ВСУ подвергли Горловку массированной атаке БПЛА - 12.11.2025
Украинские военнослужащие продолжают атаки на мирных жителей Донбасса, следователи документируют эти деяния. Об этом 12 ноября сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
2025-11-12T08:38
2025-11-12T09:12
За минувшие сутки следователями СК России зафиксированы очередные преступления вооружённых формирований Украины в отношении мирного населения Донецкой Народной Республики.🟥 Массированной атаке с применением ударных БПЛА подвергся Никитовский район Горловки, в результате чего ранения получили два мирных жителя. 🟥 Всего от обстрелов территории ДНР повреждения получили легковые автомобили.Утром 12 ноября Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны за ночь сбили 22 украинских дрона над Россией. Из них восемь БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, четыре – над Ставропольским краем, по три над Орловской и Брянской областями, два над Тульской, один над Калужской областью и один БПЛА над территорией Московского региона.Подробности в публикации Угроза столице, пожар в промзоне на Ставрополье. ПВО расправилась с вражескими беспилотниками Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
08:38 12.11.2025 (обновлено: 09:12 12.11.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Украинские военнослужащие продолжают атаки на мирных жителей Донбасса, следователи документируют эти деяния. Об этом 12 ноября сообщает официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
За минувшие сутки следователями СК России зафиксированы очередные преступления вооружённых формирований Украины в отношении мирного населения Донецкой Народной Республики.
🟥 Массированной атаке с применением ударных БПЛА подвергся Никитовский район Горловки, в результате чего ранения получили два мирных жителя.
🟥 Всего от обстрелов территории ДНР повреждения получили легковые автомобили.
Утром 12 ноября Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны за ночь сбили 22 украинских дрона над Россией. Из них восемь БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, четыре – над Ставропольским краем, по три над Орловской и Брянской областями, два над Тульской, один над Калужской областью и один БПЛА над территорией Московского региона.
Подробности в публикации Угроза столице, пожар в промзоне на Ставрополье. ПВО расправилась с вражескими беспилотниками
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
НовостиРоссияГорловкаУкраинаСК РФВооруженные силы УкраиныУкраина.руСВОновости СВО Россиямирные жителиВоенные преступленияВСУдроныатака БПЛАДонбассНовые регионыДНР
 
