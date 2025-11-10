https://ukraina.ru/20251110/1029556650.html

Сражение за Фастов. Как окончилась Киевская наступательная операция

Освобождение Киева разумеется не было самоцелью советского наступления осенью 1943 года. Целью было превращение плацдармов в полноценный прорыв "Восточного вала". После освобождения Киева войска 1-го Украинского фронта двинулись на Фастов и Житомир. Навстречу им выдвигалась 25 танковая дивизия вермахта. Началось встречное танковое сражение

При освобождении Киева в сам город зашли незначительные силы 1-го Украинского фронта, который тремя неделями ранее ещё назывался Воронежским. Например, 3-я гвардейская танковая армия (гв. ТА), которой посвящён стоящий на Шулявке Т-34-85 с бортовым номером 111, обогнула город с запада, заняв Святошин. Танкисты перехватили ведущие к Житомиру шоссейную и железную дороги, после чего немцам ничего не оставалось, как отступать на юг.Теперь армии поступил новый приказ.Её командующий генерал-лейтенант Павел Семёнович Рыбалко вечером 5 ноября пригласил к себе в штаб своих подчинённых: командиров 6-го гвардейского танкового корпуса (гв. тк) и 91-й отдельной танковой бригады (отбр). Перед ними ставилась задача – утром 6 ноября совершить бросок на юг и захватить важнейший железнодорожный узел город Фастов. Одновременно 7-й гв. тк должен был освободить Васильков.Рыбалко спросил своих генералов, знают ли они, в каком доме находятся. Генералы не знали."До войны я жил здесь со своей семьей. И вы теперь понимаете, что означает для солдата побыть у домашнего очага, взятого, возвращённого тобой с боем. Дороже он становится во сто крат. Ну а какую бурю чувств это вызывает, можно представить. Говорю об этом вам для того, чтобы вы настроили своих бойцов и командиров на такой вот душевный лад: биться за Фастов, как за свой отчий дом".Недавно стало известно, что единственный сын Рыбалко не пропал без вести в мае 42-го, а сгорел в танке вместе со всем экипажем. Генералы знали об этом, а потому слова своего командира воспринимали без какого-либо пафоса.Утром 42 танка и мотопехота 91-й отбр полковника Ивана Игнатьевича Якубовского и приданные им самоходки рванули на юг. К селу Плесецкое вышли по графику. Улицы этого большого села были забиты бронетранспортерами, орудиями, повозками. Немцы не ожидали нападения.На станции Мотовиловка танкисты освободили большую группу советских военнопленных. Их заставляли возить в Киев к Бабьему Яру горючее, на котором сжигали трупы расстрелянных там в оккупацию советских граждан.В 18:00 танки бригады приблизились к восточной окраине Фастова. Здесь немцы сконцентрировали большую часть противотанковой артиллерии, которая сразу открыла огонь. Стало понятно, что взять город с ходу не получится. Но и на затяжные многодневные бои времени не было.В Фастове у немцев находились два охранных батальона, 15 танков и 9 самоходок, в основном 75 (или 76*) миллиметровых Marder III. Но наиболее мощным противотанковым ресурсом были десятки зениток, плотно прикрывших товарную станцию.Решив, долго с подготовкой не затягивать, полковник Якубовский приказал 344-му танковому батальону (тб) капитана Петра Васильевича Лусты и усиленному ротой противотанковых ружей мотострелковому батальону майора Xыдыр Гасан-оглы Мустафаева в полночь ворваться в город с севера. Остальные машины и постепенно стягивающиеся к Фастову силы 6-го корпуса должны были отвлечь немцев с восточной стороны.Выдвижение группы из 28 Т-34 с автоматчиками немцы засекли, но приняли советские танки за свои. Они не стреляли по ним, даже когда те уже ворвались в город.Одним из первых на железнодорожную станцию Фастов ворвался танковый взвод лейтенанта Дмитрия Яковлевича Старостина. Его танк встал у поворота дороги, ведущей на Фастов-2. Теперь эшелоны со станции вырваться не могли. Пытавшиеся приблизиться паровозы танк просто расстреливал.Пытавшийся пробиться к стрелке вражеский танк экипаж Старостина подбил. Когда у Т-34 слетела перебитая гусеница, и к нему приблизились вражеские пехотинцы с гранатами, он закружился на уцелевшей гусенице, поливая окрестности огнём и никого к себе не подпуская. В результате, и танк, и экипаж уцелели.Тем временем мотострелки один за другим ликвидировали расчёты зениток. У немцев началась паника. Воспользовавшись этим, с востока в город ворвались остальные силы штурмующих.Машины 315-го танкового батальона 51-й гв. тбр комбата Николая Васильевича Баля прорвались к вокзалу, а днём при поддержке нескольких СУ-85 освободили станцию Фастов-2. Немцы потеряли там один танк, и отступили. Из города же их последние подразделения отошли только в 17:00.Приказ генерала Рыбалко был выполнен.На станции танкисты и мотострелки захватили до 3 тысяч тонн горючего, свыше 150 тысяч тонн зерна и другие ценные материалы, оборудование и технику. На путях стояли 62 паровоза и 22 эшелона с различным военным имуществом, около 90 вагонов с марганцевой рудой.