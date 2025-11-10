Сражение за Фастов. Как окончилась Киевская наступательная операция - 10.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20251110/1029556650.html
Сражение за Фастов. Как окончилась Киевская наступательная операция
Сражение за Фастов. Как окончилась Киевская наступательная операция - 10.11.2025 Украина.ру
Сражение за Фастов. Как окончилась Киевская наступательная операция
Освобождение Киева разумеется не было самоцелью советского наступления осенью 1943 года. Целью было превращение плацдармов в полноценный прорыв "Восточного вала". После освобождения Киева войска 1-го Украинского фронта двинулись на Фастов и Житомир. Навстречу им выдвигалась 25 танковая дивизия вермахта. Началось встречное танковое сражение
2025-11-10T08:00
2025-11-10T08:00
история
киевская область
великая отечественная война
танки
история
1943 год
киев
житомир
сс
красная армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102955/65/1029556594_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_39080b169b408919866b4c5770f66ae2.jpg
При освобождении Киева в сам город зашли незначительные силы 1-го Украинского фронта, который тремя неделями ранее ещё назывался Воронежским. Например, 3-я гвардейская танковая армия (гв. ТА), которой посвящён стоящий на Шулявке Т-34-85 с бортовым номером 111, обогнула город с запада, заняв Святошин. Танкисты перехватили ведущие к Житомиру шоссейную и железную дороги, после чего немцам ничего не оставалось, как отступать на юг.Теперь армии поступил новый приказ.Её командующий генерал-лейтенант Павел Семёнович Рыбалко вечером 5 ноября пригласил к себе в штаб своих подчинённых: командиров 6-го гвардейского танкового корпуса (гв. тк) и 91-й отдельной танковой бригады (отбр). Перед ними ставилась задача – утром 6 ноября совершить бросок на юг и захватить важнейший железнодорожный узел город Фастов. Одновременно 7-й гв. тк должен был освободить Васильков.Рыбалко спросил своих генералов, знают ли они, в каком доме находятся. Генералы не знали."До войны я жил здесь со своей семьей. И вы теперь понимаете, что означает для солдата побыть у домашнего очага, взятого, возвращённого тобой с боем. Дороже он становится во сто крат. Ну а какую бурю чувств это вызывает, можно представить. Говорю об этом вам для того, чтобы вы настроили своих бойцов и командиров на такой вот душевный лад: биться за Фастов, как за свой отчий дом".Недавно стало известно, что единственный сын Рыбалко не пропал без вести в мае 42-го, а сгорел в танке вместе со всем экипажем. Генералы знали об этом, а потому слова своего командира воспринимали без какого-либо пафоса.Утром 42 танка и мотопехота 91-й отбр полковника Ивана Игнатьевича Якубовского и приданные им самоходки рванули на юг. К селу Плесецкое вышли по графику. Улицы этого большого села были забиты бронетранспортерами, орудиями, повозками. Немцы не ожидали нападения.На станции Мотовиловка танкисты освободили большую группу советских военнопленных. Их заставляли возить в Киев к Бабьему Яру горючее, на котором сжигали трупы расстрелянных там в оккупацию советских граждан.В 18:00 танки бригады приблизились к восточной окраине Фастова. Здесь немцы сконцентрировали большую часть противотанковой артиллерии, которая сразу открыла огонь. Стало понятно, что взять город с ходу не получится. Но и на затяжные многодневные бои времени не было.В Фастове у немцев находились два охранных батальона, 15 танков и 9 самоходок, в основном 75 (или 76*) миллиметровых Marder III. Но наиболее мощным противотанковым ресурсом были десятки зениток, плотно прикрывших товарную станцию.Решив, долго с подготовкой не затягивать, полковник Якубовский приказал 344-му танковому батальону (тб) капитана Петра Васильевича Лусты и усиленному ротой противотанковых ружей мотострелковому батальону майора Xыдыр Гасан-оглы Мустафаева в полночь ворваться в город с севера. Остальные машины и постепенно стягивающиеся к Фастову силы 6-го корпуса должны были отвлечь немцев с восточной стороны.Выдвижение группы из 28 Т-34 с автоматчиками немцы засекли, но приняли советские танки за свои. Они не стреляли по ним, даже когда те уже ворвались в город.