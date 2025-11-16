Cтармера выставят на мороз. Кто будет новым премьером Британии - 16.11.2025 Украина.ру
Cтармера выставят на мороз. Кто будет новым премьером Британии
Cтармера выставят на мороз. Кто будет новым премьером Британии - 16.11.2025 Украина.ру
Cтармера выставят на мороз. Кто будет новым премьером Британии
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер давно не подавал голос в защиту Киева. Хотя ещё совсем недавно он каждую неделю требовал отправить на Украину европейские войска, задавая тон среди других европейских политиков из коалиции желающих развязать Третью мировую войну
2025-11-16T11:15
2025-11-16T11:15
Это молчание не случайно — сейчас Стармеру явно не до Зеленского. Несколько дней назад он собрал на Даунинг-стрит представителей ведущих изданий, сообщив о том, что против него зреет подлый внутрипартийный заговор, во главе которого стоит министр здравоохранения и социального обеспечения Уэс Стритинг.Стармер заявил, что ему известны планы своих коварных соратников, однако он не хочет добровольно уйти в отставку и будет биться за свой пост до конца, с открытым забралом — сколько бы кинжалов в спину ему ни воткнули.Желание сбросить Кира Стармера с его трона не удивляет. Антирейтинг действующего главы британского правительства составляет сейчас рекордные 73 %, а согласно опросу Opinium, 56 % британцев желают немедленно отправить его в отставку, обвиняя лейбористов в циничном обмане собственных избирателей.Большинство однопартийцев ненавидят и презирают своего лидера, который привёл их партию к полному политическому краху, управившись с этим всего за год. А лица из ближайшего окружения премьера открыто пытаются его подсидеть, отправив незадачливого Кира на свалку истории.Всего через две недели лейбористам придется голосовать за бюджет, в котором предусмотрены очередные сокращения социальных расходов. После этого непопулярность Стармера будет в буквальном смысле зашкаливать. Акулы из руководства Лейбористской партии чувствуют запах крови и готовятся идти в атаку на своего шефа. Но не стоит питать иллюзий — если Кира действительно вынудят покинуть свой пост, это всё равно никак не повлияет на внутреннюю и внешнюю политику Соединённого Королевства.Уэс Стритинг, которого рассматривают сейчас в качестве вероятного преемника Стармера — 42-летний беспринципный карьерист с огромными амбициями и жёсткой бульдожьей хваткой. Он любит повторять, что провёл трудное детство на опасных криминальных улицах Восточного Лондона. И действительно, отец, дед и бабушка Уэса сидели за решёткой по разным уголовным статьям, а его мать, по слухам, вообще появилась на свет в тюремном роддоме.Однако Стритинг отнюдь не является политическим хулиганом и представляет собой послушную креатуру британского истеблишмента, от которого никто не ждёт никаких особых сюрпризов. В молодости он на какое-то время покинул партию в знак протеста против нападения на Ирак — но быстро вернулся и с тех пор считался ярым приверженцем генеральной линии Тони Блэра.Лейбористы хотят поменять Стармера на Стритинга для того, чтобы не менять ничего — потому что идеологические позиции этих заклятых друзей совпадают буквально по всем основным вопросам. Министр здравоохранения давно забыл о своём юношеском пацифизме и воинственно требует отправить британские войска на помощь киевскому режиму, используя для этого риторику заправского ястреба."Я думаю, мы осознаём, что линия фронта на Украине — это не только вопрос украинцев, это линия фронта для всей Европы, включая национальную безопасность Великобритании", — заявил он в прямом эфире, требуя продолжать конфликт до последнего украинца.Но малоимущие британцы тоже не вызывают у него особого сострадания. В начале года, когда в Великобританию внезапно пришли морозы, Уэс Стритинг посоветовал соотечественникам посильней включить отопление, чтобы не подхватить простуду. А это вызвало в стране настоящий взрыв ярости — потому что добрая половина подданных короля Карла III не может позволить себе отапливать собственные дома и квартиры."Daily Star в этой связи напоминает, что правительство, в которое входит этот мудрец, лишило пенсионеров ежегодных пособий на отопление и теперь те просто лишены возможности обогревать своё жильё, учитывая стоимость этой роскоши в Британии", — писал об оконфузившемся Стритинге политолог Владимир Корнилов.А совсем недавно министр здравоохранения и социального обеспечения гневно осудил забастовки английских врачей, назвав их "морально предосудительными". Хотя британские медики всего лишь пытаются защитить свои трудовые права от разрушительных последствий его же собственной антисоциальной политики.