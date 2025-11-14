Почему охамела Польша? "Украина будет воевать еще три года"
"Мы лучше будем есть траву, чем снова станем российской колонией",- патетически возопил Радослав Сикорский (агент Великобритании, гражданин Великобритании, личный друг Бориса Джонсона, сейчас по недоразумению занимает пост главы МИД Польши).
Что случилось с Радославом? Нет, он никогда не отличался сдержанностью в речах. Но раньше всё-таки до поедания травы дело не доходило.
"Барак Обама имеет польские корни, так как его дедушка скушал польского миссионера", - было (шутка в кулуарах польского МИД).
"Ты знаешь, польско-американский союз ничего не стоит... Он даже вредит, создаёт у Польши фальшивое чувство безопасности. Это полное дерьмо. Мы перессоримся с Германией и Россией. И будем считать, что все супер, потому что отсасываем у американцев. Лохи. Полные лохи", - тоже было (разговор Радека с польским министром финансов).
Но что случилось теперь? Что за возможность учуял тонкий нюх Радослава?
Поляки готовятся есть траву!
А начал Радек Сикорский столь эмоционально выражаться, попросту потому, что он хочет денег.
Внезапно (но вполне ожидаемо) Польша отодвинула в сторону Украину и решила представить главной "жертвой" себя.
Время пришло!
Денег Украине больше не дают, или дают, но всё реже, и всё более скудно, огромный поток вооружения и снабжения, который шёл через Польшу (и на котором сама Польша изрядно наживалась), иссяк.
Вот и зашевелилась "гиена Европы", как метко назвал Польшу в свое время Черчилль, заволновалась.
Смотрите, поляки уже страдают! Они уже готовятся есть траву!
Смотрите, беспилотники на крышах польских курятников!
Радек и беспилотник
Радек Сикорский недавно был замечен в Лондоне, куда он притащил целую "Герань" - одну из тех, что месяц назад загадочным образом "приземлились" на польские курятники, не причинив им никакого вреда.
"Герани", кстати, были практически целые, без повреждений. Загадка: как же они так приземлились?
Все тогда гадали: кому и зачем нужна была эта провокация? А через пару недель, когда Радек "триумфально" прибыл на заседание парламента Британии с "Геранью", всё стало понятно.
"Дайте денег!"
Сикорский "выбивал" новые оборонные бюджеты для Польши и Украины.
"Дайте нам ещё денег!" - хотел сказать Радек.
Но изо рта "дипломата" привычно лилось: "безопасность Евросоюза под угрозой", "глубокие удары по ЕС", "мы будем есть траву", "Польша не сдаётся".
Как будто на Польшу кто-то нападает? В прошлый раз, когда на Польшу напала Германия, польское правительство продержалось ровно 17 дней.
1 сентября 1939 года Гитлер напал на Польшу, а уже 17 сентября члены правительства в истерическом состоянии покинули территорию Польши. Впоследствии существовали как "правительство в изгнании", его ещё называют, что характерно, "лондонское правительство".
Вот в Лондон привычно и отправился Радослав, жаловаться и искать финансирование.
"Воевать будем три года"
Справедливости ради, надо сказать, что дисциплинированный Радослав выполнил и "партийное задание" от ЕС: он заявил, что украинцы "собираются воевать ещё три года" и что "мы должны убедить президента России, что мы готовы придерживаться этого курса ещё три года".
На самом деле, ни Сикорский, ни его слушатели не верили в "три года", но все делали вид, что да.
А самый интересный вопрос: откуда Сикорский узнал, что "украинцы собираются воевать три года", и кто были эти "украинцы"?
Скорее всего, Радек ни с кем это вообще не обсуждал, посоветовались в штабах Англии и решили: "просто продолжайте воевать", в точности как передал указание из МИ-6 (или МИ-5?) Борис Джонсон в апреле 2022 года британскому агенту Зеленскому.
Друг и коллега Джонсона, Сикорский, просто продолжает ту же линию.
Интересно, что скажут реальные граждане Украины, когда узнают, что они "решили"? Но мы же догадываемся, что. Как будто их кто-то спрашивал.
"Дружба" с Украиной
А что касается "дружбы с Украиной", то естественно, что никакой дружбы нет, но раньше все старательно делали вид, что есть.
Тем более, что "дружба" хорошо оплачивалась. В качестве транспортного и финансового "хаба" для Украины за последние три года Польша заработала огромные деньги!
Но теперь, как все понимают, самолёты с двумя миллиардами долларов наличкой из США каждый месяц не летают.
Ну а Зеленский и его друзья попали в колоссальный коррупционный скандал.
Поэтому Польша начинает стремительно отодвигаться от этой "неблагодарной Украины".
Самим деньги нужны. Бюджеты, поставки, помощь в "обороне" ("будем есть траву").
Так что "добрые украинцы" ожидаемо превращаются в "неблагодарных тварей".
Неблагодарные "укры"
И уже даже президент Польши Кароль Навроцкий говорит прямым текстом: Украина, вы мало стараетесь! Надо больше благодарности Польше!
"Отсутствие благодарности по отношению к польскому народу, нераскрытые дела об эксгумации на Волыни и сельскохозяйственный кризис, захлестнувший Польшу - это вопросы, которые остаются важными",
- заявил в недавнем интервью польским СМИ Кароль Навроцкий.
