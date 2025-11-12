https://ukraina.ru/20251112/perevorot-i-voennaya-diktatura-ischenko-otsenil-perspektivy-zelenskogo-i-rasskazal-kto-budet-esch-khuzhe-1071464187.html
Переворот и военная диктатура? Ищенко оценил перспективы Зеленского и рассказал, кто будет ещё хуже
Переворот и военная диктатура? Ищенко оценил перспективы Зеленского и рассказал, кто будет ещё хуже - 12.11.2025 Украина.ру
Переворот и военная диктатура? Ищенко оценил перспективы Зеленского и рассказал, кто будет ещё хуже
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил перспективы Зеленского в связи с коррупционными скандалами на Украине и крайне сложным положением для ВСУ на фронте
2025-11-12T07:22
2025-11-12T07:22
2025-11-12T07:22
видео
украина
россия
венгрия
владимир зеленский
ростислав ищенко
дональд трамп
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0c/1071463944_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_15e836e7534e6687e130d6f6901682c5.png
Кроме того, он назвал кандидатуру, которая в процессе переговоров будет для России хуже, чем Зеленский, а также проанализировал перспективы "репарационного кредита" для Украины, о котором мечтает европейская бюрократия:00:18 – Что ждёт Зеленского, учитывая нынешнюю ситуацию на Украине?02:40 – Кто может быть хуже Зеленского и что нужно России? 10:57 – Для чего Трамп снял санкции с Венгрии? 16:25 – О "репарационном кредите" для Украины, о котором мечтает Европа. * В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
украина
россия
венгрия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0c/1071463944_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_95dd7364181fd404d8725dfecebeb684.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, россия, венгрия, владимир зеленский, ростислав ищенко, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина.ру, видео
Видео, Украина, Россия, Венгрия, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Переворот и военная диктатура? Ищенко оценил перспективы Зеленского и рассказал, кто будет ещё хуже
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил перспективы Зеленского в связи с коррупционными скандалами на Украине и крайне сложным положением для ВСУ на фронте
Кроме того, он назвал кандидатуру, которая в процессе переговоров будет для России хуже, чем Зеленский, а также проанализировал перспективы "репарационного кредита" для Украины, о котором мечтает европейская бюрократия:
00:18 – Что ждёт Зеленского, учитывая нынешнюю ситуацию на Украине?
02:40 – Кто может быть хуже Зеленского и что нужно России?
10:57 – Для чего Трамп снял санкции с Венгрии?
16:25 – О "репарационном кредите" для Украины, о котором мечтает Европа.
* В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.