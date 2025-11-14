https://ukraina.ru/20251114/povrezhdeno-sudno-i-neftebaza-raneny-lyudi-pvo-sbila-bolshe-200-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1071592155.html

Повреждено судно и нефтебаза, ранены люди. ПВО сбила больше 200 вражеских дронов над Россией

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 216 украинских дронов над РФ, сообщает Минобороны, передает 14 ноября телеграм-канал Украина.ру

Из них 66 сбили и перехватили над территорией Краснодарского края, 45 – над Саратовской областью, 19 над Крымом, восемь над Волгоградской, семь над Ростовской, четыре над Белгородской, три над Тамбовской, два над Брянской областями, по одному – над территориями Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областей, еще 59 БПЛА уничтожено над акваторией Черного моря.Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин уточнил, что в результате атаки в Саратове были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.В Волгоградской области ПВО отразила атаку на объекты энергетической инфраструктуры.Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об отражении атаки БПЛА на город. Позднее оперштаб Краснодарского края информировал о повреждении нефтебазы на перевалочном комплексе "Шесхарис", а также ранении одного человека при падении обломков БПЛА на жилые дома в Новороссийске.Одно из гражданских судов в порту Новороссийска также было повреждено при массированной атаке БПЛА, пострадали три человека из экипажа корабля, указал оперштаб.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в свою очередь, уточнил, что ПВО ночью уничтожила и подавила БПЛА в Каменском, Чертковском, Шолоховском, Усть-Донецком, Боковском и Миллеровском районах региона. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется.Об ударах ВС РФ по противнику - в материале Россияне ударили дронами и авиабомбами по Украине на сайте Украина.ру.

