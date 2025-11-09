По просьбам трудящихся. Как с карты Украины исчез город Станислав - 09.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20251109/1040578742.html
По просьбам трудящихся. Как с карты Украины исчез город Станислав
По просьбам трудящихся. Как с карты Украины исчез город Станислав - 09.11.2025 Украина.ру
По просьбам трудящихся. Как с карты Украины исчез город Станислав
9 ноября 1962 года указом Президиума Верховного Совета УССР, "принимая во внимание пожелания коллективов промышленных предприятий, колхозов, совхозов, учебных заведений и ходатайство общественных организаций", областной центр Украины Станислав был переименован в Ивано-Франковск. Декоммунизаторы возвращать городу историческое название не спешат
2025-11-09T16:00
2025-11-09T16:00
история
история
ивано-франковская область
история украины
украина
ивано-франковск
усср
верховная рада
история ссср
город
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/38/1021693837_0:0:783:440_1920x0_80_0_0_cf6dda775c347f8eb043d7d3adb24789.jpg
Город Станиславов (пол. Stanisławów) был основан 7 мая 1662 года польским магнатом Анджеем Потоцким и назван в честь его старшего сына — Станислава. 14 августа 1663 года король Ян II Казимир официально утвердил герб города и даровал ему магдебургское право: избирать совет, войта и суд. В 1683 году Станислав Потоцкий погиб в битве с турками под Веной, его тело было привезено в Станиславов и похоронено в семейном костёле Потоцких.25 октября 1772 года в город вошли австрийские войска, и он получил официальное название Штанислау (нем. Stanislau). Система управления городом была пересмотрена: в соответствии с "Венским патентом" 1789 года, он стал управляться магистратом во главе с бургомистром, что оставалось неизменным до ноября 1918-го (с перерывом на время оккупации города войсками Российской империи во времена Первой мировой войны).1 ноября 1918 года город был провозглашен частью Западно-Украинской Народной Республики, а в январе-мае 1919 года был столицей этого государства. Примечательно, что Украинскую Галицкую армию изгнали из города не поляки, а румынские войска, которые заняли город после начала восстания местных поляков против власти ЗУНР 25 мая 1919 года и оставались в нем до августа. В 1920 году в ходе советско-польской войны город был на некоторое время занят советскими войсками. В соответствии с Рижским договором 1921 года Станиславов отошел к Польше. В годы нахождения в составе Польской республики Станиславов был центром Станиславовского воеводства. В 1925 году было принято решение о присоединении к городу нескольких прилегающих сёл, в результате чего его площадь возросла в два раза.Во время польского похода РККА 19 сентября 1939 года в Станиславов вступила 23-я легкотанковая бригада Киевского особого военного округа.После вхождения Западной Украины в состав СССР город был переименован в Станислав и стал областным центром УССР. После начала Великой Отечественной войны город был занят венгерскими войсками. 1 августа 1941 года Станислав вместе со всей Галичиной вошел в состав Польского генерал-губернаторства.27 июля 1944 года Станислав был освобожден советскими войсками в ходе Львовско-Сандомирской операции. 31 октября 1945 года на город совершила налет группа УПА* и захватила заложников, в ответ части НКВД до февраля 1946 года осуществляли зачистку близлежащих лесов, пока эта группа не была ликвидирована. В результате обмена населением между Польшей и УССР польское население Станислава было выселено в Ополе, а в Станислав переселили лемков и русинов, ранее проживавших в городе Крыница-Здруй.Новые власти хотели стереть с географических карт название "Станислав", которое даже в урезанном варианте напоминало о польских корнях города. В 1950 году областной совет народных депутатов обратился к властям с предложением переименовать Станислав в Сталинск-Прикарпатский. Однако до смерти Сталина это сделать не успели, а в кампанию переименований, приуроченную к 300-й годовщине присоединения Украины к Российскому царству (тогда в честь Богдана Хмельницкого переименовали Проскуров и Переяслав) Станислав не попал.Лишь 9 ноября 1962 года Указом Президиума Верховного совета УССР город Станислав был переименован в Ивано-Франковск, а Станиславская область — в Ивано-Франковскую.Историки связывают дату переименования с 300-летним юбилеем города, а новое имя — с тем, что западно-украинский поэт и писатель Иван Франко числился тогда в "советских святцах" революционным демократом (кроме того, Франко неоднократно бывал в этом городе, имел здесь хороших друзей, писал и читал свои произведения).