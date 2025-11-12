Переворот и военная диктатура? Ищенко оценил перспективы Зеленского и рассказал, кто будет ещё хуже - 12.11.2025 Украина.ру
Переворот и военная диктатура? Ищенко оценил перспективы Зеленского и рассказал, кто будет ещё хуже
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил перспективы Зеленского в связи с коррупционными скандалами на Украине и крайне сложным положением для ВСУ на фронте
2025-11-12T07:22
2025-11-12T07:22
Кроме того, он назвал кандидатуру, которая в процессе переговоров будет для России хуже, чем Зеленский, а также проанализировал перспективы "репарационного кредита" для Украины, о котором мечтает европейская бюрократия:00:18 – Что ждёт Зеленского, учитывая нынешнюю ситуацию на Украине?02:40 – Кто может быть хуже Зеленского и что нужно России? 10:57 – Для чего Трамп снял санкции с Венгрии? 16:25 – О "репарационном кредите" для Украины, о котором мечтает Европа. * В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
видео, украина, россия, венгрия, владимир зеленский, ростислав ищенко, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина.ру, видео
Видео, Украина, Россия, Венгрия, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Переворот и военная диктатура? Ищенко оценил перспективы Зеленского и рассказал, кто будет ещё хуже

07:22 12.11.2025
 
Политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил перспективы Зеленского в связи с коррупционными скандалами на Украине и крайне сложным положением для ВСУ на фронте
Кроме того, он назвал кандидатуру, которая в процессе переговоров будет для России хуже, чем Зеленский, а также проанализировал перспективы "репарационного кредита" для Украины, о котором мечтает европейская бюрократия:
00:18 – Что ждёт Зеленского, учитывая нынешнюю ситуацию на Украине?
02:40 – Кто может быть хуже Зеленского и что нужно России?
10:57 – Для чего Трамп снял санкции с Венгрии?
16:25 – О "репарационном кредите" для Украины, о котором мечтает Европа.
* В материале упоминается Пётр Порошенко, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Лента новостейМолния