"Свят" о том, как освобождали Мариуполь
Военнослужащий ВС РФ с позывным "Свят" рассказал журналисту Украина.ру Александру Чаленко, как оказался на фронте, как воевал в Мариуполе и аккуратно нарушал приказы, заваривая кружку кофе.
*В материале упоминается полк "Азов" признанный террористической организацией и запрещенный в РФ.
