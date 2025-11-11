https://ukraina.ru/20251111/mishka-yaponchik-kriminalnyy-avtoritet-i-kraskom-v-odnom-litse-1071392875.html

Мишка Япончик: криминальный авторитет и краском в одном лице

Мишка Япончик: криминальный авторитет и краском в одном лице

11 ноября 1891 года в Одессе на Молдаванке родился человек, которому после своей смерти предстояло стать одним из её символов, весьма спорным, но хорошо запоминающимся. Большинство знает его под прозвищем Мишка-Япончик, хотя ни Мишкой, ни японцем он не был

Мойше-Яков Вольфович Винницкий, так на самом деле звали нашего героя, родился в семье еврея-биндюжника Меера-Волфа Мордковича Винницкого. Тот был родом из села Мизяков Подольской губернии, неподалёку от Винницы, откуда, собственно, и взялась фамилия. Отец умер, когда Мойше было всего 6 лет. Мать мальчика, Доба Винницкая, осталась одна с семью детьми на руках. Мойша окончил хедер и пошёл работать в матрасную мастерскую Фарбера. Ему тогда было всего 10 лет. В это же время, если не ранее, он стал подворовывать. В 16 лет перешёл на работу электриком на авиазавод "Анатра".В 1905 году империю стала сотрясать Первая русская революция. 31 октября начался самый страшный в истории Одессы еврейский погром. Еврейская молодёжь самоорганизовалась в отряды самообороны, которые дали погромщикам отпор. 13-летний Моисей Винницкий присоединился к отряду "Молодая воля", в котором самым старшим было не более 20 лет. Тогда-то, по некоторым утверждениям, и получил он за слегка восточный разрез глаз прозвище Мишка-Япончик.Отряды самообороны и присоединившаяся к ним студенческая милиция стали убивать и задерживать погромщиков. Только в одном Новороссийском университете скопилось до 200 пленных. Погром уже был практически остановлен, когда вмешались власти.Генерал-губернатор двинул в Одессу казачьи части и другие войска вплоть до артиллерии и броневиков, приказав открывать огонь по бойцам еврейской самообороны. Погромы возобновились, причём теперь в них принимали участие и некоторые казаки с солдатами. В результате бои и погром продлились до 4 ноября, пока генерал-губернатор не распорядился стрелять и в погромщиков, и в тех, кто им сопротивляется… и всё успокоилось. Погибли до полутысячи евреев, в том числе около 50 бойцов самообороны. До 5000 получили ранения.Отряд "Молодая воля" за это время вырос до 100-200 человек. С окончанием погромов он продолжал действовать – его бойцы мстили погромщикам, что чаще выливалось в налёты на магазины, склады, частные квартиры. Затем взялись и за виновных царских чиновников. В конце 1907 года был вынесен приговор полицмейстеру Кожухарю, который выпало привести в исполнение Мишке-Япончику.Изготовили бомбу, которую поместили в ящик чистильщика сапог. Япончик уселся с ним на углу улицы и чистил обувь всем подряд, пока свою обтянутую сапогом ногу не поставил перед ним Кожухарь. Подросток нажал на взрыватель замедленного действия и отбежал – полицмейстер погиб.Его вскоре поймали и, как несовершеннолетнему, "впаяли" 12 лет каторги. Из них он отсидел 9 – "амнистию" ему дала Февральская революция 1917 года. За время отсидки Япончик успел познакомиться с легендарной в Одессе и в уголовном мире фигурой – Григорием Ивановичем Котовским.Когда Япончик вернулся в Одессу, там уже буйным цветом расцветал криминал. Каждые день в городе происходили несколько убийств и 2-3 десятка ограблений. Недолго думая, Япончик сколотил из своих друзей банду и приступил к грабежам и налётам, которым подвергались магазины и склады. Один раз банда даже ограбила почту, но самым её крупным делом стал налёт на Румынский игорный клуб осенью 1917 года. Бандиты переоделись революционными матросами и забрали у клуба 100 тысяч рублей и ещё 200 тысяч у посетителей.Япончик выказал недюжинную деловую хватку – приобрёл кинотеатр "Корсо", ресторан, организовал публичный дом, другие доходные предприятия, что приносило ему немалые барыши. Он стал носить дорогие костюмы, посещал светские мероприятия. Леонид Утёсов, который в то время находился в Одессе, вспоминал о Япончике:"Небольшого роста, коренастый, быстрые движения, раскосые глаза – это Мишка "Япончик"… У "Япончика" недурные организаторские способности. Это и сделало его королём уголовного мира в одесском масштабе. Смелый, предприимчивый, он сумел прибрать к рукам всю одесскую блатную шпану…У него смелая армия хорошо вооружённых уркаганов. Мокрые дела он не признаёт. При виде крови бледнеет. Был случай, когда один из его подданных укусил его за палец. Мишка орал как зарезанный. Белогвардейцев он не любит".К ноябрю 1917 года криминал практически взял Одессу под свой контроль, так как бороться с ним властям было некогда – они воевали друг с другом. Япончик занялся рэкетом, обчищая карманы самых зажиточных горожан. Сахарозаводчику Гепнеру накануне Нового 1918 года он прямо заявил:"Мы очень извиняемся, мы люди бедные, а вы богатые, едите и пьёте, а на Молдаванке есть нечего. Так что вы должны уплатить 50 тысяч, чтобы молдаванские тоже праздновали Новый год, постарайтесь вести себя примерно, и мы не принесем вам зла".Конечно, Япончик не знал, что такое PR, но был в этом деле прирождённым талантом. Своим людям он запрещал грабить бедных, а обдирал только богатых, что вскоре принесло ему славу эдакого Робин Гуда с Молдаванки.