"Не война за территории, а операция по спасению" - Лавров рассказал про СВО
"Не война за территории, а операция по спасению" - Лавров рассказал про СВО
Россия не стремится расширить свою территорию - она спасает людей. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera
2025-11-13T09:48
2025-11-13T10:23
Интервью Лаврова итальянской газете "Коррьере делла Сера", которое издание отказалось публиковать в полном виде без сокращений и цензуры, министерство представило на своём сайте 13 ноября. В нём глава МИД РФ рассказал о смысле специальной военной операции, проводимой Россией на Украине."Специальная военная операция (СВО) – не война за территории, а операция по спасению жизней миллионов людей, которые живут на этих землях столетиями и которых киевская хунта хочет истребить – юридически, запретив их историю, язык, культуру, и физически – с помощью западного оружия. Другая важнейшая цель СВО – надежно гарантировать безопасность России, сорвать планы НАТО и ЕС по созданию на наших западных рубежах враждебного марионеточного государства, законодательно и на практике опирающегося на идеологию нацизма", - сказал Лавров.Он отметил, что России не впервой останавливать фашистских и нацистских агрессоров. При этом, в отличие от практик стран Запада, стиравших с лица земли целые городские кварталы, "мы бережем людей – гражданских и военных", подчеркнул представитель официальной Москвы."Наши вооруженные силы действуют предельно ответственно, нанося высокоточные удары исключительно по военным объектам и обеспечивающей их транспортно-энергетической инфраструктуре", - уточнил он. Лавров также ответил на вопрос о появлении на саммите в Анкоридже в джемпере с надписью "СССР". В Италии усмотрели в этом стремление по возможности воссоздать бывшее советское пространство, если и вовсе не восстановить СССР. "Горжусь своей страной, в которой я родился и вырос, получил достойное образование, начал и продолжаю дипломатическую карьеру. Россия, как известно, – продолжатель СССР, а в целом у нашей страны-цивилизации тысячелетняя история", - ответил на это Лавров.Он напомнил, что "народовластие на Новгородском вече появилось задолго до организации игр в демократию на Западе". Лавров признался, что у него есть футболка и с гербом Российской империи, однако это "не значит, что мы и её хотим возродить". Министр предложил не искать в одежде политических сигналов, но усмотреть чувство патриотизма, верности Родине, которое "для нас – это часть генетического кода".Цели СВО были определены президентом России в 2022 году и актуальны по сей день, заявил Лавров. По его словам, речь не о сферах влияния, а о возвращении Украины к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу, строгому соблюдению прав человека и всех прав русского и других нацменьшинств. Эти обязательства записаны в Декларации о независимости Украины 1990 года и в ее Конституции. С учетом этих провозглашенных обязательств Россия признала независимость украинского государства. "Мы добиваемся и добьёмся возвращения Украины к здоровым, устойчивым истокам её государственности, что предполагает отказ от подобострастного предоставления ее территории под военное освоение со стороны НАТО (да и Евросоюза, быстро превращающегося в не менее агрессивный военный блок), очищение от запрещенной в Нюрнберге нацистской идеологии, возвращение всех прав русским, венграм и всем другим нацменьшинствам", -- заявил глава МИД России.При этом он подверг критике двойные стандарты на Западе."Показательно, что брюссельские элиты, затаскивая киевский режим в ЕС, молчат о вопиющей дискриминации "некоренных народов" (так презрительно Киев определяет столетиями живущих на Украине русских) и при этом восхваляют хунту Зеленского как отстаивающую "европейские ценности". Это лишнее подтверждение того, что нацизм вновь поднимает голову в Европе. Есть о чём задуматься – особенно в свете того, что в ООН Германия и Италия вместе с Японией в последнее время стали голосовать против ежегодной резолюции Генассамблеи о недопустимости героизации нацизма", - сказал Лавров.На Западе не скрывают, заметил он, что "де-факто ведут руками украинцев прокси-войну против России, которая не закончится и "после нынешнего кризиса". Лавров напомнил заявления об этом генсека НАТО Марка Рютте, британского премьер-министра Кира Стармера, брюссельских бюрократов Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас, спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога. "Очевидно, что решимость России защитить свою безопасность от угроз, создаваемых Западом при помощи подконтрольного ему режима, законна и обоснована", - констатировал глава российской дипломатии.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "План победы" провалился: Запад осознал цену украинского проекта. Хроника событий на утро 13 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Россия не стремится расширить свою территорию - она спасает людей. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera
Интервью Лаврова итальянской газете "Коррьере делла Сера", которое издание отказалось публиковать в полном виде без сокращений и цензуры, министерство представило на своём сайте 13 ноября. В нём глава МИД РФ рассказал о смысле специальной военной операции, проводимой Россией на Украине.
