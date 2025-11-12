https://ukraina.ru/20251112/konrad-renkas-vs-bolshe-polyakov-schitayut-chto-ukraintsy-vtorglis-v-polshu-i-okkupirovali-e-1071500799.html

Конрад Рэнкас: Всё больше поляков считает, что украинцы вторглись в Польшу и оккупировали её

Польский политический аналитик Конрад Рэнкас считает, что Польша, отметившая 107-ю годовщину восстановления независимости, не является по-настоящему независимым государством — ни во внешней, ни во внутренней политике

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру.– Господин Рэнкас, с каким настроением вы встретили 107-ю годовщину независимости Польши? И можно ли назвать нынешнюю Польшу независимым государством?– Нет, нельзя. Суверенитет Польши официально ограничен членством в Европейском Союзе, который сам по себе уже обладает признаками государства. Но полякам об этом не рассказывают — на всякий случай, чтобы не ставить нас в неловкое положение. Это не заговор, а просто политический анализ.Право Европейского Союза имеет преимущественную силу над польским законодательством. Никакие предыдущие декларации польских Сеймов или судов не могут ничего изменить в этом отношении, поскольку этот принцип закреплён в Договорах ЕС, которые единогласно принимались сменявшими друг друга польскими правительствами.Тот факт, что Евросоюз по-прежнему осуществляет часть своего суверенитета (например, оборонную и энергетическую политику) через государства-члены, не меняет правового статус-кво и не меняет всё более явной тенденции к дальнейшему ограничению полномочий национальных органов власти в пользу Европейской комиссии и других недемократических структур ЕС.Членство в НАТО, конечно, также является ограничением суверенитета Польши. Это приводит к передаче части компетенций в области обороны, а также, например, военного бюджета, наднациональной структуре, которая выходит далеко за рамки военного союза равных, независимых субъектов.И наконец, существуют неформальные — хотя теперь уже явные — связи, которые подтверждают отсутствие у Польши экономического суверенитета. Он уступлен немецкой экономике, доминирующей в этой части Европы. Поскольку мы не контролируем свою собственную экономику, нас нельзя считать независимым государством. Всё предельно просто.– В Варшаве 11 ноября прошёл Марш Независимости, на котором, в частности, звучали лозунги POLEXIT. Насколько реален выход Польши из ЕС, и если он вдруг произойдёт — не будет это лишь сменой в составе внешних управляющих?– Варшавский Марш Независимости ныне стал прекрасным, радостным семейным праздником. Но как политическая акция он давно утратил свою остроту, прирученный системой, о чём свидетельствует участие в нём президента Польши Кароля Навроцкого, а также ведущих политиков ПиС, включая лидера партии Ярослава Качиньского. Это приятная прогулка по Варшаве, а не требование независимости, которая становится для Польши насущной необходимостью.Конечно, тысячи участников марша действительно требовали POLEXIT, справедливо понимая, что без выхода из ЕС мы не сможем самостоятельно выстраивать экономические отношения с Россией, Китаем, Белоруссией и, конечно же, Украиной.Пока Польша остаётся в ЕС, мы не можем даже думать о восстановлении энергетического сектора или добычи угля, контролировать цены на энергоносители или принимать решения о защите наших границ от неконтролируемого наплыва иммигрантов.POLEXIT — это необходимость, даже если большинству поляков она всё ещё кажется немыслимой. Ведь для поляков членство в ЕС означает, прежде всего, право выезжать за границу на работу. Нам всё ещё слишком сложно представить, что эмиграция из независимой и хорошо управляемой страны больше не будет необходимостью.Правда, американцы в недавнем прошлом разыгрывали карту вывода из ЕС наиболее зависимых от них стран Центральной Европы. Однако это были, прежде всего, игры с Германией и принуждение ЕС к выгодной для США торговой политике.Но когда политика ЕС и Великобритании начала расходиться с позицией США в вопросе прямой поддержки Киева, власти Третьей Речи Посполитой (Польша после 1989 года — прим.) однозначно встали на сторону Лондона, Берлина, Парижа и Брюсселя.Подозреваю, что некоторое время назад Москва, возможно, полагала, что, основываясь на общих интересах, она скорее достигнет соглашения с Европой, а не с Америкой. В таком случае у Польши было бы больше шансов на нормализацию отношений с Россией в рамках ЕС.Однако сегодня очевидно, что главный двигатель войны на Украине переместился в Лондон, а "заправляют" его Париж и Берлин. Поэтому в интересах поляков держаться как можно дальше от ура-патриотических европейских кругов.– Вы упомянули, что в Марше Независимости приняли участие президент Польши Кароль Навроцкий, а также политики из оппозиции, — но не было представителей правительства и правящих партий. Привычный для поляков раскол между властью и оппозицией ныне усугубляется тем, что правительство Дональда Туска осуществляет массовые аресты политических оппонентов. К чему может привести эскалация этого конфликта?– Ну, пока что они громко задерживают, но почему-то никто не сидит. Так что мы всё ещё наблюдаем явный триумф формы над содержанием, согласно принципу "мы не трогаем ваших, а вы не трогайте наших".Реальное закручивание гаек в Польше происходит не между основными партиями, а в отношении тех, кого почти никто не защищает, — антивоенных блогеров и активистов организаций, представляющих интересы выходцев с Восточных кресов (ныне Западная Украина — прим.).