В конце 1990-х годов в городе началась кампания за возвращение ему исторического имени — в украинизированном варианте "Станыславив" (укр. Станиславів), собственно, так его называли галицкие русины сотни лет назад.Был основан фонд "Наш Станиславов", издан одноименный альбом, составленный Юрием Андруховичем и другими местными писателями. Однако киевские Майданы влекли галичан больше, чем решение местных проблем, и вопрос переименования не вышел за пределы узкого круга местных интеллектуалов.Когда после государственного переворота в феврале 2014 года на Украине в рамках "декоммунизации" началась массовая кампания переименования улиц и городов, в том числе областных центров, в Ивано-Франковске опять вспомнили о возвращении исторического имени.К примеру, эту идею публично поддержал выпускник местного университета, писатель Юрий Винничук. Однако новые украинские власти использовали не исторические, а самые что ни на есть большевистские методы: Днепропетровск стал не Екатеринославом, а Днепром, Кировоград — Кропывныцьком, а не Елисаветградом.Кроме того, в ходе нарастающего украинско-польского конфликта относительно исторической памяти опять зазвучали аргументы о том, что название "Станиславов" может стать поводом для гипотетических территориальных претензий Польши — что как минимум смешно, поскольку согласно переписи 2001 года в Ивано-Франковске проживало 653 поляка.Поэтому, если попытки киевских властей убрать любые топонимические упоминания о России и коммунистических идеях продолжатся, город скорее получит какое-нибудь новое название типа "Прикарпатск". Ведь ныне из истории Украины уже пытаются вычеркнуть Богдана Хмельницкого, "продавшего нас Москве".В 2019 году Верховная Рада приняла решение о переименовании Переяславля-Хмельницкого в просто Переяславль, идут разговоры о возвращении исторического названия Проскурову. Хотя портрет Ивана Франко еще находится на 20-гривневой купюре, а его имя носит премия Гостелерадио Украины, однако 160-я годовщина со дня рождения поэта и писателя была отмечена на Украине более чем скромно.Причина в левых взглядах Ивана Франко, которые он не скрывал и за которые в советские времена был "иконой" украинской литературы наряду с Тарасом Шевченко и Лесей Украинкой.Кстати, кроме сторонников названия "Станиславов", в Ивано-Франковске есть желающие назвать город "Новый Галич".Эта идея принадлежит покойному ныне местному писателю Степану Пушику, который обосновывал ее тем, что территория исторического Галича времен короля Данила ныне находится в пределах городской черты Ивано-Франковска. Ныне промоутером этого названия является бывший депутат городского совета Ивано-Франковска, общественный деятель Андрей Мыкытын.
https://ukraina.ru/20211004/1032382372.html
https://ukraina.ru/20221101/1040387022.html
https://ukraina.ru/20180917/1021162786.html
https://ukraina.ru/20241021/1039961788.html
ивано-франковская область
украина
ивано-франковск
усср
западная украина
галичина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Олег Хавич
Олег Хавич
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/38/1021693837_86:0:783:523_1920x0_80_0_0_7f7564a1500acc5f11ac002bd9e46093.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, ивано-франковская область, история украины, украина, ивано-франковск, усср, верховная рада, история ссср, город, переименование, западная украина, галичина
История, История, Ивано-Франковская область, история Украины, Украина, Ивано-Франковск, УССР, Верховная Рада, история СССР, город, переименование, Западная Украина, Галичина

По просьбам трудящихся. Как с карты Украины исчез город Станислав

16:00 09.11.2025
 
© commons.wikimedia.org / Photostelle der Deutsche SüdarmeeИвано-Франковск Станислав
Ивано-Франковск Станислав - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© commons.wikimedia.org / Photostelle der Deutsche Südarmee
Читать в
ДзенTelegram
Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
9 ноября 1962 года указом Президиума Верховного Совета УССР, "принимая во внимание пожелания коллективов промышленных предприятий, колхозов, совхозов, учебных заведений и ходатайство общественных организаций", областной центр Украины Станислав был переименован в Ивано-Франковск. Декоммунизаторы возвращать городу историческое название не спешат
Город Станиславов (пол. Stanisławów) был основан 7 мая 1662 года польским магнатом Анджеем Потоцким и назван в честь его старшего сына — Станислава.
14 августа 1663 года король Ян II Казимир официально утвердил герб города и даровал ему магдебургское право: избирать совет, войта и суд. В 1683 году Станислав Потоцкий погиб в битве с турками под Веной, его тело было привезено в Станиславов и похоронено в семейном костёле Потоцких.
