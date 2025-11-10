"Покровск вышел из чата": полковник запаса о стратегическом крахе ВСУ в Донбассе - 10.11.2025 Украина.ру
"Покровск вышел из чата": полковник запаса о стратегическом крахе ВСУ в Донбассе
Российская армия вошла в поселок Щербакова и овладела ключевыми кварталами Покровска, что означает окончательную потерю ВСУ контроля над городом, который скоро официально вернет свое имя — Красноармейск. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
По его словам, речь идет об окончательной потере ВСУ контроля над ключевым городом Донбасса — Покровском, который скоро официально вернет себе прежнее имя — Красноармейск.С учетом того, что ключевые заводы, включая Красноармейский огнеупорный, ремонтно-механический, и нефтебаза на западе города полностью заняты подразделениями ВС РФ, можно смело констатировать, что "Красноармейск вышел из украинского чата", подчеркнул полковник запаса.Украинские СМИ со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ сообщают, что "все подразделения ВСУ (около трех тысяч человек) из Покровска отошли в Мирноград (Димитров)". При этом в городе остались мелкие группы украинских военных, которые не в состоянии оказать сопротивление российской армии, отмечает Алехин, добавляя, что "информация требует перепроверки, но очень похоже на правду".Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. В зоне СВО вновь появились котлы. Линия фронта трещит по швам" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации — в материале Игоря Гомольского "Рутинная игра в кошки-мышки: как сбивают украинские беспилотники, летящие вглубь России" на сайте Украина.ру.
Новости, Донбасс, Россия, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, прогнозы СВО, новости СВО, сводка СВО, Спецоперация, война, ДНР, Красноармейск ДНР, новости ДНР, война на Украине

Российская армия вошла в поселок Щербакова и овладела ключевыми кварталами Покровска, что означает окончательную потерю ВСУ контроля над городом, который скоро официально вернет свое имя — Красноармейск. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"На Донбасском участке фронта за последние несколько суток российская армия заняла большую часть "8-го квартала" и вошла в поселок Щербакова к северо-западу от города Покровск/Красноармейск", — констатирует Алехин.
По его словам, речь идет об окончательной потере ВСУ контроля над ключевым городом Донбасса — Покровском, который скоро официально вернет себе прежнее имя — Красноармейск.
С учетом того, что ключевые заводы, включая Красноармейский огнеупорный, ремонтно-механический, и нефтебаза на западе города полностью заняты подразделениями ВС РФ, можно смело констатировать, что "Красноармейск вышел из украинского чата", подчеркнул полковник запаса.
Украинские СМИ со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ сообщают, что "все подразделения ВСУ (около трех тысяч человек) из Покровска отошли в Мирноград (Димитров)".
При этом в городе остались мелкие группы украинских военных, которые не в состоянии оказать сопротивление российской армии, отмечает Алехин, добавляя, что "информация требует перепроверки, но очень похоже на правду".
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. В зоне СВО вновь появились котлы. Линия фронта трещит по швам" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты спецоперации — в материале Игоря Гомольского "Рутинная игра в кошки-мышки: как сбивают украинские беспилотники, летящие вглубь России" на сайте Украина.ру.
