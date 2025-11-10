Британия: настало время платить по счетам... - 10.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251110/britaniya-nastalo-vremya-platit-po-schetam-1071376718.html
Британия: настало время платить по счетам...
Британия: настало время платить по счетам... - 10.11.2025 Украина.ру
Британия: настало время платить по счетам...
В Великобритании скандал – ветеран Второй Мировой войны позволил себе усомниться в достижениях британской демократии. Телеведущие выразили недоумение – а что такого творится в Британии, что дедушка недоволен? Общественность критикует ведущих и поддерживает ветерана. Дедушку жалко, он ни в чём не виноват. Но относительно самой Британии есть вопросы
2025-11-10T17:20
2025-11-10T17:20
мнения
великобритания
британия
германия
адольф гитлер
черчилль
нато
ес
вторая мировая война
расизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071375563_110:0:1129:573_1920x0_80_0_0_52e7371d3bdc0f0777ac48901e6aacfc.jpg
Столетний ветеран Королевского военно-морского флота Алек Пенстоун, отвечая на вопрос относительно цены победы сказал следующее:“У меня перед глазами встают ряды белых надгробий. Сотни моих друзей и остальных, кто отдал свои жизни. Ради чего? Сегодняшней страны? Нет уж, извините, наша жертва не стоила того, что мы сейчас имеем”.К самому ветерану претензий нет – он честно выполнял свой долг, будучи акустиком на военных кораблях, которые сопровождали арктические конвои с грузом ленд-лиза для СССР. Спасибо ему.Теперь о самих по себе суждениях.С точки зрения сугубо исторической давайте вспомним, что Великобритания вовсе не пыталась предотвратить Вторую Мировую войну. Совсем напротив – британская элита всеми силами её приближала.Если советско-германское военное сотрудничество было свёрнуто после прихода к власти Адольфа Гитлера в 1933 году, то немецко-британские контакты, напротив, активизировались.В 1935 году было заключено англо-германское морское соглашение, которое, фактически, означало признание Великобританией утратившей силу систему версальских ограничений на ремилитаризацию Германии.В 1936 году Гитлер ввёл войска в демилитаризованную Рейнскую зону. Реакцию Великобритании лучше всего выразил лорд Филип Керр маркиз Лотиан (позднее — посол Британии в США): "в конце концов, немцы всего лишь зашли в свой огород".В 1938 году англичане столь же безразлично отреагировали на аншлюс Австрии, а позже имел место уникальный случай использования 5-й статьи устава НАТО за 11 лет до создания НАТО – "гарантии" НАТО предполагают, что в случае нападения на одного из членов НАТО остальные будут делать то, что считают нужным, то же самое предполагали военные соглашения Чехословакии с Великобританией и Францией. В итоге западные союзники сделали то, что считали нужным – приказали Чехословакии капитулировать. Невилл Чемберлен после "Мюнхенского сговора" заявил, что привёз мир для целого поколения – срок жизни этого "поколения" оказался менее года…Ну и потом – "странная война" на Западном фронте, главной причиной которой было принципиальное нежелание "западных демократий" воевать с Гитлером. Они, очевидно, даже и в 1940 году надеялись повернуть нацистскую агрессию на восток…И, надо сказать, встречали полное понимание со стороны Гитлера – он не хотел воевать с Великобританией, полагая англичан "нордической расой", а войну с ними, соответственно, братоубийственной. Его вполне устроил бы разрыв Лондона с Парижем и "европейской клептократией" из Вашингтона, а также согласие на перераспределение колоний (не в ущерб Лондону).Т.е., Чемберлен, выступая проводником политики умиротворения нацистской Германии, действовал логично. Нелогичным выглядело поведение Уинстона Черчилля, который выступал за войну. Собственно, оно не только выглядело, но и было нелогичным – Черчилль понимал, что в результате сделки с Гитлером Великобритания, сохранив империю, утратит лидирующие позиции в мире. Ему не хватило ума понять, что лидирующие позиции Великобритания теряет в любом случае – он почему-то не считался с возможностью отказа США от политики изоляционизма, а СССР всегда недооценивал…В конечном итоге получилось немного предсказуемо – Великобритании удалось оказаться в числе победителей, но не удалось сохранить глобальное лидерство. Да и с колониальной империей как-то неудобно получилось… Сейчас, когда США ослабли, Великобритания пытается выгрызть себе место под солнцем многополярного мира. Но получается пока что вредить по мелочам (хотя украинцы, гибнущие из-за британских амбиций, могут не согласиться… если поймут, конечно, что происходит – а они не понимают).