Сценарист Маклярский: "кровавая гебня" в кинематографе

В 1947 году на советские киноэкраны вышел фильм, который стал в отечественном кинематографе эталоном целого жанра – "Подвиг разведчика". Его посмотрели 22,7 млн. в кино и ещё десятки миллионов человек по телевизору. Мало кто знал, что среди авторов сценария был человек, который лично знал прототипа главного героя и сам являлся сотрудником спецслужб

2025-11-16T16:00

история

история

история ссср

москва

ссср

одесса

николай кузнецов

нквд

ркка

гпу

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/10/1071687143_137:0:1437:731_1920x0_80_0_0_7d3a452fc70d63e10643cf558c7ec808.jpg

Исидор Борисович Маклярский родился 16 ноября 1909 года в Одессе в семье портного. Когда ему было 15 лет, он остался круглым сиротой. К тому времени юноша уже закончил школу-семилетку, учился в профтехшколе и в партийной школе и брался за любую работу.Грамотных людей в Советском Союзе конца 20-х годов катастрофически не хватало, и Исидора приняли на службу в информационном отделе ГПУ (предтечу НКВД) в Туркестанской ССР. Там он прослужил 4 года, и уже в 1931 году по неизвестным причинам оказался в Москве в центральном аппарате ОГПУ. Скорее всего, в столицу перевёлся кто-то из его начальников и "протащил" талантливого паренька за собой. В пользу этого говорит тот факт, что уже в 25 лет Маклярскому присвоили звание "Почётный работник ВЧК-ГПУ" – это была в органах высшая ведомственная награда. С октября 1935 года Исидор уже служил в аппарате по внутренней охране Кремля, в декабре ему присвоили звание лейтенанта. Но затем карьера молодого чекиста засбоила.Летом 1936-го Маклярского перевели в оперчасть Дмитлага НКВД СССР, занимавшегося строительством стратегически важного для страны канала Москва-Волга – это было понижение. Потом стало ещё хуже. 1 мая 1937 года по личному указанию наркома НКВД Николая Ежова 27-летнего лейтенанта госбезопасности арестовали по обвинению "в участии в террористической организации".И тут случилось необъяснимое чудо. Арестованного в разгар репрессий, да ещё и с такой формулировкой, Маклярского мало того, что отпустили "за недоказанностью обвинений", так ещё и вернули на службу. Правда, в феврале 1939 года его отправили… на пенсию. Однако уже через полгода вернули обратно.В сентябре 39-го Красная армия начала свой освободительный поход на Западную Украину, и Маклярского назначили начальником отдела по делам военнопленных и интернированных. Кстати, в сети ходит текст якобы написанной им докладной записки от 16 марта 1940 года без указания адресата, которая якобы подтверждает его участие в катынском расстреле:"На холостых я списки не составляю, прошу сообщить, следует ли после окончания семейных списков составлять на холостых, я лично считаю, что этого делать нецелесообразно, ибо они никому не нужны будут".Источник этого текста в публикациях нигде не указан, так что сказать что-либо по поводу его достоверности автор не может.В конце 1940 года Маклярский уже контролировал на предмет антисоветской деятельности вузы, церкви, сектантов, а также учреждения культуры: театры, издательства и… киностудии. Через полгода после его нового назначения грянула война.Накануне введения в столице осадного положения, Маклярского перевели во 2-й отдел НКВД, руководил которым старший майор* госбезопасности Павел Анатольевич Судоплатов. Накануне его вызвал к себе Берия и поставил задачу: так как существовал риск, что столицу удержать не удастся, требовалось развернуть в ней несколько агентурных сетей и отряды диверсантов.