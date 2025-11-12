В некоторых районах просто опасно ходить: Трапп о вводе сил Нацгвардии в Нью-Йорк - 12.11.2025 Украина.ру
В некоторых районах просто опасно ходить: Трапп о вводе сил Нацгвардии в Нью-Йорк
В некоторых районах просто опасно ходить: Трапп о вводе сил Нацгвардии в Нью-Йорк - 12.11.2025 Украина.ру
В некоторых районах просто опасно ходить: Трапп о вводе сил Нацгвардии в Нью-Йорк
Власти Нью-Йорка готовятся к введению сил Нацгвардии США в город по приказу президента США Дональда Трампа, сообщило на днях издание Politico со ссылкой на источники
Американский журналист, ведущий Dam Radio Самуэль Трапп рассказал журналисту Украина.ру Анне Черкасовой, почему не хочет заходить в некоторые районы Нью-Йорка и чем плохо решение вводить войска в торговую столицу США.
В некоторых районах просто опасно ходить: Трапп о вводе сил Нацгвардии в Нью-Йорк

12:11 12.11.2025 (обновлено: 12:12 12.11.2025)
 
Власти Нью-Йорка готовятся к введению сил Нацгвардии США в город по приказу президента США Дональда Трампа, сообщило на днях издание Politico со ссылкой на источники
Американский журналист, ведущий Dam Radio Самуэль Трапп рассказал журналисту Украина.ру Анне Черкасовой, почему не хочет заходить в некоторые районы Нью-Йорка и чем плохо решение вводить войска в торговую столицу США.
