Александр Казаков: Если Трамп не выльет ушат воды на евроатлантистов, они разожгут огонь большой войны

Александр Казаков: Если Трамп не выльет ушат воды на евроатлантистов, они разожгут огонь большой войны

Все, что происходит на дипломатическом уровне – игра. Все, что происходит в зоне СВО – жизнь. На то, что мы делаем на Северно-Причерноморском театре военных действий, ни один из них не способен. Мы все перевернули 24 февраля. И то, что фронт двигается на запад, оказывает на противника колоссальное давление. И они ничего с этим не могут сделать

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков- Александр Юрьевич, ранее Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония, не являющегося более необходимым для целей обороны. Означает ли это, что эпоха ядерного доверия прошла?- Нет. Это просто сигнал. Политика – это когда все друг другу посылают сигналы. Иногда сигналы бывают многовекторные. Посылают кому-то, но слышат их все. Это же не по дипломатической почте отправили, а слышат все. То есть это такая сложная сигнальная система. Просто ее надо уметь читать. Кто адресат этого сигнала? Понятно, что США.А теперь напомню, что было до этого.Встреча на Аляске формально закончилось ничем. Никаких решений не приняли, ничего не подписывали, даже на вопросы журналистов не отвечали. Это стало проблемой для Трампа, а не для нас. Мы прекрасно понимаем, что Путину надо еще пару уроков провести, чтобы Трамп понял, с чем он столкнулся.- Причем многие наши патриоты-радикалы выдохнули: "Ура, продолжаем воевать".- Да, да. А для Трампа это стало проблемой. Его реакция на саммит в Будапеште в духе "Я не хочу пустых встреч" - это послесловие давления на него из-за Аляски. Хотя ни Россия, ни США не сказали, о чем лидеры говорили. Несмотря на то, что там сидел Рубио - смотрящий от дипстейта, ничего не утекло. Но у Трампа нет опции второй раз провести такую же встречу без того, что можно пощупать. А у Путина есть.Когда меня журналисты спрашивали под Будапешт, я уже не знал, что придумать.Понятно, что это не по украинскому конфликту. Тут время не пришло. Значит, надо какие-то другие темы найти. Скажем, с Си Цзиньпином Трамп договорился по яйцам и сое – это уже хоть что-то. И единственная тема, которой Трамп касался набегу – инициатива Путина по пролонгации взаимных обязательств по ДСНВ на год. Реакция есть, но она неформализованная.И когда саммит в Будапеште все же состоится, подпишут декларацию, что обе стороны берут на себя обязательства в течение года и создают рабочие группы, потому что такого рода договоры готовятся год-два. Трамп скажет: "О! Отодвиньте стрелку на пять секунд от ядерной полуночи".Больше я ничего не придумал. Но я уверен, что у нас в МИДе много творческих людей. Они что-то сконструируют. И если я прав, то ядерная повестка является актуальной накануне саммита в Будапеште. Тем более, у нас тут "Буревестник" полетел. Это давление с нашей стороны. Не на Трампа. Трамп и так готов. Это давление на тех, кто стоит за ним. Но это он должен сделать.То есть мы работаем на него. А его задача прокинуть эту энергию на тех, кто на него давит. Не знаю, учил ли Путин Трампа основным принципам дзюдо, но это так работает.- Как вы оцениваете итоги встречи Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее?- Это первая его встреча с Си Цзиньпином, как была первая встреча с Путиным на Аляске. Только-только сепаратно (там двое, здесь двое) начинает складываться тройственный формат, который мы метафорично называем "Ялта-2". Он только-только подходит. Только-только первые слова говорятся. Смотрят друг на друга, насколько есть взаимодействие. Поэтому они договорились по сое, чтобы хоть в чем-то отчитаться перед публикой.- Санкции США против российской нефти? Это же тоже давление. В какой степени оно окажет влияние на нас?- Конечно, подействуют. Как и любые санкции действуют. Но никакого влияния не окажут.- На Европу они тоже подействуют.- Германия уже завод "Роснефти" отжимает.Понимаете, с 2022 года сложилась альтернативная глобальная экономическая система, которая находится за пределами санкций. Она отработанная и гибкая. Возьмем тот же теневой флот. Он как бы наш, но ходит под всеми флагами мира. Это создает нам сложности в их защите, потому что "Это же не ваш флаг, чего вы лезете?". Но как только очередные сто танкеров попадают под чьи-то санкции, их перекрашивают и меняют флаг. Прямо в океане.Более того, китайцы для нашего СПГ отдельный порт построили. В Индии тоже самое.То есть санкционный режим против нас уже вышел на тот предел, за которым настоящая война. А ЕС и США расширяют и углубляют санкции, но за предел никто не заходит. В какой-то степени они на нас повлияют, но мы их прожуем. Все будет нормально и у "Роснефти", и у "Лукойла".Больше пострадают те, кто получают наши сырье. Но они тоже натренировались. Когда параллельный импорт включает в себя 4-ю страну в мире по паритету покупательной способности, это целая отдельная индустрия, в которой десятки стран участвуют. Если создается фирма для параллельного импорта, сразу регистрируются еще 15. На разных людей, в разных юрисдикциях.