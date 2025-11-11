"Цинковые ящики с Украины": эксперт раскрыл, как у поляков просыпается "генетическая память" - 11.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251111/tsinkovye-yaschiki-s-ukrainy-ekspert-raskryl-kak-u-polyakov-prosypaetsya-geneticheskaya-pamyat-1071390915.html
"Цинковые ящики с Украины": эксперт раскрыл, как у поляков просыпается "генетическая память"
"Цинковые ящики с Украины": эксперт раскрыл, как у поляков просыпается "генетическая память" - 11.11.2025 Украина.ру
"Цинковые ящики с Украины": эксперт раскрыл, как у поляков просыпается "генетическая память"
Поляки никогда здравомыслием не отличались и в 2022-2023 году там тоже ощущался разгул "уверенности в себе и безнаказанности". А сейчас эти настроения изменились. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, координатор движения "Русский Союз", военный волонтер Алексей Кочетков
2025-11-11T05:20
2025-11-11T05:20
новости
россия
польша
сша
алексей кочетков
владимир путин
украина.ру
нато
михаил онуфриенко
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/06/1066541368_0:79:2500:1485_1920x0_80_0_0_4b499cb2ebe1eb0e1c8878673e5d2b94.jpg.webp
Ранее Верховный главнокомандующий ВС РФ и президент России Владимир Путин распорядился подготовить полигон на Новой Земле к ядерным испытаниям после заявлений Дональда Трампа, что США якобы будут испытывать свое ядерное оружие.Комментируя возможные ядерные испытания на Новой Земле, Онуфриенко отметил: "Жалко, конечно, природу на Новой Земле. Но лучше уж там, чем где-то совсем близко". Эксперт напомнил исторический прецедент: "Когда в свое время Хрущев взорвал "Царь-Бомбу", уважение мира к тогдашней России значительно выросло"."И нам тоже пора бы озаботиться, чтобы уважение, основанное на страхе, у остальных тоже выросло. Посмотрите, как резко стала меняться риторика наших ближайших соседей", — подчеркнул обозреватель.Анализируя изменение позиции Варшавы, Онуфриенко заявил, что "Поляки никогда здравомыслием не отличались. Их национальная черта – гонор, помноженный на романтизм, из-за которого Польша несколько раз за последние 200-300 лет исчезала с политической карты мира". По его словам, "в 2022-2023 году в Польше тоже ощущался этот разгул уверенности в себе и безнаказанности. А сейчас эти настроения изменились"."На это очень сильно повлияли цинковые ящики, которые приехали с Украины. И у них генетическая память стала просыпаться. "Оказывается, с этими русскими не все так просто"", — констатировал эксперт."Хорошо бы, чтобы эта генетическая память проснулась у всех. Точнее, она у них дремлет. Просто нужен толчок, чтобы эта память проснулась. А у тех, у кого она не хочет просыпаться, пускай она уснет навсегда вместе со своими хозяевами", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Кочетков: Если Россия не взорвет бомбу на Новой Земле, НАТО может пойти на блокаду Калининграда" на сайте Украина.ру.О том, как испытания "Буревестника" разрушают стратегические замыслы НАТО — в материале Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251110/mosty-i-perepravy-na-voyne-klyuchevoy-element-manevrennosti-voysk-logistiki-i-evakuatsii-v-zone-svo-1071336732.html
россия
польша
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/06/1066541368_208:0:2292:1563_1920x0_80_0_0_004ed41dcb57f4b3690d1bec27be314c.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, польша, сша, алексей кочетков, владимир путин, украина.ру, нато, михаил онуфриенко, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия
Новости, Россия, Польша, США, Алексей Кочетков, Владимир Путин, Украина.ру, НАТО, Михаил Онуфриенко, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия

"Цинковые ящики с Украины": эксперт раскрыл, как у поляков просыпается "генетическая память"

