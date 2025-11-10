Особое внимание Донбассу и Новороссии: Путин поздравил сотрудников МВД - 10.11.2025 Украина.ру
Особое внимание Донбассу и Новороссии: Путин поздравил сотрудников МВД
Особое внимание Донбассу и Новороссии: Путин поздравил сотрудников МВД - 10.11.2025 Украина.ру
Особое внимание Донбассу и Новороссии: Путин поздравил сотрудников МВД
Поздравление личного состава и гражданского персонала, а также ветеранов МВД с праздником – Днём сотрудника органов внутренних дел опубликовала 10 ноября пресс-служба Кремля.
Президент России в поздравлении с Днём сотрудника органов внутренних дел отметил, что сегодня чествуют тех людей, которые выбрали для себя ответственную и трудную службу. "Кто честно, порой с риском для жизни выполняет свой служебный и гражданский долг, бескомпромиссно борется с преступностью, насилием, произволом. Кто и в этот праздничный день несёт службу на своём рабочем месте – на дежурстве, в усилении, на посту, охраняет покой и безопасность наших граждан", - отметил Путин.Он также подчеркнул: именно такие люди, верные своей профессии и законам чести, всегда составляли прочную основу МВД. Они своей добросовестной службой, своими подвигами и в мирное, и в военное время вписали в его более чем двухвековую историю множество славных и героических страниц. В этой связи особые слова благодарности обращены ветеранам МВД."В наши дни МВД остаётся одним из важнейших, ключевых звеньев государственного механизма, уверенно обеспечивает общественную безопасность и внутренний порядок в стране, содействует реализации стратегических планов и вносит свой весомый вклад в развитие России как сильного правового и демократического государства", - констатировал президент. Он обратил внимание на то, что сегодня органы внутренних дел решают целый комплекс сложных и ответственных задач. Среди них - борьба с криминальной угрозой, противодействие экстремизму и коррупции, обеспечение порядка на дорогах и контроль за миграционными процессами. Граждане рассчитывают, что результативность работы ОВД на этих направлениях будет повышаться.Среди приоритетов ОВД президент назвал повышение раскрываемости преступлений и в целом совершенствование подходов в борьбе с криминалом, в том числе в информационном пространстве. Также последовательно, уверен Путин, на системной основе должна продолжаться работа по профилактике и предупреждению правонарушений, прежде всего среди несовершеннолетних."Все сотрудники органов внутренних дел должны обладать современными компетенциями, постоянно совершенствовать свои знания и навыки и, конечно, быть преданными своему делу, принципиальными и порядочными", - подчеркнул российский лидер. Он поблагодарил руководство и личный состав МВД, гражданский персонал ведомства за добросовестную службу, за мужество и профессионализм. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
донбасс
новороссия
Украина.ру
Особое внимание Донбассу и Новороссии: Путин поздравил сотрудников МВД

08:25 10.11.2025
 
Поздравление личного состава и гражданского персонала, а также ветеранов МВД с праздником – Днём сотрудника органов внутренних дел опубликовала 10 ноября пресс-служба Кремля.
Президент России в поздравлении с Днём сотрудника органов внутренних дел отметил, что сегодня чествуют тех людей, которые выбрали для себя ответственную и трудную службу.
"Кто честно, порой с риском для жизни выполняет свой служебный и гражданский долг, бескомпромиссно борется с преступностью, насилием, произволом. Кто и в этот праздничный день несёт службу на своём рабочем месте – на дежурстве, в усилении, на посту, охраняет покой и безопасность наших граждан", - отметил Путин.
Он также подчеркнул: именно такие люди, верные своей профессии и законам чести, всегда составляли прочную основу МВД. Они своей добросовестной службой, своими подвигами и в мирное, и в военное время вписали в его более чем двухвековую историю множество славных и героических страниц. В этой связи особые слова благодарности обращены ветеранам МВД.
"В наши дни МВД остаётся одним из важнейших, ключевых звеньев государственного механизма, уверенно обеспечивает общественную безопасность и внутренний порядок в стране, содействует реализации стратегических планов и вносит свой весомый вклад в развитие России как сильного правового и демократического государства", - констатировал президент.
Он обратил внимание на то, что сегодня органы внутренних дел решают целый комплекс сложных и ответственных задач. Среди них - борьба с криминальной угрозой, противодействие экстремизму и коррупции, обеспечение порядка на дорогах и контроль за миграционными процессами. Граждане рассчитывают, что результативность работы ОВД на этих направлениях будет повышаться.
"Особое внимание – как и все последние годы – уделяется работе территориальных органов МВД в Донбассе и Новороссии, а также в других регионах, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Важно укреплять безопасность жителей этих территорий, своевременно оказывать им правовую и социальную поддержку", - заявил президент России.
Среди приоритетов ОВД президент назвал повышение раскрываемости преступлений и в целом совершенствование подходов в борьбе с криминалом, в том числе в информационном пространстве. Также последовательно, уверен Путин, на системной основе должна продолжаться работа по профилактике и предупреждению правонарушений, прежде всего среди несовершеннолетних.
"Все сотрудники органов внутренних дел должны обладать современными компетенциями, постоянно совершенствовать свои знания и навыки и, конечно, быть преданными своему делу, принципиальными и порядочными", - подчеркнул российский лидер.
Он поблагодарил руководство и личный состав МВД, гражданский персонал ведомства за добросовестную службу, за мужество и профессионализм.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
