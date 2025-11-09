https://ukraina.ru/20251109/vygodnee-ne-razbegatsya-ischenko-opisal-realnye-masshtaby-protivorechiy-vnutri-evrosoyuza-1071183423.html

Выгоднее не разбегаться: Ищенко описал реальные масштабы противоречий внутри Евросоюза

Выход любой страны из Евросоюза — это крайне сложный процесс, который оставит ее без четкой геополитической принадлежности на долгие годы, особенно в условиях глобального экономического кризиса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко

Ищенко охарактеризовал текущую ситуацию в Евросоюзе как "позиционную геополитическую борьбу". Он привел гипотетический пример: "Представьте, Венгрия заявила о том, что она хочет выйти из Европейского Союза, и начала переговоры о приеме в СНГ".Он добавил, что в это время Евросоюз будет смотреть на Будапешт, как на "отщепенца", которому "лет 10 ей придется жить не там и не там".Ищенко подчеркнул, что такая ситуация особенно опасна "в эпоху глобального системного кризиса, когда экономика любой страны находится под серьёзным давлением". Именно поэтому механизмы преодоления противоречий в ЕС работают до тех пор, "пока государствам выгоднее находиться в ЕС, чем разбегаться", заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: После разгрома Украины Запад мобилизует все ресурсы для противостояния с Россией" на сайте Украина.ру.О том, зачем в Киев приезжал посол США и почему Трамп недоволен затягиванием конфликта — в статье Елены Кирюшкиной "Тихий визит, громкие сигналы: Запад начал кампанию по принуждению Зеленского к миру" на сайте Украина.ру.