25 октября 1772 года в город вошли австрийские войска, и он получил официальное название Штанислау (нем. Stanislau). Система управления городом была пересмотрена: в соответствии с "Венским патентом" 1789 года, он стал управляться магистратом во главе с бургомистром, что оставалось неизменным до ноября 1918-го (с перерывом на время оккупации города войсками Российской империи во времена Первой мировой войны).
1 ноября 1918 года город был провозглашен частью Западно-Украинской Народной Республики, а в январе-мае 1919 года был столицей этого государства.
Примечательно, что Украинскую Галицкую армию изгнали из города не поляки, а румынские войска, которые заняли город после начала восстания местных поляков против власти ЗУНР 25 мая 1919 года и оставались в нем до августа.
Герб Австро-Венгрии - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября 2021, 16:00
«Войска Екатерины уже от нескольких лет занимали этот край». Как Галичина досталась Австрии4 октября 1772 года наместник Вены в Королевстве Галиция и Лодомерия граф Антон фон Перген официально объявил о «возвращении» края под власть Габсбургов, владеющих в том числе короной короля Венгрии
В 1920 году в ходе советско-польской войны город был на некоторое время занят советскими войсками.
В соответствии с Рижским договором 1921 года Станиславов отошел к Польше. В годы нахождения в составе Польской республики Станиславов был центром Станиславовского воеводства. В 1925 году было принято решение о присоединении к городу нескольких прилегающих сёл, в результате чего его площадь возросла в два раза.
Во время польского похода РККА 19 сентября 1939 года в Станиславов вступила 23-я легкотанковая бригада Киевского особого военного округа.
После вхождения Западной Украины в состав СССР город был переименован в Станислав и стал областным центром УССР. После начала Великой Отечественной войны город был занят венгерскими войсками. 1 августа 1941 года Станислав вместе со всей Галичиной вошел в состав Польского генерал-губернаторства.
27 июля 1944 года Станислав был освобожден советскими войсками в ходе Львовско-Сандомирской операции. 31 октября 1945 года на город совершила налет группа УПА* и захватила заложников, в ответ части НКВД до февраля 1946 года осуществляли зачистку близлежащих лесов, пока эта группа не была ликвидирована.
- РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября 2022, 15:16История
"Листопадовый Чин". Как украинцы захватили Львов и создали народную республику
В результате обмена населением между Польшей и УССР польское население Станислава было выселено в Ополе, а в Станислав переселили лемков и русинов, ранее проживавших в городе Крыница-Здруй.
Новые власти хотели стереть с географических карт название "Станислав", которое даже в урезанном варианте напоминало о польских корнях города. В 1950 году областной совет народных депутатов обратился к властям с предложением переименовать Станислав в Сталинск-Прикарпатский.
Однако до смерти Сталина это сделать не успели, а в кампанию переименований, приуроченную к 300-й годовщине присоединения Украины к Российскому царству (тогда в честь Богдана Хмельницкого переименовали Проскуров и Переяслав) Станислав не попал.
Лишь 9 ноября 1962 года Указом Президиума Верховного совета УССР город Станислав был переименован в Ивано-Франковск, а Станиславская область — в Ивано-Франковскую.
Историки связывают дату переименования с 300-летним юбилеем города, а новое имя — с тем, что западно-украинский поэт и писатель Иван Франко числился тогда в "советских святцах" революционным демократом (кроме того, Франко неоднократно бывал в этом городе, имел здесь хороших друзей, писал и читал свои произведения).
- РИА Новости, 1920, 17.09.2018
17 сентября 2018, 20:13
«Большевики едут с открытыми люками танков, улыбаются и машут»17 сентября 1939 г. советские войска перешли границу с Польшей - начался т.н. Польский поход РККА. За первые две недели германско-польской войны Польша была фактически разгромлена, и СССР оставалось воспользоваться ситуацией, чтобы обеспечить собственные стратегические интересы в соответствии с достигнутыми с Германским рейхом договоренностями.
В конце 1990-х годов в городе началась кампания за возвращение ему исторического имени — в украинизированном варианте "Станыславив" (укр. Станиславів), собственно, так его называли галицкие русины сотни лет назад.
Был основан фонд "Наш Станиславов", издан одноименный альбом, составленный Юрием Андруховичем и другими местными писателями. Однако киевские Майданы влекли галичан больше, чем решение местных проблем, и вопрос переименования не вышел за пределы узкого круга местных интеллектуалов.