Но это всё политика, которой занимались элиты и за которую Пенстоун нести ответственности конечно не может. Напротив, он оказался заложником этой политики.Помимо политики есть ещё и идеология.Об этом Черчилль в мемуарах, конечно, не писал, но идеология нацистской Германии выглядит глубоко вторичной по сравнению с эпохальными открытиями британских учёных.Именно в Британии появилась идеология расизма (вспомним "бремя белого человека"), именно британцы осуществляли геноцид населения колоний (геноцид творили и испанцы, но потом они смешивались с местным населением, британцы же – никогда), британцы первыми внедрили концлагеря (во время англо-бурской войны, которую они вели, кстати, с другими белыми колонизаторами).На этом фоне особенно смешно смотрится анекдот о причинах отсутствия антисемитизма в Великобритании – Черчилль, якобы, сказал, что не считает себя глупее евреев… Ну да. Следуя этой логике он считал себя глупее негров, индейцев и индийцев. Последнее сейчас стало уже правдой – уроженцы бывшей Британской Индии уже хозяйничают в Британии, не только на улицах, но и во власти.В общем, в какой-то мере война против Германии была для Великобритании борьбой за мировое лидерство в сфере авторским прав. Просто ученики оказались более продвинутыми, чем учителя…Хорошие идеалы, чтобы за них воевать, ничего не скажешь. И так ли уж плоха на этом фоне современная Британия?Хотя нет, обычные-то британцы воевали не за "высокие идеалы" расизма и геноцида, а за что-то более простое и понятное. Вроде того, что написал Л.Н. Толстой: "англичанин самоуверен на том основании, что он есть гражданин благоустроеннейшего в мире государства, и потому, как англичанин, знает всегда, что ему делать нужно, и знает, что все, что он делает как англичанин, несомненно хорошо". Хотя отсюда до расизма полшага…А вот с точки зрения пропагандисткой мне суждение британского ветерана понравилось. Ведь что он сказал? Фактически перепел ту же тему, которую настойчиво внедряли в общественное сознание народов бывшего СССР западные центры психологической войны: "побеждённые живут лучше победителей", "чтобы не было блокады надо было сдать Ленинград" и тому подобная смердяковщина. Как у Ф.М. Достоевского:"Я всю Россию ненавижу… В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы, умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки".И вот теперь эти нарративы британской пропаганды вернулись на родину… И более того – человека (уважаемого конечно человека – таки мысли не от смердяковых должны исходить, а от ЛОМов, вроде Тамары Эйдельман*), который высказывает такие суждения, поддерживает широкая общественность.Разумеется, у появления таких суждений есть объективные причины – ведь даже в ЕС считают, что Британия зашла по пути замещающей миграции уж слишком далеко. Её даже приводят в пример неудачной реализации миграционной политики, хотя в Европе стран с успешной моделью такой политики нет вообще.Но объективные причины всегда могут найтись. Мы, кажется, поняли, что Родину нужно любить и в тяжёлые времена. А вот на Западе для многих эта идея кажется революционной.Британской империи настало время платить по счетам. Конечно, современные британцы к "подвигам" деятелей вроде Фрэнсиса Дрэйка и Сесила Родса не причастны, но… когда было иначе? Свидетели краха Римской империи не дали бы соврать, если бы сами понимали, что происходит.* Иноагент, находящийся под заочным арестом по обвинению в реабилитации нацизма и распространении фейков о российской армии.Один из эпизодов, свидетельствующий о подлинном отношении к нацизму британской элиты, описан в статье Георгия Лучникова "Чудо-остров. Как Великобритания укрывала украинских эсэсовцев"
https://ukraina.ru/20240930/1057751571.html
https://ukraina.ru/20250912/1057395872.html
https://ukraina.ru/20250515/1046010023.html
https://ukraina.ru/20220621/1034194005.html
https://ukraina.ru/20251006/anglichanka-gadit-no-iz-poslednikh-sil-kiselev-o-dvoynoy-ugroze-velikobritanii-1069693085.html
великобритания
британия
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071375563_237:0:1001:573_1920x0_80_0_0_646338c2d2226df9d9890311c89eeef5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, великобритания, британия, германия, адольф гитлер, черчилль, нато, ес, вторая мировая война, расизм, история, идеология, пропаганда, колония
Мнения, Великобритания, Британия, Германия, Адольф Гитлер, Черчилль, НАТО, ЕС, Вторая мировая война, расизм, История, идеология, пропаганда, колония

Британия: настало время платить по счетам...

