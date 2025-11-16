https://ukraina.ru/20251116/razmazalis-na-tysyachu-kilometrov-voennyy-analitik-ukazal-na-strategicheskuyu-oshibku-vsu--1071620578.html

"Размазались" на тысячу километров: военный аналитик указал на стратегическую ошибку ВСУ

Украинское командование совершило стратегическую ошибку, растянув войска на тысячу километров. Вместо этого для ВСУ было бы разумнее сократить линию фронта, пусть даже ценой сдачи городов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

Эксперт сообщил том, что идет методичное уничтожение противника на окраинах Купянска. И группировка ВСУ, которая осталась на левом берегу и зажата со всех сторон нашими частями, находится "в глухом котле", добавил он.Леонков, анализируя причины тяжелой ситуации для ВСУ, заявил: "Украинскому командованию нужно было думать об этом заранее и не размазывать все войска по линии фронта длиной более тысячи километров, а все-таки сокращать контролируемую линию боевого соприкосновения даже ценой сдачи некоторых городов".Как считает эксперт, украинская сторона не пошла на этот шаг потому, что надеялась на давление Запада на Россию."Но украинская сторона на это не пошла, потому что надеялась на то, что их западные партнеры додавят России, и та согласится на заморозку по линии боевого соприкосновения, — констатировал эксперт. — Но этого не произошло", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Дениса Рудометова "Алексей Леонков: ВСУ размазали свои резервы по линии фронта, поэтому после Покровска их ждут новые котлы" на сайте Украина.ру.О том, как операционный кризис ВСУ перерастет в стратегический — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Беднарский: У России появился "Князь Вещий Олег", который поможет накрывать ВСУ точнее и экономнее" на сайте Украина.ру.