Удалось захватить 64 вражеские зенитки и снаряды к ним. Последнее сыграло немаловажную роль в последующей обороне города.Для немецкого командования выход советских танков к Фастову оказался громом среди ясного неба.Вечером 6 ноября командир только что прибывшей из Франции 25-й танковой дивизии генерал Адольф фон Шелл получил приказ, немедленно выдвигаться в Фастов, и удерживать его любой ценой.Соединение разгрузилось в Бердичеве, но большая часть танков и бронетехники по ошибке уехала в район Кировограда, и чтобы подтянуть их к Фастову теперь требовалось время.25-я дивизия формировалась из разгромленных немецких частей и в основном была укомплектована кадрами без боевого опыта на Восточном фронте. Видимо, поэтому были допущены ошибки, и маршевые колонны продвигались без должной разведки.Вечером 7 ноября передовая колонна, состоявшая из бронетранспортёров и одной самоходки, напоролась на танки 55-й гв тбр. Те учинили форменный разгром. В первые же минуты "тридцатьчетвёрки" уничтожили самоходку и шесть бронетранспортёров вместе с мотопехотой. Уцелевшие в панике разбежались.У деревни Королёвка советские танкисты обнаружили основные вражеские силы. Они отошли, сообщив командованию о приближающемся противнике. На пути следования колонны была подготовлена танковая засада.В 6:00 8 ноября в неё попала колонна 146-го мотопехотного полка и штаба 25-й тд. На поле боя остались штабные машины с документами. Всего было уничтожено 300 захватчиков, ещё 500 попали в плен. Из-за понесённых потерь немцам потребовались дополнительные сутки, чтобы перегруппироваться и продолжить своё контрнаступление на Фастов.Тем временем город готовили к обороне. Командующий 6-м гв. тк генерал-майор Алексей Павлович Панфилов получил приказ вести наступление в поддержку рвущегося на юг на Васильковском направлении 7-го гв. тк. То, что у 6-го корпуса на ходу оставалось всего 23 танка, в расчёт не бралось.Утром 9 ноября немцы двинулись в наступление на Фастов с южного направления, так что танкистам и мотострелкам генерала Панфилова пришлось не наступать, а обороняться.Кроме 25-й тд немецкому командованию удалось подтянуть танки дивизии СС "Райх", на вооружении у которой были в том числе и "тигры".Первый удар был нанесён по располагавшему восточнее Фастовцу. Оборонявший его 50-й отдельный мотоциклетный полк сдержать атаку 30 танков и самоходок, вслед за которыми двигались пехотинцы и бронетранспортёры, не смог. После 3-часового боя, потеряв подбитыми три танка, полк отошёл с южной окраины Фастовца, а вскоре и вовсе оставил его.Два десятка немецких танков и мотопехота попытались воспользоваться моментам и ворваться в Фастов с запада, но танкисты и мотострелки 91-й отбр эту атаку отразили – противник подставился под удачно накрывший его залп "катюш". В результате на поле боя остались догорать шесть вражеских машин.К 10 ноября немцам удалось стянуть к Фастову значительные силы своей бронетехники. Сражение за Фастов достигло своего апогея.В первую атаку пошли 30 машин дивизии СС "Райх", в том числе "тигры" приданного ей на усиление 509-го тяжёлого танкового батальона. Впереди наступали тяжёлые танки. В бой вступили "тридцатьчетвёрки", а также несколько СУ-85 и СУ-152. Заговорили противотанковые пушки, а также "реквизированные" у немцев зенитки.Потеряв 10 танков, немцы откатились назад. Через час последовала новая атака, силами 40 танков, но и она завершилась безрезультатно.Наконец последовала самая мощная за день атака.На поле появились 60 танков, треть которых были "тигры". С советской стороны к полю боя подтянулись все наличные танки 6-го гв. тк. По немцам били самоходки. В результате наступавшим удалось захватить только один опорный пункт на возвышенности, прикрывавший город с юго-востока. У сражавшейся здесь СУ-152 закончились снаряды, и она отошла в тыл. Одно из противотанковых 57-мм орудий было разбито. Расчёт второго наполовину вышел из строя, но из него продолжал вести огонь Герой Советского Союза сержант Виктор Иванович Киреев, который сам заряжал пушку и стрелял по танкам, остальные четверо артиллеристов подносили из-за кургана и от соседнего орудия ящики со снарядами. Артиллеристы отступили и унесли тяжело раненого Киреева (ему раздробило ногу) только, когда у них закончились боеприпасы.Дальше немцы продвинуться не смогли.Всего за сутки противник потерял около 20 танков, но и потери защитников Фастова были велики. Оказавшийся в эпицентре сражения 1893-го самоходно артиллерийский полк потерял большую часть людей и самоходок СУ-85 – в строю остались всего 100 человек и 4 машины.На следующий день немцы попытались провести ещё несколько атак силами 50 танков, но все они закончились безрезультатно. Мало того, ими была потеряна и захваченная накануне высота.В результате командование немецкой группы армий "Юг" перенесло свой контрудар северо-западнее, в район Брусилова. Воспользовавшись этим, уже 13 ноября 3-я гв. ТА снова освободила Фастовец. Это событие ознаменовало собой окончание Киевской наступательной операции Красной армии.* На часть немецких самоходок ставились трофейные 76 мм. советские пушки ЗиС-3.