Запад по собственной глупости создал целую альтернативную экономику. И сделать с ней ничего не может.- И все-таки, какую дипломатическую игру ведет Трамп? Насколько нам удается с ним играть?- У России и Трампа разное восприятие времени. Россия и Путин – это одно и то же. США и Трамп – это личностное восприятие. Трамп живет в режиме "Хватай мешки, вокзал отходит", а мы не торопимся. Мы страна долгих циклов. Да, у Китая они еще дольше, но по сравнению с Европой и США у нас долгое дыхание, а там у всех отдышка. А у Трампа – это не только его личностные характеристики, но и его представления о стратегическом поведении.С точки зрения нашей стратегической культуры – это просто суета на глобусе. Потому что у него все стратегии краткосрочные. День, два, неделя. Мы так не работаем. Потому он и получил "Нет" на все эти свои краткосрочные предложения. Просто Путин с его мастерством дипломата постоянно удерживает Трампа в периметре диалога, хотя его оттуда за ноги все время вытаскивают.Я уже использовал эту метафору. Приходит Трамп к Путину и говорит:- Давайте этот гордиев узел разрубим.- Нет. Засунь шашку в ножны. Этот узел мы будем не разрубать, а распутывать.- Ой, да ладно тебе.- Садись. Показываю. Вот за этот конец тянем, теперь за этот.Если мы этот гордиев узел разрубим, через несколько лет мы вернемся в исходную точку. Нам его надо именно распутать.- Хорошо еще, если в исходную.- Да. Может ведь быть и хуже.Конечно, из-за разницы в стратегической культуре у нас несовпадения и трудности. Выход из нее только один. Путин должен сделать этого ученика-непоседу Трампа быть усидчивым. Эта задача не для слабонервных.Я догадываюсь, что где-то к концу весны наше военно-политическое руководство старалось сделать ставку на команду на членов команды Трампа, которые за него все сделают. Пусть он там с Венесуэлой воюет и подводные лодки к нашим берегам отправляет, а они будут делать систематическую работу. Без этой работы не получится, потому что надо сделать много маленьких шагов. И перескакивать нельзя.Узел противостояния, который нам надо распутать – это грань третьей мировой войны. И распутывать его надо понемногу. Где-то отстегнуть французов, где-то отстегнуть немцев. И нельзя пропускать шаги. Дорожная карта есть. Но по ней надо пройти.Что говорил Лавров в недавнем интервью? Уиткофф привез предложения. Из того, что он привез, Путин сложил определенную дорожную карту. Приехал на Аляску и стал говорить с Трампом и Уиткоффом. "Так, пункт первый. Дональд, с этим ты отправлял Уиткоффа? Хорошо".Особенно смешно, что концепция это якобы американская, но сложил ее Путин, потому что Уиткофф ему в мешке привез все, что было, а Путин это раскладывал.В общем, в этой дорожной карте есть шаги, которые нельзя пропускать. Один из них – Трамп должен разобраться с трансатлантистами. А мы не можем ему помочь, даже если он попросит. Мы дотянуться не можем до них, они же на другом острове. Это его зона ответственности, а у него не получается. И эти "бараны в европейском зоопарке" уперлись. Что они вытворяют? Пытаются довести этот конфликт до уровня экзистенциального.Точнее, для нас он и так экзистенциальный. Они хотят сделать его экзистенциальным для себя. А это война. Если они доведут это все до точки кипения, готовим тревожный чемоданчик или вещмешки. А задача Трампа – их потушить. Вылить на них ушат воды. Не получается. А не получается потому, что у него в кабинете сидят крысы и кроты. У него расколотый истеблишмент, причем расколотый до взаимного уничтожения.У Путина не только по дзюдо черный пояс, но и по дипломатии. Он вытащит эту ситуацию. Вместе с Трампом. А Си Цзиньпин готов помочь. Если оставить его одного, он обязательно всю посуду разобьет, а другой нет.- Вы сказали, что у США и России разное восприятие времени. Пока Европа не повысила градус эскалации, время работает на нас. Как мы этим воспользуемся до того, как придем в какую-то точку невозврата?- Мы на разных планах все делаем правильно.Удерживаем США в режиме диалога. Отвечаем европейцам на их провокации на грани фола. Нам не нужна большая война в регионе. Им тоже. Просто они себя в угол загнали. И самое главное – решаем вопросы на поле боя. Все, что происходит на дипломатическом уровне – игра. Все, что происходит в зоне СВО – жизнь. На то, что мы делаем на Северно-Причерноморском театре военных действий, ни один из них не способен. Мы все перевернули 24 февраля. И то, что фронт двигается на запад, оказывает на них колоссальное давление. И они ничего с этим не могут сделать. Да еще там появится несколько тысяч европейцев, мы их перемелем.При этом ведем сложную игру не только с Трампом, но и с Китаем. Си Цзиньпин прямо сказал: "Мы не плечом к плечу, мы спина к спине". У каждого свой сектор и свои интересы. Нет между нами никакой дружбы. Союзников у нас только два: Белоруссия и КНДР.Так что все у нас нормально. Да, мы видим только часть айсберга. Но двигается этот айсберг в правильном направлении.