Одним из первых на железнодорожную станцию Фастов ворвался танковый взвод лейтенанта Дмитрия Яковлевича Старостина. Его танк встал у поворота дороги, ведущей на Фастов-2. Теперь эшелоны со станции вырваться не могли. Пытавшиеся приблизиться паровозы танк просто расстреливал.Пытавшийся пробиться к стрелке вражеский танк экипаж Старостина подбил. Когда у Т-34 слетела перебитая гусеница, и к нему приблизились вражеские пехотинцы с гранатами, он закружился на уцелевшей гусенице, поливая окрестности огнём и никого к себе не подпуская. В результате, и танк, и экипаж уцелели.Тем временем мотострелки один за другим ликвидировали расчёты зениток. У немцев началась паника. Воспользовавшись этим, с востока в город ворвались остальные силы штурмующих.Машины 315-го танкового батальона 51-й гв. тбр комбата Николая Васильевича Баля прорвались к вокзалу, а днём при поддержке нескольких СУ-85 освободили станцию Фастов-2. Немцы потеряли там один танк, и отступили. Из города же их последние подразделения отошли только в 17:00.Приказ генерала Рыбалко был выполнен.На станции танкисты и мотострелки захватили до 3 тысяч тонн горючего, свыше 150 тысяч тонн зерна и другие ценные материалы, оборудование и технику. На путях стояли 62 паровоза и 22 эшелона с различным военным имуществом, около 90 вагонов с марганцевой рудой.Удалось захватить 64 вражеские зенитки и снаряды к ним. Последнее сыграло немаловажную роль в последующей обороне города.Для немецкого командования выход советских танков к Фастову оказался громом среди ясного неба.Вечером 6 ноября командир только что прибывшей из Франции 25-й танковой дивизии генерал Адольф фон Шелл получил приказ, немедленно выдвигаться в Фастов, и удерживать его любой ценой.Соединение разгрузилось в Бердичеве, но большая часть танков и бронетехники по ошибке уехала в район Кировограда, и чтобы подтянуть их к Фастову теперь требовалось время.25-я дивизия формировалась из разгромленных немецких частей и в основном была укомплектована кадрами без боевого опыта на Восточном фронте. Видимо, поэтому были допущены ошибки, и маршевые колонны продвигались без должной разведки.Вечером 7 ноября передовая колонна, состоявшая из бронетранспортёров и одной самоходки, напоролась на танки 55-й гв тбр. Те учинили форменный разгром. В первые же минуты "тридцатьчетвёрки" уничтожили самоходку и шесть бронетранспортёров вместе с мотопехотой. Уцелевшие в панике разбежались.У деревни Королёвка советские танкисты обнаружили основные вражеские силы. Они отошли, сообщив командованию о приближающемся противнике. На пути следования колонны была подготовлена танковая засада.В 6:00 8 ноября в неё попала колонна 146-го мотопехотного полка и штаба 25-й тд. На поле боя остались штабные машины с документами. Всего было уничтожено 300 захватчиков, ещё 500 попали в плен. Из-за понесённых потерь немцам потребовались дополнительные сутки, чтобы перегруппироваться и продолжить своё контрнаступление на Фастов.Тем временем город готовили к обороне. Командующий 6-м гв. тк генерал-майор Алексей Павлович Панфилов получил приказ вести наступление в поддержку рвущегося на юг на Васильковском направлении 7-го гв. тк. То, что у 6-го корпуса на ходу оставалось всего 23 танка, в расчёт не бралось.Утром 9 ноября немцы двинулись в наступление на Фастов с южного направления, так что танкистам и мотострелкам генерала Панфилова пришлось не наступать, а обороняться.Кроме 25-й тд немецкому командованию удалось подтянуть танки дивизии СС "Райх", на вооружении у которой были в том числе и "тигры".Первый удар был нанесён по располагавшему восточнее Фастовцу. Оборонявший его 50-й отдельный мотоциклетный полк сдержать атаку 30 танков и самоходок, вслед за которыми двигались пехотинцы и бронетранспортёры, не смог. После 3-часового боя, потеряв подбитыми три танка, полк отошёл с южной окраины Фастовца, а вскоре и вовсе оставил его.Два десятка немецких танков и мотопехота попытались воспользоваться моментам и ворваться в Фастов с запада, но танкисты и мотострелки 91-й отбр эту атаку отразили – противник подставился под удачно накрывший его залп "катюш". В результате на поле боя остались догорать шесть вражеских машин.