К чему приводит украинская мечта: популяризатору Украины в Японии навсегда закрыт въезд в РФ

К чему приводит украинская мечта: популяризатору Украины в Японии навсегда закрыт въезд в РФ - 16.11.2025 Украина.ру

К чему приводит украинская мечта: популяризатору Украины в Японии навсегда закрыт въезд в РФ

В ответ на санкции, введённые Японией против РФ в контексте специальной военной операции, Россия вечером 11 ноября объявила о бессрочном запрете на въезд в страну 30 японским гражданам. Есть в этом списке одна очень интересная личность - редактор японской версии сайта "Укринформ" Такаси Хирано, который живёт на Украине с 2008 года

Свою миссию Такаси Хирано видит в популяризации Украины в Японии.Украинская мечта японского ребёнкаОб Украине он узнал случайно из книги своего отца-учителя географии."Я помню своё удивление тем, что это большая страна в центре Европы, в которой живёт много людей, у которой свой язык, традиции, история. Я подумал тогда: если страна большая, то почему я не знаю. Там были слова, что это страна, в которой восстанавливается язык. Для ребёнка это было непонятно: как это — язык, который восстанавливается? Язык — то, что всегда было, есть и должно быть. Почему он восстанавливается? Тогда я начал искать слово "Украина"", — вспоминал Хирано.Узнав, что украинский язык можно изучать в университете в Токио, молодой человек решил поступать на кафедру восточноевропейского и российского регионоведения, где программа предусматривала изучение русского языка, а факультативно можно было посещать занятия по украинскому раз в неделю. При постижении одновременно двух новых иностранных языков у Хирано возникла путаница, и он отложил русский, пока не выучит украинский. Но потом времени вернуться к русскому не оказалось, поэтому он сосредоточился на украинском.После окончания университета он начал искать работу, связанную с украинским языком, но в Токио таковой не было, поэтому пару лет на жизнь зарабатывал своим увлечением — фотографией. И когда Львовский национальный университет открыл вакансию преподавателя японского языка, Хирано сразу же откликнулся и в 2008 году переехал на Украину."Львов — прекрасный город. Я жил в общежитии на Пасечной и воспринял это как интересный опыт. Ждал воду — тогда она подавалась по часам — в очереди вместе с другими преподавателями. Это путь реализации детской мечты. Я всегда хотел разговаривать на живом украинском языке, и я наконец мог разговаривать на украинском каждый день. Я поступил в магистратуру (факультет международных отношений, специализация — страны Черноморского региона — ред.), каждый день выполнял задания, даже начал писать статьи", — рассказывал он в интервью агентству "Укринформ" в начале 2020 года.Выход на политический уровеньС января 2024 года в жизни Хирано происходят большие перемены — он переехал в Киев и стал атташе политического отдела посольства Японии на Украине."Было не скучно, это времена Майдана. Наше посольство тогда эвакуировали, и оно начало работать в Premier Palace. Янукович сбежал, началась оккупация Крыма (так Украина и Запад трактуют итоги референдума, на котором жители полуострова в соответствии с нормами международного права приняли решение о присоединении к РФ — ред.), с утра до вечера мы следили за обновлениями, чтобы вовремя передавать информацию в Токио. Причём есть определённая традиция — ориентироваться на информацию российских медиа, у которых шире покрытие, тиражи, у которых повсюду корпункты. В этот раз многие медиа Токио тоже цитировали Россию. Я же знал украинский язык, у меня много друзей в Киеве, тщательно отслеживал социальные сети, то есть у меня было много источников", — говорит он.Спустя 4 года Министерство информационной политики Украины начало искать специалистов по японскому направлению со знанием украинского и японского языков, в частности, пишущего эксперта. Посольство Страны восходящего солнца не знало, кого порекомендовать, и Хирано, чей контракт должен был закончиться только через два года, сам вызвался.Так молодой человек стал редактором японской версии (да, такая есть) сайта информационного агентства "Укринформ"."Источников на японском языке на Украине не было, поэтому мой уход в "Укринформ" восприняли нормально. Всем хотелось понять настоящую Украину", — сказал он.Японцы узнали от Хирано, что такое УкраинаВ это же время Хирано заканчивает работу над своей книгой под названием "Украинский фан-book" которую ему предложило написать одно японское издательство. Это 224-страничное цветное издание с фотографиями автора, в котором он совсем мало говорит о политике, а рассказывает об истории страны, идентичности, нацменьшинствах, языке общения, традициях, культуре (вышиванках и писанках в частности), религии (предоставлении томоса неканонической ПЦУ в том числе), остатках язычества в традициях (дидух и праздник Купала), кухне."Я рассказываю японцам обо всём, что есть на Украине, лаконично и нейтрально, чтобы они заинтересовались, а затем могли самостоятельно искать информацию о ней, захотели увидеть её собственными глазами. Иначе говоря, написал так, чтобы стало открытием для читателей, что Украина замечательная. Моя философия похожа на то, что "Ukraїner" делает для украинцев, но я акцентировал на японской аудитории с учётом тамошнего спроса, тенденций и восприятия. Если коротко, книга для популяризации Украины", — так описал издание, вышедшее в 2020 году, сам Хирано.