Когда после государственного переворота в феврале 2014 года на Украине в рамках "декоммунизации" началась массовая кампания переименования улиц и городов, в том числе областных центров, в Ивано-Франковске опять вспомнили о возвращении исторического имени.
К примеру, эту идею публично поддержал выпускник местного университета, писатель Юрий Винничук. Однако новые украинские власти использовали не исторические, а самые что ни на есть большевистские методы: Днепропетровск стал не Екатеринославом, а Днепром, Кировоград — Кропывныцьком, а не Елисаветградом.
Кроме того, в ходе нарастающего украинско-польского конфликта относительно исторической памяти опять зазвучали аргументы о том, что название "Станиславов" может стать поводом для гипотетических территориальных претензий Польши — что как минимум смешно, поскольку согласно переписи 2001 года в Ивано-Франковске проживало 653 поляка.
21 октября 2024, 08:02История
Операция "Запад". Как началось массовое выселение родственников бандеровцев21 октября 1947 года силами Министерства госбезопасности УССР началась операция "Запад". В рамках крупнейшей операции против украинских националистов началось выселение их ближайших родственников вглубь России. Главной целью операции был подрыв базы ОУН* и УПА* на Западной Украине
Поэтому, если попытки киевских властей убрать любые топонимические упоминания о России и коммунистических идеях продолжатся, город скорее получит какое-нибудь новое название типа "Прикарпатск". Ведь ныне из истории Украины уже пытаются вычеркнуть Богдана Хмельницкого, "продавшего нас Москве".
В 2019 году Верховная Рада приняла решение о переименовании Переяславля-Хмельницкого в просто Переяславль, идут разговоры о возвращении исторического названия Проскурову. Хотя портрет Ивана Франко еще находится на 20-гривневой купюре, а его имя носит премия Гостелерадио Украины, однако 160-я годовщина со дня рождения поэта и писателя была отмечена на Украине более чем скромно.
Причина в левых взглядах Ивана Франко, которые он не скрывал и за которые в советские времена был "иконой" украинской литературы наряду с Тарасом Шевченко и Лесей Украинкой.
Кстати, кроме сторонников названия "Станиславов", в Ивано-Франковске есть желающие назвать город "Новый Галич".
Эта идея принадлежит покойному ныне местному писателю Степану Пушику, который обосновывал ее тем, что территория исторического Галича времен короля Данила ныне находится в пределах городской черты Ивано-Франковска. Ныне промоутером этого названия является бывший депутат городского совета Ивано-Франковска, общественный деятель Андрей Мыкытын.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияИвано-Франковская областьистория УкраиныУкраинаИвано-ФранковскУССРВерховная Радаистория СССРгородпереименованиеЗападная УкраинаГаличина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:20Шатдаун в США остановил поставки американского оружия для Украины через союзников по НАТО
16:19Над Одессой замечены "Герани", на окраинах города работает ПВО
16:00По просьбам трудящихся. Как с карты Украины исчез город Станислав
15:42Харьковское метро работает в режиме укрытия. Новости к этому часу
15:26Блеф Трампа не действует. Что ждёт США в случае нападения на Венесуэлу
14:44Рутинная игра в кошки-мышки: как сбивают украинские беспилотники, летящие вглубь России
14:29Ни Россия, ни Китай не занимаются испытанием ядерного оружия, заявил Песков. Новости к этому часу
14:14ФБР взялось за окружение Зеленского. Коррупция - не отклонение, а принцип жизни государства на Украине
14:00Российские войска развивают наступление на Красно-Лиманском направлении
13:38Система РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвратила 407 террористических атак. Новости к этому часу
13:14Стало известно об итогах нового брифинга Минобороны
13:00Мусор под видом помощи, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 9 ноября
12:58Группировка "Восток" развивает наступление на Запорожском и Южно-Донецком направлениях
12:01Депутат предложил привлекать бойцов СВО к проведению уроков первой помощи в школах. Новости к этому часу
12:00"Вокруг Булгакова": профессор Стравинский
11:05Лавров: Легального способа конфискации российских активов не существует
10:35Сырский заявил о тяжелом положении для ВСУ на фронте
10:25Звонок Зеленского из бункера, отношения России и США. Хроники событий на утро 9 ноября
10:20ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВСУ в нескольких регионах Украины
10:14Кто виноват и что делать? Кофман о дефиците воды в ДНР
Лента новостейМолния