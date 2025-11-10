https://ukraina.ru/20251110/britaniya-nastalo-vremya-platit-po-schetam-1071376718.html

Британия: настало время платить по счетам...

Британия: настало время платить по счетам... - 10.11.2025 Украина.ру

Британия: настало время платить по счетам...

В Великобритании скандал – ветеран Второй Мировой войны позволил себе усомниться в достижениях британской демократии. Телеведущие выразили недоумение – а что такого творится в Британии, что дедушка недоволен? Общественность критикует ведущих и поддерживает ветерана. Дедушку жалко, он ни в чём не виноват. Но относительно самой Британии есть вопросы

2025-11-10T17:20

2025-11-10T17:20

2025-11-10T17:20

мнения

великобритания

британия

германия

адольф гитлер

черчилль

нато

ес

вторая мировая война

расизм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071375563_110:0:1129:573_1920x0_80_0_0_52e7371d3bdc0f0777ac48901e6aacfc.jpg

Столетний ветеран Королевского военно-морского флота Алек Пенстоун, отвечая на вопрос относительно цены победы сказал следующее:“У меня перед глазами встают ряды белых надгробий. Сотни моих друзей и остальных, кто отдал свои жизни. Ради чего? Сегодняшней страны? Нет уж, извините, наша жертва не стоила того, что мы сейчас имеем”.К самому ветерану претензий нет – он честно выполнял свой долг, будучи акустиком на военных кораблях, которые сопровождали арктические конвои с грузом ленд-лиза для СССР. Спасибо ему.Теперь о самих по себе суждениях.С точки зрения сугубо исторической давайте вспомним, что Великобритания вовсе не пыталась предотвратить Вторую Мировую войну. Совсем напротив – британская элита всеми силами её приближала.Если советско-германское военное сотрудничество было свёрнуто после прихода к власти Адольфа Гитлера в 1933 году, то немецко-британские контакты, напротив, активизировались.В 1935 году было заключено англо-германское морское соглашение, которое, фактически, означало признание Великобританией утратившей силу систему версальских ограничений на ремилитаризацию Германии.В 1936 году Гитлер ввёл войска в демилитаризованную Рейнскую зону. Реакцию Великобритании лучше всего выразил лорд Филип Керр маркиз Лотиан (позднее — посол Британии в США): "в конце концов, немцы всего лишь зашли в свой огород".В 1938 году англичане столь же безразлично отреагировали на аншлюс Австрии, а позже имел место уникальный случай использования 5-й статьи устава НАТО за 11 лет до создания НАТО – "гарантии" НАТО предполагают, что в случае нападения на одного из членов НАТО остальные будут делать то, что считают нужным, то же самое предполагали военные соглашения Чехословакии с Великобританией и Францией. В итоге западные союзники сделали то, что считали нужным – приказали Чехословакии капитулировать. Невилл Чемберлен после "Мюнхенского сговора" заявил, что привёз мир для целого поколения – срок жизни этого "поколения" оказался менее года…Ну и потом – "странная война" на Западном фронте, главной причиной которой было принципиальное нежелание "западных демократий" воевать с Гитлером. Они, очевидно, даже и в 1940 году надеялись повернуть нацистскую агрессию на восток…И, надо сказать, встречали полное понимание со стороны Гитлера – он не хотел воевать с Великобританией, полагая англичан "нордической расой", а войну с ними, соответственно, братоубийственной. Его вполне устроил бы разрыв Лондона с Парижем и "европейской клептократией" из Вашингтона, а также согласие на перераспределение колоний (не в ущерб Лондону).Т.е., Чемберлен, выступая проводником политики умиротворения нацистской Германии, действовал логично. Нелогичным выглядело поведение Уинстона Черчилля, который выступал за войну. Собственно, оно не только выглядело, но и было нелогичным – Черчилль понимал, что в результате сделки с Гитлером Великобритания, сохранив империю, утратит лидирующие позиции в мире. Ему не хватило ума понять, что лидирующие позиции Великобритания теряет в любом случае – он почему-то не считался с возможностью отказа США от политики изоляционизма, а СССР всегда недооценивал…В конечном итоге получилось немного предсказуемо – Великобритании удалось оказаться в числе победителей, но не удалось сохранить глобальное лидерство. Да и с колониальной империей как-то неудобно получилось… Сейчас, когда США ослабли, Великобритания пытается выгрызть себе место под солнцем многополярного мира. Но получается пока что вредить по мелочам (хотя украинцы, гибнущие из-за британских амбиций, могут не согласиться… если поймут, конечно, что происходит – а они не понимают).