https://ukraina.ru/20251113/tochnye-udary-po-tylam-alekhin-soobschil-o-likvidatsii-sklada-bpla-i-operatorov-vsu-pod-kharkovom-1071475610.html

Точные удары по тылам: Алехин сообщил о ликвидации склада БПЛА и операторов ВСУ под Харьковом

Точные удары по тылам: Алехин сообщил о ликвидации склада БПЛА и операторов ВСУ под Харьковом - 13.11.2025 Украина.ру

Точные удары по тылам: Алехин сообщил о ликвидации склада БПЛА и операторов ВСУ под Харьковом

На днях ВС РФ нанесли серию высокоточных ударов по ключевым военным и логистическим объектам ВСУ в Харьковской области. В результате были поражены железнодорожный узел, пункты дислокации и склад с беспилотниками. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-11-13T04:00

2025-11-13T04:00

2025-11-13T04:25

новости

харьков

россия

харьковская область

геннадий алехин

вооруженные силы украины

украина.ру

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101010/99/1010109926_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_47889303e3aad14a8f90df2bd78328bd.jpg.webp

"Он является одним из ключевых, связывая направления на Лозовую, Барвенково и Славянск", — подчеркнул Алехин. Также были поражены пункты временной дислокации противника в Богодухове и Великом Бурлуке.Он сообщил, что в районе населенного пункта Коротич в пригороде Харькова был уничтожен склад ВСУ с беспилотниками "Дартс", а также личный состав их операторов."БПЛА данного типа противник использует для террористических атак по гражданским объектам Белгородской области", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются вырваться из окруженного Купянска, но получают удары "Пионами" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Роман Насонов: Россия готовится оставить Украину без трех городов и уничтожить ее военную промышленность" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251112/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-12-noyabrya-1071467720.html

харьков

россия

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьков, россия, харьковская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, сводка сво, спецоперация, война на украине, военный эксперт