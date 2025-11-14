https://ukraina.ru/20251114/pochemu-okhamela-polsha-ukraina-budet-voevat-esche-tri-goda-1071603079.html

Почему охамела Польша? "Украина будет воевать еще три года"

"Мы лучше будем есть траву, чем снова станем российской колонией",- патетически возопил Радослав Сикорский (агент Великобритании, гражданин Великобритании, личный друг Бориса Джонсона, сейчас по недоразумению занимает пост главы МИД Польши).

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0e/1071618759_455:183:2562:1368_1920x0_80_0_0_70fc38fbad78fd826f7bab162aefb045.jpg

Что случилось с Радославом? Нет, он никогда не отличался сдержанностью в речах. Но раньше всё-таки до поедания травы дело не доходило."Барак Обама имеет польские корни, так как его дедушка скушал польского миссионера", - было (шутка в кулуарах польского МИД)."Ты знаешь, польско-американский союз ничего не стоит... Он даже вредит, создаёт у Польши фальшивое чувство безопасности. Это полное дерьмо. Мы перессоримся с Германией и Россией. И будем считать, что все супер, потому что отсасываем у американцев. Лохи. Полные лохи", - тоже было (разговор Радека с польским министром финансов).Но что случилось теперь? Что за возможность учуял тонкий нюх Радослава?Поляки готовятся есть траву!А начал Радек Сикорский столь эмоционально выражаться, попросту потому, что он хочет денег.Внезапно (но вполне ожидаемо) Польша отодвинула в сторону Украину и решила представить главной "жертвой" себя.Время пришло!Денег Украине больше не дают, или дают, но всё реже, и всё более скудно, огромный поток вооружения и снабжения, который шёл через Польшу (и на котором сама Польша изрядно наживалась), иссяк.Вот и зашевелилась "гиена Европы", как метко назвал Польшу в свое время Черчилль, заволновалась.Смотрите, поляки уже страдают! Они уже готовятся есть траву!Смотрите, беспилотники на крышах польских курятников!Радек и беспилотникРадек Сикорский недавно был замечен в Лондоне, куда он притащил целую "Герань" - одну из тех, что месяц назад загадочным образом "приземлились" на польские курятники, не причинив им никакого вреда."Герани", кстати, были практически целые, без повреждений. Загадка: как же они так приземлились?Все тогда гадали: кому и зачем нужна была эта провокация? А через пару недель, когда Радек "триумфально" прибыл на заседание парламента Британии с "Геранью", всё стало понятно."Дайте денег!"Сикорский "выбивал" новые оборонные бюджеты для Польши и Украины."Дайте нам ещё денег!" - хотел сказать Радек.Но изо рта "дипломата" привычно лилось: "безопасность Евросоюза под угрозой", "глубокие удары по ЕС", "мы будем есть траву", "Польша не сдаётся".Как будто на Польшу кто-то нападает? В прошлый раз, когда на Польшу напала Германия, польское правительство продержалось ровно 17 дней.1 сентября 1939 года Гитлер напал на Польшу, а уже 17 сентября члены правительства в истерическом состоянии покинули территорию Польши. Впоследствии существовали как "правительство в изгнании", его ещё называют, что характерно, "лондонское правительство".Вот в Лондон привычно и отправился Радослав, жаловаться и искать финансирование."Воевать будем три года"Справедливости ради, надо сказать, что дисциплинированный Радослав выполнил и "партийное задание" от ЕС: он заявил, что украинцы "собираются воевать ещё три года" и что "мы должны убедить президента России, что мы готовы придерживаться этого курса ещё три года".На самом деле, ни Сикорский, ни его слушатели не верили в "три года", но все делали вид, что да.А самый интересный вопрос: откуда Сикорский узнал, что "украинцы собираются воевать три года", и кто были эти "украинцы"?Скорее всего, Радек ни с кем это вообще не обсуждал, посоветовались в штабах Англии и решили: "просто продолжайте воевать", в точности как передал указание из МИ-6 (или МИ-5?) Борис Джонсон в апреле 2022 года британскому агенту Зеленскому.Друг и коллега Джонсона, Сикорский, просто продолжает ту же линию.Интересно, что скажут реальные граждане Украины, когда узнают, что они "решили"? Но мы же догадываемся, что. Как будто их кто-то спрашивал."Дружба" с УкраинойА что касается "дружбы с Украиной", то естественно, что никакой дружбы нет, но раньше все старательно делали вид, что есть.Тем более, что "дружба" хорошо оплачивалась. В качестве транспортного и финансового "хаба" для Украины за последние три года Польша заработала огромные деньги!Но теперь, как все понимают, самолёты с двумя миллиардами долларов наличкой из США каждый месяц не летают.Ну а Зеленский и его друзья попали в колоссальный коррупционный скандал.Поэтому Польша начинает стремительно отодвигаться от этой "неблагодарной Украины".Самим деньги нужны. Бюджеты, поставки, помощь в "обороне" ("будем есть траву").Так что "добрые украинцы" ожидаемо превращаются в "неблагодарных тварей".Неблагодарные "укры"И уже даже президент Польши Кароль Навроцкий говорит прямым текстом: Украина, вы мало стараетесь! Надо больше благодарности Польше!- заявил в недавнем интервью польским СМИ Кароль Навроцкий.