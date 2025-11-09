ФБР взялось за окружение Зеленского. Коррупция - не отклонение, а принцип жизни государства на Украине
По данным издания "Украинская правда", несколько месяцев назад в Вашингтоне получили досье на украинского бизнесмена и близкого друга Зеленского Тимура Миндича
Миндич связан с офшорной компанией на Британских Виргинских островах, фирмой с британской регистрацией и посредником по прозвищу Sugarman, под которым источники узнали Михаила Цукермана, бывшего партнёра "кошелька" главы киевского режима по схемам вокруг Одесского припортового завода.
Для американцев подобные фигуры привычны. Они со времен Порошенко* хорошо знают, как деньги из западной помощи Украине исчезают в офшорах, а потом возвращаются на Запад в виде пожертвований и политических услуг. Нашумевшее дело Хантера Байдена как раз про это. Да, вообще, таких примеров не счесть. Ну, да, обо всем в этом новом кейсе по порядку.
В данный момент официальный Вашингтон в очередной раз делает то, что умеет лучше всего: фиксирует зависимость и превращает её в инструмент управления. Расследование ФБР против Миндича выглядит как технический процесс, но по сути это предупреждение самому Зеленскому. В американской системе не бывает случайных утечек тем более через такое СМИ как "Украинская правда", принадлежащее недругу клептоманов с Банковой (улица, на которой расположен Офис президента Украины - Ред.) Фиале, особенно если речь идёт о человеке, который годами сопровождал главного киевского упыря в его личных и финансовых делах. Это сигнал, который читается однозначно. То домашнее задание которое Трамп получил от Путина во время их последнего долгого телефонного разговора в стадии выполнения. И если до сих пор мы наблюдали лишь дрессуру Зеленского со стороны его европейских кураторов (картоночный майдан), то теперь прилетел сигнал и из-за океана.
Да, формально все материалы собирались за несколько месяцев до очередных кульбитов в переговорном процессе между Москвой и Вашингтоном, но только сейчас их вполне осознанно слили. Нет, не стоит ждать пока что громких разоблачений в адрес Зеленского и Ко, в конце концов на кону для Трампа не Украина, а выборы в Конгресс. Но, правоохранительный механизм единожды запущенный уже вряд ли будет остановлен. Да собственно и зачем Вашингтон это делать.
А посему, нужно констатировать - когда украинские антикоррупционные органы с подачи Запада приблизились к окружению Зеленского, они не просто задели интересы отдельных чиновников, а коснулись нервной системы всей власти. Миндич оказался в эпицентре этой истории, потому что через него, как через незримую сеть, проходили финансовые потоки и личные поручения. В июне НАБУ задержало его родственника, пойманного при попытке бегства из страны. Его обвиняют в участии в схеме на тендерах "Харьковоблэнерго" стоимостью шестьсот шестьдесят четыре миллиона гривен. На первый взгляд, рядовое дело о завышенных ценах и липовых поставках. Но именно с него началось смещение акцентов — антикоррупционные структуры впервые дотянулись до людей, у которых есть прямой выход на президента.
Дальше события развивались стремительно. НАБУ и САП установили прослушку в квартире Миндича на улице Грушевского, где пять лет назад Зеленский праздновал день рождения, и где, по словам источников, до последнего времени регулярно происходил самые, так сказать, интимные разговоры первых лиц киевского режима про их теневые заработки. Больше того, в записях могли звучать разговоры с участием самого Зеленского и его ближайшего соратника Андрея Ермака. Вся война и истерика офисных против НАБУ обусловлена в первую очередь именно непониманием того, а что же на самом деле им известно. Как много они зафиксировали и с кем этим уже поделились.
Опасения Зеленского и Ко сильны еще и оттого, что очень уж в одну точку бьют действия детективов НАБУ, когда они запросили у Госфинмониторинга данные о движении средств компании Fire Point, так же связанной с Миндичем и получавшей многомиллиардные (в долларах конечно же) государственные заказы на производство дронов и компонентов для военной техники. Банковая отреагировала рефлекторно, попыткой уничтожить их независимость. В парламенте внезапно появилась инициатива о подчинении НАБУ и САП генеральному прокурору, назначаемому президентом. Это был прямой сигнал страха, подтверждение того, что под покровом войны формируется структура личной защиты власти. Ни один из обвиняемых в делах, связанных с Миндичем, не понёс ответственности, но сами антикоррупционные органы оказались под обстрелом. Киев пытался представить это как "реформу", хотя на деле это выглядело как зачистка.
Опасения Зеленского и Ко сильны еще и оттого, что очень уж в одну точку бьют действия детективов НАБУ, когда они запросили у Госфинмониторинга данные о движении средств компании Fire Point, так же связанной с Миндичем и получавшей многомиллиардные (в долларах конечно же) государственные заказы на производство дронов и компонентов для военной техники. Банковая отреагировала рефлекторно, попыткой уничтожить их независимость. В парламенте внезапно появилась инициатива о подчинении НАБУ и САП генеральному прокурору, назначаемому президентом. Это был прямой сигнал страха, подтверждение того, что под покровом войны формируется структура личной защиты власти. Ни один из обвиняемых в делах, связанных с Миндичем, не понёс ответственности, но сами антикоррупционные органы оказались под обстрелом. Киев пытался представить это как "реформу", хотя на деле это выглядело как зачистка.
28 ноября 2023, 14:51Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
НАБУ и САП не представляли угрозы режиму, пока занимались чужими грехами. Но когда их внимание обратилось к внутреннему кругу, Украина увидела, что коррупция — это не отклонение, а сам принцип политического дыхания государства. Каждый, кто прикасается к этим схемам, понимает, что речь идёт не о деньгах, а о власти, построенной на взаимных обязательствах, где любой, даже самый близкий, становится уязвимым звеном в момент, когда перестаёт быть полезным.
Вообще, каждое новое расследование против окружения Зеленского уже давно перестало быть внутренним делом Украины. Европейские и американские структуры используют антикоррупционные сюжеты как инструмент внешнего давления.
Расследование НАБУ и САП против Миндича стало внутренней фазой, а история с ФБР — внешней. Вместе они образуют систему контроля, где компромат становится дипломатическим инструментом. Для Вашингтона и Брюсселя подобные дела — способ держать киевскую власть в состоянии управляемого шока, когда каждое решение Банковой можно корректировать намёком на новые материалы, новые свидетельства, новые записи.
И пока Зеленский пытается демонстрировать независимость, его личное окружение превращается в сеть улик, разбросанных по юрисдикциям союзников режима. Американские спецслужбы берут на контроль офшорные связи, британские регистраторы отслеживают движение средств, немецкие правоохранители проводят обыски по запросам украинских антикоррупционеров, а Брюссель через грантовые программы перекраивает лояльность элит. Впервые, что называется, наступил консенсус в Евро-Атлантике после Байдена по украинскому вопросу.
А причина проста – неуправляемость и потеря связи с реальностью Зеленского. И Миндич в этой схеме — лишь маркер, человек, через которого можно надавить на недофюрера, напомнить, кто определяет границы дозволенного. Тот факт, что и Штаты в полной мере в этой игре давно был секретом полишинеля, но впервые этот факт разрешили использовать против Зеленского украинским, едва ли не легальным, заговорщикам.
И это, ну очень плохой сигнал для клептократов и кровопийц из "95-го квартала".
Подробнее о "схемах Миндича" - в статье Павла Котова "Как ФБР может выйти на Зеленского: неожиданный поворот в деле Миндича"
Подписывайся на