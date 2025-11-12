https://ukraina.ru/20251112/voyuyut-za-vozmozhnost-ukrast-milliardy-zapadnoy-energeticheskoy-pomoschi-chem-zanimayutsya-ukrainskie-1071429637.html

Воюют за возможность украсть миллиарды западной "энергетической помощи". Чем занимаются украинские элиты

Воюют за возможность украсть миллиарды западной "энергетической помощи". Чем занимаются украинские элиты - 12.11.2025 Украина.ру

Воюют за возможность украсть миллиарды западной "энергетической помощи". Чем занимаются украинские элиты

Украинская политическая элита сейчас более всего встревожена скандалом, связанным с войной Офиса президента с антикоррупционерами, действующими под контролем западных посольств (НАБУ и САП). Прошлый виток войны между ними закончился так называемым "Картонным майданом" и волной критики в адрес Зеленского от западных партнеров.

2025-11-12T06:47

2025-11-12T06:47

2025-11-12T06:47

эксклюзив

украина

владимир зеленский

трамп и зеленский

россия

сша

тимур миндич

набу

офис президента

сап

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059944873_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_42282d19aad912934a16f6d93a2da7e6.jpg

Новый виток начался на днях с обысков у окружения Зеленского, которое обвиняют в воровстве средств, которые Запад выделял на поддержание украинской энергетики. НАБУ опубликовало часть записей разговоров Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал-95", которого называют "кошельком Зеленского".Однако сам Миндич успел удрать из страны незадолго до того как к нему пришли с обыском. Скандал уже сравнивают с коррупционным делом на оборонных закупках ("Дело Свинарчуков"), которое в 2019 году похоронило репутацию Петра Порошенко*. Теперь же настала очередь окружения Порошенко обвинять Зеленского в еще больших махинациях.Украинское издание "Страна" пишет, что внутриполитическое противостояние в Украине обостряется и переходит на принципиально новый уровень. Против Зеленского объединились структуры, связанные с Демократической партией США, окружение Порошенко, Виталия Кличко, часть региональных элит и грантовых организаций.Во вторник 11 ноября партия "Евросолидарность" Петра Порошенко объявила о запуске процедуры отставки Кабмина именно на фоне коррупционного скандала вокруг Миндича. Однако во фракции всего 26 депутатов, поэтому довести процедуру до конца им вряд ли удастся.У Порошенко возмущаются масштабами коррупции. Исходя из опубликованных разговоров, можно сделать вывод, что все средства, полученные от Запада на украинскую энергетику, просто обналичивались и воровались даже без видимости проводимых работ.Один из фигурантов коррупционной схемы в опубликованных записях разговоров даже жаловался, что ему тяжело было нести $1,6 млн наличными в офис, где эти деньги "отмывали".Украинский институт политики (УИП) под руководством политолога Руслана Бортника пишет, что в целом это противостояние имеет выраженный институциональный характер. НАБУ и САП, представляющие либерально-прозападный лагерь, действуют при поддержке западных партнёров и ориентируются на антикоррупционную повестку ЕС и США. Им же противостоят Служба безопасности Украины (СБУ) и Генеральная прокуратура (ГПУ) — внутренние силовые структуры, ориентированные на Офис Президента Украины."Предметом конфликта является передел финансовых потоков объёмом 30–40 миллиардов долларов ежегодно, проходящих через государственные энергетические предприятия — "Энергоатом", "Укрэнерго" и структуры, задействованные в восстановлении энергетической инфраструктуры", - резюмирует УИП.Аналитики УИП также полагают, что подтверждение фактов масштабных злоупотреблений с американскими средствами в энергетике может быть использовано новой администрацией США как аргумент для окончательного пересмотра политики в отношении Киева.Премьер-министр Юлия Свириденко, как и сам Зеленский пока не рискуют идти наперекор западным посольствам, заявляя о готовности сотрудничать в деле расследования коррупции.Однако журналист "Украинской правды" Михаил Ткач считает, что Зеленский и его окружение явно лицемерят, заявлял о готовности "сотрудничать со следствием"."Ночью вывезти Миндича за несколько часов до обысков, чтобы днем сказать, что офис президента выступает за "неотвратимость наказания" — это все равно что убить лису ради воротника, а уже через несколько часов вступить в Гринпис в этом воротнике", - иронизирует журналист.В то же время блогеры и Telegram-каналы Офиса президента не нашли пока ничего лучше как обвинить НАБУ и САП в работе на Россию. Блогер и политтехнолог Зеленского Владимир Петров вообще утверждает, что НАБУ ведёт борьбу против Украины на стороне России. До сих пор эта тактика срабатывала со всеми критиками Зеленского.Как заявляют в НАБУ, следователь Руслан Магамедрасулов, собиравший доказательства коррупции в энергетической сфере, был задержан СБУ еще в июле. Его тогда обвинили в связях с Россией через его отца, жителя Дагестана и гражданина РФ.Бывший соратник Зеленского, а ныне заключенный СИЗО нардеп Александр Дубинский считает, что обыски НАБУ у Тимура Миндича – прямой вызов коррупции "семьи" Зеленского ("семьи" в мафиозном смысле). Он отмечает, что Миндич спокойно смог сбежать за границу, но никто не спешит регистрировать против него уголовное дело. Дубинский уверен, что Зеленский будет защищать свою "семью" до конца.Он также отмечает, что Миндич связан с оружейным бизнесом "семьи" Зеленского под видом компании Fire Point (производитель дронов), поэтому открытие этой компании в Дании теперь под большим вопросом.Украинский Telegram-канал "XUA-фото войны" пишет, что коррупционный скандал вокруг Миндича и воровства в энергетике имеет далеко идущие последствия – он открывает новую фазу борьбы внутри украинской элиты. По мнению авторов канала, речь идёт не только о хищениях, но и о перераспределении контроля над силовыми структурами, политическим будущим президента и конфигурацией поствоенной Украины.О том, что в эти дни происходит в городах Украины - в статье Дмитрия Ковалевича "Тепла нет, воды нет, губернатор подражает Арестовичу*. Что происходит в Николаеве"

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, владимир зеленский, трамп и зеленский, россия, сша, тимур миндич, набу, офис президента, сап, энергетика, элита