Всего сетей создали три. Подготовкой одной из них занялся Маклярский под руководством своего непосредственного начальника комиссара госбезопасности 3-го ранга Петра Васильевича Федотова – начальника 2-го управления НКВД СССР. Боевик-нелегал Николай Хохлов через 12 лет после войны вспоминал, как Маклярский его инструктировал:"Обстановка для Москвы складывается плохо, Николай. Город, видимо, придётся отдать. На короткое время, конечно. Но всё равно – если немцы войдут в Москву, они должны почувствовать себя здесь, как в осином гнезде".Хохлов входил в группу из четырёх агентов-актёров, одним из которых была женщина-жонглёр. Она жонглировала поленьями, в которых были спрятаны гранаты. По замыслу ими и предстояло забросать немцев.Сеть Федотова должна была осуществлять акты личного возмездия и диверсии против высокопоставленных персон Третьего Рейха. Ставка делалась на брата актрисы МХАТ Ольги Чеховой-Книппер, которая в Германии была вхожа в высшие эшелоны власти – композитора Льва Книппера. В прошлом он был белогвардейцем, завербованным советскими чекистами в эмиграции. Немецкий он знал также хорошо, как и русский, и в 20-е годы выполнял задачи по вербовке в Германии советских агентов. Потом он вернулся в Россию, жил в Москве и прославился своими симфониями и песнями, прославлявшими Красную армию. Его самое известное в народе произведение – песня "Полюшко-поле".Однако кроме Книппера в сети были и другие агенты, знавшие немецкий язык на уровне родного. Например – Николай (на самом деле Никанор) Иванович Кузнецов оперативный псевдоним "Колонист" – будущий прообраз того самого сыгранного актёром Павлом Кадачниковым майора Алексея Федотова (он же Генрих Эккерт) из кинофильма "Подвиг разведчика". Тогда-то осенью 41-го Маклярский с ним и познакомился.Группа Федотова, в подготовке которой важную роль играл и Маклярский, должна была ликвидировать Гитлера в случае, если он заявится в оккупированную немцами Москву. Всего к ликвидации гитлеровского руководства привлекался 101 агент из 200 оставляемых в столице диверсантов.К счастью, реализовывать весь этот план не понадобилось – Москву враг не взял. Все подготовленные группы и сети распустили. Николая Кузнецова отправили в партизанский отряд под Ровно.Капитан Исидор Маклярский возглавил в сформированном в январе 1942 года на базе 2-го отдела 4-м разведывательно-диверсионном управлении НКВД, руководил которым всё тот же Павел Судоплатов, 2-й отдел. Одной из его наиболее удачных и известных операций стала оперативная игра под кодовым названием "Монастырь". Она продолжалась с февраля 42-го и до самого конца войны.Началось всё с того, что на сторону немцев перешёл "подставленный" им чекистами агент Александр Демьянов, псевдоним "Гейне". Ему удалось убедить абвер, что в Москве существует подпольная монархическая организация "Престол", члены которой готовы выполнять задачи немецких кураторов. Немцы забросили Демьянова обратно в столицу, и чекисты с его помощью разыграли якобы вербовку одного из офицеров советского Генерального штаба. После этого началась радиоигра. Абверу подбрасывалась тщательно подобранная дезинформация, которая сыграла важную роль в наших успехах на фронте. Немцы до самого конца так её и не раскусили.Война закончилась, и 15 февраля 1947 года уже подполковник Маклярский был вынужден оставить службу по состоянию здоровья. Через четыре дня замминистра кинематографии Николай Саконтиков направил письмо с просьбой перевести его на работу во Всесоюзное объединение по прокату кинофильмов за границей "Совэкспортфильм". 17 марта постановлением ЦК ВКП(б) Маклярскому разрешили уйти на эту работу. Почти одновременно он закончил пьесу "Подвиг остаётся неизвестным", материалом для которой послужили действия разведчика Николая Кузнецова в Ровно. На титульном листе автор поставил псевдоним К. Михайлов.