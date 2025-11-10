https://ukraina.ru/20251110/ot-yadernogo-ispytaniya-k-yadernomu-vospitaniyu-russkiy-put-1071236613.html

От ядерного испытания к ядерному воспитанию. Русский путь

Незадолго до краха Союза в популярном тогда журнале прочитал нашумевшую повесть. Не помню уже ни автора, ни названия. Да и мелкие детали сюжета подзабылись. Но суть истории вроде не выветрилась.

На маленьком островке очутились чуть ли не последние люди планеты, чудом спасшиеся в ядерном апокалипсисе. Советский командир атомной подводной лодки, участвовавший в Армагеддоне. Американский пилот. И русская девушка. Подруга нашего капитана.Как все там собрались, не суть важно. Интрига была в характере отношений между героями. Барышня, после душевных мучений, делает свой выбор. Перебирается из шалаша сильного и мужественного, но недалекого и идеологически зашоренного подводника, в вигвамчик пораженного радиацией, но продвинутого и человечного летуна.Она не может принять и простить русскую ограниченность и тупость. Из-за защиты какой-то своей державы их капитаны, нажав красные кнопки, погубили весь мир. Другое дело, облученный янки. Он был выше государственных амбиций и пропагандистских штампов. Жил и умирал за общечеловеческие ценности! Такой себе герой танки: "Упала на земь, но неизбежно расцветет, больная хризантема"…Признаться, я тогда больше сочувствовал пилоту. Сам бы прильнул к его халабуде. Да и не я один.Уже чеканился на Московском монетном дворе из обшивок порезанных ракет увесистый кругляш "рубль-доллар". (Тогда было стойкое убеждение, что объединение наших "шалашей" синхронно уровняет курсы денежных единиц.)Уже проводились опросы среди командиров стратегических ракетоносцев об их решимости "нажать на кнопку". И восхвалялись офицеры, готовые не выполнить команду политического руководства.Уже …Короче, много чего тогда было, связанного с шельмованием позиций сторонников "ядерного щита" и "ядерного сдерживания".Наверное, в этом была своя логика. Защита, тем более запредельно дорогой ценой, предполагает наличие её достойного объекта. Тогда возглас "мы за ценой не постоим!" возникает спонтанно внутри социального организма, а не имитируется его лукавыми чревовещателями.То есть, беда Союза Союзовича была в том, что могущество главных средств его защиты, на каком-то этапе, вошло в диссонанс с набором духовных и материальных благ, ими укрытых и осененных. И объясненных. Ведь не всякое благо воспринимается таковым, если не подсвечено, например, искусством. Да хоть той же идеологией…Был у меня замечательный знакомый Валерий Верескул. Командир полка еще советских стратегов ТУ 160, расквартированного под Полтавой. Рассказывал как американские "партнеры", уже в "новые времена", натравили на "лебедей" авиационную прислугу. Подсказали, что в чреве бесподобных красавцев немерено драгметаллов.Летчики, взявшись за руки, как могли отражали атаки алчных прапоров. Те с кусачками, монтировками и отвертками рвали совершенное тело машин, вгрызаясь в самое нутро.Как-то полковник приехал прямо с аэродрома ко мне домой. Пил, не пьянея, горькую. Смотрел по "ящику" в прямой трансляции как янки громадными кусачками, похожими на чудовищных крабов, просто перекусывали пополам самые совершенные в мире аппараты. (Это сейчас американцы поставляют свои боевые самолеты Украине, а тогда кромсали на ее территории советские.)Валерий по ходу вспомнил давнюю историю, как отряд получил приказ нанести ядерный удар по Западному побережью Штатов. Он и вскрывал в полете конверт с боевым заданием. Порезал острым сургучом палец. Весь текст в крови. И сквозь кровь проступает смысл распоряжения - разделиться на тройки и атаковать главные цели потенциального противника.Его колотит нервная дрожь. Но не от страха, не от предчувствия конца света. А от чувства величия, что он представляет державу, способную на любую мыслимую угрозу дать немыслимый ответ. Гордость за страну и себя глушила все остальные помыслы и сомнения.Настоящий полковник признался, что никому потом не поведал о том своем состоянии. Наступали времена, когда подобного стали вдруг стыдиться. Но не гордиться…Союз рухнул, когда его политики утратили секрет приобщения и элитных военных, и простых гражданских к вот этому чувству величия . Когда над этим чувством стали глумиться.В подлинной голограмме, даже при ее разрушении, каждый кусочек передает всю полноту полотна. В подлинной державе каждые гражданин несет отпечаток общего величия. А в мнимой державе - отпечаток бессилия…Все эти мысли навеяло сообщение о том, что Штаты собираются возобновить свои ядерные испытания. Трампа уже трясет. Правильно трясет.Помнится, что их первым прекратил Союз в девяностые. Да, из самых мирных побуждений. "Хотят ли русские войны?…"Но, перед самым своим распадом, страна еще стала стыдится собственного ядерного могущества. А еще и смущаться своего международного влияния и своего суверенного естества, и своей непростой истории.Ядерное оружие в нашем мире - это ведь не только показатель военно-технического потенциала. Это еще и проекция политической воли. Нет воли - и нечего испытывать. Нет веры - и нечего защищать.Американцы прекратили испытания много позже нас. Совсем по другим причинам. Исчез, умер, как они полагали, главный оппонент. Так зачем же деньги тратить. Бережливые…Но не всегда понимающие. Не заметили, наверное, как провернулось колесо истории. Они-то вообще считали, что "история закончилась". Мой давний знакомый Фрэнсис Фукуяма лукаво убедил всю страну, что американизм победил полностью и окончательно.История - это отношения. А отношения складываются между теми, с кем считаются. Штаты считаться ни с кем не собирались. Потому, что не с кем. Некого бояться, а тем более, уважать.И вдруг из пепла восстала Россия. Из того пепла, которым усыпан символический путь в романе незнакомого мне Кормака Маккарти.В своем гениальном повествовании "Дорога" о пост-ядерном путешествии отца и сына, писатель лишь напомнил американскому читателю, что в мире могут остаться только дороги, усыпанные пылью. Радиоактивной…Оказалась, им есть кого бояться. Нас! Потому, что у отечества есть воля. Есть вера в свой путь. И есть, что защищать.Вот почему возникла вдруг тема американских ядерных испытаний. (Если, конечно, сохранены их компетенции в этой сфере.) Страх не всегда заменяет технологии. А только наша страна владеет технической возможностью ответить зеркально и фатально. А еще и мгновенно.Что, кстати говоря, нереально для самих Штатов…Один из серьезных комментаторов оговорился. Назвал "ядерное испытание" "ядерным воспитанием". А ведь оговорка, что называется, "в масть". Заокеанские большие парни треть века нас воспитывали. Сегодня, "процесс пошел". Но в обратную сторону. Бывает…О том, каким оружием обладает Россия - в интервью Сергея Горбачева: "Посейдон" снизит вероятность ядерного конфликта, но России не обойтись без авианосцев

