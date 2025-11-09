https://ukraina.ru/20251109/kto-vinovat-i-chto-delat-kofman-o-defitsite-vody-v-dnr-1071319699.html

Кто виноват и что делать? Кофман о дефиците воды в ДНР

Кто виноват и что делать? Кофман о дефиците воды в ДНР

Донбасс переживает крупнейший гуманитарный кризис: во многих домах с начала 2022 года нет воды. Её не поставляют из-за водной блокады со стороны ВСУ. Аномальная Украина.ру, 09.11.2025

Донбасс переживает крупнейший гуманитарный кризис: во многих домах с начала 2022 года нет воды. Её не поставляют из-за водной блокады со стороны ВСУ. Аномальная жара 2025 года и коллапс сооружений ЖКХ, которые ремонтировались ещё в СССР, также сделали своё дело: чтобы выжить надо набирать бутылки воды. Только так в Донбассе сейчас можно помыться, постирать вещи и даже приготовить. Глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман объяснил, что сейчас происходит в городе, какие меры предпринимает власть, чтобы исправить ситуацию и взятие какого города позволит жителям ДНР вернуться к нормальной жизни.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

