Мандон близок к Макрону, но не может планировать войну: Ксавье Моро о риторике Парижа
© telegram ukr_2025_ruФранцузская армия
© telegram ukr_2025_ru
Резкие заявления начальника французского генштаба о подготовке к войне с Россией являются частью политического нарратива Эммануэля Макрона, а не отражением реальных военных планов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
Ранее начальник французского Генерального штаба Фабьен Мандон на встрече с депутатами парламента заявил, что Парижу нужно готовится к столкновению с РФ в течение трех-четырех лет, так как Москва "может соблазниться продолжением войны на нашей части континента".
По мнению эксперта, начальник Генштаба Франции не представляет себе войну с Россией, а только повторяет нарративы Макрона и МИДа.
"Надо подчеркнуть, что это новый стиль поведения, который появился во времена Макрона, — отметил эксперт. — Раньше начальник штаба почти никогда не выступал по поводу международной политикой, он занимался армией".
Собеседник издания добавил, что сначала Тьерри Буркхард (экс-начальник генштаба Франции), а потом и Фабьен Мандон почти каждую неделю выступают и говорят, что "с кем-то скоро будет война", при этом чаще всего упоминается Россия.
"Мандон близок к Макрону, рейтинг одобрения которого во Франции упал до 11%. Но сам ничего не планирует и даже не думает об этом", — констатировал эксперт.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: ВС РФ используют гибкую тактику от Купянска до Гуляйполя, чтобы создавать катастрофы для ВСУ" на сайте Украина.ру.
О других аспектах международных отношений — в материале Дениса Рудометова "Ирина Алкснис: США поворачивают налево, пока Трамп устраивает шоу вокруг ядерных испытаний" на сайте Украина.ру.
Вчера, 12:17Владимир Васильев: Психопатия Европы может возродить мысли о провокации с "грязной бомбой" на УкраинеНам стоит обращать внимание не на слова Трампа о возможных ядерных испытаниях, а на всевозможного рода провокации со стороны европейских стран — в том числе на желание уничтожить Россию фальсификациями с применением "грязной бомбы" на Украине.
Подписывайся на