В январе 1918 года войска УНР сменили большевики. Во время восстания их поддержали боевики Мишки-Япончика, поэтому они считали его своим. А он, пользуясь этим, продолжал грабежи, называя их "экспроприациями на нужды революции". Что-то из награбленного он, действительно, раздавал нуждающимся или передавал большевикам, но большую часть оставлял себе.В марте большевиков сменили немцы и австро-венгры. Изменилось ли что-то для Япончика? Нет. Под шумок он ограбил гостиницу "Версаль" и обчистил оставленные красными склады. К октябрю 1918 года его банда насчитывала уже чуть ли не 3 тыс. человек из 20 тыс. одесских уголовников, остальных он тоже контролировал.Фактически, Япончик был самым влиятельным человеком Одессы. Леонид Утёсов вспоминал, что беспредел на улицах достиг такого апогея, что люди вечером боялись выйти на улицу за хлебом. К тому времени в Южной Пальмире собралось несколько именитых актёров страны: Вера Холодная, Осип Рунич и другие. Работы не было, и чтобы хоть как-то прокормиться они решили дать гала-концерт. Но билеты не покупали, и тогда Утёсов обратился за помощью лично к Мишке-Япончику. Наутро вся Одесса была обклеена афишами: "Свободный ход по городу после спектакля и до 6 утра. Гарантирует Мишка Япончик". Билеты вмиг раскупили.Но в декабре, с уходом немцев, Одессу заняли французские интервенты и белые. Их губернатор, генерал Алексей Гришин-Алмазов, взялся за криминал всерьёз. Начались облавы, пойманных бандитов расстреливали на месте без суда и следствия. Япончик попытался договориться, отправил губернатору письмо: "Мы не большевики и не украинцы. Мы уголовные. Оставьте нас в покое, и мы с вами воевать не будем". Гришин-Алмазов в ответ приказал арестовать Япончика, что и было сделано. Тут же полицейский участок блокировали несколько сотен вооружённых до зубов бандитов, и полицейским пришлось их главаря отпустить.Япончик ответил тем, что с приближением к Одессе красных в союзе с отрядами Григория Котовского поддержал начавшееся у белых в тылу восстание. Чтобы его подавить тем пришлось снимать с фронта целые части, но делу это особо не помогло, и 6 апреля 1919 года в Одессу вошли перешедшие к тому времени на сторону Красной армии отряды атамана Григорьева. Некоторые из них по привычке решили устроить небольшой еврейский погром, чего Мишка-Япончик никак допустить не мог, и вскоре на улицах Одессы вспыхнули ожесточённые перестрелки между бандитами и григорьевцами.Через неделю Григорьев получил приказ оставить город, который он, скрипя сердце, выполнил, но затаил недоброе. Уже 4 мая он выступил против большевиков с лозунгом: "Власть советам без коммунистов".В конце мая 1919 года произошёл курьёзный случай – одесские "Известия" напечатали, что Япончик стал учредителем и секретарём одесской ЧК. Тот сразу же потребовал опубликовать опровержение: "со дня существования ЧК в Одессе я не принимал никакого активного участия в его учреждении".Однако красным Мишка-Япончик действительно симпатизировал и содействовал. В начале июня он предложил Котовскому сформировать из своих людей боевую часть, и тот согласился. В результате одесские уголовники, в основной своей массе евреи, сформировали 54-й стрелковый полк им. Ленина, насчитывавший 2200 человек. Его включили во 2-ю бригаду Котовского, которая в свою очередь входила в состав 45-й стрелковой дивизии Ионы Эммануиловича Якира.В воскресенье 20 июля 1919 года полк Мишки Япончика прошел парадным маршем по центру Одессы. Со всего города, в том числе и из оперного театра, собрали музыкантов, которые играли походные марши и популярные на Молдаванки мелодии. Позади оркестра на белом жеребце в такой же, как у Котовского, кожаной фуражке, ехал Япончик. На последовавшем затем банкете комендант Одессы преподнёс авторитету серебрянную шашку с революционной монограммой. Всё было чинно, благородно… но на утро на вокзале перед отправкой на фронт не оказалось и третьей части записанных в полк бойцов – всего 704 человека. Остальные предпочли остаться дома.Полк отправили на границу современных Одесской и Винницкой областей в район посёлка Вапнярка Тульчинского района, где Красная армия сдерживала наступление петлюровцев. Мишкиных боевиков бросили в контратаку. Они освободили село Вербовое, а ночью смогли захватить ключевой узел обороны – Вапнярку, но затем перепились и не смогли утром сдержать ответный натиск петлюровцев. В результате к исходу дня у Япончика в распоряжении остались всего 116 человек.Решив, что с них хватит, одесские бандиты захватили эшелон и поехали на нём домой. 4 августа у города Вознесенска современной Николаевской области, высланные на перехват красные кавалеристы во главе с военным комиссаром Никифором Ивановичем Урсуловым остановили поезд и расстреляли Мишку-Япончика в ближайшем глиняном карьере. Остальных заставили копать укрепления.Так закончил свой жизненный путь, пожалуй, самый легендарный в истории России уголовный авторитет. Григорий Котовский пережил его на 6 лет. 6 августа 1925 года его застрелил бывший адъютант Япончика, ехавший с ним в том самом эшелоне, Мейер Зайдер по кличке Майорчик. Его осудили всего на 10 лет, из которых он отсидел 3. Осенью 1930 года его, в свою очередь, убили три ветерана дивизии Котовского. Вот их уже никто не осуждал.

