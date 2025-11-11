Умер "нобелевский расист". Что он говорил про другие народы мира?

https://ukraina.ru/20251111/umer-nobelevskiy-rasist-chto-on-govoril-pro-drugie-narody-mira-1071377310.html

На 98 году жизни скончался знаменитый ученый-генетик Джеймс Дьюи Уотсон, который родился в США, работал в британском Кембридже, и получил Нобелевскую премию за описание структурной формулы ДНК.

В 1951 году, сотрудничая с британским ученым Фрэнсисом Криком, Уотсон описал структуру дезоксирибонуклеиновой кислоты, известную всему миру в виде знаменитой двойной спирали. А также конкретизировал роль ДНК как базового генетического материала для клеток.В этом открытии имелись некоторые сомнительные нюансы, о которых поныне спорят. Уотсон и его коллега использовали рентгеновские изображения ДНК, полученные исследовательницей Розалинд Франклин, которая проделала основную часть исследовательской работы, однако умерла, не получив Нобелевку.Но в те время в Европе косо смотрели на женские успехи в науке, и все лавры от легендарного открытия достались именно Джеймсу Дьюи Уотсону, который затмевал Крика своей энергией и харизмой.А сам Уотсон, несмотря на историю своего открытия, связанную с подвижнической и визионерской деятельностью тяжело больной Розалинд, позволял себе двусмысленно высказываться по поводу женского интеллекта – заявляя, что в недостаточных научных успехах женщин виновата природа:"Любой, кто искренне заинтересован в понимании дисбаланса в представительстве мужчин и женщин в науке, должен быть готов, по крайней мере, учесть степень, в которой может играть роль природа, даже при наличии явных доказательств того, что воспитание играет в этом значительную роль".Но все это меркнет перед откровенно расистскими взглядами, которые высказывал сплошь и рядом заслуженный британский профессор. Говоря простыми словами, он всегда настаивал на том, что белые умнее черных, и это якобы тоже заложено от природы.В интервью газете The Sunday Times, беседуя о будущем жителей африканского континента, Джеймс Дьюи Уотсон заявил: "Я вижу мрачные перспективы для Африки, потому что вся наша социальная политика основана на факте, что их интеллект такой же, как наш, в то время как все исследования показывают, что это не так".Он также добавил – хотя ему хотелось бы, чтобы расы были равными, "люди, которым приходится иметь дело с чернокожими сотрудниками, считают это неправдой".Эти высказывания прозвучали в 2007 году и явились для мировой общественности настоящим шоком. Но оказалось, что Уотсон повторял их всю жизнь, среди своих коллег по работе – однако британское академическое начальство смотрело на эти проявления расизма сквозь пальцы.Лженаучная теория нобелевского лауреата, не подтвержденная исследованиями и фактами – сам он считал, что доказательства подобных взглядов появятся когда-нибудь в будущем, – очень импонировала британскому истеблишменту. Ведь она позволяла утверждать, что небелые народы прозябают в нищете по причине собственной глупости, а не потому, что британская колониальная империя высосала из них все соки, а потом подсадила на долговую иглу кредитов.Хуже того, взгляды Уотсона получили чрезвычайную популярность среди ультраправых экстремистов, которые получили возможность оправдывать свои расовые предрассудки со ссылкой на нобелевского лауреата. На Украине этим активно занимались будущие основатели нацистского полка "Азов"*, посвятившие знаменитому генетику несколько пропагандистских лекций и семинаров.Ученого лишили многих наград и званий, но он упорно продолжал стоять на своем. Авторы документального фильма "Понять Уотсона" спросили первооткрывателя формулы ДНК, изменились ли его взгляды в отношении связей между расовыми признаками и человеческим интеллектом?"Нет, нисколько. Я хотел бы, чтобы они изменились, чтобы появилось новое знание, которое скажет нам, что воспитание гораздо важнее природы. Но я не вижу никаких новых сведений. А разница в средних результатах тестов IQ между афроамериканцами и европеоидами есть. Я мог бы сказать, что это генетическое различие", – заявил Джеймс Дьюи Уотсон.Он отрицал очевидные факты – например, то, что самым высоким IQ из американских президентов обладает Барак Обама, родня которого живет в африканских пустынях, а самый низкий президентский интеллект демонстрирует чистопородный англосакс Джордж Буш-младший.Данные о том, что Африка переживает сейчас бурный научно-технический и производственный рост, основанный на более широком и массовом доступе к образованию – и этот континент вообще считают будущим мира – тоже не впечатлили нобелевского расиста.В то же время, лауреат-генетик на полном серьезе утверждал, что чернокожие являются лучшими любовниками – из-за того, что у них в коже есть стимулирующий либидо меланин. Хотя над этими словами смеялись даже студенты.Но другие высказывания Уотсона звучали совсем уже не смешно. Так, он заявил, что китайцы являются умными, но у них якобы ослаблено творческое начало – "из-за отбора по признаку конформизма". А также считал, что индийцы склонны к рабству – опять-таки по причину отбора в кастовых группах.Эти высказывания были не только оскорбительными. Они говорят о том, что Джеймс Дьюи Уотсон верил в принципы расистской евгеники, а также делил весь мир на полноценную белую расу и неполноценных цветных, к которым относились отнюдь не только жители Африки.Более того, расизм Уотсона был социальным – он с одобрением цитировал мысль своего соратника Фрэнсиса Крика, который полагал, что бедным надо доплачивать, чтобы они не рожали детей и не распространяли "некачественные" гены. Подобные мысли, которые продвигала на Украине одиозная депутатка Галина Третьякова, тоже очень по нраву британским аристократам, которые убеждены, что плебеи являются бедными исключительно в силу плохой породы."Я против левых. Генетика предполагает, что иногда мы терпим поражение в жизни из-за плохих генов. А им бы хотелось списать все провалы на злую систему", – высказывался об этом сам Джеймс Дьюи Уотсон.Но сам он является типичным плодом британской академической системы, целиком и полностью основанной на расизме. Ведь еще недавно в Оксфорде торжественно пили из кубка, сделанного из черепа чернокожей рабыни, и подаренного университету сторонником Гитлера. О других особенностях английского расизма - в статье Скромное обаяние цивилизаторов. В Оксфорде десятилетиями пили из черепа чернокожей рабыни

