Выгоднее не разбегаться: Ищенко описал реальные масштабы противоречий внутри Евросоюза
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Выход любой страны из Евросоюза — это крайне сложный процесс, который оставит ее без четкой геополитической принадлежности на долгие годы, особенно в условиях глобального экономического кризиса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
Ищенко охарактеризовал текущую ситуацию в Евросоюзе как "позиционную геополитическую борьбу". Он привел гипотетический пример: "Представьте, Венгрия заявила о том, что она хочет выйти из Европейского Союза, и начала переговоры о приеме в СНГ".
"Многим нашим гражданам кажется, что это легко. На самом деле в том же СНГ или в Евразийском экономическом союзе надо согласовать массу позиций. И далеко не все они будут выгодны для Венгрии", — пояснил эксперт.
Он добавил, что в это время Евросоюз будет смотреть на Будапешт, как на "отщепенца", которому "лет 10 ей придется жить не там и не там".
Ищенко подчеркнул, что такая ситуация особенно опасна "в эпоху глобального системного кризиса, когда экономика любой страны находится под серьёзным давлением".
Именно поэтому механизмы преодоления противоречий в ЕС работают до тех пор, "пока государствам выгоднее находиться в ЕС, чем разбегаться", заключил собеседник издания.
