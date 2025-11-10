https://ukraina.ru/20251110/pokrovsk-vyshel-iz-chata-polkovnik-zapasa-o-strategicheskom-krakhe-vsu-v-donbasse-1071337114.html

"Покровск вышел из чата": полковник запаса о стратегическом крахе ВСУ в Донбассе

"Покровск вышел из чата": полковник запаса о стратегическом крахе ВСУ в Донбассе - 10.11.2025 Украина.ру

"Покровск вышел из чата": полковник запаса о стратегическом крахе ВСУ в Донбассе

Российская армия вошла в поселок Щербакова и овладела ключевыми кварталами Покровска, что означает окончательную потерю ВСУ контроля над городом, который скоро официально вернет свое имя — Красноармейск. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

По его словам, речь идет об окончательной потере ВСУ контроля над ключевым городом Донбасса — Покровском, который скоро официально вернет себе прежнее имя — Красноармейск.С учетом того, что ключевые заводы, включая Красноармейский огнеупорный, ремонтно-механический, и нефтебаза на западе города полностью заняты подразделениями ВС РФ, можно смело констатировать, что "Красноармейск вышел из украинского чата", подчеркнул полковник запаса.Украинские СМИ со ссылкой на источники в Генштабе ВСУ сообщают, что "все подразделения ВСУ (около трех тысяч человек) из Покровска отошли в Мирноград (Димитров)". При этом в городе остались мелкие группы украинских военных, которые не в состоянии оказать сопротивление российской армии, отмечает Алехин, добавляя, что "информация требует перепроверки, но очень похоже на правду".Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. В зоне СВО вновь появились котлы. Линия фронта трещит по швам" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации — в материале Игоря Гомольского "Рутинная игра в кошки-мышки: как сбивают украинские беспилотники, летящие вглубь России" на сайте Украина.ру.