В рядах у лейбористов имеется альтернативная фигура, которой тоже прочили место Стармера. Это Энди Бёрнем, мэр Большого Манчестера, известный под неформальным прозвищем "Король Севера". На сегодня он является самым популярным политиком в рядах Лейбористской партии. Однако банкиры в лондонском Сити считают Бёрнема слишком левым. Причём только потому, что он предлагает отказаться от дальнейшего сокращения расходов на коммунальные службы, чтобы королевство окончательно не утонуло в мусоре, как это случилось с Бирмингемом и другими английскими городами.Однако на Даунинг-стрит не обращают на эту ситуацию никакого внимания. Спонсоры лейбористов считают, что страна движется в правильном направлении и собираются сделать ставку на молодого и хорошо управляемого Стритинга — что не предвещает ничего хорошего ни для Великобритании, ни для всей остальной Европы.Оказавшись на посту премьера, нынешний министр здравоохранения будет с особой напористостью развивать политику нерешительного Кира Стармера, занимаясь сокращением государственных расходов, приватизацией британской медицины и повышая уровень эскалации в отношениях с Россией. Потому что перед лицом нарастающего внутреннего социального кризиса британские политики всегда активизируют свою деятельность на украинском направлении.Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вообще превратился в профессионального лоббиста проворовавшегося Зеленского.Сегодня он призвал европейские страны предоставить Бельгии "коллективные гарантии", чтобы она наконец-то согласилась передать Киеву замороженные российские активы. А также заявил о том, что Стармер должен немедленно отправить на Украину часть российских резервов, которые оказались в британских банках — предлагая им бесхитростно украсть деньги своих клиентов.При этом Джонсон ни единым словом не упомянул разразившийся вокруг Зеленского коррупционный скандал, хотя он стал сейчас одной из главных тем в британских газетах. Что наводит на мысль о его причастности к финансовым аферам Миндича и компании.Говоря образными словами, британская политика представляет собой сегодня настоящий змеиный клубок. А избирателям приходится бессильно наблюдать за подковёрной схваткой скользких и одинаково враждебных к ним персонажей.Читайте также: "Мы должны немедленно выйти из НАТО". Великобритания накануне изменений
Cтармера выставят на мороз. Кто будет новым премьером Британии

11:15 16.11.2025
 
Сергей Котвицкий
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер давно не подавал голос в защиту Киева. Хотя ещё совсем недавно он каждую неделю требовал отправить на Украину европейские войска, задавая тон среди других европейских политиков из коалиции желающих развязать Третью мировую войну
Это молчание не случайно — сейчас Стармеру явно не до Зеленского. Несколько дней назад он собрал на Даунинг-стрит представителей ведущих изданий, сообщив о том, что против него зреет подлый внутрипартийный заговор, во главе которого стоит министр здравоохранения и социального обеспечения Уэс Стритинг.
Стармер заявил, что ему известны планы своих коварных соратников, однако он не хочет добровольно уйти в отставку и будет биться за свой пост до конца, с открытым забралом — сколько бы кинжалов в спину ему ни воткнули.
Желание сбросить Кира Стармера с его трона не удивляет. Антирейтинг действующего главы британского правительства составляет сейчас рекордные 73 %, а согласно опросу Opinium, 56 % британцев желают немедленно отправить его в отставку, обвиняя лейбористов в циничном обмане собственных избирателей.
Большинство однопартийцев ненавидят и презирают своего лидера, который привёл их партию к полному политическому краху, управившись с этим всего за год. А лица из ближайшего окружения премьера открыто пытаются его подсидеть, отправив незадачливого Кира на свалку истории.
Всего через две недели лейбористам придется голосовать за бюджет, в котором предусмотрены очередные сокращения социальных расходов. После этого непопулярность Стармера будет в буквальном смысле зашкаливать. Акулы из руководства Лейбористской партии чувствуют запах крови и готовятся идти в атаку на своего шефа. Но не стоит питать иллюзий — если Кира действительно вынудят покинуть свой пост, это всё равно никак не повлияет на внутреннюю и внешнюю политику Соединённого Королевства.
Уэс Стритинг, которого рассматривают сейчас в качестве вероятного преемника Стармера — 42-летний беспринципный карьерист с огромными амбициями и жёсткой бульдожьей хваткой. Он любит повторять, что провёл трудное детство на опасных криминальных улицах Восточного Лондона. И действительно, отец, дед и бабушка Уэса сидели за решёткой по разным уголовным статьям, а его мать, по слухам, вообще появилась на свет в тюремном роддоме.
