Западная Украина за минувшую неделю: разрушенные электростанции Ахметова и бегство военных за границу

Западная Украина за минувшую неделю: разрушенные электростанции Ахметова и бегство военных за границу

На закарпатском участке украино-венгерской границы произошел очередной силовой прорыв, причём сбежал с Украины действующий военный. А местные пограничники регулярно убегают в Европу прямо из нарядов

Активы Рината Ахметова в Галиции превращаются в руиныВо время ракетно-дроновой атаки на прошлой неделе в Галичине был нанесен удар по ключевым для региона тепловым электростанциям – Добротворской и Бурштынской, а также по теплоэлектроцентрали в Калуше, которая вместе с Бурштынской ТЭС была основой так называемого "Янтарского энергоострова". Однако в социальных сетях саркастически отмечают, что местный бизнес не пострадал, ведь все эти объекты электрогенерации принадлежат донецким предпринимателям.По информации украинского воздушного командования "Запад", в ночь на 30 октября Россия нанесла массированный комбинированный ракетно-авиационный удар по Западной Украине, применив аэробалистическую ракету, крылатые ракеты воздушного и морского базирования и ударные беспилотные летательные аппараты. Главными целями были объекты электрогенерации.Воздушная тревога во Львовской области была объявлена в 4:28. Начальник Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий сообщил об "угрозе удара вражескими беспилотниками и ракетами". По его словам, по Львовщине Россия ударила ракетами Х-101, "Кинжалом" и десятком "шахедов" по Добротворской ТЭС. "Также в Стрые враг атаковал "шахедами" газовую инфраструктуру", – написал Козицкий в социальных сетях.Добротворская ТЭС – самая большая электростанция во Львовской области. Ее построили тремя очередями в 1950-60-х годах в городе Добротвор, ранее называлась Львовско-Волынская ГРЭС. Эта ТЭС мощностью около 500 МВт – один из основных генерирующих источников Западной энергетической системы. В настоящее время Добротворская ТЭС является структурным подразделением концерна ДТЭК, принадлежащего донецкому олигарху Ринату Ахметову.30 октября 2025 депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил, что после удара по Добротворской ТЭС там вспыхнул пожар, а критическая инфраструктура была повреждена. Ранее Добротворская ТЭС уже становилась объектом атак. В частности, об ударах по ней сообщали 8 мая 2024 года, однако электростанция продолжила работу.В Прикарпатье воздушная тревога началась в 4:33, через 20 минут начальница Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук предупредила об угрозе беспилотников, а в 5:16 призвала жителей региона находиться в укрытиях из-за ракетной опасности. В 6:20 серия взрывов прогремела в Бурштыне, после этого в городе начались перебои со светом.По сообщениям местных комментаторов, очередной удар был нанесен по объектам Бурштынской ТЭС, хотя в конце июня 2025 власти области и руководство концерна ДТЭК, которому принадлежит эта электростанция, заявляли, что она "полностью разрушена". Очевидно, россияне в это не поверили.Бурштынская ТЭС, работающая с 1969 года, – крупнейшая на Западной Украине и одна из самых мощных во всей стране. Мощность станции до 2022 года достигала 1986 МВт, она была способна обеспечивать светом 3 миллиона пользователей в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях.Судя по всему, удары 30 октября были нанесены не по генерационному оборудованию, а по подстанциям, ведь Бурштынская ТЭС расположена на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией, через которые осуществляется импорт электроэнергии из ЕС в Украину.В 2002-2022 годах Бурштынская ТЭС была основой так называемого "Бурштынского энергоострова" – части энергосистемы, которая, в отличие от остальных электросетей Украины, была подключена к сетям стран ЕС и позволяла экспортировать украинскую электроэнергию за границу или импортировать её. С тех пор, как в марте 2022 года вся энергосистема Украины была присоединена к европейской, Бурштынский энергоостров прекратил свое существование.30 октября под ударом оказалась также Калушская ТЭЦ в Прикарпатье, единственный объект генерации и покупатель угля в бывшем "Бурштынском энергоострове", формально не принадлежащий концерну ДТЭК. В ноябре 2021 года Калушская ТЭЦ мощностью 200 МВт была продана донецкой компании "Костанза", владельцами которой указаны Сергей Алабаш и Лариса Поклон. Аналитики тогда не исключали, что это подставные лица Рината Ахметова. Если это так, то все электроэнергетические активы донецкого олигарха в Галичине, приобретенные в свое время за бесценок, последовательно превращаются в руины.