К 10 ноября немцам удалось стянуть к Фастову значительные силы своей бронетехники. Сражение за Фастов достигло своего апогея.В первую атаку пошли 30 машин дивизии СС "Райх", в том числе "тигры" приданного ей на усиление 509-го тяжёлого танкового батальона. Впереди наступали тяжёлые танки. В бой вступили "тридцатьчетвёрки", а также несколько СУ-85 и СУ-152. Заговорили противотанковые пушки, а также "реквизированные" у немцев зенитки.Потеряв 10 танков, немцы откатились назад. Через час последовала новая атака, силами 40 танков, но и она завершилась безрезультатно.Наконец последовала самая мощная за день атака.На поле появились 60 танков, треть которых были "тигры". С советской стороны к полю боя подтянулись все наличные танки 6-го гв. тк. По немцам били самоходки. В результате наступавшим удалось захватить только один опорный пункт на возвышенности, прикрывавший город с юго-востока. У сражавшейся здесь СУ-152 закончились снаряды, и она отошла в тыл. Одно из противотанковых 57-мм орудий было разбито. Расчёт второго наполовину вышел из строя, но из него продолжал вести огонь Герой Советского Союза сержант Виктор Иванович Киреев, который сам заряжал пушку и стрелял по танкам, остальные четверо артиллеристов подносили из-за кургана и от соседнего орудия ящики со снарядами. Артиллеристы отступили и унесли тяжело раненого Киреева (ему раздробило ногу) только, когда у них закончились боеприпасы.Дальше немцы продвинуться не смогли.Всего за сутки противник потерял около 20 танков, но и потери защитников Фастова были велики. Оказавшийся в эпицентре сражения 1893-го самоходно артиллерийский полк потерял большую часть людей и самоходок СУ-85 – в строю остались всего 100 человек и 4 машины.На следующий день немцы попытались провести ещё несколько атак силами 50 танков, но все они закончились безрезультатно. Мало того, ими была потеряна и захваченная накануне высота.В результате командование немецкой группы армий "Юг" перенесло свой контрудар северо-западнее, в район Брусилова. Воспользовавшись этим, уже 13 ноября 3-я гв. ТА снова освободила Фастовец. Это событие ознаменовало собой окончание Киевской наступательной операции Красной армии.* На часть немецких самоходок ставились трофейные 76 мм. советские пушки ЗиС-3.
https://ukraina.ru/20230228/1043950896.html
https://ukraina.ru/20230826/1048820598.html
https://ukraina.ru/20190924/1025086961.html
https://ukraina.ru/20240926/1025114529.html
https://ukraina.ru/20221106/1040523686.html
https://ukraina.ru/20231106/1050792586.html
киевская область
киев
житомир
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Алексей Стаценко
Алексей Стаценко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102955/65/1029556594_0:0:2697:2022_1920x0_80_0_0_3e74449f122fab159f4ee8ae8ebd43b6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, киевская область, великая отечественная война, танки, 1943 год, киев, житомир, сс, красная армия
История, Киевская область, Великая Отечественная война, танки, История, 1943 год, Киев, Житомир, СС, Красная Армия

Сражение за Фастов. Как окончилась Киевская наступательная операция

08:00 10.11.2025
 
© РИА Новости . Александр Капустянский / Перейти в фотобанкКиевская наступательная операция
Киевская наступательная операция - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© РИА Новости . Александр Капустянский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Алексей Стаценко
публицист
Все материалы
Освобождение Киева разумеется не было самоцелью советского наступления осенью 1943 года. Целью было превращение плацдармов в полноценный прорыв "Восточного вала". После освобождения Киева войска 1-го Украинского фронта двинулись на Фастов и Житомир. Навстречу им выдвигалась 25 танковая дивизия вермахта. Началось встречное танковое сражение
При освобождении Киева в сам город зашли незначительные силы 1-го Украинского фронта, который тремя неделями ранее ещё назывался Воронежским. Например, 3-я гвардейская танковая армия (гв. ТА), которой посвящён стоящий на Шулявке Т-34-85 с бортовым номером 111, обогнула город с запада, заняв Святошин. Танкисты перехватили ведущие к Житомиру шоссейную и железную дороги, после чего немцам ничего не оставалось, как отступать на юг.