17:20 10.11.2025
 
© Фото : скриншот видеоБританский ветеран Алек Пенстоун (скриншот видео)
Британский ветеран Алек Пенстоун (скриншот видео) - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : скриншот видео
Читать в
ДзенTelegram
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Великобритании скандал – ветеран Второй Мировой войны позволил себе усомниться в достижениях британской демократии. Телеведущие выразили недоумение – а что такого творится в Британии, что дедушка недоволен? Общественность критикует ведущих и поддерживает ветерана. Дедушку жалко, он ни в чём не виноват. Но относительно самой Британии есть вопросы
Столетний ветеран Королевского военно-морского флота Алек Пенстоун, отвечая на вопрос относительно цены победы сказал следующее:
У меня перед глазами встают ряды белых надгробий. Сотни моих друзей и остальных, кто отдал свои жизни. Ради чего? Сегодняшней страны? Нет уж, извините, наша жертва не стоила того, что мы сейчас имеем”.
К самому ветерану претензий нет – он честно выполнял свой долг, будучи акустиком на военных кораблях, которые сопровождали арктические конвои с грузом ленд-лиза для СССР. Спасибо ему.
Теперь о самих по себе суждениях.
С точки зрения сугубо исторической давайте вспомним, что Великобритания вовсе не пыталась предотвратить Вторую Мировую войну. Совсем напротив – британская элита всеми силами её приближала.
Если советско-германское военное сотрудничество было свёрнуто после прихода к власти Адольфа Гитлера в 1933 году, то немецко-британские контакты, напротив, активизировались.
Невилл Чемберлен после заключения Мюнхенского сговора, 1938 год - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
30 сентября 2024, 08:00История
Как джентльмены "урегулируют конфликты". К годовщине Мюнхенского сговораУрегулирование конфликта с Россией сейчас видится Зеленскому примерно следующим образом – собирается он с представителями других стран, принимает решение о том, как должен выглядеть "справедливый мир", а Россия всё это выполняет. Не надо считать "пана атамана" сумасшедшим: он ориентируется на готовый исторический образец – Мюнхенские соглашения
В 1935 году было заключено англо-германское морское соглашение, которое, фактически, означало признание Великобританией утратившей силу систему версальских ограничений на ремилитаризацию Германии.
В 1936 году Гитлер ввёл войска в демилитаризованную Рейнскую зону. Реакцию Великобритании лучше всего выразил лорд Филип Керр маркиз Лотиан (позднее — посол Британии в США): "в конце концов, немцы всего лишь зашли в свой огород".
В 1938 году англичане столь же безразлично отреагировали на аншлюс Австрии, а позже имел место уникальный случай использования 5-й статьи устава НАТО за 11 лет до создания НАТО – "гарантии" НАТО предполагают, что в случае нападения на одного из членов НАТО остальные будут делать то, что считают нужным, то же самое предполагали военные соглашения Чехословакии с Великобританией и Францией. В итоге западные союзники сделали то, что считали нужным – приказали Чехословакии капитулировать. Невилл Чемберлен после "Мюнхенского сговора" заявил, что привёз мир для целого поколения – срок жизни этого "поколения" оказался менее года…
Ну и потом – "странная война" на Западном фронте, главной причиной которой было принципиальное нежелание "западных демократий" воевать с Гитлером. Они, очевидно, даже и в 1940 году надеялись повернуть нацистскую агрессию на восток…
И, надо сказать, встречали полное понимание со стороны Гитлера – он не хотел воевать с Великобританией, полагая англичан "нордической расой", а войну с ними, соответственно, братоубийственной. Его вполне устроил бы разрыв Лондона с Парижем и "европейской клептократией" из Вашингтона, а также согласие на перераспределение колоний (не в ущерб Лондону).
