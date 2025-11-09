https://ukraina.ru/20251109/1050781378.html

Нестор-летописец — первый русский историк

Нестор-летописец — первый русский историк - 09.11.2025 Украина.ру

Нестор-летописец — первый русский историк

9 ноября по новому стилю Православная церковь отмечает день памяти Святого преподобного Нестора-летописца*. Нестор – одна из самых ярких личностей Древней Руси, но о нём самом мы почти ничего не знаем. Зато со школы знаем его труд – "Повесть временных лет" (ПВЛ)

2025-11-09T08:00

2025-11-09T08:00

2025-11-09T08:00

история

история

русь

киев

киево-печерская лавра

историк

xi век

xii век

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102561/52/1025615286_0:0:4608:2592_1920x0_80_0_0_80a1b2c7237c4ba218f095c069d1aee8.jpg

Нестор жил примерно в 1056-1114 годах в Киево-Печерской лавре. Приблизительные даты вычислены историками по косвенным сведениям из текста "Повести…". Происхождение его неизвестно. Нельзя даже с уверенностью сказать, что он киевлянин, — известно, что Нестор трудился в лавре, в то время как южная граница града Ярослава не достигала в те годы даже современного Крещатика. Так что лавра — далеко не Киев.Нестор был монахом — он и похоронен как монах, в лаврских пещерах (ближних, они же — Антониевы).Оригинальный список "Повести временных лет" до нас не дошёл. Этот текст включён в ряд других, более современных, литературных произведений, например — Лаврентьевской летописи XIV века (обнаружена в Рождественском монастыре во Владимире Алексеем Мусиным-Пушкиным и подарена Александру I) и Ипатьевской летописи 1420-х годов (из Ипатьевского монастыря около Костромы, откуда она попала в библиотеку Академии наук, где была исследована Николаем Карамзиным).Ипатьевский список только упоминает автора ПВЛ, но в Хлебниковском списке, написанном в середине XVI века, прямо говорится про "Нестера черноризца Феодосьева манастиря печ(е)рьскаго…". Кроме того, Нестор-летописец дважды упоминается в сочинениях жившего в XIII веке лаврского монаха Поликарпа, которые известны из текста "Киево-Печерского патерика".Упоминания автобиографического характера есть и в самом тексте ПВЛ. Например, повествуя о набеге половцев в 1096 году, автор пишет, что они "приидоша на манастырь Печерьскый, нам сущим по кельям почивающим по заутрени". Кроме того, можно сделать вывод, что летописец был ещё жив в 1106 году: тогда, пишет он, скончался "старець добрый" Янь (боярин Ян Вышатич), "у него же аз слышах многа словеса, яже вписах в летописиць".В соответствии с житием Нестор в возрасте 17 лет стал послушником Киево-Печерского монастыря, а после смерти Св. Антония и Св. Феодосия — монахом и иеродиаконом.В числе других преподобных отцов участвовал в изгнании беса из будущего святого Никиты-затворника, "прельщенного в иудейское мудрствование".Утверждается, что помимо ПВЛ он является также автором жития Св. Феодосия, "Сказания о святых первых черноризцах Печерских", "Слова о перенесении мощей преподобного отца нашего, Феодосия Печерского", "Сказания о том, от чего получил название Печерский монастырь", "Чтение о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба".Историки, однако, в этом сомневаются — стилистически произведения сильно отличаются.Его преемниками в летописании стали игумен Сильвестр, игумен Моисей Выдубицкий, продливший ПВЛ до 1200 года, наконец, игумен Лаврентий, написавший уже в XIV веке "Лаврентьевскую летопись"."Несторовская" ПВЛ охватывает период с 852 (с отсылками к более ранним, ещё библейским, событиям) по 1117 год (этим годом датировано "Поучение Владимира Мономаха", включённое в текст, судя по всему, уже после смерти Нестора). Полное название этого бесценного произведения — "Се повести времяньных лет, откуду есть пошла Руская земля, кто в Киеве нача первее княжити, и откуду Руская земля стала есть".Нестор собрал огромный по тем временам корпус исторических материалов, включая несохранившийся т.н. "Древнейший свод" (подготовленный в окончательной редакции в 1073 году монахом Никоном, одним из создателей Киево-Печерского монастыря) и "Начальный свод" (созданный, как предполагается, в 1093 году игуменом Киево-Печерского монастыря Иоанном), устные рассказы — как легенды, так и воспоминания участников событий (уже упоминавшегося Яна Вышатича — киевского тысяцкого, сына боярина Ярослава Мудрого Вышаты и отца Св. преподобного Варлаама Печерского), агиографические памятники (жития святых), византийские источники (в т.ч. тексты договоров русских князей с Византией) и т.п.Получившееся произведение охватывало период становления одновременно древнерусского государства и Православной церкви. Именно из труда Нестора мы знаем об основании Киева легендарными Кием, Щеком, Хоривом и Лыбедью, о деяниях Рюрика, Вещего Олега, Игоря, Св. княгини Ольги, Святослава, Св. Владимира Крестителя. В числе этих сведений — со школы известные легенды о смерти Вещего Олега и о мести Ольги древлянам. Из ПВЛ мы знаем о крещении Руси и о первых руководителях Православной церкви.Следует признать, что отнюдь не все сведения, предоставляемые Нестором, выдерживают элементарную критику. В его произведении присутствует явная политическая тенденциозность.Например, общим местом является признание того, что легендарный рассказ о посещении апостолом Андреем Первозванным места, где позже был основан Киев, является элементом идеологической борьбы с Северной Русью, претендовавшей на статус центра восточнославянского христианства. Варяги-христиане были и в Новгороде, и в Ладоге, и в Киеве, но благословение апостола придавало месту особый вес.Недаром известный украинский историк Алексей Толочко (сын академика Петра Толочко) охарактеризовал ПВЛ как "выдающееся литературное произведение, но совершенно недостоверную историю".Сама по себе ПВЛ является продолжением византийской традиции летописания.Главной особенностью летописей как явления следует признавать их преимущественно морально-дидактическую направленность. Летописцу важны не сами по себе события, а их моральная оценка и связь с какими-то действиями в прошлом. Стихийные бедствия, эпидемии и нападения кочевников традиционно рассматриваются как расплата за грехи. Соответственно точность при описании фактов не слишком велика, даже если автор, предположительно, был свидетелем тех или иных событий (кстати, монах вряд ли мог быть непосредственным свидетелем каких-то событий за стенами монастыря).Несмотря на всю ненадёжность ПВЛ как исторического источника, именно на его основе сформирован устойчивый миф о создании древнерусского государства и крещении Руси. Именно поэтому ПВЛ заслуженно считается первым историческим трудом, а её автор — первым русским историком.Нестор и его труд — общий корень, из которого растут и современная Россия, и современная Украина. Поделить этот корень или избавиться от него нельзя — слишком многое вокруг него наросло в культуре народов за минувшие девять столетий.* Хотя Нестор родился после раскола 1054 года он также причислен к лику святых Римско-католической церкви.

https://ukraina.ru/20230915/1049412108.html

https://ukraina.ru/20250724/1048194417.html

https://ukraina.ru/20250728/1048242149.html

киев

киево-печерская лавра

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, русь, киев, киево-печерская лавра, историк, xi век, xii век