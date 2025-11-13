Точные удары по тылам: Алехин сообщил о ликвидации склада БПЛА и операторов ВСУ под Харьковом - 13.11.2025 Украина.ру
Точные удары по тылам: Алехин сообщил о ликвидации склада БПЛА и операторов ВСУ под Харьковом
Точные удары по тылам: Алехин сообщил о ликвидации склада БПЛА и операторов ВСУ под Харьковом - 13.11.2025 Украина.ру
Точные удары по тылам: Алехин сообщил о ликвидации склада БПЛА и операторов ВСУ под Харьковом
На днях ВС РФ нанесли серию высокоточных ударов по ключевым военным и логистическим объектам ВСУ в Харьковской области. В результате были поражены железнодорожный узел, пункты дислокации и склад с беспилотниками. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"Он является одним из ключевых, связывая направления на Лозовую, Барвенково и Славянск", — подчеркнул Алехин. Также были поражены пункты временной дислокации противника в Богодухове и Великом Бурлуке.Он сообщил, что в районе населенного пункта Коротич в пригороде Харькова был уничтожен склад ВСУ с беспилотниками "Дартс", а также личный состав их операторов."БПЛА данного типа противник использует для террористических атак по гражданским объектам Белгородской области", — заключил собеседник издания.
Украина.ру
Новости
Точные удары по тылам: Алехин сообщил о ликвидации склада БПЛА и операторов ВСУ под Харьковом

04:00 13.11.2025 (обновлено: 04:25 13.11.2025)
 
На днях ВС РФ нанесли серию высокоточных ударов по ключевым военным и логистическим объектам ВСУ в Харьковской области. В результате были поражены железнодорожный узел, пункты дислокации и склад с беспилотниками. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"Минувшей ночью российская армия продолжала наносить удары в Харьковской области. Поражены цеха железнодорожные станции "Орелька", важного узла оперативного значения", — сообщил эксперт.
"Он является одним из ключевых, связывая направления на Лозовую, Барвенково и Славянск", — подчеркнул Алехин. Также были поражены пункты временной дислокации противника в Богодухове и Великом Бурлуке.
Он сообщил, что в районе населенного пункта Коротич в пригороде Харькова был уничтожен склад ВСУ с беспилотниками "Дартс", а также личный состав их операторов.
"БПЛА данного типа противник использует для террористических атак по гражданским объектам Белгородской области", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются вырваться из окруженного Купянска, но получают удары "Пионами" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Роман Насонов: Россия готовится оставить Украину без трех городов и уничтожить ее военную промышленность" на сайте Украина.ру.
