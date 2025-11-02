Александр Казаков: Если Трамп не выльет ушат воды на евроатлантистов, они разожгут огонь большой войны
Александр Казаков: Европа готовится к блокаде Финского залива, чтобы хоть как-то отсрочить свое поражение
Все, что происходит на дипломатическом уровне – игра. Все, что происходит в зоне СВО – жизнь. На то, что мы делаем на Северно-Причерноморском театре военных действий, ни один из них не способен. Мы все перевернули 24 февраля. И то, что фронт двигается на запад, оказывает на противника колоссальное давление. И они ничего с этим не могут сделать
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
- Александр Юрьевич, ранее Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония, не являющегося более необходимым для целей обороны. Означает ли это, что эпоха ядерного доверия прошла?
- Нет. Это просто сигнал. Политика – это когда все друг другу посылают сигналы. Иногда сигналы бывают многовекторные. Посылают кому-то, но слышат их все. Это же не по дипломатической почте отправили, а слышат все. То есть это такая сложная сигнальная система. Просто ее надо уметь читать. Кто адресат этого сигнала? Понятно, что США.
А теперь напомню, что было до этого.
Встреча на Аляске формально закончилось ничем. Никаких решений не приняли, ничего не подписывали, даже на вопросы журналистов не отвечали. Это стало проблемой для Трампа, а не для нас. Мы прекрасно понимаем, что Путину надо еще пару уроков провести, чтобы Трамп понял, с чем он столкнулся.
- Причем многие наши патриоты-радикалы выдохнули: "Ура, продолжаем воевать".
- Да, да. А для Трампа это стало проблемой. Его реакция на саммит в Будапеште в духе "Я не хочу пустых встреч" - это послесловие давления на него из-за Аляски. Хотя ни Россия, ни США не сказали, о чем лидеры говорили. Несмотря на то, что там сидел Рубио - смотрящий от дипстейта, ничего не утекло. Но у Трампа нет опции второй раз провести такую же встречу без того, что можно пощупать. А у Путина есть.
Когда меня журналисты спрашивали под Будапешт, я уже не знал, что придумать.
Понятно, что это не по украинскому конфликту. Тут время не пришло. Значит, надо какие-то другие темы найти. Скажем, с Си Цзиньпином Трамп договорился по яйцам и сое – это уже хоть что-то. И единственная тема, которой Трамп касался набегу – инициатива Путина по пролонгации взаимных обязательств по ДСНВ на год. Реакция есть, но она неформализованная.
И когда саммит в Будапеште все же состоится, подпишут декларацию, что обе стороны берут на себя обязательства в течение года и создают рабочие группы, потому что такого рода договоры готовятся год-два. Трамп скажет: "О! Отодвиньте стрелку на пять секунд от ядерной полуночи".
Больше я ничего не придумал. Но я уверен, что у нас в МИДе много творческих людей. Они что-то сконструируют. И если я прав, то ядерная повестка является актуальной накануне саммита в Будапеште. Тем более, у нас тут "Буревестник" полетел. Это давление с нашей стороны. Не на Трампа. Трамп и так готов. Это давление на тех, кто стоит за ним. Но это он должен сделать.
То есть мы работаем на него. А его задача прокинуть эту энергию на тех, кто на него давит. Не знаю, учил ли Путин Трампа основным принципам дзюдо, но это так работает.
- Как вы оцениваете итоги встречи Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее?
- Это первая его встреча с Си Цзиньпином, как была первая встреча с Путиным на Аляске. Только-только сепаратно (там двое, здесь двое) начинает складываться тройственный формат, который мы метафорично называем "Ялта-2". Он только-только подходит. Только-только первые слова говорятся. Смотрят друг на друга, насколько есть взаимодействие. Поэтому они договорились по сое, чтобы хоть в чем-то отчитаться перед публикой.
- Санкции США против российской нефти? Это же тоже давление. В какой степени оно окажет влияние на нас?
- Конечно, подействуют. Как и любые санкции действуют. Но никакого влияния не окажут.
- На Европу они тоже подействуют.
- Германия уже завод "Роснефти" отжимает.
Понимаете, с 2022 года сложилась альтернативная глобальная экономическая система, которая находится за пределами санкций. Она отработанная и гибкая. Возьмем тот же теневой флот. Он как бы наш, но ходит под всеми флагами мира. Это создает нам сложности в их защите, потому что "Это же не ваш флаг, чего вы лезете?". Но как только очередные сто танкеров попадают под чьи-то санкции, их перекрашивают и меняют флаг. Прямо в океане.
Более того, китайцы для нашего СПГ отдельный порт построили. В Индии тоже самое.
То есть санкционный режим против нас уже вышел на тот предел, за которым настоящая война. А ЕС и США расширяют и углубляют санкции, но за предел никто не заходит. В какой-то степени они на нас повлияют, но мы их прожуем. Все будет нормально и у "Роснефти", и у "Лукойла".
Больше пострадают те, кто получают наши сырье. Но они тоже натренировались. Когда параллельный импорт включает в себя 4-ю страну в мире по паритету покупательной способности, это целая отдельная индустрия, в которой десятки стран участвуют. Если создается фирма для параллельного импорта, сразу регистрируются еще 15. На разных людей, в разных юрисдикциях.
