Cтармера выставят на мороз. Кто будет новым премьером Британии

Cтармера выставят на мороз. Кто будет новым премьером Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер давно не подавал голос в защиту Киева. Хотя ещё совсем недавно он каждую неделю требовал отправить на Украину европейские войска, задавая тон среди других европейских политиков из коалиции желающих развязать Третью мировую войну

2025-11-16T11:15

Это молчание не случайно — сейчас Стармеру явно не до Зеленского. Несколько дней назад он собрал на Даунинг-стрит представителей ведущих изданий, сообщив о том, что против него зреет подлый внутрипартийный заговор, во главе которого стоит министр здравоохранения и социального обеспечения Уэс Стритинг.Стармер заявил, что ему известны планы своих коварных соратников, однако он не хочет добровольно уйти в отставку и будет биться за свой пост до конца, с открытым забралом — сколько бы кинжалов в спину ему ни воткнули.Желание сбросить Кира Стармера с его трона не удивляет. Антирейтинг действующего главы британского правительства составляет сейчас рекордные 73 %, а согласно опросу Opinium, 56 % британцев желают немедленно отправить его в отставку, обвиняя лейбористов в циничном обмане собственных избирателей.Большинство однопартийцев ненавидят и презирают своего лидера, который привёл их партию к полному политическому краху, управившись с этим всего за год. А лица из ближайшего окружения премьера открыто пытаются его подсидеть, отправив незадачливого Кира на свалку истории.Всего через две недели лейбористам придется голосовать за бюджет, в котором предусмотрены очередные сокращения социальных расходов. После этого непопулярность Стармера будет в буквальном смысле зашкаливать. Акулы из руководства Лейбористской партии чувствуют запах крови и готовятся идти в атаку на своего шефа. Но не стоит питать иллюзий — если Кира действительно вынудят покинуть свой пост, это всё равно никак не повлияет на внутреннюю и внешнюю политику Соединённого Королевства.Уэс Стритинг, которого рассматривают сейчас в качестве вероятного преемника Стармера — 42-летний беспринципный карьерист с огромными амбициями и жёсткой бульдожьей хваткой. Он любит повторять, что провёл трудное детство на опасных криминальных улицах Восточного Лондона. И действительно, отец, дед и бабушка Уэса сидели за решёткой по разным уголовным статьям, а его мать, по слухам, вообще появилась на свет в тюремном роддоме.Однако Стритинг отнюдь не является политическим хулиганом и представляет собой послушную креатуру британского истеблишмента, от которого никто не ждёт никаких особых сюрпризов. В молодости он на какое-то время покинул партию в знак протеста против нападения на Ирак — но быстро вернулся и с тех пор считался ярым приверженцем генеральной линии Тони Блэра.Лейбористы хотят поменять Стармера на Стритинга для того, чтобы не менять ничего — потому что идеологические позиции этих заклятых друзей совпадают буквально по всем основным вопросам. Министр здравоохранения давно забыл о своём юношеском пацифизме и воинственно требует отправить британские войска на помощь киевскому режиму, используя для этого риторику заправского ястреба."Я думаю, мы осознаём, что линия фронта на Украине — это не только вопрос украинцев, это линия фронта для всей Европы, включая национальную безопасность Великобритании", — заявил он в прямом эфире, требуя продолжать конфликт до последнего украинца.Но малоимущие британцы тоже не вызывают у него особого сострадания. В начале года, когда в Великобританию внезапно пришли морозы, Уэс Стритинг посоветовал соотечественникам посильней включить отопление, чтобы не подхватить простуду. А это вызвало в стране настоящий взрыв ярости — потому что добрая половина подданных короля Карла III не может позволить себе отапливать собственные дома и квартиры."Daily Star в этой связи напоминает, что правительство, в которое входит этот мудрец, лишило пенсионеров ежегодных пособий на отопление и теперь те просто лишены возможности обогревать своё жильё, учитывая стоимость этой роскоши в Британии", — писал об оконфузившемся Стритинге политолог Владимир Корнилов.А совсем недавно министр здравоохранения и социального обеспечения гневно осудил забастовки английских врачей, назвав их "морально предосудительными". Хотя британские медики всего лишь пытаются защитить свои трудовые права от разрушительных последствий его же собственной антисоциальной политики.В рядах у лейбористов имеется альтернативная фигура, которой тоже прочили место Стармера. Это Энди Бёрнем, мэр Большого Манчестера, известный под неформальным прозвищем "Король Севера". На сегодня он является самым популярным политиком в рядах Лейбористской партии. Однако банкиры в лондонском Сити считают Бёрнема слишком левым. Причём только потому, что он предлагает отказаться от дальнейшего сокращения расходов на коммунальные службы, чтобы королевство окончательно не утонуло в мусоре, как это случилось с Бирмингемом и другими английскими городами.Однако на Даунинг-стрит не обращают на эту ситуацию никакого внимания. Спонсоры лейбористов считают, что страна движется в правильном направлении и собираются сделать ставку на молодого и хорошо управляемого Стритинга — что не предвещает ничего хорошего ни для Великобритании, ни для всей остальной Европы.Оказавшись на посту премьера, нынешний министр здравоохранения будет с особой напористостью развивать политику нерешительного Кира Стармера, занимаясь сокращением государственных расходов, приватизацией британской медицины и повышая уровень эскалации в отношениях с Россией. Потому что перед лицом нарастающего внутреннего социального кризиса британские политики всегда активизируют свою деятельность на украинском направлении.Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вообще превратился в профессионального лоббиста проворовавшегося Зеленского.Сегодня он призвал европейские страны предоставить Бельгии "коллективные гарантии", чтобы она наконец-то согласилась передать Киеву замороженные российские активы. А также заявил о том, что Стармер должен немедленно отправить на Украину часть российских резервов, которые оказались в британских банках — предлагая им бесхитростно украсть деньги своих клиентов.При этом Джонсон ни единым словом не упомянул разразившийся вокруг Зеленского коррупционный скандал, хотя он стал сейчас одной из главных тем в британских газетах. Что наводит на мысль о его причастности к финансовым аферам Миндича и компании.Говоря образными словами, британская политика представляет собой сегодня настоящий змеиный клубок. А избирателям приходится бессильно наблюдать за подковёрной схваткой скользких и одинаково враждебных к ним персонажей.Читайте также: "Мы должны немедленно выйти из НАТО". Великобритания накануне изменений