Теперь армии поступил новый приказ.
Её командующий генерал-лейтенант Павел Семёнович Рыбалко вечером 5 ноября пригласил к себе в штаб своих подчинённых: командиров 6-го гвардейского танкового корпуса (гв. тк) и 91-й отдельной танковой бригады (отбр). Перед ними ставилась задача – утром 6 ноября совершить бросок на юг и захватить важнейший железнодорожный узел город Фастов. Одновременно 7-й гв. тк должен был освободить Васильков.
Рыбалко спросил своих генералов, знают ли они, в каком доме находятся. Генералы не знали.
"До войны я жил здесь со своей семьей. И вы теперь понимаете, что означает для солдата побыть у домашнего очага, взятого, возвращённого тобой с боем. Дороже он становится во сто крат. Ну а какую бурю чувств это вызывает, можно представить. Говорю об этом вам для того, чтобы вы настроили своих бойцов и командиров на такой вот душевный лад: биться за Фастов, как за свой отчий дом".
- РИА Новости, 1920, 28.02.2023
28 февраля 2023, 14:00История
80 лет началу освобождения Украины
Недавно стало известно, что единственный сын Рыбалко не пропал без вести в мае 42-го, а сгорел в танке вместе со всем экипажем. Генералы знали об этом, а потому слова своего командира воспринимали без какого-либо пафоса.
Утром 42 танка и мотопехота 91-й отбр полковника Ивана Игнатьевича Якубовского и приданные им самоходки рванули на юг. К селу Плесецкое вышли по графику. Улицы этого большого села были забиты бронетранспортерами, орудиями, повозками. Немцы не ожидали нападения.
На станции Мотовиловка танкисты освободили большую группу советских военнопленных. Их заставляли возить в Киев к Бабьему Яру горючее, на котором сжигали трупы расстрелянных там в оккупацию советских граждан.
© РИА Новости . Федор Левшин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости . Федор Левшин
Перейти в фотобанк
В 18:00 танки бригады приблизились к восточной окраине Фастова. Здесь немцы сконцентрировали большую часть противотанковой артиллерии, которая сразу открыла огонь. Стало понятно, что взять город с ходу не получится. Но и на затяжные многодневные бои времени не было.
В Фастове у немцев находились два охранных батальона, 15 танков и 9 самоходок, в основном 75 (или 76*) миллиметровых Marder III. Но наиболее мощным противотанковым ресурсом были десятки зениток, плотно прикрывших товарную станцию.
Решив, долго с подготовкой не затягивать, полковник Якубовский приказал 344-му танковому батальону (тб) капитана Петра Васильевича Лусты и усиленному ротой противотанковых ружей мотострелковому батальону майора Xыдыр Гасан-оглы Мустафаева в полночь ворваться в город с севера. Остальные машины и постепенно стягивающиеся к Фастову силы 6-го корпуса должны были отвлечь немцев с восточной стороны.
