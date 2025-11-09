Кто виноват и что делать? Кофман о дефиците воды в ДНР - 09.11.2025 Украина.ру
Кто виноват и что делать? Кофман о дефиците воды в ДНР
Кто виноват и что делать? Кофман о дефиците воды в ДНР - 09.11.2025 Украина.ру
Кто виноват и что делать? Кофман о дефиците воды в ДНР
Донбасс переживает крупнейший гуманитарный кризис: во многих домах с начала 2022 года нет воды. Её не поставляют из-за водной блокады со стороны ВСУ. Аномальная
2025-11-09T10:14
2025-11-09T10:14
донецкая народная республика
донбасс
ссср
александр кофман
вооруженные силы украины
украина.ру
общественная палата
Донбасс переживает крупнейший гуманитарный кризис: во многих домах с начала 2022 года нет воды. Её не поставляют из-за водной блокады со стороны ВСУ. Аномальная жара 2025 года и коллапс сооружений ЖКХ, которые ремонтировались ещё в СССР, также сделали своё дело: чтобы выжить надо набирать бутылки воды. Только так в Донбассе сейчас можно помыться, постирать вещи и даже приготовить. Глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман объяснил, что сейчас происходит в городе, какие меры предпринимает власть, чтобы исправить ситуацию и взятие какого города позволит жителям ДНР вернуться к нормальной жизни.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
донецкая народная республика
донбасс
ссср
донецкая народная республика, донбасс, ссср, александр кофман, вооруженные силы украины, украина.ру, общественная палата, видео
Донецкая Народная Республика, Донбасс, СССР, Александр Кофман, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, общественная палата

Кто виноват и что делать? Кофман о дефиците воды в ДНР

10:14 09.11.2025
 
Донбасс переживает крупнейший гуманитарный кризис: во многих домах с начала 2022 года нет воды. Её не поставляют из-за водной блокады со стороны ВСУ. Аномальная жара 2025 года и коллапс сооружений ЖКХ, которые ремонтировались ещё в СССР, также сделали своё дело: чтобы выжить надо набирать бутылки воды. Только так в Донбассе сейчас можно помыться, постирать вещи и даже приготовить.
Глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман объяснил, что сейчас происходит в городе, какие меры предпринимает власть, чтобы исправить ситуацию и взятие какого города позволит жителям ДНР вернуться к нормальной жизни.
Донецкая Народная РеспубликаДонбассСССРАлександр КофманВооруженные силы УкраиныУкраина.руобщественная палата
 