Это происходит на заднем плане, усиливая цензуру и политическую блокаду в отношении организаций, действительно находящихся вне системы. Именно здесь и разворачивается главная битва, а не по вопросу о том, будет ли один коррумпированный министр критиковать другого коррумпированного министра.– 14 ноября исполнится 100 дней с момента вступления Кароля Навроцкого в должность президента Польши. Как вы оцениваете эффективность его деятельности в этот период и его перспективы на будущее?– На данный момент у президента Навроцкого единственная задача: противодействовать оттоку избирателей ПиС к "Конфедерации". Он пытается её скрупулёзно выполнить с помощью очередных вето и лозунговых законопроектов, которые или обречены на провал, или не сильно отличаются от линии в отношении Киева, которая остаётся неизменной уже три с лишним года (как в случае с законопроектом о помощи украинским иммигрантам в Польше).У Навроцкого есть хорошие пиарщики определённого уровня, так что он будет на Марше Независимости, перекусит "польским национальным кебабом" или поболеет за польскую футбольную команду. Но его действиями по-прежнему руководит Ярослав Качиньский, а тот действует по указке англосаксов.– В недавней публикации американского агентства Bloomberg Навроцкий изображён чуть ли не главным виновником того, что поддержка украинцев в Польше ослабла. Согласны ли вы с такой оценкой? Что, по-вашему, стало причиной растущего укроскептицизма поляков?– Это чушь, всё с точностью до наоборот. Как раз ПиС строила президентскую кампанию Навроцкого вокруг снижения поддержки прокиевской политики Варшавы и растущего неприятия обществом её последствий.Да, в феврале 2022 года поляки в массе своей искренне верили, что это лишь кратковременное потрясение, после которого украинские пришельцы, которых ошибочно принимали за беженцев из зоны боевых действий, быстро вернутся домой.Но спустя 44 месяца иллюзий больше нет ни у кого. В некогда единой Польше, на польские налоги, стремительно сформировалось совершенно чуждое национальное меньшинство численностью в несколько миллионов человек. Не нужно никакого политического влияния, чтобы понять и отвергнуть такое положение дел.Всё больше поляков считают, что не только Россия вторглась на Украину, но и украинцы вторглись в Польшу. Что ещё хуже — они побеждают, занимая ключевые сектора, от здравоохранения до должностей в польском правительстве, члены которого гордо заявляют о своём украинском происхождении или, по крайней мере, о наличии у них украинских жён.Какое же это празднование независимости, когда Польша оккупирована украинцами? — спрашиваем мы не только 11 ноября.– Накануне Дня независимости Польши Сейм провалил законопроект Навроцкого о криминализации бандеровской идеологии, правительство страны начало кампанию борьбы с "преступлениями против украинцев", а премьер Дональд Туск в интервью изданию Gazeta Wyborcza поставил судьбу Польши в зависимость от ситуации на Украине. То есть исполнительная власть открыто действует вопреки мнению большинства поляков. Может ли "украинский вопрос" стать причиной смены власти в Польше, учитывая тот факт, что большинство входящих в правящую коалицию партий ныне не попали бы в парламент?– До очередных парламентских выборов в Польше осталось ещё два года, но рейтинг правительства истощается рекордными темпами. Пока что "Гражданская коалиция", главная партия правящей коалиции, "каннибализирует" своих младших партнёров.Главной оппозиционной партии "Право и справедливость" это не удаётся, и она теряет поддержку в пользу своих более правых конкурентов — "Конфедерации" и "Конфедерации Короны Польской".Однако Ярослав Качиньский не рассматривает их в качестве возможных партнёров для будущего правого правительства, которое, как ожидается, будет сформировано в случае поражения Дональда Туска.Остаётся открытым вопрос: кто будет управлять Польшей в такой ситуации, помимо американского посольства, Deutsche Bank и Европейской комиссии, которые в действительности нами управляют?Подготовка к выборам идёт, уже разворачивается очередная волна создания "беспартийных партий", "новых политических движений" и "независимых кандидатов" — то есть всего того, что преподносится растерянным избирателям, нетерпимым к основным партиям, — чтобы использовать их через два года или раньше. Попадутся ли поляки на эту уловку снова, покажет время.Однако настоящим ударом для правящего конгломерата Польши, несомненно, стала бы необходимость раскрыться как двум сторонам одной и той же недееспособной системы. Это означало бы, что ни "Гражданская коалиция" (ГК), ни "Право и справедливость" (ПиС) не нашли других партнёров и вынуждены управлять Польшей вместе в рамках более или менее официальной коалиции.Тот факт, что этого не произошло в 2005 году, когда обе партии вели переговоры о формировании совместного правительства, стал главным несчастьем политики Третьей Речи Посполитой на последующие два десятилетия. Его усугубила трагедия Смоленской катастрофы (падение польского правительственного самолёта в 2010 году — прим.), ещё больше поляризовавшая польское общество.Однако теперь всё большему числу поляков надоела эта ложная альтернатива ПиС и ГК, и единственное, что они могут сделать, — не допустить продолжения этого цирка. Это также часть процесса восстановления независимости Польши, не менее важная, чем избавление от внешней зависимости.Читайте также: Украинцы для битья. Поляки от угроз украинцам насилием всё чаще переходят к действиям

