно разобрали местные жители. К идее постройки крематория Львовский городской совет вернулся в 2021 году, когда Украина на всех парах готовилась к наступлению на Донбассе. Был объявлен открытый конкурс на проект крематория во Львове, и осенью 2021-го его выиграла команда архитекторов из Мариуполя, работавших к тому времени в Берлине.Однако до этого года дело фактически стояло на месте. Только в январе 2025-го была заложена капсула под строительство, и начались подготовительные работы — расчистка территории и демонтаж остатков зданий на участке. Параллельно продолжались тендерные процедуры. Судя по всему, проект получил "зелёный свет" на самом высоком уровне, потому что уже в июне появилось положительное экспертное заключение, в июле был заключён договор с подрядной организацией, а в августе она получила разрешение на начало строительных работ и начала подготовку котлованов под фундаменты.Такую спешку местные комментаторы объясняют тем, что во Львове хоронят не только местных жителей, но и значительную часть военных, умирающих в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона (бывший госпиталь Прикарпатского военного округа). Львов просто не успевает расширять площади кладбищ, и кремация хотя бы части тел позволит сэкономить место.Хотя введение крематория в эксплуатацию запланировано на следующий год, 7 ноября 2025 года власти Львова решили похвастаться успехами в строительстве этого объекта — и они действительно впечатляют. Менее чем за три месяца осуществлено армирование и бетонирование большей части здания, включая укрытие, монтаж горизонтальных стеновых балок (на 90 %), прокладку сетей (вода, канализация) и бетонирование чернового основания, возведение наружных стеновых панелей (на 70 %), формирование и установку сложной опалубки арки-свода (на 85 %)."В следующем году, весной, этот объект уже будет работать. Он критически нужен для общины города Львова. Это выгодно со всех точек зрения. Кремация будет дешевле на 30 %, если сравнивать с классическим захоронением. Мы всё это делаем за кредитные деньги, потому что бюджетные в основном мы направляем на ВСУ и социальные вещи. Ориентировочная стоимость строительства — 170 миллионов гривен", — рассказал городской голова Львова Андрей Садовый.По информации львовского коммунального предприятия "Муниципальная обрядовая служба", урны с прахом позволят существенно экономить место на кладбище. На месте одного традиционного захоронения можно разместить до 20 урн, а колумбарии планируют создать на всех кладбищах Львова. "Конечное захоронение будет происходить по волеизъявлению людей, которые будут обращаться за кремацией — как традиционное в землю в месте семейного захоронения, так и в местах, которые будут обустроены именно под кремационные, так называемые колумбарные захоронения. Стоить кремация будет ориентировочно 4–5 тысяч гривен", — сказал директор предприятия Максим Путря.В крематории установят две печи, которые изготавливают в Испании, мощность каждой из них — 10 кремаций в день. Их производство уже на финальной стадии и в конце ноября они будут готовы к отправке во Львов. "На Украине крематории есть в Киеве, Одессе и Харькове, но там печи старого образца. Во Львове же будет первая современная печь европейского производства", — хвастаются во Львовском горсовете.Представитель подрядной компании сказал журналистам, что к весне 2026 года планируется завершить основные строительные работы, смонтировать печи, а затем начнут интерьерные работы, будут строить прощальную часовню, административные помещения и колумбарий. На вопрос о том, сколько прослужит помещение крематория, прозвучал ответ, что он "переживёт всех присутствующих". Поскольку среди присутствовавших были мужчины мобилизационного возраста, такой чёрный юмор им вряд ли понравился.* принадлежит запрещённой в РФ компании МЕТАЧитайте также: Западная Украина за минувшую неделю: разрушенные электростанции Ахметова и бегство военных за границу

https://ukraina.ru/20251104/nenavist-zakonami-ne-poboresh-khochesh-izbavitsya-ot-soseda--prosto-obyavi-ego-prorossiyskim-1071038189.html

украина

львов

закарпатье

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, украина, львов, закарпатье, андрей садовый, ес, нато, youtube