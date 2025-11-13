Идеальная ситуация для России и кошмар для ВСУ: эксперт про оперативную катастрофу Киева
Все попытки ВСУ провести деблокирующие контратаки в районе Покровска обречены на провал в условиях текущей оперативной обстановки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
Отвечая на вопрос о перспективах украинских контратак в Покровске (Красноармейск), эксперт был категоричен: "Это уже невозможно".
Ксавье Моро подчеркнул профессионализм российских войск: "Российская армия продвигается очень аккуратно. При отражении контрударов ВСУ используются ФАБы и ракеты "Искандер"".
Эксперт пояснил, что командование ВС РФ применяет классическую стратегию прорыва. "Не думаю, что нужно специально концентрироваться на Покровске, потому что российская армия делает то, что делал генерал [Алексей] Брусилов во время Первой мировой войны в 1916 году. То есть ВС России прорывают оборону противника в слабых местах", — заявил Моро.
Собеседник издания обратил внимание на ключевое преимущество российской армии. "Линия фронта сейчас почти тысяча километров, и Россия может штурмовать где угодно", — отметил он.
По его словам, в зоне СВО ситуация для России — идеальная, а для киевских войск — кошмарная. "Российский штаб гибкий и наступает там, где можно создать оперативную катастрофу для украинской армии", — резюмировал собеседник издания.
