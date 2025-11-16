https://ukraina.ru/20251116/dvulikiy-vuchich-serbiya-i-semeystvo-trampov-1071701882.html
Двуликий Вучич, Сербия и семейство Трампов
Двуликий Вучич, Сербия и семейство Трампов
"Мы должны выбраться первыми"
Президент Сербии Вучич дал на днях интервью, где описал свою позицию.Вучич считает, что впереди — большая война между Европой и Россией, и Сербия не должна в ней участвовать:"Мы должны первыми выбраться из-под этой наковальни. Чтобы когда молот ударит по наковальне, нас там не было. С другой стороны, мы должны продолжать укреплять армию."Вучич, конечно же, говорит неправду. Если большая война произойдёт, то Сербия будет в ней участвовать, и конечно же, не на стороне России.Да Сербия ведь уже участвует! В сегодняшней войне на Украине Сербия — вместе с глобалистами и ЕС.Вучич говорил раньше много правильных слов о дружбе с Россией, о том, что Сербия, единственная страна в Европе, которая не вводила санкций против России. Но делал он при этом много далеко не дружественных дел.И снаряды Сербия производила и продавала "другим странам" — видимо, в Чехию, а потом они попадали на Украину.И курс "в ЕС" Вучич постоянно поддерживал и поддерживает. Хотя членство в ЕС в его сегодняшнем виде заставит Сербию делать много враждебного в отношении России.И отдельно стоит отметить активность Вучича и его жены в поддержке режима Зеленского на Украине.Тамара и ЕленаВучич рассказывал и о том, как он хорошо относится к Зеленскому и к Украине. "Оба моих друга, президент Путин и Владимир Зеленский", — любит говорить Вучич.Елена Зеленская не раз была в гостях в Сербии.А нынешняя супруга Вучича, Тамара — буквально "звезда" саммитов первых леди Европы, которые проводит Елена Зеленская. Она приезжает в Киев, её фото — на обложке рекламных буклетов саммита.Такое впечатление, что две подруги, Елена Зеленская и Тамара Вучич, приглашают всех остальных на вечеринку.Потом Елена и Тамара вместе посещали Ватикан (с ними была также жена президента Армении Пашиняна Анна Акопян).Тамара Вучич в прекрасных отношениях не только с Еленой, но и с Зеленским. Взаимные объятия, рукопожатия.Да и Вучич с ним отлично ладит!Почему бы ему не ладить?Снаряды "от Вучича"В 2024 году появилось сообщение в западной прессе: Сербия поставила на Украину снарядов на 800 миллионов евро.Вучич это вроде бы признал, и цифру признал ("примерно столько, за 2–3 года"), и даже пошёл в наступление ("это нормально!")"Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем их экспортировать в Россию или на Украину. У нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они в конечном итоге с этим сделают, это их работа."У Сербии есть прекрасная возможность заработать на экспорте оружия, отметил Вучич. Так почему бы этим не воспользоваться?Поразительная позиция. Всем понятно, что Вучич должен выкручиваться, а ему самому выкручивают руки ЕС во главе с Урсулой и всяческие демократы-глобалисты. Но не до такой же степени?Потом Вучич вдруг поменял свою риторику и сообщил, что "все контракты под надёжным контролем, их всего пять или шесть".Никто ничего никуда уже не экспортирует:"Распространение боеприпасов находится под строгим контролем Белграда, который практически не экспортирует их из соображений обеспечения своих национальных интересов".То экспортирует, и "это нормально", то "практически не экспортирует" и всё под контролем.Вучич попросту говорит то, что от него требуется в данную минуту. Очень многовекторный президент.При этом Вучич побывал 9 мая на Параде Победы в Москве в этом году, жаловался, как ему трудно было добираться. Многие страны тогда закрыли небо и для Вучича, и для премьера Словакии Фицо, и для президента Республики Сербской Милорада Додика.Также Вучич жаловался, как на него давили в ЕС, чтобы он никуда не летал. Но он полетел.Так Вучич пытается лавировать между Россией, ЕС и Украиной, делая время от времени то дружественные, то не совсем дружественные шаги в каждую из сторон.Но не так давно возник новый вектор!"Протест в поддержку Генштаба"Так уже называют новый начинающийся протест в Сербии.Разгорается новый скандал, он связан с семейством Трампов — Кушнеров и может полностью похоронить правительство Вучича, да и его самого, вместе с Тамарой.С 1999 года стоит в Белграде, как "памятник" бомбардировкам Югославии со стороны НАТО, разрушенное здание Генштаба.Изначально это здание уже было памятником — боям Иосипа Броз Тито и сербских партизан против фашистов.Генштаб Югославии размещался в двух зданиях. Они символизировали два берега реки, где проходило одно из знаменитых сражений армии партизан Тито.Они были построены из красного камня и белого мрамора, выполнены в виде каскадов. И должны символизировать берега реки Сутьеска, где происходило сражение.Построенные в 1965 году здания изначально уже были памятником архитектуры, в очень интересном стиле модернизма.После бомбардировок они стали символом агрессии НАТО.И вот Вучич вознамерился продать это место зятю Трампа — Кушнеру, для строительства громадного жилого и торгового комплекса.В связи с этим уже началась настоящая внутренняя война в Сербии. И не только народ против (народ, конечно, никто не спрашивает).Протест заявила прокуратура.Как выяснила прокуратура по борьбе с оргпреступностью, документы об отмене статуса исторического наследия для этого здания были фальсифицированы.Арестован глава Республиканского агентства по защите памятников культуры Горан Васич. Он признал свою вину: да, фальсифицировал.Но несмотря на это, парламент Сербии принял специальный закон, позволяющий Джареду Кушнеру снести здание Генштаба и осуществить свой девелоперский проект.Голоса для принятия этого закона дала партия Вучича. Закон вступает в силу немедленно после принятия, то есть уже вступил.И Джаред Кушнер может уже начинать сносить символ Югославии и Сербии!Вучич же уже так искрутился, что назвал собственных прокуроров собственной республики "коррумпированной бандой"."Они получили указания извне, чтобы не дать улучшить отношения Сербии с администрацией Трампа", — возмущался Вучич.Но на сносе Генштаба Вучич может завершить окончательно свою многовекторную карьеру.В Сербии много месяцев не прекращаются протесты студентов. И можно только представить, как студенческие пикеты будут противостоять бульдозерам Кушнера.Ну а глядя на фото Тамары и Елены, на взаимные улыбки самого Вучича и Зеленского, можно хорошо представить их совместный отдых на каких-нибудь сногсшибательных яхтах.Но только после того как Вучич выполнит спецзадание по сносу здания Генштаба Сербии и Черногории.Они все, конечно же, туда и отправятся, на "заслуженный отдых", после того как проведут демонтаж своих государств. 