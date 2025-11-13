https://ukraina.ru/20251113/mandon-blizok-k-makronu-no-ne-mozhet-planirovat-voynu-ksave-moro-o-ritorike-parizha-1071481387.html

Мандон близок к Макрону, но не может планировать войну: Ксавье Моро о риторике Парижа

Резкие заявления начальника французского генштаба о подготовке к войне с Россией являются частью политического нарратива Эммануэля Макрона, а не отражением реальных военных планов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/12/1067173910_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_74c218f874c44a53013bd557973be077.jpg

Ранее начальник французского Генерального штаба Фабьен Мандон на встрече с депутатами парламента заявил, что Парижу нужно готовится к столкновению с РФ в течение трех-четырех лет, так как Москва "может соблазниться продолжением войны на нашей части континента".По мнению эксперта, начальник Генштаба Франции не представляет себе войну с Россией, а только повторяет нарративы Макрона и МИДа.Собеседник издания добавил, что сначала Тьерри Буркхард (экс-начальник генштаба Франции), а потом и Фабьен Мандон почти каждую неделю выступают и говорят, что "с кем-то скоро будет война", при этом чаще всего упоминается Россия."Мандон близок к Макрону, рейтинг одобрения которого во Франции упал до 11%. Но сам ничего не планирует и даже не думает об этом", — констатировал эксперт.Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: ВС РФ используют гибкую тактику от Купянска до Гуляйполя, чтобы создавать катастрофы для ВСУ" на сайте Украина.ру.О других аспектах международных отношений — в материале Дениса Рудометова "Ирина Алкснис: США поворачивают налево, пока Трамп устраивает шоу вокруг ядерных испытаний" на сайте Украина.ру.