05:20 11.11.2025
 
© Фото : Polish Armed Forces
- РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : Polish Armed Forces
Читать в
ДзенTelegram
Поляки никогда здравомыслием не отличались и в 2022-2023 году там тоже ощущался разгул "уверенности в себе и безнаказанности". А сейчас эти настроения изменились. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, координатор движения "Русский Союз", военный волонтер Алексей Кочетков
Ранее Верховный главнокомандующий ВС РФ и президент России Владимир Путин распорядился подготовить полигон на Новой Земле к ядерным испытаниям после заявлений Дональда Трампа, что США якобы будут испытывать свое ядерное оружие.
Комментируя возможные ядерные испытания на Новой Земле, Онуфриенко отметил: "Жалко, конечно, природу на Новой Земле. Но лучше уж там, чем где-то совсем близко". Эксперт напомнил исторический прецедент: "Когда в свое время Хрущев взорвал "Царь-Бомбу", уважение мира к тогдашней России значительно выросло".
"И нам тоже пора бы озаботиться, чтобы уважение, основанное на страхе, у остальных тоже выросло. Посмотрите, как резко стала меняться риторика наших ближайших соседей", — подчеркнул обозреватель.
Анализируя изменение позиции Варшавы, Онуфриенко заявил, что "Поляки никогда здравомыслием не отличались. Их национальная черта – гонор, помноженный на романтизм, из-за которого Польша несколько раз за последние 200-300 лет исчезала с политической карты мира".
По его словам, "в 2022-2023 году в Польше тоже ощущался этот разгул уверенности в себе и безнаказанности. А сейчас эти настроения изменились".
"На это очень сильно повлияли цинковые ящики, которые приехали с Украины. И у них генетическая память стала просыпаться. "Оказывается, с этими русскими не все так просто"", — констатировал эксперт.
"Хорошо бы, чтобы эта генетическая память проснулась у всех. Точнее, она у них дремлет. Просто нужен толчок, чтобы эта память проснулась. А у тех, у кого она не хочет просыпаться, пускай она уснет навсегда вместе со своими хозяевами", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Кочетков: Если Россия не взорвет бомбу на Новой Земле, НАТО может пойти на блокаду Калининграда" на сайте Украина.ру.
О том, как испытания "Буревестника" разрушают стратегические замыслы НАТО — в материале Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Вчера, 06:45
Мосты и переправы на войне. Ключевой элемент маневренности войск, логистики и эвакуации в зоне СВОМост или временная переправа — это не просто инженерное сооружение, а средство обеспечения темпа наступления, подвоза боекомплекта и медицинской эвакуации.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияПольшаСШААлексей КочетковВладимир ПутинУкраина.руНАТОМихаил ОнуфриенкоСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Рубежи обороны прорваны: Онуфриенко раскрыл, как ВС РФ выдавливают остатки ВСУ из Волчанска
05:50Умер "нобелевский расист". Что он говорил про другие народы мира?
05:50"Врага надо бить насмерть": военный эксперт о готовности России к масштабному наступлению
05:40Пил водку с Лукашенко и работал с Келлогом: кого Трамп назначит спецпосланником США в Белоруссии
05:40"Бои будут долгими и тяжелыми": эксперт о штурме самого мощного укрепрайона ВСУ в Купянске
05:36"Дружбаны царя проворовались". Но это - не борьба с коррупцией на Украине, а рычаг давления на Зеленского
05:26Точка невозврата уже пройдена. Эксперты и политики о развале армии и ответственности Зеленского
05:20"Цинковые ящики с Украины": эксперт раскрыл, как у поляков просыпается "генетическая память"
05:10"10 тысяч солдат в мешке": Онуфриенко о перспективах наступления на Славянск и Краматорск
05:00Трампу надо боятся не "Буревестника", а демократов, которые могут прийти к власти — эксперт
04:50Кочетков: После заявлений Трампа про "бумажного тигра" одного "Буревестника" будет недостаточно
04:40Три конфликта не потянет: эксперт оценил угрозы Трампа в отношении Нигерии и Венесуэлы
04:30Охота за тепловозами или удары по мостам? Эксперт про эффективное уничтожение логистики ВСУ
04:20"Эффективность дронов ВСУ падает на порядок": Онуфриенко о преимуществах глубоких прорывов
04:16"Ах Одесса...". Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:10"Совместная игра": Дмитрий Бабич о неочевидных целях ядерного диалога Москвы и Вашингтона
04:00Россия согласилась сыграть с Трампом, чтобы напомнить Западу о своей силе — эксперт
03:33Атака БПЛА на Саратовскую область и закрытые аэропорты. Дополненная сводка угроз по регионам России
03:11Премьер-министр Словакии оценил продолжительность войны на Украине
02:51"Теперь платят нам": Трамп заявил о прекращении финансирования Украины
Лента новостейМолния