Переворот и военная диктатура? Ищенко оценил перспективы Зеленского и рассказал, кто будет ещё хуже

Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил перспективы Зеленского в связи с коррупционными скандалами на Украине и крайне сложным положением для ВСУ на фронте

Кроме того, он назвал кандидатуру, которая в процессе переговоров будет для России хуже, чем Зеленский, а также проанализировал перспективы "репарационного кредита" для Украины, о котором мечтает европейская бюрократия:00:18 – Что ждёт Зеленского, учитывая нынешнюю ситуацию на Украине?02:40 – Кто может быть хуже Зеленского и что нужно России? 10:57 – Для чего Трамп снял санкции с Венгрии? 16:25 – О "репарационном кредите" для Украины, о котором мечтает Европа. * В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