А через несколько дней добавил:"Польша не будет ставить интересы Украины выше своих".Волынская резня, когда украинцы уничтожили страшным образом мирное польское население - это жуткая незаживающая рана в польском самосознании и истории. Польские историки пишут о ста тысячах убитых, и их число, возможно, даже больше. Простые мирные люди, чья вина была только в том, что они были поляками.Почему этот страшнейший эпизод в истории украино-польских отношений еще не признан геноцидом?Но сегодня, к сожалению, это невероятное по жестокости и масштабам событие, безусловно, имеющее все признаки геноцида и этноцида, польские политики то "вспоминают", то старательно "забывают."Сейчас пришло время припомнить Украине этот "эпизод".Бывшие "друзья"В сентябре Радослав Сикорский приезжал в Киев. Встречался с Зеленским. Встреча прошла, как написала польская пресса, на повышенных тонах.От былой дружбы, объятий, похлопывания по плечам и улыбок, ничего не осталось.Как свидетельствовал бывший польский дипломат, а ныне обозреватель портала "Онет" Витольд Юраш, атмосфера встречи была крайне напряжённой.Поляки были удивлены тоном речи Зеленского, который сходу обвинил Польшу в том, что та не очень старается ускорить вступление Украины в ЕС.В ответ Сикорский назвал сроки вступления Украины в ЕС "нереалистичными".На самом деле, Польша категорически против вступления Украины в ЕС. Но пока против выступают Венгрия и Словакия, Польша благоразумно помалкивает за их спинами.Зеленский требовал увеличения поставок оружия. Это зависит не от Польши, но почему бы не пнуть "ближайшего партнёра". Выставить претензии - это вполне в духе "Зе".Дальше Зеленский потребовал, чтобы Польша сбивала российские дроны и ракеты над территорией Украины.Сикорский ответил, что на это нужно разрешение блока НАТО.Возникает вопрос: неужели Зеленский этого не знал? Знал, конечно. Недавно бывший глава НАТО Столтенберг рассказал, что ещё в 2022 году Зеленский требовал от него "закрыть небо" над Украиной, на что Столтенберг резонно заметил, что это означает вступление блока НАТО в войну. На что блок НАТО никак не "подписывался".Ну а Сикорский, конечно же, пригрозил Зеленскому всяческими карами, если Украина будет "фальсифицировать память о Волынской резне и не согласится на эксгумацию тел жертв."Зеленский назвал его аргументы "неубедительными".Сикорский...Ну впрочем, всё понятно. Разговор между представителями Украины и Польши шёл на чрезвычайно повышенных тонах.У Польши - масса претензий к Украине, и сейчас всё это начнет проявляться.Кроме исторических событий, есть и противоречия сегодняшние: те же польские фермеры, которые совершенно не желают видеть украинского конкурента в ЕС.Польша как жертваТак почему же так охамели Сикорский, Навроцкий и другие польские политики? И по отношению к России, которую пытаются выставить "страшным врагом". И по отношению к Украине, дружба с которой быстро превращается во взаимную ненависть.Во-первых, польские политики, как обычно, пытаются понравиться народным массам.Но, во-вторых, зависят они при этом от Белого дома, Брюсселя и Лондона. Там тоже надо понравиться! И заодно получить побольше денег.Поэтому Польша теперь начала прикидываться "главной жертвой", которой надо дать побольше денег "на оборону". С завидным упорством "польские бобры" начинают отпихивать от денег и Украину с Зеленским.Польша, кстати, и так уже тратит колоссальные деньги на вооружение: 4,7 процента ВВП.За этим бдительно следят и пан Сикорский, и посол США в Польше по фамилии Бжезинский (сын того самого Збигнева). И Туск, и Навроцкий. Тут единодушие полнейшее.Но Польше надо больше денег от спонсоров! И заодно немного припугнуть собственное население.Этим и объясняются завывания про "будем есть траву".Внутривидовая грызняЭтим же объясняется и внутренняя грызня в самой Польше.Недавно премьер Польши Дональд Туск сделал замечание президенту Навроцкому: недостаточно ездить в Белый дом, уважаемый президент Кароль. Этого недостаточно, чтобы быть президентом Польши!А всё почему? Потому что Дональд Трамп после важных встреч с представителями ЕС звонит Навроцкому, а не Туску.Кстати, представителей Польши ЕС в делегацию к Трампу не включает. Это неприятно. Это обидно для поляков.Борьба за влияние на президента США - это важнейший аспект внешней и внутренней политики Польши. Можно сказать, определяющий!Но интересно, что в аспекте поддержки украинских граждан в Польше оба грызущихся между собой политических лагеря едины: поддержку надо сократить.Что же будет дальше? Грызня продолжится.Польша будет продолжать запугивать собственных обывателей и европейских "хомячков". Будет отталкивать все дальше Украину. Деньги нужны самой Польше!А Радек Сикорский вообще уже считает, что в Польше слишком много молодых украинских мужчин, которых надо бы отправить на войну.И это обязательно будет выполнено. Если конечно, Украина "решит воевать еще три года".О других особенностях пребывания граждан Украины в Польше - в интервью Конрада Рэнкаса "Всё больше поляков считает, что украинцы вторглись в Польшу и оккупировали её"

Елена Мурзина