Жуков в 1943 году - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
26 августа 2023, 08:00История
Черниговско-Полтавская операция. Как маршал Жуков освобождал левобережную УкраинуПосле поражения немецких войск в Курской битве путь к Днепру был открыт… Но это не означало, что его можно было пройти прогулочным шагом – немцы ожесточённо сопротивлялись. 26 августа 1943 года силы Центрального, Воронежского и Степного фронтов начали Черниговско-Полтавскую стратегическую наступательную операцию
Выдвижение группы из 28 Т-34 с автоматчиками немцы засекли, но приняли советские танки за свои. Они не стреляли по ним, даже когда те уже ворвались в город.
Одним из первых на железнодорожную станцию Фастов ворвался танковый взвод лейтенанта Дмитрия Яковлевича Старостина. Его танк встал у поворота дороги, ведущей на Фастов-2. Теперь эшелоны со станции вырваться не могли. Пытавшиеся приблизиться паровозы танк просто расстреливал.
Пытавшийся пробиться к стрелке вражеский танк экипаж Старостина подбил. Когда у Т-34 слетела перебитая гусеница, и к нему приблизились вражеские пехотинцы с гранатами, он закружился на уцелевшей гусенице, поливая окрестности огнём и никого к себе не подпуская. В результате, и танк, и экипаж уцелели.
© Иван ШагинКомандир 91-й танковой Фастовской бригады полковник Иван Игнатьевич Якубовский
Командир 91-й танковой Фастовской бригады полковник Иван Игнатьевич Якубовский
© Иван Шагин
Командир 91-й танковой Фастовской бригады полковник Иван Игнатьевич Якубовский
Тем временем мотострелки один за другим ликвидировали расчёты зениток. У немцев началась паника. Воспользовавшись этим, с востока в город ворвались остальные силы штурмующих.
Машины 315-го танкового батальона 51-й гв. тбр комбата Николая Васильевича Баля прорвались к вокзалу, а днём при поддержке нескольких СУ-85 освободили станцию Фастов-2. Немцы потеряли там один танк, и отступили. Из города же их последние подразделения отошли только в 17:00.
Приказ генерала Рыбалко был выполнен.
24 сентября 2019, 15:00
«Украина забыла их». Трагедия и подвиг Букринского десантаБукринский десант, высаженный 24 сентября 1943 г. за Днепром, чтобы помочь Воронежскому фронту форсировать великую реку, стал крупнейшей воздушно-десантной операцией РККА и очередной неуспешной. Но неудачами, сотнями жизней и подвигом была оплачена будущая грозная слава ВДВ. А сегодняшние ложь и забвение оказались страшнее тех давних потерь
На станции танкисты и мотострелки захватили до 3 тысяч тонн горючего, свыше 150 тысяч тонн зерна и другие ценные материалы, оборудование и технику. На путях стояли 62 паровоза и 22 эшелона с различным военным имуществом, около 90 вагонов с марганцевой рудой.
Удалось захватить 64 вражеские зенитки и снаряды к ним. Последнее сыграло немаловажную роль в последующей обороне города.
Для немецкого командования выход советских танков к Фастову оказался громом среди ясного неба.
© РИА Новости . Израиль Озерский / Перейти в фотобанкВатутин в августе 1943
Ватутин в августе 1943 - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости . Израиль Озерский
Перейти в фотобанк
Ватутин в августе 1943
Вечером 6 ноября командир только что прибывшей из Франции 25-й танковой дивизии генерал Адольф фон Шелл получил приказ, немедленно выдвигаться в Фастов, и удерживать его любой ценой.
Соединение разгрузилось в Бердичеве, но большая часть танков и бронетехники по ошибке уехала в район Кировограда, и чтобы подтянуть их к Фастову теперь требовалось время.
25-я дивизия формировалась из разгромленных немецких частей и в основном была укомплектована кадрами без боевого опыта на Восточном фронте. Видимо, поэтому были допущены ошибки, и маршевые колонны продвигались без должной разведки.