"Специальная военная операция (СВО) – не война за территории, а операция по спасению жизней миллионов людей, которые живут на этих землях столетиями и которых киевская хунта хочет истребить – юридически, запретив их историю, язык, культуру, и физически – с помощью западного оружия. Другая важнейшая цель СВО – надежно гарантировать безопасность России, сорвать планы НАТО и ЕС по созданию на наших западных рубежах враждебного марионеточного государства, законодательно и на практике опирающегося на идеологию нацизма", - сказал Лавров.
Он отметил, что России не впервой останавливать фашистских и нацистских агрессоров. При этом, в отличие от практик стран Запада, стиравших с лица земли целые городские кварталы, "мы бережем людей – гражданских и военных", подчеркнул представитель официальной Москвы.
"Наши вооруженные силы действуют предельно ответственно, нанося высокоточные удары исключительно по военным объектам и обеспечивающей их транспортно-энергетической инфраструктуре", - уточнил он.
Лавров также ответил на вопрос о появлении на саммите в Анкоридже в джемпере с надписью "СССР". В Италии усмотрели в этом стремление по возможности воссоздать бывшее советское пространство, если и вовсе не восстановить СССР.
"Горжусь своей страной, в которой я родился и вырос, получил достойное образование, начал и продолжаю дипломатическую карьеру. Россия, как известно, – продолжатель СССР, а в целом у нашей страны-цивилизации тысячелетняя история", - ответил на это Лавров.
Он напомнил, что "народовластие на Новгородском вече появилось задолго до организации игр в демократию на Западе". Лавров признался, что у него есть футболка и с гербом Российской империи, однако это "не значит, что мы и её хотим возродить". Министр предложил не искать в одежде политических сигналов, но усмотреть чувство патриотизма, верности Родине, которое "для нас – это часть генетического кода".
Цели СВО были определены президентом России в 2022 году и актуальны по сей день, заявил Лавров. По его словам, речь не о сферах влияния, а о возвращении Украины к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу, строгому соблюдению прав человека и всех прав русского и других нацменьшинств.
Эти обязательства записаны в Декларации о независимости Украины 1990 года и в ее Конституции. С учетом этих провозглашенных обязательств Россия признала независимость украинского государства.
"Мы добиваемся и добьёмся возвращения Украины к здоровым, устойчивым истокам её государственности, что предполагает отказ от подобострастного предоставления ее территории под военное освоение со стороны НАТО (да и Евросоюза, быстро превращающегося в не менее агрессивный военный блок), очищение от запрещенной в Нюрнберге нацистской идеологии, возвращение всех прав русским, венграм и всем другим нацменьшинствам", -- заявил глава МИД России.
При этом он подверг критике двойные стандарты на Западе.
"Показательно, что брюссельские элиты, затаскивая киевский режим в ЕС, молчат о вопиющей дискриминации "некоренных народов" (так презрительно Киев определяет столетиями живущих на Украине русских) и при этом восхваляют хунту Зеленского как отстаивающую "европейские ценности". Это лишнее подтверждение того, что нацизм вновь поднимает голову в Европе. Есть о чём задуматься – особенно в свете того, что в ООН Германия и Италия вместе с Японией в последнее время стали голосовать против ежегодной резолюции Генассамблеи о недопустимости героизации нацизма", - сказал Лавров.
На Западе не скрывают, заметил он, что "де-факто ведут руками украинцев прокси-войну против России, которая не закончится и "после нынешнего кризиса". Лавров напомнил заявления об этом генсека НАТО Марка Рютте, британского премьер-министра Кира Стармера, брюссельских бюрократов Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас, спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога.
"Очевидно, что решимость России защитить свою безопасность от угроз, создаваемых Западом при помощи подконтрольного ему режима, законна и обоснована", - констатировал глава российской дипломатии.
