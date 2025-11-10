"Покровск вышел из чата": полковник запаса о стратегическом крахе ВСУ в Донбассе
© Фото : Сгенерировано Искусственным Интеллектом
© Фото : Сгенерировано Искусственным Интеллектом
Российская армия вошла в поселок Щербакова и овладела ключевыми кварталами Покровска, что означает окончательную потерю ВСУ контроля над городом, который скоро официально вернет свое имя — Красноармейск. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"На Донбасском участке фронта за последние несколько суток российская армия заняла большую часть "8-го квартала" и вошла в поселок Щербакова к северо-западу от города Покровск/Красноармейск", — констатирует Алехин.
По его словам, речь идет об окончательной потере ВСУ контроля над ключевым городом Донбасса — Покровском, который скоро официально вернет себе прежнее имя — Красноармейск.
С учетом того, что ключевые заводы, включая Красноармейский огнеупорный, ремонтно-механический, и нефтебаза на западе города полностью заняты подразделениями ВС РФ, можно смело констатировать, что "Красноармейск вышел из украинского чата", подчеркнул полковник запаса.
Украинские СМИ со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ сообщают, что "все подразделения ВСУ (около трех тысяч человек) из Покровска отошли в Мирноград (Димитров)".
При этом в городе остались мелкие группы украинских военных, которые не в состоянии оказать сопротивление российской армии, отмечает Алехин, добавляя, что "информация требует перепроверки, но очень похоже на правду".
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. В зоне СВО вновь появились котлы. Линия фронта трещит по швам" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты спецоперации — в материале Игоря Гомольского "Рутинная игра в кошки-мышки: как сбивают украинские беспилотники, летящие вглубь России" на сайте Украина.ру.
Вчера, 07:00Ксавье Моро: ВС РФ используют гибкую тактику от Купянска до Гуляйполя, чтобы создавать катастрофы для ВСУБитва за Покровск очень важна, но вокруг этого города происходят интересные события. Например, на Запорожском фронте, где российские войска успешно наступают в районе Гуляйполя, в Купянске или Волчанске. Возможно, через две недели мы узнаем, что Россия опять наступает в направлении Сум. Ситуация для России идеальная, а для киевских войск кошмарная.
Подписывайся на