Закарпатье становится для украинских военных "воротами на свободу"В Закарпатской области произошел очередной силовой прорыв из-за границы с Венгрией. Его отличие от предыдущих состоит в том, что на этот раз беглец был действующим военнослужащим, а прорвался он не через лес, а через пункт пропуска.Мужчина на автомобиле протаранил шлагбаум на украино-венгерской границе. Об этом в пятницу, 31 октября, сообщила пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова. По её словам, инцидент произошел накануне вечером на новом КПП "Великая Паладь – Надьгодош", открытом этой весной."Мужчина на автомобиле во время пересечения границы в данном пункте пропуска включил дальний свет и на высокой скорости протаранил шлагбаум на выезд в Венгрию", – сообщила она. По информации Федоровой, во время инцидента был травмирован пограничник, который нёс службу в наряде. Следует отметить, что прорыв границы произошел в то время, когда КПП "Великая Паладь – Надьгодош" не работал, ведь он предназначен для пропуска легковых автомобилей и пешеходов ежедневно с 7:00 до 18:00.Несмотря на очевидно противоправные деяния, смежная сторона пропустила нарушителя на местность Венгрии. Обычно мужчины мобилизационного возраста просят убежища в Венгрии после незаконного пересечения границы со стороны Украины. На вопрос журналистов, почему сотрудники пункта пропуска не противодействовали нарушителю, пограничники объяснили, что на новом пункте пропуска отсутствуют стационарные средства принудительной остановки авто – есть только шлагбаум."На всех обычных КПП в асфальт врыт швеллер и с помощью ручного управления снизу поднимаются сваренные из арматуры "зубы" – это быстро останавливает движение в случае необходимости. Этот человек знал, что ничего похожего на КПП "Великая Паладь – Надьгодош" нет", – объяснили они. Пограничники заверили, что в дальнейшем будут принимать все необходимые меры, чтобы не допустить таких ситуаций, если кто-то еще захочет штурмовать границу.По сообщению близкого к СБУ закарпатского журналиста Виталия Глаголы, за рулём автомобиля Toyota Avensis находился 38-летний Эдуард Пуканич, уроженец Береговского района, житель села Большая Бакта. Ранее он работал адвокатом, а 23 июня 2025 года был мобилизован в ВСУ, и ныне является военнослужащим в/ч А-3211 (355-й учебный механизированный полк, дислоцируется во Львовской области).По словам самого адвоката, его "мобилизовали" насильно. Он утверждал, что перед этим представители ТЦК пытались его скомпрометировать, подбросив взятку, а когда это не удалось – похитили и отправили служить "по-тихому".До сих пор непонятно, как Эдуард Пуканич смог бежать из воинской части и добраться до границы. В ВСУ инцидент не комментируют, а полиция сообщила об открытии двух уголовных производств по статьям о посягательстве на жизнь военнослужащего (речь идет о сбитом пограничнике) и дезертирстве. Почему не открыто производство по факту силового прорыва через границу – в полиции не сообщают.Эдуард Пуканич стал известен в 2023-2024 годах в контексте дела главы Конституционного Суда Александра Тупицкого. Адвокат тогда публично заявлял, что Закарпатское управление Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) было причастно к незаконному выезду Тупицкого за границу.Следует отметить, что это не первый силовой прорыв украино-венгерской границы. В июне 2024 года через её лесной участок пробились 32 человека на грузовике ГАЗ-66 и около десятка мужчин на микроавтобусе Volkswagen. Но тогда речь шла о гражданских уклонистах, военнослужащих среди беглецов не было.При этом закарпатские пограничники, которые должны останавливать мужчин, ищущих светлое будущее в странах ЕС, сами всё чаще присоединяются к ним. Как сообщил всё тот же журналист Глагола, по состоянию на 1 сентября 2025 года по крайней мере 15 военнослужащих Чопского пограничного отряда были указаны в документах как оставившие место несения службы."Как объясняют мне собеседники в структуре ГПСУ, в указанных случаях военнослужащие покинули места несения службы прямо во время охраны границы, "оставили оружие и экипировку на украинской территории и скрылись в направлении Словакии и Венгрии", – написал журналист в своем телеграм-канале. По его информации, бум побегов начался в мае – с тех пор ежемесячно бежали до шести пограничников.* принадлежит запрещённой в РФ компании МЕТАЧитайте также: Украинцев всё меньше, женщин призывают работать вместо мигрантов. Что происходит в Подкарпатье