А через несколько дней добавил:
"Польша не будет ставить интересы Украины выше своих".
Волынская резня, когда украинцы уничтожили страшным образом мирное польское население - это жуткая незаживающая рана в польском самосознании и истории. Польские историки пишут о ста тысячах убитых, и их число, возможно, даже больше. Простые мирные люди, чья вина была только в том, что они были поляками.
Почему этот страшнейший эпизод в истории украино-польских отношений еще не признан геноцидом?
Но сегодня, к сожалению, это невероятное по жестокости и масштабам событие, безусловно, имеющее все признаки геноцида и этноцида, польские политики то "вспоминают", то старательно "забывают."
Сейчас пришло время припомнить Украине этот "эпизод".
Бывшие "друзья"
В сентябре Радослав Сикорский приезжал в Киев. Встречался с Зеленским. Встреча прошла, как написала польская пресса, на повышенных тонах.
От былой дружбы, объятий, похлопывания по плечам и улыбок, ничего не осталось.
Как свидетельствовал бывший польский дипломат, а ныне обозреватель портала "Онет" Витольд Юраш, атмосфера встречи была крайне напряжённой.
Поляки были удивлены тоном речи Зеленского, который сходу обвинил Польшу в том, что та не очень старается ускорить вступление Украины в ЕС.
В ответ Сикорский назвал сроки вступления Украины в ЕС "нереалистичными".
На самом деле, Польша категорически против вступления Украины в ЕС. Но пока против выступают Венгрия и Словакия, Польша благоразумно помалкивает за их спинами.
Зеленский требовал увеличения поставок оружия. Это зависит не от Польши, но почему бы не пнуть "ближайшего партнёра". Выставить претензии - это вполне в духе "Зе".
Дальше Зеленский потребовал, чтобы Польша сбивала российские дроны и ракеты над территорией Украины.
Сикорский ответил, что на это нужно разрешение блока НАТО.
Возникает вопрос: неужели Зеленский этого не знал? Знал, конечно. Недавно бывший глава НАТО Столтенберг рассказал, что ещё в 2022 году Зеленский требовал от него "закрыть небо" над Украиной, на что Столтенберг резонно заметил, что это означает вступление блока НАТО в войну. На что блок НАТО никак не "подписывался".
Ну а Сикорский, конечно же, пригрозил Зеленскому всяческими карами, если Украина будет "фальсифицировать память о Волынской резне и не согласится на эксгумацию тел жертв."
Зеленский назвал его аргументы "неубедительными".
Сикорский...
Ну впрочем, всё понятно. Разговор между представителями Украины и Польши шёл на чрезвычайно повышенных тонах.
У Польши - масса претензий к Украине, и сейчас всё это начнет проявляться.
Кроме исторических событий, есть и противоречия сегодняшние: те же польские фермеры, которые совершенно не желают видеть украинского конкурента в ЕС.
Польша как жертва
Так почему же так охамели Сикорский, Навроцкий и другие польские политики? И по отношению к России, которую пытаются выставить "страшным врагом". И по отношению к Украине, дружба с которой быстро превращается во взаимную ненависть.
Во-первых, польские политики, как обычно, пытаются понравиться народным массам.
Но, во-вторых, зависят они при этом от Белого дома, Брюсселя и Лондона. Там тоже надо понравиться! И заодно получить побольше денег.
Поэтому Польша теперь начала прикидываться "главной жертвой", которой надо дать побольше денег "на оборону". С завидным упорством "польские бобры" начинают отпихивать от денег и Украину с Зеленским.
Польша, кстати, и так уже тратит колоссальные деньги на вооружение: 4,7 процента ВВП.
За этим бдительно следят и пан Сикорский, и посол США в Польше по фамилии Бжезинский (сын того самого Збигнева). И Туск, и Навроцкий. Тут единодушие полнейшее.
Но Польше надо больше денег от спонсоров! И заодно немного припугнуть собственное население.
Этим и объясняются завывания про "будем есть траву".
Внутривидовая грызня
Этим же объясняется и внутренняя грызня в самой Польше.
Недавно премьер Польши Дональд Туск сделал замечание президенту Навроцкому: недостаточно ездить в Белый дом, уважаемый президент Кароль. Этого недостаточно, чтобы быть президентом Польши!
А всё почему? Потому что Дональд Трамп после важных встреч с представителями ЕС звонит Навроцкому, а не Туску.
Кстати, представителей Польши ЕС в делегацию к Трампу не включает. Это неприятно. Это обидно для поляков.
Борьба за влияние на президента США - это важнейший аспект внешней и внутренней политики Польши. Можно сказать, определяющий!
Но интересно, что в аспекте поддержки украинских граждан в Польше оба грызущихся между собой политических лагеря едины: поддержку надо сократить.
Что же будет дальше? Грызня продолжится.
Польша будет продолжать запугивать собственных обывателей и европейских "хомячков". Будет отталкивать все дальше Украину. Деньги нужны самой Польше!
А Радек Сикорский вообще уже считает, что в Польше слишком много молодых украинских мужчин, которых надо бы отправить на войну.
И это обязательно будет выполнено. Если конечно, Украина "решит воевать еще три года".
