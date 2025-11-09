https://ukraina.ru/20251109/fbr-vzyalos-za-okruzhenie-zelenskogo-korruptsiya---ne-otklonenie-a-printsip-zhizni-gosudarstva-na-1071324758.html

ФБР взялось за окружение Зеленского. Коррупция - не отклонение, а принцип жизни государства на Украине

По данным издания "Украинская правда", несколько месяцев назад в Вашингтоне получили досье на украинского бизнесмена и близкого друга Зеленского Тимура Миндича

Миндич связан с офшорной компанией на Британских Виргинских островах, фирмой с британской регистрацией и посредником по прозвищу Sugarman, под которым источники узнали Михаила Цукермана, бывшего партнёра "кошелька" главы киевского режима по схемам вокруг Одесского припортового завода.Для американцев подобные фигуры привычны. Они со времен Порошенко* хорошо знают, как деньги из западной помощи Украине исчезают в офшорах, а потом возвращаются на Запад в виде пожертвований и политических услуг. Нашумевшее дело Хантера Байдена как раз про это. Да, вообще, таких примеров не счесть. Ну, да, обо всем в этом новом кейсе по порядку.В данный момент официальный Вашингтон в очередной раз делает то, что умеет лучше всего: фиксирует зависимость и превращает её в инструмент управления. Расследование ФБР против Миндича выглядит как технический процесс, но по сути это предупреждение самому Зеленскому. В американской системе не бывает случайных утечек тем более через такое СМИ как "Украинская правда", принадлежащее недругу клептоманов с Банковой (улица, на которой расположен Офис президента Украины - Ред.) Фиале, особенно если речь идёт о человеке, который годами сопровождал главного киевского упыря в его личных и финансовых делах. Это сигнал, который читается однозначно. То домашнее задание которое Трамп получил от Путина во время их последнего долгого телефонного разговора в стадии выполнения. И если до сих пор мы наблюдали лишь дрессуру Зеленского со стороны его европейских кураторов (картоночный майдан), то теперь прилетел сигнал и из-за океана. Да, формально все материалы собирались за несколько месяцев до очередных кульбитов в переговорном процессе между Москвой и Вашингтоном, но только сейчас их вполне осознанно слили. Нет, не стоит ждать пока что громких разоблачений в адрес Зеленского и Ко, в конце концов на кону для Трампа не Украина, а выборы в Конгресс. Но, правоохранительный механизм единожды запущенный уже вряд ли будет остановлен. Да собственно и зачем Вашингтон это делать.А посему, нужно констатировать - когда украинские антикоррупционные органы с подачи Запада приблизились к окружению Зеленского, они не просто задели интересы отдельных чиновников, а коснулись нервной системы всей власти. Миндич оказался в эпицентре этой истории, потому что через него, как через незримую сеть, проходили финансовые потоки и личные поручения. В июне НАБУ задержало его родственника, пойманного при попытке бегства из страны. Его обвиняют в участии в схеме на тендерах "Харьковоблэнерго" стоимостью шестьсот шестьдесят четыре миллиона гривен. На первый взгляд, рядовое дело о завышенных ценах и липовых поставках. Но именно с него началось смещение акцентов — антикоррупционные структуры впервые дотянулись до людей, у которых есть прямой выход на президента.Дальше события развивались стремительно. НАБУ и САП установили прослушку в квартире Миндича на улице Грушевского, где пять лет назад Зеленский праздновал день рождения, и где, по словам источников, до последнего времени регулярно происходил самые, так сказать, интимные разговоры первых лиц киевского режима про их теневые заработки. Больше того, в записях могли звучать разговоры с участием самого Зеленского и его ближайшего соратника Андрея Ермака. Вся война и истерика офисных против НАБУ обусловлена в первую очередь именно непониманием того, а что же на самом деле им известно. Как много они зафиксировали и с кем этим уже поделились. Опасения Зеленского и Ко сильны еще и оттого, что очень уж в одну точку бьют действия детективов НАБУ, когда они запросили у Госфинмониторинга данные о движении средств компании Fire Point, так же связанной с Миндичем и получавшей многомиллиардные (в долларах конечно же) государственные заказы на производство дронов и компонентов для военной техники. Банковая отреагировала рефлекторно, попыткой уничтожить их независимость. В парламенте внезапно появилась инициатива о подчинении НАБУ и САП генеральному прокурору, назначаемому президентом. Это был прямой сигнал страха, подтверждение того, что под покровом войны формируется структура личной защиты власти. Ни один из обвиняемых в делах, связанных с Миндичем, не понёс ответственности, но сами антикоррупционные органы оказались под обстрелом. Киев пытался представить это как "реформу", хотя на деле это выглядело как зачистка.НАБУ и САП не представляли угрозы режиму, пока занимались чужими грехами. Но когда их внимание обратилось к внутреннему кругу, Украина увидела, что коррупция — это не отклонение, а сам принцип политического дыхания государства. Каждый, кто прикасается к этим схемам, понимает, что речь идёт не о деньгах, а о власти, построенной на взаимных обязательствах, где любой, даже самый близкий, становится уязвимым звеном в момент, когда перестаёт быть полезным.Вообще, каждое новое расследование против окружения Зеленского уже давно перестало быть внутренним делом Украины. Европейские и американские структуры используют антикоррупционные сюжеты как инструмент внешнего давления. Расследование НАБУ и САП против Миндича стало внутренней фазой, а история с ФБР — внешней. Вместе они образуют систему контроля, где компромат становится дипломатическим инструментом. Для Вашингтона и Брюсселя подобные дела — способ держать киевскую власть в состоянии управляемого шока, когда каждое решение Банковой можно корректировать намёком на новые материалы, новые свидетельства, новые записи. И пока Зеленский пытается демонстрировать независимость, его личное окружение превращается в сеть улик, разбросанных по юрисдикциям союзников режима. Американские спецслужбы берут на контроль офшорные связи, британские регистраторы отслеживают движение средств, немецкие правоохранители проводят обыски по запросам украинских антикоррупционеров, а Брюссель через грантовые программы перекраивает лояльность элит. Впервые, что называется, наступил консенсус в Евро-Атлантике после Байдена по украинскому вопросу. А причина проста – неуправляемость и потеря связи с реальностью Зеленского. И Миндич в этой схеме — лишь маркер, человек, через которого можно надавить на недофюрера, напомнить, кто определяет границы дозволенного. Тот факт, что и Штаты в полной мере в этой игре давно был секретом полишинеля, но впервые этот факт разрешили использовать против Зеленского украинским, едва ли не легальным, заговорщикам. И это, ну очень плохой сигнал для клептократов и кровопийц из "95-го квартала".Подробнее о "схемах Миндича" - в статье Павла Котова "Как ФБР может выйти на Зеленского: неожиданный поворот в деле Миндича"