Невилл Чемберлен после заключения Мюнхенского сговора, 1938 год - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
12 сентября, 08:00История
Джентльмены и их гарантии: как союзники в сентябре 1939 кинули ПольшуВ ночь на 10 сентября в воздушном пространстве Польши появилось около 2-х десятков БПЛА, как утверждается – российских. Масштаб инцидента и неэффективность ПВО заставили поляков обращаться за гарантиями к союзникам. Поляки (и украинцы) очень рассчитывают на эти гарантии, но исторический опыт намекает, что с западными гарантиями не всё однозначно...
Т.е., Чемберлен, выступая проводником политики умиротворения нацистской Германии, действовал логично. Нелогичным выглядело поведение Уинстона Черчилля, который выступал за войну. Собственно, оно не только выглядело, но и было нелогичным – Черчилль понимал, что в результате сделки с Гитлером Великобритания, сохранив империю, утратит лидирующие позиции в мире. Ему не хватило ума понять, что лидирующие позиции Великобритания теряет в любом случае – он почему-то не считался с возможностью отказа США от политики изоляционизма, а СССР всегда недооценивал…
В конечном итоге получилось немного предсказуемо – Великобритании удалось оказаться в числе победителей, но не удалось сохранить глобальное лидерство. Да и с колониальной империей как-то неудобно получилось… Сейчас, когда США ослабли, Великобритания пытается выгрызть себе место под солнцем многополярного мира. Но получается пока что вредить по мелочам (хотя украинцы, гибнущие из-за британских амбиций, могут не согласиться… если поймут, конечно, что происходит – а они не понимают).
Но это всё политика, которой занимались элиты и за которую Пенстоун нести ответственности конечно не может. Напротив, он оказался заложником этой политики.
Помимо политики есть ещё и идеология.
Об этом Черчилль в мемуарах, конечно, не писал, но идеология нацистской Германии выглядит глубоко вторичной по сравнению с эпохальными открытиями британских учёных.
Потсдамская конференция - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
15 мая, 08:28История
Война после 9 мая: операция "Немыслимое"Акт о капитуляции Германии, подписанный поздно вечером 8 мая 1945 года (по берлинскому времени) вступил в силу 9 мая. Война антигитлеровской коалиции против Германии закончилась победой. Но… в истории никогда и ничего не кончается.
Именно в Британии появилась идеология расизма (вспомним "бремя белого человека"), именно британцы осуществляли геноцид населения колоний (геноцид творили и испанцы, но потом они смешивались с местным населением, британцы же – никогда), британцы первыми внедрили концлагеря (во время англо-бурской войны, которую они вели, кстати, с другими белыми колонизаторами).
На этом фоне особенно смешно смотрится анекдот о причинах отсутствия антисемитизма в Великобритании – Черчилль, якобы, сказал, что не считает себя глупее евреев… Ну да. Следуя этой логике он считал себя глупее негров, индейцев и индийцев. Последнее сейчас стало уже правдой – уроженцы бывшей Британской Индии уже хозяйничают в Британии, не только на улицах, но и во власти.
В общем, в какой-то мере война против Германии была для Великобритании борьбой за мировое лидерство в сфере авторским прав. Просто ученики оказались более продвинутыми, чем учителя…
Хорошие идеалы, чтобы за них воевать, ничего не скажешь. И так ли уж плоха на этом фоне современная Британия?
Хотя нет, обычные-то британцы воевали не за "высокие идеалы" расизма и геноцида, а за что-то более простое и понятное. Вроде того, что написал Л.Н. Толстой: "англичанин самоуверен на том основании, что он есть гражданин благоустроеннейшего в мире государства, и потому, как англичанин, знает всегда, что ему делать нужно, и знает, что все, что он делает как англичанин, несомненно хорошо". Хотя отсюда до расизма полшага…
- РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня 2022, 13:41
К владычеству через ислам. Британия снова пытается стать империейОни высказались в один день, 19 июня 2022 года: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, только-только вернувшийся из Киева, и новый начгенштаба сухопутных войск этой страны генерал Патрик Сандерс, обживающийся в новой должности. Говорили, как и следовало ожидать, о России и Украине. С британской точки зрения
А вот с точки зрения пропагандисткой мне суждение британского ветерана понравилось. Ведь что он сказал? Фактически перепел ту же тему, которую настойчиво внедряли в общественное сознание народов бывшего СССР западные центры психологической войны: "побеждённые живут лучше победителей", "чтобы не было блокады надо было сдать Ленинград" и тому подобная смердяковщина. Как у Ф.М. Достоевского:
"Я всю Россию ненавижу… В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы, умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки".
