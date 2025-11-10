https://ukraina.ru/20251110/osoboe-vnimanie-donbassu-i-novorossii-putin-pozdravil-sotrudnikov-mvd-1071347608.html

Особое внимание Донбассу и Новороссии: Путин поздравил сотрудников МВД

Особое внимание Донбассу и Новороссии: Путин поздравил сотрудников МВД - 10.11.2025 Украина.ру

Особое внимание Донбассу и Новороссии: Путин поздравил сотрудников МВД

Поздравление личного состава и гражданского персонала, а также ветеранов МВД с праздником – Днём сотрудника органов внутренних дел опубликовала 10 ноября пресс-служба Кремля.

2025-11-10T08:25

2025-11-10T08:25

2025-11-10T08:25

новости

россия

донбасс

новороссия

владимир путин

мвд

украина.ру

сво

новости сво россия

поздравление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/04/1071108094_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_87771dbb0f5d9c421a6e22f6eb167421.jpg

Президент России в поздравлении с Днём сотрудника органов внутренних дел отметил, что сегодня чествуют тех людей, которые выбрали для себя ответственную и трудную службу. "Кто честно, порой с риском для жизни выполняет свой служебный и гражданский долг, бескомпромиссно борется с преступностью, насилием, произволом. Кто и в этот праздничный день несёт службу на своём рабочем месте – на дежурстве, в усилении, на посту, охраняет покой и безопасность наших граждан", - отметил Путин.Он также подчеркнул: именно такие люди, верные своей профессии и законам чести, всегда составляли прочную основу МВД. Они своей добросовестной службой, своими подвигами и в мирное, и в военное время вписали в его более чем двухвековую историю множество славных и героических страниц. В этой связи особые слова благодарности обращены ветеранам МВД."В наши дни МВД остаётся одним из важнейших, ключевых звеньев государственного механизма, уверенно обеспечивает общественную безопасность и внутренний порядок в стране, содействует реализации стратегических планов и вносит свой весомый вклад в развитие России как сильного правового и демократического государства", - констатировал президент. Он обратил внимание на то, что сегодня органы внутренних дел решают целый комплекс сложных и ответственных задач. Среди них - борьба с криминальной угрозой, противодействие экстремизму и коррупции, обеспечение порядка на дорогах и контроль за миграционными процессами. Граждане рассчитывают, что результативность работы ОВД на этих направлениях будет повышаться.Среди приоритетов ОВД президент назвал повышение раскрываемости преступлений и в целом совершенствование подходов в борьбе с криминалом, в том числе в информационном пространстве. Также последовательно, уверен Путин, на системной основе должна продолжаться работа по профилактике и предупреждению правонарушений, прежде всего среди несовершеннолетних."Все сотрудники органов внутренних дел должны обладать современными компетенциями, постоянно совершенствовать свои знания и навыки и, конечно, быть преданными своему делу, принципиальными и порядочными", - подчеркнул российский лидер. Он поблагодарил руководство и личный состав МВД, гражданский персонал ведомства за добросовестную службу, за мужество и профессионализм. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

донбасс

новороссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донбасс, новороссия, владимир путин, мвд, украина.ру, сво, новости сво россия, поздравление, криминал, преступность, несовершеннолетние, национальная безопасность, безопасность, информационная безопасность