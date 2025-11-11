https://ukraina.ru/20251111/tsinkovye-yaschiki-s-ukrainy-ekspert-raskryl-kak-u-polyakov-prosypaetsya-geneticheskaya-pamyat-1071390915.html

"Цинковые ящики с Украины": эксперт раскрыл, как у поляков просыпается "генетическая память"

Поляки никогда здравомыслием не отличались и в 2022-2023 году там тоже ощущался разгул "уверенности в себе и безнаказанности". А сейчас эти настроения изменились. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, координатор движения "Русский Союз", военный волонтер Алексей Кочетков

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/06/1066541368_0:79:2500:1485_1920x0_80_0_0_4b499cb2ebe1eb0e1c8878673e5d2b94.jpg.webp

Ранее Верховный главнокомандующий ВС РФ и президент России Владимир Путин распорядился подготовить полигон на Новой Земле к ядерным испытаниям после заявлений Дональда Трампа, что США якобы будут испытывать свое ядерное оружие.Комментируя возможные ядерные испытания на Новой Земле, Онуфриенко отметил: "Жалко, конечно, природу на Новой Земле. Но лучше уж там, чем где-то совсем близко". Эксперт напомнил исторический прецедент: "Когда в свое время Хрущев взорвал "Царь-Бомбу", уважение мира к тогдашней России значительно выросло"."И нам тоже пора бы озаботиться, чтобы уважение, основанное на страхе, у остальных тоже выросло. Посмотрите, как резко стала меняться риторика наших ближайших соседей", — подчеркнул обозреватель.Анализируя изменение позиции Варшавы, Онуфриенко заявил, что "Поляки никогда здравомыслием не отличались. Их национальная черта – гонор, помноженный на романтизм, из-за которого Польша несколько раз за последние 200-300 лет исчезала с политической карты мира". По его словам, "в 2022-2023 году в Польше тоже ощущался этот разгул уверенности в себе и безнаказанности. А сейчас эти настроения изменились"."На это очень сильно повлияли цинковые ящики, которые приехали с Украины. И у них генетическая память стала просыпаться. "Оказывается, с этими русскими не все так просто"", — констатировал эксперт."Хорошо бы, чтобы эта генетическая память проснулась у всех. Точнее, она у них дремлет. Просто нужен толчок, чтобы эта память проснулась. А у тех, у кого она не хочет просыпаться, пускай она уснет навсегда вместе со своими хозяевами", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Кочетков: Если Россия не взорвет бомбу на Новой Земле, НАТО может пойти на блокаду Калининграда" на сайте Украина.ру.О том, как испытания "Буревестника" разрушают стратегические замыслы НАТО — в материале Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.