Особое внимание в книге он уделил Крыму, который посещал ещё в украинский период, в 2010 году. И неспроста. Изучая в токийском университете взаимоотношения стран Черноморского региона, Такаси обратил внимание на Крымское ханство."Оно было довольно сильным и играло значительную роль в формировании региональных событий. Они использовали крымско-татарский язык, вели дипломатические переговоры именно на этом языке, общались с украинскими казаками — иногда сотрудничали, иногда воевали, но у них были довольно тесные отношения с украинцами. Мне было очень интересно, и я получил более глубокое представление о Крыме. Это отдельный язык, который отличается от османского, турецкого или азербайджанского — у него есть своя идентичность", — объяснил он в интервью "Крым.реалии"*.Уже живя в Киеве, журналист начал посещать бесплатные курсы крымско-татарского языка, однако ни учебных пособий, ни возможностей для регулярной практики разговорной речи ему не хватало. Японец выступил инициатором разработки раздела Википедии на крымско-татарском языке.Хирано грезит мыслью о том, что однажды Крым снова станет украинским, и в связи с этим говорит: "Иногда бывают разговоры: что мы хотим сделать после деоккупации Крыма? Я всегда отвечаю: я сразу пойду в летнюю школу крымско-татарского языка. Иметь возможность постоянно использовать язык — это крайне важно для его изучения. Я хочу улучшить свои знания этого языка".Свою вторую книгу об Украине "Российско-украинская война глазами из Киева — Жить жизнью с войной" японский журналист написал после начала СВО, в ней он вновь делает акцент не на политических событиях — в центре внимания повседневная жизнь украинцев в условиях военных действий.У японцев своё видение Украины и РоссииХирано полностью разделяет позицию властей страны, в которой живёт уже 17 лет, и ретранслирует её своим соотечественникам, подчёркивая, что, если в период Майдана и гражданской войны в Донбассе официальный Токио пытался сохранить хорошие отношения с Москвой, то после начала СВО кардинально пересмотрел свою точку зрения и стал лидером в Азии по объёмам оказанной Киеву помощи.Однако далеко не все японцы разделяют точку зрения журналиста "Укринформа". Так, Хирано утверждал, что Россия настаивает на проведении президентских выборов на Украине потому, что в случае отмены военного положения мобилизованные уйдут и не вернутся, а когда потребуется, их ВСУ уже не соберут вновь. Многие читатели портала Yahoo News Japan в комментариях, наоборот, поддержали позицию Москвы, напомнив, что срок президентских полномочий Владимира Зеленского давно истёк. По мнению комментаторов, если бы не его провокации, конфликта могло бы и не быть вообще, а выборы на Украине не провели в срок, потому что Зеленский хочет "оставаться при кормушке" и в безопасности, ведь с ним могут поквитаться свои же.Японцы обвиняют свои СМИ в предвзятости. Журналисты, по их словам, то и дело пытаются очернить Россию, их совсем не заботит правда, заключающаяся в том, что на выборах Зеленский проиграет, потому что он марионетка, а его кабмин состоит из комиков и "коллег по клоунской карьере"."Ахахах, святая простота и наивность. А если конфликт затянется на 10, 20 лет? Выборы так и не будем проводить? <…> Украина может и не проводить выборы, если хочет остаться диктатурой. Но если эта очаровательная страна намерена перейти в стан демократических государств, то проведение выборов — это минимум, который нужно сделать", — написал один из пользователей.И такой критический взгляд у японской аудитории не только на политические вопросы. В марте 2024 года известный украинский повар, победитель 5 сезона проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко, мечтающий, чтобы в каждой стране мира знали об украинской кухне, пожаловался, что получил в Японии отказ на запрос об открытии ресторана, где будут подавать только борщ. Ему объяснили, что японцы считают борщ российским блюдом и поэтому негативно отнесутся к появлению такого заведения.И Хирано подтвердил, что граждане Японии действительно не разделяют украинскую и российскую культуру, считая их единым целым.Как бы то ни было, это не значит, что японцы не знакомы с украинской кухней. В 2021 году сеть круглосуточных магазинов Ministop начала продавать котлету по-киевски, о чём сообщил никто иной, как Такаси. Кстати, в описании говорится, что это "блюдо восточноевропейской страны Украина" и представляет собой обжаренное куриное филе, в которое завёрнуто сливочное масло. И японским покупателям котлета по-киевски пришлась по вкусу.На вопрос, стоила ли Украина стольких вложений и времени, Хирано отвечает: "Да. Я ни секунды не жалел, что когда-то в детстве её выбрал".Каждый делает свой выбор сам и с последствиями этого выбора сталкивается тоже сам. Хирано теперь, даже если выучит русский язык, не сможет попрактиковать его в России. Ну что ж, у него будет возможность сделать это в Киеве — там, как и во всей стране, доля русскоговорящих растёт.* СМИ, выполняющее функцию иностранного агентаЧитайте также: Анатолий Кошкин: Япония ждет, что война на Украине ослабит обороноспособность России на Дальнем Востоке