- РИА Новости, 1920, 26.09.2024
26 сентября 2024, 08:06История
Лютежский плацдарм: легенда, родившаяся из неудачиРассуждение о хитром маневре, когда неудача Букринского плацдарма и крупные потери на нем являлись отвлекающим ударом для наступления на Лютеже, почему-то популярно. Хотя на самом деле Лютеж стал основным только из-за неуспеха главного наступления. Даже первая высадка здесь состоялась 26 сентября 1943 года, на четыре дня позже, чем в других местах
Вечером 7 ноября передовая колонна, состоявшая из бронетранспортёров и одной самоходки, напоролась на танки 55-й гв тбр. Те учинили форменный разгром. В первые же минуты "тридцатьчетвёрки" уничтожили самоходку и шесть бронетранспортёров вместе с мотопехотой. Уцелевшие в панике разбежались.
У деревни Королёвка советские танкисты обнаружили основные вражеские силы. Они отошли, сообщив командованию о приближающемся противнике. На пути следования колонны была подготовлена танковая засада.
В 6:00 8 ноября в неё попала колонна 146-го мотопехотного полка и штаба 25-й тд. На поле боя остались штабные машины с документами. Всего было уничтожено 300 захватчиков, ещё 500 попали в плен. Из-за понесённых потерь немцам потребовались дополнительные сутки, чтобы перегруппироваться и продолжить своё контрнаступление на Фастов.
© "Военный альбом"Советские танки на Житомирском шоссе (ноябрь-декабрь 1943 года)
Советские танки на Житомирском шоссе (ноябрь-декабрь 1943 года)
© "Военный альбом"
Советские танки на Житомирском шоссе (ноябрь-декабрь 1943 года)
Тем временем город готовили к обороне. Командующий 6-м гв. тк генерал-майор Алексей Павлович Панфилов получил приказ вести наступление в поддержку рвущегося на юг на Васильковском направлении 7-го гв. тк. То, что у 6-го корпуса на ходу оставалось всего 23 танка, в расчёт не бралось.
Утром 9 ноября немцы двинулись в наступление на Фастов с южного направления, так что танкистам и мотострелкам генерала Панфилова пришлось не наступать, а обороняться.
Кроме 25-й тд немецкому командованию удалось подтянуть танки дивизии СС "Райх", на вооружении у которой были в том числе и "тигры".
Освобождение Киева
6 ноября 2022, 13:00История
"К годовщине революции". 5 мифов об освобождении Киева
Первый удар был нанесён по располагавшему восточнее Фастовцу. Оборонявший его 50-й отдельный мотоциклетный полк сдержать атаку 30 танков и самоходок, вслед за которыми двигались пехотинцы и бронетранспортёры, не смог. После 3-часового боя, потеряв подбитыми три танка, полк отошёл с южной окраины Фастовца, а вскоре и вовсе оставил его.
Два десятка немецких танков и мотопехота попытались воспользоваться моментам и ворваться в Фастов с запада, но танкисты и мотострелки 91-й отбр эту атаку отразили – противник подставился под удачно накрывший его залп "катюш". В результате на поле боя остались догорать шесть вражеских машин.
К 10 ноября немцам удалось стянуть к Фастову значительные силы своей бронетехники. Сражение за Фастов достигло своего апогея.
© commons.wikimedia.orgПамятник освободителям Киева
Памятник освободителям Киева - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© commons.wikimedia.org
Памятник освободителям Киева
В первую атаку пошли 30 машин дивизии СС "Райх", в том числе "тигры" приданного ей на усиление 509-го тяжёлого танкового батальона. Впереди наступали тяжёлые танки. В бой вступили "тридцатьчетвёрки", а также несколько СУ-85 и СУ-152. Заговорили противотанковые пушки, а также "реквизированные" у немцев зенитки.
Потеряв 10 танков, немцы откатились назад. Через час последовала новая атака, силами 40 танков, но и она завершилась безрезультатно.
Наконец последовала самая мощная за день атака.
Освобождение Киева - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
6 ноября 2023, 11:42
Минобороны России опубликовало документы о нацистской оккупации и освобождении КиеваК утру 6 ноября 1944 года город Киев был освобождён от немецко-фашистского гнета. К 80-летию со дня освобождения Киева от немецко-фашистских оккупантов Минобороны России представило новый историко-познавательный раздел "Киев спасли от мрака нацизма: помним – всегда, забыть – невозможно".
