Кто виноват и что делать? Кофман о дефиците воды в ДНР
Кто виноват и что делать? Кофман о дефиците воды в ДНР - 09.11.2025 Украина.ру
Кто виноват и что делать? Кофман о дефиците воды в ДНР
Донбасс переживает крупнейший гуманитарный кризис: во многих домах с начала 2022 года нет воды. Её не поставляют из-за водной блокады со стороны ВСУ. Аномальная
жара 2025 года и коллапс сооружений ЖКХ, которые ремонтировались ещё в СССР, также сделали своё дело: чтобы выжить надо набирать бутылки воды. Только так в Донбассе сейчас можно помыться, постирать вещи и даже приготовить. Глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман объяснил, что сейчас происходит в городе, какие меры предпринимает власть, чтобы исправить ситуацию и взятие какого города позволит жителям ДНР вернуться к нормальной жизни.
Донбасс переживает крупнейший гуманитарный кризис: во многих домах с начала 2022 года нет воды. Её не поставляют из-за водной блокады со стороны ВСУ. Аномальная жара 2025 года и коллапс сооружений ЖКХ, которые ремонтировались ещё в СССР, также сделали своё дело: чтобы выжить надо набирать бутылки воды. Только так в Донбассе сейчас можно помыться, постирать вещи и даже приготовить.
Глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман объяснил, что сейчас происходит в городе, какие меры предпринимает власть, чтобы исправить ситуацию и взятие какого города позволит жителям ДНР вернуться к нормальной жизни.
