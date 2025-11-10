Грань третьей мировой: Казаков о том, смогут ли России и США распутать "узел противостояния" - 10.11.2025 Украина.ру
Грань третьей мировой: Казаков о том, смогут ли России и США распутать "узел противостояния"
Грань третьей мировой: Казаков о том, смогут ли России и США распутать "узел противостояния" - 10.11.2025 Украина.ру
Грань третьей мировой: Казаков о том, смогут ли России и США распутать "узел противостояния"
Различие в стратегических культурах России и США создает серьезные трудности в дипломатическом диалоге. Узел противоречий, который надо распутать – это грань третьей мировой войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
2025-11-10T05:00
2025-11-10T05:00
По словам политолога, У России и американского лидера Дональда Трампа — абсолютно разное восприятие времени. "Россия и Путин – это одно и то же. США и Трамп – это личностное восприятие. Трамп живет в режиме "Хватай мешки, вокзал отходит", а мы не торопимся. Мы страна долгих циклов", — указал он.Поэтому, по мнению Казакова, из-за разницы в стратегической культуре у нас несовпадения и трудности. "Выход из нее только один. Путин должен научить этого ученика-непоседу Трампа быть усидчивым. Эта задача не для слабонервных", — добавил эксперт.Он предположил, что примерно к концу весны российское руководство старалось сделать ставку на команду на членов администрации Трампа, которые "за него все сделают".Узел противостояния, который надо распутать – это грань третьей мировой войны, и распутывать его надо понемногу. "Где-то отстегнуть французов, где-то отстегнуть немцев. И нельзя пропускать шаги. Дорожная карта есть. Но по ней надо пройти", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Александр Казаков: Если Трамп не выльет ушат воды на евроатлантистов, они разожгут огонь большой войны" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики: "Ростислав Ищенко: После разгрома Украины Запад мобилизует все ресурсы для противостояния с Россией".
Грань третьей мировой: Казаков о том, смогут ли России и США распутать "узел противостояния"

05:00 10.11.2025
 
© Фотосолдаты НАТО
солдаты НАТО - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Различие в стратегических культурах России и США создает серьезные трудности в дипломатическом диалоге. Узел противоречий, который надо распутать – это грань третьей мировой войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
По словам политолога, У России и американского лидера Дональда Трампа — абсолютно разное восприятие времени. "Россия и Путин – это одно и то же. США и Трамп – это личностное восприятие. Трамп живет в режиме "Хватай мешки, вокзал отходит", а мы не торопимся. Мы страна долгих циклов", — указал он.
Поэтому, по мнению Казакова, из-за разницы в стратегической культуре у нас несовпадения и трудности. "Выход из нее только один. Путин должен научить этого ученика-непоседу Трампа быть усидчивым. Эта задача не для слабонервных", — добавил эксперт.
Он предположил, что примерно к концу весны российское руководство старалось сделать ставку на команду на членов администрации Трампа, которые "за него все сделают".
"Пусть он там с Венесуэлой воюет и подводные лодки к нашим берегам отправляет, а они будут делать систематическую работу. Без этой работы не получится, потому что надо сделать много маленьких шагов. И перескакивать нельзя", — подчеркнул Казаков.
Узел противостояния, который надо распутать – это грань третьей мировой войны, и распутывать его надо понемногу. "Где-то отстегнуть французов, где-то отстегнуть немцев. И нельзя пропускать шаги. Дорожная карта есть. Но по ней надо пройти", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Казаков: Если Трамп не выльет ушат воды на евроатлантистов, они разожгут огонь большой войны" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики: "Ростислав Ищенко: После разгрома Украины Запад мобилизует все ресурсы для противостояния с Россией".
Товарищ или гегемон? Александр Каргин об иллюзиях и военном сотрудничестве в треугольнике РФ - КНР - СШАРоссия и Китай не кровные братья и действуют исключительно в парадигме совпадающих интересов. Китай не хочет вступать в открытое противостояния с США, хотя для нас это было бы выгодно сейчас. Пекин пытается, скажем так, сидеть на нескольких стульях и переиграть США вдолгую.
Лента новостейМолния