https://ukraina.ru/20251109/1040578742.html

По просьбам трудящихся. Как с карты Украины исчез город Станислав

По просьбам трудящихся. Как с карты Украины исчез город Станислав - 09.11.2025 Украина.ру

По просьбам трудящихся. Как с карты Украины исчез город Станислав

9 ноября 1962 года указом Президиума Верховного Совета УССР, "принимая во внимание пожелания коллективов промышленных предприятий, колхозов, совхозов, учебных заведений и ходатайство общественных организаций", областной центр Украины Станислав был переименован в Ивано-Франковск. Декоммунизаторы возвращать городу историческое название не спешат

2025-11-09T16:00

2025-11-09T16:00

2025-11-09T16:00

история

история

ивано-франковская область

история украины

украина

ивано-франковск

усср

верховная рада

история ссср

город

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/38/1021693837_0:0:783:440_1920x0_80_0_0_cf6dda775c347f8eb043d7d3adb24789.jpg

Город Станиславов (пол. Stanisławów) был основан 7 мая 1662 года польским магнатом Анджеем Потоцким и назван в честь его старшего сына — Станислава. 14 августа 1663 года король Ян II Казимир официально утвердил герб города и даровал ему магдебургское право: избирать совет, войта и суд. В 1683 году Станислав Потоцкий погиб в битве с турками под Веной, его тело было привезено в Станиславов и похоронено в семейном костёле Потоцких.25 октября 1772 года в город вошли австрийские войска, и он получил официальное название Штанислау (нем. Stanislau). Система управления городом была пересмотрена: в соответствии с "Венским патентом" 1789 года, он стал управляться магистратом во главе с бургомистром, что оставалось неизменным до ноября 1918-го (с перерывом на время оккупации города войсками Российской империи во времена Первой мировой войны).1 ноября 1918 года город был провозглашен частью Западно-Украинской Народной Республики, а в январе-мае 1919 года был столицей этого государства. Примечательно, что Украинскую Галицкую армию изгнали из города не поляки, а румынские войска, которые заняли город после начала восстания местных поляков против власти ЗУНР 25 мая 1919 года и оставались в нем до августа. В 1920 году в ходе советско-польской войны город был на некоторое время занят советскими войсками. В соответствии с Рижским договором 1921 года Станиславов отошел к Польше. В годы нахождения в составе Польской республики Станиславов был центром Станиславовского воеводства. В 1925 году было принято решение о присоединении к городу нескольких прилегающих сёл, в результате чего его площадь возросла в два раза.Во время польского похода РККА 19 сентября 1939 года в Станиславов вступила 23-я легкотанковая бригада Киевского особого военного округа.После вхождения Западной Украины в состав СССР город был переименован в Станислав и стал областным центром УССР. После начала Великой Отечественной войны город был занят венгерскими войсками. 1 августа 1941 года Станислав вместе со всей Галичиной вошел в состав Польского генерал-губернаторства.27 июля 1944 года Станислав был освобожден советскими войсками в ходе Львовско-Сандомирской операции. 31 октября 1945 года на город совершила налет группа УПА* и захватила заложников, в ответ части НКВД до февраля 1946 года осуществляли зачистку близлежащих лесов, пока эта группа не была ликвидирована. В результате обмена населением между Польшей и УССР польское население Станислава было выселено в Ополе, а в Станислав переселили лемков и русинов, ранее проживавших в городе Крыница-Здруй.Новые власти хотели стереть с географических карт название "Станислав", которое даже в урезанном варианте напоминало о польских корнях города. В 1950 году областной совет народных депутатов обратился к властям с предложением переименовать Станислав в Сталинск-Прикарпатский. Однако до смерти Сталина это сделать не успели, а в кампанию переименований, приуроченную к 300-й годовщине присоединения Украины к Российскому царству (тогда в честь Богдана Хмельницкого переименовали Проскуров и Переяслав) Станислав не попал.Лишь 9 ноября 1962 года Указом Президиума Верховного совета УССР город Станислав был переименован в Ивано-Франковск, а Станиславская область — в Ивано-Франковскую.Историки связывают дату переименования с 300-летним юбилеем города, а новое имя — с тем, что западно-украинский поэт и писатель Иван Франко числился тогда в "советских святцах" революционным демократом (кроме того, Франко неоднократно бывал в этом городе, имел здесь хороших друзей, писал и читал свои произведения).В конце 1990-х годов в городе началась кампания за возвращение ему исторического имени — в украинизированном варианте "Станыславив" (укр. Станиславів), собственно, так его называли галицкие русины сотни лет назад.Был основан фонд "Наш Станиславов", издан одноименный альбом, составленный Юрием Андруховичем и другими местными писателями. Однако киевские Майданы влекли галичан больше, чем решение местных проблем, и вопрос переименования не вышел за пределы узкого круга местных интеллектуалов.Когда после государственного переворота в феврале 2014 года на Украине в рамках "декоммунизации" началась массовая кампания переименования улиц и городов, в том числе областных центров, в Ивано-Франковске опять вспомнили о возвращении исторического имени.К примеру, эту идею публично поддержал выпускник местного университета, писатель Юрий Винничук. Однако новые украинские власти использовали не исторические, а самые что ни на есть большевистские методы: Днепропетровск стал не Екатеринославом, а Днепром, Кировоград — Кропывныцьком, а не Елисаветградом.Кроме того, в ходе нарастающего украинско-польского конфликта относительно исторической памяти опять зазвучали аргументы о том, что название "Станиславов" может стать поводом для гипотетических территориальных претензий Польши — что как минимум смешно, поскольку согласно переписи 2001 года в Ивано-Франковске проживало 653 поляка.Поэтому, если попытки киевских властей убрать любые топонимические упоминания о России и коммунистических идеях продолжатся, город скорее получит какое-нибудь новое название типа "Прикарпатск". Ведь ныне из истории Украины уже пытаются вычеркнуть Богдана Хмельницкого, "продавшего нас Москве".В 2019 году Верховная Рада приняла решение о переименовании Переяславля-Хмельницкого в просто Переяславль, идут разговоры о возвращении исторического названия Проскурову. Хотя портрет Ивана Франко еще находится на 20-гривневой купюре, а его имя носит премия Гостелерадио Украины, однако 160-я годовщина со дня рождения поэта и писателя была отмечена на Украине более чем скромно.Причина в левых взглядах Ивана Франко, которые он не скрывал и за которые в советские времена был "иконой" украинской литературы наряду с Тарасом Шевченко и Лесей Украинкой.Кстати, кроме сторонников названия "Станиславов", в Ивано-Франковске есть желающие назвать город "Новый Галич".Эта идея принадлежит покойному ныне местному писателю Степану Пушику, который обосновывал ее тем, что территория исторического Галича времен короля Данила ныне находится в пределах городской черты Ивано-Франковска. Ныне промоутером этого названия является бывший депутат городского совета Ивано-Франковска, общественный деятель Андрей Мыкытын.

https://ukraina.ru/20211004/1032382372.html

https://ukraina.ru/20221101/1040387022.html

https://ukraina.ru/20180917/1021162786.html

https://ukraina.ru/20241021/1039961788.html

ивано-франковская область

украина

ивано-франковск

усср

западная украина

галичина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, ивано-франковская область, история украины, украина, ивано-франковск, усср, верховная рада, история ссср, город, переименование, западная украина, галичина