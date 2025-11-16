"Россия может штурмовать где угодно": Ксавье Моро раскрыл секрет успешной стратегии ВС РФ - 16.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251116/rossiya-mozhet-shturmovat-gde-ugodno-ksave-moro-raskryl-sekret-uspeshnoy-strategii-vs-rf-1071492703.html
"Россия может штурмовать где угодно": Ксавье Моро раскрыл секрет успешной стратегии ВС РФ
"Россия может штурмовать где угодно": Ксавье Моро раскрыл секрет успешной стратегии ВС РФ - 16.11.2025 Украина.ру
"Россия может штурмовать где угодно": Ксавье Моро раскрыл секрет успешной стратегии ВС РФ
Гибкая стратегия командования ВС РФ, аналогичная знаменитому прорыву генерала Брусилова, позволяет армии выбирать направление удара по всему фронту длиной в тысячу километров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
2025-11-16T04:50
2025-11-16T04:50
новости
россия
украина.ру
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
новости сво
сводка сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/05/1068200090_0:203:3072:1931_1920x0_80_0_0_2244cef5640919dbcd110bb04197e117.jpg
Эксперт подробно описал преимущества российской военной стратегии. "Линия фронта сейчас почти тысяча километров, и Россия может штурмовать где угодно", — заявил эксперт, подчеркнув оперативную свободу командования ВС РФ.Моро сделал смелый прогноз о возможном развитии событий. "Возможно, через две недели мы узнаем, что Россия опять наступает в направлении Сум", — заявил военный эксперт.Он дал итоговую оценку оперативной обстановки: "Ситуация для России идеальная, а для киевских войск кошмарная". По словам Моро, именно "гибкость" российского штаба, который "наступает там, где можно создать оперативную катастрофу", предопределяет успех на фронте, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: ВС РФ используют гибкую тактику от Купянска до Гуляйполя, чтобы создавать катастрофы для ВСУ" на сайте Украина.ру.О том, как операционный кризис ВСУ перерастет в стратегический — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Беднарский: У России появился "Князь Вещий Олег", который поможет накрывать ВСУ точнее и экономнее" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251106/frantsiya-gotovitsya-k-voyne-tramp-vybiraet-pobeditelya-dvulikiy-vuchich-ukraina-v-mezhdunarodnom-1071152847.html
россия
сумы
купянск
купянское направление
волчанск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/05/1068200090_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2962815428701804abfabefad8d46e0e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, сводка сво, спецоперация, наступление вс рф, сумы, гуляйполе, купянск, купянское направление, волчанск
Новости, Россия, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, сводка СВО, Спецоперация, наступление ВС РФ, Сумы, Гуляйполе, Купянск, Купянское направление, Волчанск

"Россия может штурмовать где угодно": Ксавье Моро раскрыл секрет успешной стратегии ВС РФ

04:50 16.11.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.11.2025
© РИА Новости . Сергей Мирный
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Гибкая стратегия командования ВС РФ, аналогичная знаменитому прорыву генерала Брусилова, позволяет армии выбирать направление удара по всему фронту длиной в тысячу километров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
Эксперт подробно описал преимущества российской военной стратегии. "Линия фронта сейчас почти тысяча километров, и Россия может штурмовать где угодно", — заявил эксперт, подчеркнув оперативную свободу командования ВС РФ.
"Битва за Покровск очень важна, но вокруг этого города происходят интересные события, — отметил аналитик. — Например, на Запорожском фронте, где российские войска успешно наступают в районе Гуляйполя, в Купянске или Волчанске".
Моро сделал смелый прогноз о возможном развитии событий. "Возможно, через две недели мы узнаем, что Россия опять наступает в направлении Сум", — заявил военный эксперт.
Он дал итоговую оценку оперативной обстановки: "Ситуация для России идеальная, а для киевских войск кошмарная". По словам Моро, именно "гибкость" российского штаба, который "наступает там, где можно создать оперативную катастрофу", предопределяет успех на фронте, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: ВС РФ используют гибкую тактику от Купянска до Гуляйполя, чтобы создавать катастрофы для ВСУ" на сайте Украина.ру.
О том, как операционный кризис ВСУ перерастет в стратегический — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Беднарский: У России появился "Князь Вещий Олег", который поможет накрывать ВСУ точнее и экономнее" на сайте Украина.ру.
Украина в международном контексте - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
6 ноября, 05:21
Франция готовится к войне, Трамп выбирает победителя, двуликий Вучич. Украина в международном контекстеРоссия уверена в победе, поэтому не спешит заключить перемирие на Украине. К такому выводу пришли иностранные СМИ, наблюдая за последними действиями российского руководства
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраина.руСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияновости СВОсводка СВОСпецоперациянаступление ВС РФСумыГуляйполеКупянскКупянское направлениеВолчанск
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:15"Боятся, что Россия победит и поэтому воруют активы": Моро развенчал миф Рютте о превосходстве НАТО
05:10"У противника есть испуг": Насонов объяснил, как ликвидация химзаводов приведёт к коллапсу ВСУ
05:00Человеческие жизни как к инструмент достижения целей: Бабич сравнил методы Трампа и Зеленского
04:50"Россия может штурмовать где угодно": Ксавье Моро раскрыл секрет успешной стратегии ВС РФ
04:40"В подвешенном состоянии": американист Васильев о ключевом договоре с США и риторике Трампа
04:30Мосты через Днепр еще не разбиты: эксперт о готовности России перекрыть последние артерии ВСУ
04:20Субкритические ядерные испытания: Владимир Васильев о реальных масштабах тестов США
04:10"Надо пугать хозяев": Кочетков заявил о необходимости прямого воздействия на Великобританию
04:00"Глушит GPS, ГЛОНАСС и каналы связи": Кнутов про преимущества нового модуля "СЕРП-П6"
18:45Маленький Майдан из-за большой коррупции или удар золотым унитазом по Зеленскому. Итоги 15 ноября
18:00Нацистский переворот и страхи Зеленского: Ищенко о развале фронта и его последствиях
17:52Военкор Котенок сообщил о ситуации на Днепропетровском направлении
17:45Что использует Россия при заходе в Покровск и как "Ланцет" меняется ролями с "Геранями" — Беднарский
17:28Зеленский объявил о "перезагрузке ключевых госпредприятий" в энергетике
16:53Венгрия не допустит "украинскую мафию" в Евросоюз
16:31Минимум 36 мирных жителей Купянска убиты солдатами ВСУ
16:17В ДНР после атаки ВСУ погиб священник с супругой и семья прихожан
16:00"Восточный легион": подготовка Гитлера к захвату Кавказа и Индии
15:40В Черниговской области поврежден важный энергообъект. Новости к этому часу
15:36ИИнструмент уничтожения. Как нейросети меняют фронт информационной войны
Лента новостейМолния