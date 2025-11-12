https://ukraina.ru/20251112/ugroza-stolitse-pozhar-v-promzone-na-stavropole-pvo-raspravilas-s-vrazheskimi-bespilotnikami-1071464604.html

Угроза столице, пожар в промзоне на Ставрополье. ПВО расправилась с вражескими беспилотниками

Угроза столице, пожар в промзоне на Ставрополье. ПВО расправилась с вражескими беспилотниками

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 22 украинских дрона над Россией, сообщило Минобороны, передает 12 ноября телеграм-канал Украина.ру

Из них восемь БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, четыре – над Ставропольским краем, по три над Орловской и Брянской областями, два над Тульской, один над Калужской областью и один БПЛА над территорией Московского региона.Мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max подтвердил уничтожение летевшего на Москву дрона. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Губернатор Тульской областью Дмитрий Миляев уточнил, что в результате уничтожения дронов над регионом никто не пострадал. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.Губернатор Брянской области Александр Богомаз также заверил, что в результате ночной атаки пострадавших и разрушений в регионе нет, работают оперативные и экстренные службы.В то же время обломки БПЛА упали на территории промзоны в Ставропольском крае, произошло возгорание, сообщил глава региона Владимир Владимиров.Он добавил, что, по оперативным данным, пострадавших нет, жилые дома не повреждены, системы жизнеобеспечения действуют в штатном режиме.О других атаках ВСУ — в материале Силы ПВО успешно отразили вечернюю атаку БПЛА на регионы России на сайте Украина.ру.

