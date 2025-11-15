https://ukraina.ru/20251115/raschelovechili-i-zadolbali-kak-ukraintsy-prevraschayut-russkikh-liberalov-v-slonov-1071508715.html

Расчеловечили и задолбали: как украинцы превращают русских либералов в слонов

Расчеловечили и задолбали: как украинцы превращают русских либералов в слонов

В сети всё чаще встречаются истории о том, как когда-то симпатизировавшие Украине россияне начинают её ненавидеть и желать победы русскому оружию. Причины этому — сеющие ненависть украинские сетевые активисты и неадекватная политика Европы

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0c/1071509691_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_23dcbf67136b16559dedf29bcde60b35.jpg

Одной из популярных публикаций в российском сегменте Telegram на этой неделе стал скриншот с разговором двоих оппозиционно настроенных россиян. Поводом для реплик послужили визовые ограничения Еврокомиссии.""По жертвам Бучи вы не плакали, а по мультивизам рыдаете". Нет, суки, это ложь. Мы здесь были в таком шоке в первый год войны (СВО — Ред.), так сопереживали украинскому народу, что позволили вам начать вытирать о нас ноги. Чем вы, б***и, с упоением и занялись", — писал один.Ему отвечал другой."Я даже с женой поссорился в 2022 году из-за того, что она уже тогда считала, что Украины надо выжигать, как крысиное гнездо. А я считал, что так нельзя, что там тоже есть люди. Сейчас, конечно, понимаю, что она была права и этот е****й свинарник должен быть стёрт с лица земли", — писал другой.Такая радикализация взглядов среди российских оппозиционеров или тех, кто когда-то придерживался проукранских воззрений, не нова.Массовая слонизация людейГод тому назад русский писатель и поэт Александр Пелевин в своём телеграм-канале задал своим читателям простой вопрос."Дорогие читатели, а давайте поговорим вот о чём. А есть ли среди вас те, кто еще пару лет назад был либерахой и нетвойняшкой и перековался в слоняру только спустя какое-то время после начала СВО? Если есть — расскажите о вашем пути, о своих мыслях, о том, как произошла эта перековка, что стало переломным моментом. Хочется составить, так сказать, портрет и проследить за тенденцией. Кому-то в этом, может, неловко будет признаваться, но тут в комментах будет ноль осуждения, если что, админы проследят", — написал он 18 ноября 2024 года.Термином "наш слон" в сети обычно обозначают патриота, притом не крикливого ура-патриота, а того, кто придерживается здравых патриотических позиций без кликушества. В некоторых телеграм-каналах можно встретить и рубрику "внезапный слон", посвящённую тем медийным персонажам, которые, обычно воздерживаясь от политических высказываний, внезапно демонстрируют здравый патриотизм, в том числе и делая соответствующие заявления.Спустя 4 дня Пелевин подвёл итоги опроса."В треде о том, как дорогие читатели перековались из либерах в зэтники, набайтили почти 500 каментов. Вот только избранные из них. Лишнее доказательство, что таки да, никто так не поспособствовал массовой слоновизации многих наших людей, как политические украинцы и выступившие на их стороне беглые зах**лы (заукраинцы — Ред.)-грантоеды", — написал он.Один из приведённых им в скриншотах комментариев принадлежал молодому человеку, который описывал своё "до" и "после"."Мне 21 год и до 2022 года я был ё***м либерахой. В всём, что было связано с Россией видел только г***о (дефолтные тейки по типу х****е дороги, медицина и т. д.). Не понимал того, что говорил, т. к. был мелким и просто повторял за взрослыми. К бытию либералами также способствовала моя семья, которая, можно сказать, была из "бар". Постоянно твердили мне, что в этой стране ничего хорошего уже не будет, и что я уеду жить в другу учиться и жить соответственно. Несколько раз даже реально задумывались, чтобы отправить меня в Финляндию. А потом наступило 24-е [февраля]. Я сначала был в полном а*** (ошеломлении — Ред.) и меня трясло. Своему другу говорил, что нам п***** (конец — Ред.) в перерывах между курением сигарет. Настолько трясло, что с*****ся (ушёл — Ред.) с пар", - рассказывал о своей трансформации один из подписчиков.Точного момента превращения в "слона" он не помнил. Зато указывал на причину."Скорее всего, после какого-нибудь поста из твиттера, где какой-то Мыкола с об*****ми шароварами и намазанным салом чудом говорит, что придёт и убьёт меня и всех моих близких людей из-за того, что я русский. И до меня дошло: "А какого х** я вас п*****в должен защищать, если вы к людям, которые к вам с состраданием относятся, так относитесь?"" - рассказывал подписчик.Он повесил в своей комнате флаг России, купил "Книгу Z" (первый том воспоминаний участников СВО издательства "Чёрная сотня" - Ред.) и стал делать регулярные пожертвования российской армии."Я вообще из этой среды: иняз факультет, англомания, все дела, каждое лето в Англии, твидовый пиджак, кружевные трусы (простите). Но всегда топила за Россию и за искусство и литературу. А окончательно затопила, когда после февраля 2022 года в рабочем чате либерахи начали обвинять своих же русских в гитлеризме, орать "покайтесь, твари", когда 9 мая запрещали мне поздравлять с праздником. И последняя капля, когда коллега сказала в чате, что русский язык г***о, очень тупой и страшный, лучше английского нет. Тут я стала ведьмой", — рассказывала ещё одна подписчица поэта.