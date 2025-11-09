https://ukraina.ru/20251109/vokrug-bulgakova-professor-stravinskiy-1071103340.html

"Вокруг Булгакова": профессор Стравинский

"Вокруг Булгакова": профессор Стравинский

Профессор Александр Николаевич Стравинский не просто "второстепенный персонаж" булгаковского романа. Его клиника – одна из ключевых точек романа. Именно в её стенах встречаются мастер, Бездомный, Бенгальский, Варенуха и другие персонажи. Все они оказываются психически нездоровыми – "шизофрения, как и было сказано" и всем он помогает… Нууу, почти…

Персонаж действительно во многих отношениях удивительный. Достаточно уже того, что он под свою авторскую (а она явно заточена на главврача) клинику выбил очень хорошее финансирование. Специально подчёркивается, что оборудована она по последнему слову техники, работают там лучшие специалисты.Сам Стравинский не только администратор, но и главный врач, который лично беседует с пациентами – достаточно посмотреть, сколько времени он уделяет Ивану Бездомному и как это сказывается на его самочувствии (собственно, именно после этой беседы он начинает приходить в норму). Лечит не только добрым словом, но и медикаментозно (впрыскивания по Стравинскому).Стравинский, доброжелательный симпатичный интеллигент в возрасте примерно 45 лет, пользуется безусловным авторитетом у персонала:"Неожиданно открылась дверь в комнату Ивана, и в неё вошло множество народа в белых халатах. Впереди всех шёл человек лет сорока пяти, с приятными, но очень пронзительными глазами и вежливыми манерами. Вся свита оказывала ему знаки внимания и уважения, и вход его получился поэтому очень торжественным. "Как Понтий Пилат!" — подумалось Ивану".Персонаж, в целом, близкородственный к профессору Преображенскому, но если тот лечит тело, то этот – душу. Есть, правда, важная особенность – Стравинского мы видим только на работе, в то время как Преображенского – и дома тоже. Последний, будучи гениальным хирургом и неплохим, видимо, учителем (вспомним отношение к нему доктора Борменталя), оказался совершенно несостоятелен как воспитатель Шарикова…Имя врачу дано не случайно – это одна из музыкальных тем романа, наряду с Берлиозом и Римским. Как полагают булгаковеды, отсылка тут двойная.С одной стороны, Фёдор Стравинский, отец композитора Игоря Стравинского, был солистом Мариинского театра и исполнял роли Мефистофеля в опере Гуно "Фауст" и в опере Бойто "Мефистофель". Учитывая большой интерес Булгакова к опере, он вполне мог это знать. Ну а фаустианские мотивы романа "Мастер и Маргарита" самоочевидны.С другой стороны, сам композитор был автором ряда опер на сказочно-фольклорные темы ("Петрушка", "Жар-птица"). Тут связь двойная – столкнувшись с Воландом, люди попадают не только в изменённое состояние сознание, но и в изменённое, сказочное пространство-время (вспомним необычайно быстрый бег Иванушки по Москве). Клиника Стравинского тоже сказочное пространство, но сказка эта сугубо научно-техническая и помещение в неё способствует безшоковому возвращению пациентов в обычную реальность. Была у Стравинского и "Симфония псалмов".Знакомый доктор Стравинский у Булгакова тоже был – они пересекались во время работы в военных госпиталях на фронте. Однако подробностей мы не знаем.Среди прототипов Стравинского обычно упоминают руководителя лаборатории экспериментальной психологии при Неврологическом институте Григория Россолимо и профессора Петра Ганнушкина. Но наиболее интересен, наверное, профессор Евгений Краснушкин – заведующий психиатрической клиникой Московского областного клинического института.Краснушкин изобрёл комбинацию успокаивающих средств для лечения различных форм шизофрении ("смесь Краснушкина" используется и сейчас). Среди прочего он был одним из создателей института им. Сербского, а в 1945 году был единственным психиатром, который разоблачил симуляцию сумасшествия Рудольфом Гессом. В 1930 году ему как раз было 45. Булгаков с ним был знаком, поскольку тот бывал у театрального художника Георгия Якулова в доме №10 по Большой Садовой, а позже был зрителем спектаклей по пьесам Булгакова.Именно в книге Краснушкина "Судебно-психиатрические очерки" (первое издание – 1925 год) в главе "Шизофрения" описан удивительно знакомый клинический случай:"Литератор, поэт, 23 лет, летом 1924 года у себя в комнате однажды увидел чёрта, который назвал себя по фамилии, вёл с ним беседу; чёрт уговаривал его бежать по улице с топором... Больной взял топор и побежал по Тверской, был остановлен и арестован. В камере в тюрьме ему явился чёрт..."