Но это всё политика, которой занимались элиты и за которую Пенстоун нести ответственности конечно не может. Напротив, он оказался заложником этой политики.Помимо политики есть ещё и идеология.Об этом Черчилль в мемуарах, конечно, не писал, но идеология нацистской Германии выглядит глубоко вторичной по сравнению с эпохальными открытиями британских учёных.Именно в Британии появилась идеология расизма (вспомним "бремя белого человека"), именно британцы осуществляли геноцид населения колоний (геноцид творили и испанцы, но потом они смешивались с местным населением, британцы же – никогда), британцы первыми внедрили концлагеря (во время англо-бурской войны, которую они вели, кстати, с другими белыми колонизаторами).На этом фоне особенно смешно смотрится анекдот о причинах отсутствия антисемитизма в Великобритании – Черчилль, якобы, сказал, что не считает себя глупее евреев… Ну да. Следуя этой логике он считал себя глупее негров, индейцев и индийцев. Последнее сейчас стало уже правдой – уроженцы бывшей Британской Индии уже хозяйничают в Британии, не только на улицах, но и во власти.В общем, в какой-то мере война против Германии была для Великобритании борьбой за мировое лидерство в сфере авторским прав. Просто ученики оказались более продвинутыми, чем учителя…Хорошие идеалы, чтобы за них воевать, ничего не скажешь. И так ли уж плоха на этом фоне современная Британия?Хотя нет, обычные-то британцы воевали не за "высокие идеалы" расизма и геноцида, а за что-то более простое и понятное. Вроде того, что написал Л.Н. Толстой: "англичанин самоуверен на том основании, что он есть гражданин благоустроеннейшего в мире государства, и потому, как англичанин, знает всегда, что ему делать нужно, и знает, что все, что он делает как англичанин, несомненно хорошо". Хотя отсюда до расизма полшага…А вот с точки зрения пропагандисткой мне суждение британского ветерана понравилось. Ведь что он сказал? Фактически перепел ту же тему, которую настойчиво внедряли в общественное сознание народов бывшего СССР западные центры психологической войны: "побеждённые живут лучше победителей", "чтобы не было блокады надо было сдать Ленинград" и тому подобная смердяковщина. Как у Ф.М. Достоевского:"Я всю Россию ненавижу… В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы, умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки".И вот теперь эти нарративы британской пропаганды вернулись на родину… И более того – человека (уважаемого конечно человека – таки мысли не от смердяковых должны исходить, а от ЛОМов, вроде Тамары Эйдельман*), который высказывает такие суждения, поддерживает широкая общественность.Разумеется, у появления таких суждений есть объективные причины – ведь даже в ЕС считают, что Британия зашла по пути замещающей миграции уж слишком далеко. Её даже приводят в пример неудачной реализации миграционной политики, хотя в Европе стран с успешной моделью такой политики нет вообще.Но объективные причины всегда могут найтись. Мы, кажется, поняли, что Родину нужно любить и в тяжёлые времена. А вот на Западе для многих эта идея кажется революционной.Британской империи настало время платить по счетам. Конечно, современные британцы к "подвигам" деятелей вроде Фрэнсиса Дрэйка и Сесила Родса не причастны, но… когда было иначе? Свидетели краха Римской империи не дали бы соврать, если бы сами понимали, что происходит.* Иноагент, находящийся под заочным арестом по обвинению в реабилитации нацизма и распространении фейков о российской армии.Один из эпизодов, свидетельствующий о подлинном отношении к нацизму британской элиты, описан в статье Георгия Лучникова "Чудо-остров. Как Великобритания укрывала украинских эсэсовцев"

https://ukraina.ru/20240930/1057751571.html

https://ukraina.ru/20250912/1057395872.html

https://ukraina.ru/20250515/1046010023.html

https://ukraina.ru/20220621/1034194005.html

https://ukraina.ru/20251006/anglichanka-gadit-no-iz-poslednikh-sil-kiselev-o-dvoynoy-ugroze-velikobritanii-1069693085.html

великобритания

британия

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

мнения, великобритания, британия, германия, адольф гитлер, черчилль, нато, ес, вторая мировая война, расизм, история, идеология, пропаганда, колония