Другая призналась, что "перековалась за пару месяцев"."Начала искать инфу, не склеивалось в голове то, что нас так ненавидели х*хлы (украинцы — Ред.). Много кого нашла из украинской оппозиции, часть потом отсеяла. Стала вспоминать кое-что из прошлого, когда жила на нашем юге. Даже не знаю, самое невероятноя для меня было осознать, что на нашем истеричном ТВ часто говорили правду. Ну и геополитикой немного увлеклась", — писала она.Впрочем, некоторые уточняют: "слонизация" в России произошла благодаря не всем украинцам."Никакие "украинцы" россиян никем не объявляли. Россиян людьми второго сорта объявляли украинские активисты, которые изображали из себя "гражданское общество" и делали Культурную Революцию на Украине, соблазняя своих граждан по нехитрой схеме: хотите на Запад? Тогда отрекитесь от культуры, частью - и выдающейся частью которой - были люди, родившиеся на территории современной Украины", — отмечала в своём блоге уже год спустя — в ноябре 2025 года — публицистка Юлия Латынина*.Так она ответила на реплику пользователя Эльшада Бабаева, указавшего, что украинцам вряд ли будут сочувствовать, после того, как те "объявили всех россиян поголовно от младенцев и до стариков своими врагами и людьми второго сорта"."Не забудем, что в 2019 году президент Зеленский получил 73% голосов под обещания мира с Россией и разрешить всем в Украине говорить на том языке, на котором хотят, и не докапываться. Но спустя совсем немного времени, под давлением активистов, изменил свое мнение, и стал рассказывать, что те, кто считает себя русскими, пусть убираются с Донбасса", — напомнила Латынина*.Словно бы подтверждая её правоту, украинские журналисты из проекта "Телебачення Торонто" выпустили глумливый ролик, в котором ведущая Александра Гонтарь издевалась над погибшими российскими солдатами."Наше расчеловечивание недостаточное. В этом выпуске попытаемся исправить эту ситуацию", — начала Гонтарь это видео, на заставку которого налепили логотип "Мёртвые &смешные 2".Ранее этот же проект - "Телебачення Торонто" — в одном из своих видео жёстко прошёлся по защищающим Украину российским оппозиционерам, высмеяв тех за "беззубость": мол, оппозиционеры, а в своих роликах не забывают выполнять требования законодательства РФ, оповещая зрителей о своём иноагентстком статусе.Тем временем "хорошие русские" за рубежом терпят плевки в лицо не только от украинских активистов."Бросили в топку все свои жизни"Российcкие либералы в сети отбиваются не только от унижающих их украинских активистов, но и от европейских политиков. Так, бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил: он не верит оппозиционерам, мол, за дискредитацию российской армии можно получить срок. А потому визовые ограничения, которые ударят в первую очередь и по скрывшимся в Европе "хорошим русским", его не волнуют. Экс-президент Эстонии верит — все ограничения оправданы. С Ильвесом попытались спорить, но безуспешно. А некоторым из спорщиков и вовсе намекнули: не стоит этого делать."Вообще стало немного неуютно от того, что после того, как я вступила в публичную дискуссию с Тоомасом, мне в личку написали несколько уважаемых людей с предупреждениями, что это может быть не очень безопасно и безобидно для меня", — писала в своём X активистка Дарья Серенко*.Она отметила, что активисты забывают, что те из европейских политиков, с кем они "задорно ругаются на равных", "вообще-то люди со связями, влиянием и большим соцкапиталом, даже если кажется, что они всего-навсего экс-президенты и не имеют большого политического веса прямо сейчас".Публицист Мария Баронова, уволившаяся с RT из-за своей позиции по поводу СВО, отметила, что российские оппозиционеры многим пожертвовали ради Запада, а там их "отблагодарили"."Хорошие русские (да и я тоже) бросили в топку все свои жизни, перспективы, карьеры, близких, предали страну и людей, участвовали в поганых санкциях против нас, оправдывали самые животные формы нацизма в наш адрес от прибалтов, эльфов и евро-фашни, выполняли всё ради лайков Запада. А Западная элита их теперь смачнейше мордой об стол возит", — отметила она.По её словам, вряд ли оппозиционеры что-то поймут."Понятно,что предатели так ничего и не поймут,всё будут причитать, что "это играет на руку Путинской пропаганде" не понимая,что "путинская пропаганда" им не врала. Но интересно, поймет ли что-то нынешняя молодежь, а также научит ли чему-то эта история будущие поколения россиян? Или так и будут радостно петь про "ё****е люди", желать "танцующих лебедей" (отсылка к делу Дианы Логиновой, также известной как "Наоко" — Ред.) и по новому кругу пытаться превратить нашу жизнь в ад и разрушать собственную жизнь?", — задалась вопросом Баронова.Однако судя по тому, что происходит, российская молодёжь уже делает правильные выводы. Молодые россияне понимают: они не милы ни украинским активистам, ни европейцам, для которых все россияне — поддерживают они СВО или нет — на одно лицо и карать их нужно всех сообща. Внедряемый Европой принцип коллективной ответственности озлобляет и сплачивает россиян.* лица, выполняющие функции иноагентов.

