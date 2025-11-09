Выгоднее не разбегаться: Ищенко описал реальные масштабы противоречий внутри Евросоюза - 09.11.2025 Украина.ру
Выгоднее не разбегаться: Ищенко описал реальные масштабы противоречий внутри Евросоюза
Выгоднее не разбегаться: Ищенко описал реальные масштабы противоречий внутри Евросоюза - 09.11.2025 Украина.ру
Выгоднее не разбегаться: Ищенко описал реальные масштабы противоречий внутри Евросоюза
Выход любой страны из Евросоюза — это крайне сложный процесс, который оставит ее без четкой геополитической принадлежности на долгие годы, особенно в условиях глобального экономического кризиса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
2025-11-09T04:30
2025-11-09T04:30
Ищенко охарактеризовал текущую ситуацию в Евросоюзе как "позиционную геополитическую борьбу". Он привел гипотетический пример: "Представьте, Венгрия заявила о том, что она хочет выйти из Европейского Союза, и начала переговоры о приеме в СНГ".Он добавил, что в это время Евросоюз будет смотреть на Будапешт, как на "отщепенца", которому "лет 10 ей придется жить не там и не там".Ищенко подчеркнул, что такая ситуация особенно опасна "в эпоху глобального системного кризиса, когда экономика любой страны находится под серьёзным давлением". Именно поэтому механизмы преодоления противоречий в ЕС работают до тех пор, "пока государствам выгоднее находиться в ЕС, чем разбегаться", заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: После разгрома Украины Запад мобилизует все ресурсы для противостояния с Россией" на сайте Украина.ру.О том, зачем в Киев приезжал посол США и почему Трамп недоволен затягиванием конфликта — в статье Елены Кирюшкиной "Тихий визит, громкие сигналы: Запад начал кампанию по принуждению Зеленского к миру" на сайте Украина.ру.
Выгоднее не разбегаться: Ищенко описал реальные масштабы противоречий внутри Евросоюза

04:30 09.11.2025
 
Выход любой страны из Евросоюза — это крайне сложный процесс, который оставит ее без четкой геополитической принадлежности на долгие годы, особенно в условиях глобального экономического кризиса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко
Ищенко охарактеризовал текущую ситуацию в Евросоюзе как "позиционную геополитическую борьбу". Он привел гипотетический пример: "Представьте, Венгрия заявила о том, что она хочет выйти из Европейского Союза, и начала переговоры о приеме в СНГ".
"Многим нашим гражданам кажется, что это легко. На самом деле в том же СНГ или в Евразийском экономическом союзе надо согласовать массу позиций. И далеко не все они будут выгодны для Венгрии", — пояснил эксперт.
Он добавил, что в это время Евросоюз будет смотреть на Будапешт, как на "отщепенца", которому "лет 10 ей придется жить не там и не там".
Ищенко подчеркнул, что такая ситуация особенно опасна "в эпоху глобального системного кризиса, когда экономика любой страны находится под серьёзным давлением".
Именно поэтому механизмы преодоления противоречий в ЕС работают до тех пор, "пока государствам выгоднее находиться в ЕС, чем разбегаться", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: После разгрома Украины Запад мобилизует все ресурсы для противостояния с Россией" на сайте Украина.ру.
О том, зачем в Киев приезжал посол США и почему Трамп недоволен затягиванием конфликта — в статье Елены Кирюшкиной "Тихий визит, громкие сигналы: Запад начал кампанию по принуждению Зеленского к миру" на сайте Украина.ру.
Почему страны Евросоюза боятся украсть русские деньги? Лидеры стран Евросоюза отложили на декабрь решение об использовании активов России для помощи Киеву. Об этом 24 октября сообщило новостное агентство Bloomberg.
Лента новостейМолния