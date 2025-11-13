Мандон близок к Макрону, но не может планировать войну: Ксавье Моро о риторике Парижа - 13.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251113/mandon-blizok-k-makronu-no-ne-mozhet-planirovat-voynu-ksave-moro-o-ritorike-parizha-1071481387.html
Мандон близок к Макрону, но не может планировать войну: Ксавье Моро о риторике Парижа
Мандон близок к Макрону, но не может планировать войну: Ксавье Моро о риторике Парижа - 13.11.2025 Украина.ру
Мандон близок к Макрону, но не может планировать войну: Ксавье Моро о риторике Парижа
Резкие заявления начальника французского генштаба о подготовке к войне с Россией являются частью политического нарратива Эммануэля Макрона, а не отражением реальных военных планов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
2025-11-13T05:10
2025-11-13T05:10
новости
россия
франция
париж
эммануэль макрон
ксавье моро
украина.ру
генштаб
война
эксперты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/12/1067173910_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_74c218f874c44a53013bd557973be077.jpg
Ранее начальник французского Генерального штаба Фабьен Мандон на встрече с депутатами парламента заявил, что Парижу нужно готовится к столкновению с РФ в течение трех-четырех лет, так как Москва "может соблазниться продолжением войны на нашей части континента".По мнению эксперта, начальник Генштаба Франции не представляет себе войну с Россией, а только повторяет нарративы Макрона и МИДа.Собеседник издания добавил, что сначала Тьерри Буркхард (экс-начальник генштаба Франции), а потом и Фабьен Мандон почти каждую неделю выступают и говорят, что "с кем-то скоро будет война", при этом чаще всего упоминается Россия."Мандон близок к Макрону, рейтинг одобрения которого во Франции упал до 11%. Но сам ничего не планирует и даже не думает об этом", — констатировал эксперт.Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: ВС РФ используют гибкую тактику от Купянска до Гуляйполя, чтобы создавать катастрофы для ВСУ" на сайте Украина.ру.О других аспектах международных отношений — в материале Дениса Рудометова "Ирина Алкснис: США поворачивают налево, пока Трамп устраивает шоу вокруг ядерных испытаний" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251112/vladimir-vasilev-psikhopatiya-evropy-mozhet-vozrodit-mysli-o-provokatsii-s-gryaznoy-bomboy-na-ukraine-1071477103.html
россия
франция
париж
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/12/1067173910_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_16f6fd27ca91ad226c3e732a022d02bc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, франция, париж, эммануэль макрон, ксавье моро, украина.ру, генштаб, война, эксперты, военный эксперт, международные отношения, аналитики, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине, война на украине
Новости, Россия, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Ксавье Моро, Украина.ру, Генштаб, война, эксперты, военный эксперт, международные отношения, аналитики, Аналитика, Украина аналитика, аналитика событий на Украине, война на Украине

Мандон близок к Макрону, но не может планировать войну: Ксавье Моро о риторике Парижа

05:10 13.11.2025
 
© telegram ukr_2025_ruФранцузская армия
Французская армия - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© telegram ukr_2025_ru
Читать в
ДзенTelegram
Резкие заявления начальника французского генштаба о подготовке к войне с Россией являются частью политического нарратива Эммануэля Макрона, а не отражением реальных военных планов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
Ранее начальник французского Генерального штаба Фабьен Мандон на встрече с депутатами парламента заявил, что Парижу нужно готовится к столкновению с РФ в течение трех-четырех лет, так как Москва "может соблазниться продолжением войны на нашей части континента".
По мнению эксперта, начальник Генштаба Франции не представляет себе войну с Россией, а только повторяет нарративы Макрона и МИДа.
"Надо подчеркнуть, что это новый стиль поведения, который появился во времена Макрона, — отметил эксперт. — Раньше начальник штаба почти никогда не выступал по поводу международной политикой, он занимался армией".
Собеседник издания добавил, что сначала Тьерри Буркхард (экс-начальник генштаба Франции), а потом и Фабьен Мандон почти каждую неделю выступают и говорят, что "с кем-то скоро будет война", при этом чаще всего упоминается Россия.
"Мандон близок к Макрону, рейтинг одобрения которого во Франции упал до 11%. Но сам ничего не планирует и даже не думает об этом", — констатировал эксперт.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: ВС РФ используют гибкую тактику от Купянска до Гуляйполя, чтобы создавать катастрофы для ВСУ" на сайте Украина.ру.
О других аспектах международных отношений — в материале Дениса Рудометова "Ирина Алкснис: США поворачивают налево, пока Трамп устраивает шоу вокруг ядерных испытаний" на сайте Украина.ру.
Владимир Васильев интервью - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Вчера, 12:17
Владимир Васильев: Психопатия Европы может возродить мысли о провокации с "грязной бомбой" на УкраинеНам стоит обращать внимание не на слова Трампа о возможных ядерных испытаниях, а на всевозможного рода провокации со стороны европейских стран — в том числе на желание уничтожить Россию фальсификациями с применением "грязной бомбы" на Украине.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияФранцияПарижЭммануэль МакронКсавье МороУкраина.руГенштабвойнаэкспертывоенный экспертмеждународные отношенияаналитикиАналитикаУкраина аналитикааналитика событий на Украиневойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:40Массово сдаются в плен: полковник Алехин рассказал про развал обороны ВСУ в Волчанске
05:30Василий Кашин: Украине грозит блэкаут и развал фронта, а США ввязались в опасную гонку с Россией и Китаем
05:30"Хотят захватить наши ресурсы": эксперт о готовности Запада жировать 100 лет за счет России
05:24"Чистый киберпанк": как и зачем готовят операторов дронов в подразделениях РХБЗ
05:20Продает западным "ястребам" жизни молодых украинцев. Мэр Киева Виталий Кличко унюхал жареное
05:20Идеальная ситуация для России и кошмар для ВСУ: эксперт про оперативную катастрофу Киева
05:10Мандон близок к Макрону, но не может планировать войну: Ксавье Моро о риторике Парижа
05:02Симптом бегущих с тонущего корабля крыс. Кто из соратников Зеленского уже покинул Украину
05:00"Ни батарей, ни самолетов": аналитик о беспомощности США перед "Буревестником" над Атлантикой
04:50"Они не просчитали реакцию России": Яков Кедми о причинах провала Запада на Украине
04:40Прорыв в лесополосах: полковник Алехин сообщил об успешном наступлении ВС РФ в Харьковской области
04:30"Мы долго запрягали, а теперь образцы будут сыпаться как из рога изобилия" — Насонов о новых БПЛА
04:29Главы МИД G7 назвали условия для возобновления переговоров по Украине
04:20Сатанист Зеленский и мрачное будущее Украины. Эксперты и политики о ситуации
04:20Попытки прорыва продолжаются: Алехин рассказал, как ВСУ пытаются навести понтоны под Купянском
04:10"Могут воевать на море только шесть месяцев в году": эксперт раскрыл проблемы ВМС Франции
04:09Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:00Точные удары по тылам: Алехин сообщил о ликвидации склада БПЛА и операторов ВСУ под Харьковом
03:54Неочевидная логика Трампа, бесполезные "Рэмбо" и откровения Кличко. Украина в международном контексте
03:45МИД РФ прокомментировал отказ итальянской газеты публиковать интервью с Лавровым
Лента новостейМолния