Запад по собственной глупости создал целую альтернативную экономику. И сделать с ней ничего не может.
- И все-таки, какую дипломатическую игру ведет Трамп? Насколько нам удается с ним играть?
- У России и Трампа разное восприятие времени. Россия и Путин – это одно и то же. США и Трамп – это личностное восприятие. Трамп живет в режиме "Хватай мешки, вокзал отходит", а мы не торопимся. Мы страна долгих циклов. Да, у Китая они еще дольше, но по сравнению с Европой и США у нас долгое дыхание, а там у всех отдышка. А у Трампа – это не только его личностные характеристики, но и его представления о стратегическом поведении.
С точки зрения нашей стратегической культуры – это просто суета на глобусе. Потому что у него все стратегии краткосрочные. День, два, неделя. Мы так не работаем. Потому он и получил "Нет" на все эти свои краткосрочные предложения. Просто Путин с его мастерством дипломата постоянно удерживает Трампа в периметре диалога, хотя его оттуда за ноги все время вытаскивают.
Я уже использовал эту метафору. Приходит Трамп к Путину и говорит:
- Давайте этот гордиев узел разрубим.
- Нет. Засунь шашку в ножны. Этот узел мы будем не разрубать, а распутывать.
- Ой, да ладно тебе.
- Садись. Показываю. Вот за этот конец тянем, теперь за этот.
Если мы этот гордиев узел разрубим, через несколько лет мы вернемся в исходную точку. Нам его надо именно распутать.
- Хорошо еще, если в исходную.
- Да. Может ведь быть и хуже.
Конечно, из-за разницы в стратегической культуре у нас несовпадения и трудности. Выход из нее только один. Путин должен сделать этого ученика-непоседу Трампа быть усидчивым. Эта задача не для слабонервных.
Я догадываюсь, что где-то к концу весны наше военно-политическое руководство старалось сделать ставку на команду на членов команды Трампа, которые за него все сделают. Пусть он там с Венесуэлой воюет и подводные лодки к нашим берегам отправляет, а они будут делать систематическую работу. Без этой работы не получится, потому что надо сделать много маленьких шагов. И перескакивать нельзя.
Узел противостояния, который нам надо распутать – это грань третьей мировой войны. И распутывать его надо понемногу. Где-то отстегнуть французов, где-то отстегнуть немцев. И нельзя пропускать шаги. Дорожная карта есть. Но по ней надо пройти.
Что говорил Лавров в недавнем интервью? Уиткофф привез предложения. Из того, что он привез, Путин сложил определенную дорожную карту. Приехал на Аляску и стал говорить с Трампом и Уиткоффом. "Так, пункт первый. Дональд, с этим ты отправлял Уиткоффа? Хорошо".
Особенно смешно, что концепция это якобы американская, но сложил ее Путин, потому что Уиткофф ему в мешке привез все, что было, а Путин это раскладывал.
В общем, в этой дорожной карте есть шаги, которые нельзя пропускать. Один из них – Трамп должен разобраться с трансатлантистами. А мы не можем ему помочь, даже если он попросит. Мы дотянуться не можем до них, они же на другом острове. Это его зона ответственности, а у него не получается. И эти "бараны в европейском зоопарке" уперлись. Что они вытворяют? Пытаются довести этот конфликт до уровня экзистенциального.
Точнее, для нас он и так экзистенциальный. Они хотят сделать его экзистенциальным для себя. А это война. Если они доведут это все до точки кипения, готовим тревожный чемоданчик или вещмешки. А задача Трампа – их потушить. Вылить на них ушат воды. Не получается. А не получается потому, что у него в кабинете сидят крысы и кроты. У него расколотый истеблишмент, причем расколотый до взаимного уничтожения.
У Путина не только по дзюдо черный пояс, но и по дипломатии. Он вытащит эту ситуацию. Вместе с Трампом. А Си Цзиньпин готов помочь. Если оставить его одного, он обязательно всю посуду разобьет, а другой нет.
- Вы сказали, что у США и России разное восприятие времени. Пока Европа не повысила градус эскалации, время работает на нас. Как мы этим воспользуемся до того, как придем в какую-то точку невозврата?
- Мы на разных планах все делаем правильно.
Удерживаем США в режиме диалога. Отвечаем европейцам на их провокации на грани фола. Нам не нужна большая война в регионе. Им тоже. Просто они себя в угол загнали. И самое главное – решаем вопросы на поле боя. Все, что происходит на дипломатическом уровне – игра. Все, что происходит в зоне СВО – жизнь. На то, что мы делаем на Северно-Причерноморском театре военных действий, ни один из них не способен. Мы все перевернули 24 февраля. И то, что фронт двигается на запад, оказывает на них колоссальное давление. И они ничего с этим не могут сделать. Да еще там появится несколько тысяч европейцев, мы их перемелем.
При этом ведем сложную игру не только с Трампом, но и с Китаем. Си Цзиньпин прямо сказал: "Мы не плечом к плечу, мы спина к спине". У каждого свой сектор и свои интересы. Нет между нами никакой дружбы. Союзников у нас только два: Белоруссия и КНДР.
Так что все у нас нормально. Да, мы видим только часть айсберга. Но двигается этот айсберг в правильном направлении.
