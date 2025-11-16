https://ukraina.ru/20251116/rossiya-mozhet-shturmovat-gde-ugodno-ksave-moro-raskryl-sekret-uspeshnoy-strategii-vs-rf-1071492703.html
"Россия может штурмовать где угодно": Ксавье Моро раскрыл секрет успешной стратегии ВС РФ
"Россия может штурмовать где угодно": Ксавье Моро раскрыл секрет успешной стратегии ВС РФ - 16.11.2025 Украина.ру
"Россия может штурмовать где угодно": Ксавье Моро раскрыл секрет успешной стратегии ВС РФ
Гибкая стратегия командования ВС РФ, аналогичная знаменитому прорыву генерала Брусилова, позволяет армии выбирать направление удара по всему фронту длиной в тысячу километров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
Эксперт подробно описал преимущества российской военной стратегии. "Линия фронта сейчас почти тысяча километров, и Россия может штурмовать где угодно", — заявил эксперт, подчеркнув оперативную свободу командования ВС РФ.Моро сделал смелый прогноз о возможном развитии событий. "Возможно, через две недели мы узнаем, что Россия опять наступает в направлении Сум", — заявил военный эксперт.Он дал итоговую оценку оперативной обстановки: "Ситуация для России идеальная, а для киевских войск кошмарная". По словам Моро, именно "гибкость" российского штаба, который "наступает там, где можно создать оперативную катастрофу", предопределяет успех на фронте, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: ВС РФ используют гибкую тактику от Купянска до Гуляйполя, чтобы создавать катастрофы для ВСУ" на сайте Украина.ру.О том, как операционный кризис ВСУ перерастет в стратегический — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Беднарский: У России появился "Князь Вещий Олег", который поможет накрывать ВСУ точнее и экономнее" на сайте Украина.ру.
