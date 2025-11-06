https://ukraina.ru/20251106/na-dvukh-stulyakh-ne-usidel-v-chem-prichina-proukrainskoy-ritoriki-vuchicha-1071212138.html

На двух стульях не усидел. В чем причина проукраинской риторики Вучича

На двух стульях не усидел. В чем причина проукраинской риторики Вучича - 06.11.2025 Украина.ру

На двух стульях не усидел. В чем причина проукраинской риторики Вучича

Президент Сербии Александр Вучич 5 ноября провел телефонные переговоры с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, чтобы согласовать возможности для сотрудничества и взаимной поддержки между двумя странами. Об этом Вучич сообщил на своей странице в соцсетях

2025-11-06T21:24

2025-11-06T21:24

2025-11-06T21:27

эксклюзив

сербия

россия

украина

александр вучич

владимир зеленский

ес

газпром

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/16/1048858550_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_1c3dc71b96304c5bd77ed0305d17ec59.jpg

"Состоялся откровенный и содержательный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским об отношениях между Сербией и Украиной, европейской перспективе наших стран и международной повестке на предстоящий период", - отметил Вучич.По словам сербского лидера, стороны договорились поддерживать открытые каналы коммуникации в дальнейшем.Зеленский в своем телеграм-канале тоже прокомментировал телефонные переговоры с президентом Сербии. Он подчеркнул заинтересованность обеих сторон в сотрудничестве в области региональной безопасности.Телефонные переговоры Александра Вучича с Владимиром Зеленским состоялись на фоне участившихся в последнее время заявлений сербского лидера в поддержку Украины.В интервью немецкому изданию Cicero 30 октября Вучич напомнил о своей поездке в Одессу на саммит "Украина - Юго-Восточная Европа" и заявил, что эту поездку он совершил для того, чтобы выразить свою солидарность с Киевом.Президент Сербии посоветовал поинтересоваться у Зеленского, какая из балканских стран больше всего оказала помощи Украине.Также он предложил Евросоюзу выкупить по долгосрочному контракту все сербские боеприпасы и не возразил, когда немецкий журналист спросил, можно ли потом эти боеприпасы использовать на Украине. "Покупатели могут делать с ними всё, что захотят", - сказал президент Сербии.На саммите о расширении Евросоюза 4 ноября в Брюсселе Вучич подтвердил, что Сербия намерена возобновить продажи своих боеприпасов, несмотря на предупреждения Службы внешней разведки России. Российское ведомство ранее заявляло о том, что ему известны схемы, по которым сербское оружие в итоге попадает в руки ВСУ.Однако президент Сербии подчеркнул, что 30 тысяч рабочих сербского ВПК зависит от возможности продать эти боеприпасы кому-либо и он не намерен упускать шанс для своей страны. Это сейчас хороший рынок, сказал Вучич.На фоне всех этих заявлений 5 ноября состоялись еще и телефонные переговоры Вучича и Зеленского.В чем причина такой риторики и таких действий сербского президента? Почему именно сейчас? Поведение Вучича могло быть продиктовано двумя важными моментами.Первый из них – это новый годовой отчет Европейской комиссии о продвижении Сербии на пути Евроинтеграции. Как раз 6 ноября в Белграде глава делегации ЕС в Сербии Андреас фон Бекерат вручил Вучичу в целом положительный годовой отчет, в котором рекомендуется открыть для Сербии новую главу переговоров.Фон Бекерат в том числе отметил недавний прогресс Сербии в процессе согласования ее внешней политики и политики безопасности с политикой Евросоюза.Второй момент – это переговоры вокруг российской доли в собственности "Нефтяной индустрии Сербии" (НИС). В октябре США ввели санкции против НИС из-за мажоритарного участия российского "Газпрома" в структуре собственности сербской нефтяной компании. После этого сербское государство предложило выкупить долю "Газпрома" в НИС, чтобы обеспечить ее бесперебойную работу. По данным различных источников, сторонам пока не удалось достигнуть договоренности по поводу цены, так как сербское государство предлагает сумму значительно ниже рыночной.Также рассматриваются возможности продать долю "Газпрома" напрямую третьей компании, которая была бы заинтересована в нефтепереработке в Сербии.Последняя возможность – это национализация российской доли со стороны сербского государства. В этом контексте агрессивную риторику Вучича некоторые сербские эксперты воспринимают как попытку сделать российских партнеров более сговорчивым по поводу НИС, чтобы избежать последнего, самого плохого сценария.По словам сербского юриста, профессора международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деяна Мировича, президент Сербии не первый раз ведет переговоры с Владимиром Зеленским.Ранее Вучич встречался с Зеленским лично, принимал участие в саммитах "Украина – Юго-восточная Европа" и подписывал антироссийские декларации, напомнил Мирович в интервью Украина.ру.По словам Мировича, нет никаких сомнений, что отношения между Вучичем и Зеленским – это отношения двух союзников. Что касается отношений Вучича с руководством Евросоюза, здесь тоже нужно понимать, что действующий президент Сербии давно выбрал для себя сторону – об этом свидетельствует и новый отчет Европейской комиссии, в котором Белграду разрешается открыть новые главы в переговорах с ЕС о вступлении."Вопрос в том, уйдет ли Вучич на шаг вперед и национализирует ли российскую компанию в Сербии. Здесь для него большая проблема в том, что Россия пока не подписала долгосрочный договор о снабжении Сербии газом по выгодной цене. Также для него проблема в том, что большинство его избирателей пророссийски ориентированы, и он должен придумать, как перебросить вину за ухудшение или разрыв российско-сербских отношений на Москву", - рассказал Мирович.В связи с этим эксперт напомнил, что в Сербии уже давно в СМИ ведется кампания запугивания населения американскими санкции против НИС, в рамках которой отмечается, что страна останется без бензина, без нефти, что ситуация будет такая же, как в период западных санкций в 1990-е годы.„Вучич пытается подготовить своих избирателей и сербский народ в целом к тому, что в Сербии наступит каменный век, если он не выполнит условия США и ЕС и не отнимит „Нефтяную индустрию Сербии“ у российского собственника. Если русские на это не согласятся, он тогда скажет, что это они во всем виноваты“, - полагает Мирович.Из-за украинского конфликта Вучич уже не может делать вид, что он является нейтральным политиком, продолжил эксперт. На самом деле он таким никогда и не был, но не только из-за продажи боеприпасов для нужд ВСУ, но из-за внутренней политики тоже - из-за своего отношения к Косово, к западным инвесторам, которым разрешается реализовать в Сербии пагубные для ее экологии проекты, такие как рудник лития „Рио Тинто“, заявил он.„Усиживаться на двух стулях – это не проблема, которую Вучичу надо решать. У него лишь одна проблема, которая требует решении – как выйти на выборы в стране, в которой 80% населения выступает за сотрудничество с Россией“, - сказал Мирович.Подробнее о переговорах президента Сербии с Зеленским - в статье ""Есть вещи, в которых мы можем помочь друг другу": Зеленский переговорил с Вучичем"

сербия

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, сербия, россия, украина, александр вучич, владимир зеленский, ес, газпром, вооруженные силы украины