Своему герою Маклярский дал фамилию Федотов, в честь своего начальника, друга, в 47-м уже генерал-лейтенанта, Петра Васильевича Федотова. Руководя в 41-м сетью агентов-диверсантов, тот также хорошо знал человека с псевдонимом "Колонист" – Николая Кузнецова. Так что можно с полной уверенностью утверждать, что герой пьесы оказался образом собирательным.Ещё по своей предовоенной деятельности Маклярский хорошо знал режиссёра Бориса Васильевича Барнета, который работал на "Мосфильме". Однако перед самой войной он попал в опалу из-за комедии "Старый наездник" – её запретили, и потому после войны он очутился в Киеве на местной киностудии.Бывший чекист показал пьесу ему, потом руководству студии, и там загорелись идеей её экранизировать. Сразу после войны фильмов снимали очень мало. Вся Киевская киностудия за 47-й год выпустила всего две киноленты, одной из которых и стал "Подвиг разведчика". Так как опыта кинодраматургии у Маклярского не было, для переработки пьесы в киносценарий подключили ещё двух опытных кинодраматургов – Михаила Блеймана и Константина Исаева. Самого Маклярского в титрах указали, как Михаила – под этим именем он и вошёл в историю нашего кино.В 1949 году с тем же Константином Исаевым Маклярский написал сценарий к ещё одному фильму "Секретная миссия". Историческая канва у него такая же, как и у "17-ти мгновений весны" – советский разведчик срывает сепаратные переговоры немцев с союзниками. Киноленту сняли на этот раз уже на "Мосфильме" и прокатили тоже с успехом, хоть и не с таким громким – она собрала 19 млн. зрителей и заняла в прокате 1950 года 4-е место. За оба фильма сценаристы получили Сталинские премии: за "Подвиг разведчика" 2-й, а за "Секретную миссию" – 1-й степени…А 6 ноября 1951 года Маклярского арестовали – он оказался подозреваемым по делу о "сионистском заговоре в МГБ". Два года его продержали в тюрьме без суда. Его сокамерник Авраам Исаакович Шифрин вспоминал, как встретился с ним в камере, когда его самого туда посадили:"– Два года? И вы не знаете, что произошло за два года в стране и в мире?– Конечно, не знаю! Почему они кинули вас ко мне? Говорите быстрей новости! Это ошибка, Вас сейчас заберут!– Главное – умер Сталин!На меня смотрели оцепенелые, бессмысленные глаза: незнакомец грохнулся на пол в обмороке. Я поднял его на кровать, брызнул водой в лицо, и он пришел в себя.– Вы говорите правду? – и он... залился потоком слез.Опять настал мой черед оцепенеть от удивления.– Что вы плачете? Почему не радуетесь? – тряс я его за плечо.– Это была моя последняя надежда... Я ведь дважды лауреат Сталинской премии, киносценарист, Маклярский... Я думал написать ему, когда попаду в лагерь. Ведь меня арестовали лишь за то, что в 1925 году я напечатал в Одессе в еврейской газете сионистское стихотворение...– Вы идиот! Для вас это спасение – вас выпустят именно потому, что он подох! – заорал я во весь голос".Михаила Борисовича, действительно, освободили 21 ноября 1953 года. После этого он окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. Горького и написал сценарии к ещё 13-м фильмом, но наиболее известным и популярным из его творчества остался "Подвиг разведчика".25 сентября 1960 года Маклярского назначили первым директором только что открывшихся тогда, сейчас уже ставших легендарными, Высших сценарных курсов – он бессменно возглавлял их целых 12 лет.Ушёл он из жизни в 1978 году, оставшись в нашей истории, пожалуй, самым необычным сценаристом, добившимся в обеих сферах своей деятельности решительных успехов.* Специальное звание высшего начальствующего состава в НКВД и НКГБ СССР в 1936-43 годах, приравниваемое к комдиву (генерал-майору) в РККА.

москва

ссср

одесса

2025

Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

Новости

Алексей Стаценко

история, история ссср, москва, ссср, одесса, николай кузнецов, нквд, ркка, гпу, кино, кинематограф, фильм, сценарий, 1940-е годы, великая отечественная война, диверсанты