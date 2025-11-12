https://ukraina.ru/20251112/v-nekotorykh-rayonakh-prosto-opasno-khodit-trapp-o-vvode-sil-natsgvardii-v-nyu-york-1071477525.html

В некоторых районах просто опасно ходить: Трапп о вводе сил Нацгвардии в Нью-Йорк

В некоторых районах просто опасно ходить: Трапп о вводе сил Нацгвардии в Нью-Йорк - 12.11.2025

В некоторых районах просто опасно ходить: Трапп о вводе сил Нацгвардии в Нью-Йорк

Власти Нью-Йорка готовятся к введению сил Нацгвардии США в город по приказу президента США Дональда Трампа, сообщило на днях издание Politico со ссылкой на источники

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0c/1071477339_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b2389d5b8e90f0c3299850df0ea696a2.png

Американский журналист, ведущий Dam Radio Самуэль Трапп рассказал журналисту Украина.ру Анне Черкасовой, почему не хочет заходить в некоторые районы Нью-Йорка и чем плохо решение вводить войска в торговую столицу США.