Однако Стритинг отнюдь не является политическим хулиганом и представляет собой послушную креатуру британского истеблишмента, от которого никто не ждёт никаких особых сюрпризов. В молодости он на какое-то время покинул партию в знак протеста против нападения на Ирак — но быстро вернулся и с тех пор считался ярым приверженцем генеральной линии Тони Блэра.
Лейбористы хотят поменять Стармера на Стритинга для того, чтобы не менять ничего — потому что идеологические позиции этих заклятых друзей совпадают буквально по всем основным вопросам. Министр здравоохранения давно забыл о своём юношеском пацифизме и воинственно требует отправить британские войска на помощь киевскому режиму, используя для этого риторику заправского ястреба.
"Я думаю, мы осознаём, что линия фронта на Украине — это не только вопрос украинцев, это линия фронта для всей Европы, включая национальную безопасность Великобритании", — заявил он в прямом эфире, требуя продолжать конфликт до последнего украинца.
Но малоимущие британцы тоже не вызывают у него особого сострадания. В начале года, когда в Великобританию внезапно пришли морозы, Уэс Стритинг посоветовал соотечественникам посильней включить отопление, чтобы не подхватить простуду. А это вызвало в стране настоящий взрыв ярости — потому что добрая половина подданных короля Карла III не может позволить себе отапливать собственные дома и квартиры.
"Daily Star в этой связи напоминает, что правительство, в которое входит этот мудрец, лишило пенсионеров ежегодных пособий на отопление и теперь те просто лишены возможности обогревать своё жильё, учитывая стоимость этой роскоши в Британии", — писал об оконфузившемся Стритинге политолог Владимир Корнилов.
А совсем недавно министр здравоохранения и социального обеспечения гневно осудил забастовки английских врачей, назвав их "морально предосудительными". Хотя британские медики всего лишь пытаются защитить свои трудовые права от разрушительных последствий его же собственной антисоциальной политики.
В рядах у лейбористов имеется альтернативная фигура, которой тоже прочили место Стармера. Это Энди Бёрнем, мэр Большого Манчестера, известный под неформальным прозвищем "Король Севера". На сегодня он является самым популярным политиком в рядах Лейбористской партии. Однако банкиры в лондонском Сити считают Бёрнема слишком левым. Причём только потому, что он предлагает отказаться от дальнейшего сокращения расходов на коммунальные службы, чтобы королевство окончательно не утонуло в мусоре, как это случилось с Бирмингемом и другими английскими городами.
"Вдохновлявшую писателя Толкина реку Черуэлл завалили многотонной горой отходов, высота которой достигает 10 метров. Черуэлл стала прототипом реки Ивлинки в романе "Властелин колец". Писатель вдохновлялся ею, так как часто прогуливался вдоль реки. Стоимость потенциальных работ по уборке отходов превысила бы весь годовой бюджет местного районного совета. Гора мусора появилась в местности около месяца назад. Игнорирование проблемы с каждым днём увеличивает риск загрязнения всего бассейна Темзы, притоком которой является Черуэлл", — пишет об этой социально-экологической катастрофе сегодняшний выпуск газеты The Guardian.
Однако на Даунинг-стрит не обращают на эту ситуацию никакого внимания. Спонсоры лейбористов считают, что страна движется в правильном направлении и собираются сделать ставку на молодого и хорошо управляемого Стритинга — что не предвещает ничего хорошего ни для Великобритании, ни для всей остальной Европы.
Оказавшись на посту премьера, нынешний министр здравоохранения будет с особой напористостью развивать политику нерешительного Кира Стармера, занимаясь сокращением государственных расходов, приватизацией британской медицины и повышая уровень эскалации в отношениях с Россией. Потому что перед лицом нарастающего внутреннего социального кризиса британские политики всегда активизируют свою деятельность на украинском направлении.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вообще превратился в профессионального лоббиста проворовавшегося Зеленского.
Сегодня он призвал европейские страны предоставить Бельгии "коллективные гарантии", чтобы она наконец-то согласилась передать Киеву замороженные российские активы. А также заявил о том, что Стармер должен немедленно отправить на Украину часть российских резервов, которые оказались в британских банках — предлагая им бесхитростно украсть деньги своих клиентов.
При этом Джонсон ни единым словом не упомянул разразившийся вокруг Зеленского коррупционный скандал, хотя он стал сейчас одной из главных тем в британских газетах. Что наводит на мысль о его причастности к финансовым аферам Миндича и компании.
Говоря образными словами, британская политика представляет собой сегодня настоящий змеиный клубок. А избирателям приходится бессильно наблюдать за подковёрной схваткой скользких и одинаково враждебных к ним персонажей.
Читайте также: "Мы должны немедленно выйти из НАТО". Великобритания накануне изменений
