Угроза столице, пожар в промзоне на Ставрополье. ПВО расправилась с вражескими беспилотниками
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 22 украинских дрона над Россией, сообщило Минобороны, передает 12 ноября телеграм-канал Украина.ру
2025-11-12T07:48
2025-11-12T07:48
2025-11-12T07:49
новости
россия
ставропольский край
брянская область
сергей собянин
александр богомаз
минобороны
украина.ру
вооруженные силы украины
атака бпла
Из них восемь БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, четыре – над Ставропольским краем, по три над Орловской и Брянской областями, два над Тульской, один над Калужской областью и один БПЛА над территорией Московского региона.Мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max подтвердил уничтожение летевшего на Москву дрона. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Губернатор Тульской областью Дмитрий Миляев уточнил, что в результате уничтожения дронов над регионом никто не пострадал. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.Губернатор Брянской области Александр Богомаз также заверил, что в результате ночной атаки пострадавших и разрушений в регионе нет, работают оперативные и экстренные службы.В то же время обломки БПЛА упали на территории промзоны в Ставропольском крае, произошло возгорание, сообщил глава региона Владимир Владимиров.Он добавил, что, по оперативным данным, пострадавших нет, жилые дома не повреждены, системы жизнеобеспечения действуют в штатном режиме.
россия
ставропольский край
брянская область
новости, россия, ставропольский край, брянская область, сергей собянин, александр богомаз, минобороны, украина.ру, вооруженные силы украины, атака бпла, атака, удары
Новости, Россия, Ставропольский край, Брянская область, Сергей Собянин, Александр Богомаз, Минобороны, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, атака БПЛА, атака, удары
Угроза столице, пожар в промзоне на Ставрополье. ПВО расправилась с вражескими беспилотниками
07:48 12.11.2025 (обновлено: 07:49 12.11.2025)
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 22 украинских дрона над Россией, сообщило Минобороны, передает 12 ноября телеграм-канал Украина.ру
Из них восемь БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, четыре – над Ставропольским краем, по три над Орловской и Брянской областями, два над Тульской, один над Калужской областью и один БПЛА над территорией Московского региона.
Мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max подтвердил уничтожение летевшего на Москву дрона. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Губернатор Тульской областью Дмитрий Миляев уточнил, что в результате уничтожения дронов над регионом никто не пострадал. Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз также заверил, что в результате ночной атаки пострадавших и разрушений в регионе нет, работают оперативные и экстренные службы.
В то же время обломки БПЛА упали на территории промзоны в Ставропольском крае, произошло возгорание, сообщил глава региона Владимир Владимиров.
"Над Буденновским округом силы ПВО Минобороны России отразили террористическую атаку украинских беспилотников. От обломков сбитых БПЛА на территории промзоны Буденновска произошло возгорание. Пожарные расчеты и экстренные службы работают на месте", - написал Владимиров в телеграм-канале.
Он добавил, что, по оперативным данным, пострадавших нет, жилые дома не повреждены, системы жизнеобеспечения действуют в штатном режиме.