Стоит напомнить, что в ранней редакции Бездомный гнался за Воландом по Тверской и потерял его в здании Центрального телеграфа. Правда – без топора. Воланд же (Фаланд) является ему тогда в клинике Стравинского и рассказывает историю Понтия Пилата.Появление Стравинского – один из признаков, которые могут свидетельствовать в пользу того, что роман "Мастер и Маргарита" можно воспринимать как описание случая сумасшествия. Почему бы и нет? Для советской цензуры сошло бы, хотя на конечное решение о публикации романа вряд ли повлияло бы*.***Вообще же по нашему глубокому убеждению Стравинский – инфернальный персонаж, близкий к банде Воланда.Логика тут простая – ну не может же быть так, чтобы в Москве была только одна психиатрическая клиника (она и не была – на 1928 год их в Москве было семь штук). Как минимум, клиника Стравинского – не хрестоматийная Канатчикова дача, она же – Кащенко (иначе бы её так и назвали). Однако, все пострадавшие при встречах с шайкой Воланда направляются строго к Старвинскому, причём независимо от их состояния.Ну действительно странно – к профессору попадет взятый с боем агрессивный Бездомный, которому даже шизофрению предварительно ставят (более в романе об этом не говорится, но диагноз, похоже, поставлен верно и больной в эпилоге хотя и называется "вылечившимся", всё же принимает поддерживающую терапию), и поющие хором сотрудники зрелищного филиала.До какой-то степени это может быть объяснено вмешательством правоохранительных органов, но только до какой-то степени. Если, допустим, направление в эту клинику Римского вполне могло определяться волей следователя, который уже побывал у Иванушки и был в курсе относительно связи событий в Варьете и судьбы Берлиоза, то в других случаях этого даже и предположить нельзя. Хотя, допустим, кто организовал поездку служащих зрелищного филиала к Стравинскому непонятно (можно только указать, что три грузовика по тем временам – большая ценность).Налицо – существенное сужение пространства романа, что, естественно, отражается на правдоподобности описания. Писатель, однако, никаких попыток оправдать свой произвол не делает. В пространстве его романа других дурдомов нет – только этот. Хотите – верьте. Мы не верим и считаем это намёком на связь Стравинского с Воландом.Правда суть этой связи понять мудрено. Для Воланда "экологическое сознание" в общем-то не свойственно. Зачем ему заботиться о приведении в соответствие с социальной нормой жертв своих экспериментов?У нас ответа на этот вопрос нет, но мы можем предположить, что Воланда в принципе всё происходящее в "красном Ершалаиме" устраивает. То, что вокруг толпами бродят плохо дрессированные атеисты, вызывает у него только восхищение. Значит социальная норма ему вполне подходит, а вот нарушение этой нормы появлением людей, столкнувшихся с реальностью сатаны – не очень. Сегодня человек поверил в чёрта – эдак он завтра и в Бога уверует…Возникает правда вопрос – если всё хорошо, то за что он прикончил Берлиоза и Майгеля? Да ни за что. Их жизни потребовались ему в ритуальных целях.Какие евангельские аналогии возникают в связи с гибелью Берлиоза? Ему отрезает голову женщина… Ну так это ж почти точное описание гибели Иоанна Предтечи, который был лишён головы по воле Иродиады. Удивительно ли, что спецоперация по похищению мастера начинается с ритуального, по евангельским мотивам, жертвоприношения человека, который сыграл в его судьбе отрицательную роль?Разумеется, Воланд нас убеждал, что серьёзно относиться к свидетельствам евангелий нельзя, а мастер в своём романе Иоанна никак не упомянул. Но если бы всё было именно так, то слуги Воланда не боялись бы крестных знамений. А они боятся.Убийство же Майгеля – ритуал завершения сатанинского бала/шабаша, в ходе которого пародируется христианское богослужение, включая Евхаристию. Вместо вина, которое чудесным образом превращается в кровь Христову, используется кровь грешника (предателя, иуды), которая превращается в вино."Nothing personal, just business".* Мы не знаем мотивацию надзорных органов при первопубликации романа в 1966-67 годах, но мы и не сталкивались с мнением, что "булгаковщину" удалось "протащить" под видом триумфа советской психиатрии. Думаем этот аргумент не использовался.