На поле появились 60 танков, треть которых были "тигры". С советской стороны к полю боя подтянулись все наличные танки 6-го гв. тк. По немцам били самоходки. В результате наступавшим удалось захватить только один опорный пункт на возвышенности, прикрывавший город с юго-востока. У сражавшейся здесь СУ-152 закончились снаряды, и она отошла в тыл. Одно из противотанковых 57-мм орудий было разбито. Расчёт второго наполовину вышел из строя, но из него продолжал вести огонь Герой Советского Союза сержант Виктор Иванович Киреев, который сам заряжал пушку и стрелял по танкам, остальные четверо артиллеристов подносили из-за кургана и от соседнего орудия ящики со снарядами. Артиллеристы отступили и унесли тяжело раненого Киреева (ему раздробило ногу) только, когда у них закончились боеприпасы.
Дальше немцы продвинуться не смогли.
Всего за сутки противник потерял около 20 танков, но и потери защитников Фастова были велики. Оказавшийся в эпицентре сражения 1893-го самоходно артиллерийский полк потерял большую часть людей и самоходок СУ-85 – в строю остались всего 100 человек и 4 машины.
На следующий день немцы попытались провести ещё несколько атак силами 50 танков, но все они закончились безрезультатно. Мало того, ими была потеряна и захваченная накануне высота.
В результате командование немецкой группы армий "Юг" перенесло свой контрудар северо-западнее, в район Брусилова. Воспользовавшись этим, уже 13 ноября 3-я гв. ТА снова освободила Фастовец. Это событие ознаменовало собой окончание Киевской наступательной операции Красной армии.
* На часть немецких самоходок ставились трофейные 76 мм. советские пушки ЗиС-3.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияКиевская областьВеликая Отечественная войнатанки1943 годКиевЖитомирССКрасная Армия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:48ВС РФ заблокировали ВСУ в ДНР, золото дорожает. Главное к этому часу
08:32Армия России прорвалась в Ровнополье, Новое и Новоуспеновское
08:25Особое внимание Донбассу и Новороссии: Путин поздравил сотрудников МВД
07:42ПВО расправилась почти с сотней вражеских дронов над Россией
07:20Сенат США одобрил законопроекты для завершения шатдауна
06:45Мосты и переправы на войне. Ключевой элемент маневренности войск, логистики и эвакуации в зоне СВО
06:30Ростислав Ищенко: Россия стала воевать на Украине всерьез, поэтому освобождение Одессы вполне возможно
06:15За что Зеленскому будет расплата и почему заговорили об эвакуации Киева? Эксперты о ситуации на Украине
06:05Доверие вместо демонстрации силы. Время вернуть здравый смысл в отношения России и США
06:00Город окружен, солдаты сдаются в плен: полковник Алехин о катастрофическом положении ВСУ в Купянске
05:50"Покровск вышел из чата": полковник запаса о стратегическом крахе ВСУ в Донбассе
05:45Украина за неделю. Зеленский в поисках козла отпущения за Покровск, кандидат определен
05:40"Странная игра Трампа": Дмитрий Бабич объяснил, кому выгоден развал договора о ядерных испытаниях
05:30Волчанск на грани, бойцы подняли флаг России: Алехин рассказал о выходе ВС РФ к ключевым дорогам
05:20Метаморфозы украинизации. Почему, несмотря на репрессии, русский язык на Украине обретает второе дыхание
05:15Элитные части в ловушке: полковник запаса о безысходности "окруженцев" ВСУ под Мирноградом
05:07Алексей Самойлов о пуске Minuteman III: Это нормальная практика для проверки старых ракет
05:00Грань третьей мировой: Казаков о том, смогут ли России и США распутать "узел противостояния"
04:45От ядерного испытания к ядерному воспитанию. Русский путь
04:40"Кинжалы" опять в деле. Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
Лента новостейМолния