И вот теперь эти нарративы британской пропаганды вернулись на родину… И более того – человека (уважаемого конечно человека – таки мысли не от смердяковых должны исходить, а от ЛОМов, вроде Тамары Эйдельман*), который высказывает такие суждения, поддерживает широкая общественность.
Разумеется, у появления таких суждений есть объективные причины – ведь даже в ЕС считают, что Британия зашла по пути замещающей миграции уж слишком далеко. Её даже приводят в пример неудачной реализации миграционной политики, хотя в Европе стран с успешной моделью такой политики нет вообще.
Но объективные причины всегда могут найтись. Мы, кажется, поняли, что Родину нужно любить и в тяжёлые времена. А вот на Западе для многих эта идея кажется революционной.
П/к по итогам национального проекта Винный гид России - 2019 - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
6 октября, 12:13
Англичанка гадит, но из последних сил. Киселев о двойной угрозе ВеликобританииВласти Великобритании, несмотря на большие внутриполитические проблемы, продолжают свой антироссийский курс, что только еще больше заостряет вопрос о дальнейшем будущем этого государства. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев
Британской империи настало время платить по счетам. Конечно, современные британцы к "подвигам" деятелей вроде Фрэнсиса Дрэйка и Сесила Родса не причастны, но… когда было иначе? Свидетели краха Римской империи не дали бы соврать, если бы сами понимали, что происходит.
* Иноагент, находящийся под заочным арестом по обвинению в реабилитации нацизма и распространении фейков о российской армии.
Один из эпизодов, свидетельствующий о подлинном отношении к нацизму британской элиты, описан в статье Георгия Лучникова "Чудо-остров. Как Великобритания укрывала украинских эсэсовцев"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
МненияВеликобританияБританияГерманияАдольф ГитлерЧерчилльНАТОЕСВторая мировая войнарасизмИсторияидеологияпропагандаколония
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:38ВВС и ее каминг-аут. Как "золотые стандарты журналистики" врали и трудились по политическим заказам
17:24"Цитадель" ВСУ рушится: штурмовые группы ВС РФ входят в Северск
17:20Британия: настало время платить по счетам...
17:15На Украине продолжается кампания против УПЦ: в СБУ отчитались о войне с православием
17:11Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Покровск и Волчанск скоро падут, но Купянск ВСУ удержат до конца года
17:08Нотр-Дам и символы. Свадьба и капля свинца как надежда на будущее
17:06В Днепропетровской области село Орестополь перешло под контроль ВС РФ
16:59В коррупции на Украине объявили виновным Кремль. Оперативная обстановка и ключевые события к этому часу
16:50Мидас и Карлсон. Война Зеленского с НАБУ приближается к точке невозврата
16:30Редкозем и медведи. Японского министра раскритиковали за политический реализм
16:26Миллиарды просмотров и топ-10 по цитируемости на Украине: Кеворкян о развитии тг-канала "Украина.ру"
16:24В Башкирии предотвращена серия диверсий на объектах связи: подробности
16:23Украинский нардеп рассказал, кого "держал на зарплате" киевский "смотрящий" по энергетике "Рокет"
16:20До весны в темноте: Украина объявила о многомесячных отключениях света
15:53Песков поставил точку: почему иллюзии Киева обрекают Украину на поражение
15:48ГБР Украины обнаружило многомиллиардный ущерб
15:37"Вытер пол" или переговоры? Сийярто о победе Трампа над фон дер Ляйен и главные новости к этому часу
15:30Украинских "филателистов" поймали с нацистскими марками на границе
15:22В Харькове в осквернении "трызуба" обвинили "поклонников бывшего Советского Союза"
15:20Сербская дипломатия: как Белград рискует не усидеть на двух стульях
Лента новостейМолния