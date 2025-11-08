https://ukraina.ru/20251108/ukrainskoe-dvoynoe-gosudarstvo-zapad-ne-zamechaet-chast-naseleniya-ukrainy-okazavshuyusya-vne-zakona-1071263268.html

Украинское "двойное государство": Запад не замечает часть населения Украины, оказавшуюся вне закона

Российские журналисты и правозащитники увидели в отчете ЕС по выполнению Украиной правовых требований по евроинтеграции критику репрессивной машины — пыток, незаконных задержаний, отсутствия расследований по преступлениям на почве ненависти. Все это там действительно есть. Но о ком идет речь?

Двойное государствоУже несколько дней все СМИ и блогеры обсуждают новый отчет Евросоюза по Украине Ukraine2025 Report. В нем, возможно, небезосновательно увидели критику многочисленных нарушений прав арестованных и заключенных, пыток и жестокого обращения, незаконных арестов, чрезмерной продолжительности содержания под стражей, чрезмерной длительности судебных разбирательств, отсутствия эффективных средств правовой защиты и другого. Отчет отметил Совет по правам человека при президенте РФ и напомнил о том, что в сентябре этого года Валерий Фадеев обращался по этой же проблеме к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку."Совет выражает надежду, что после публичного признания на Западе факта пыток в украинских тюрьмах будет инициировано международное обсуждение проблемы, и последуют все должные меры реагирования", — написали в соцсетях организации.Действительно, признание — это хорошо. Но признание чего именно?Во время прихода нацистов к власти в Германии там работал адвокат Эрнст Френкель. Как несложно догадаться, еврейского происхождения. Несмотря на то что прямо с 1933 года евреям запретили выступать в судах, Френкелю разрешили работать, потому что он воевал в Первую мировую. До 1938 года, до принятия Нюрнбергских законов, он умудрялся защищать политзаключенных-антифашистов, но затем был вынужден эмигрировать в США. Там, в 1941 году, на основании своей юридической практики при нацистах, он написал книгу "Двойное государство". В ней он показывает, как люди, выступавшие против режима, столкнулись с отсутствием правовой защиты, тогда как у любых других категорий населения (в том числе у обычных уголовных преступников) она была. Такое положение вещей Френкель описал через понятие "двойное государство": "нормативное государство" для тех граждан, которые приняли нацизм и которым он, соответственно, не угрожал, и "прерогативное государство" для тех, кого нацизм считал своим врагом. Первые могли жить обычной жизнью, вообще не замечая, что система изменилась, для вторых жизни не стало вообще.Именно это и происходит на Украине, именно через призму "двойного государства" и стоит посмотреть на отчет Евросоюза.Он начинается с того, что соблюдение основных прав на Украине является удовлетворительным. Все не очень хорошо, но и не категорически плохо.Осторожно применяемыми и соразмерными ситуации, по всей видимости, названы:Это не весь перечень "некоторых ограничений", продолжать можно долго.Евросоюз требует от Украины "постоянно оценивать ограничения, связанные с военным положением, и в консультациях с пострадавшими группами предпринимать необходимые шаги для отмены ограничений, если они сочтены ненужными или непропорциональными", но это требование нелепо. С какими "пострадавшими группами" Украина будет консультироваться? С осужденными на 10–15 лет за работу на почте в Купянске "коллаборационистами"? Или, может, с теми, кто прошел "спортзалы" СБУ? А с теми, кто не выжил в "спортзалах", тоже предлагается консультироваться? Можно ли проконсультироваться с закрытыми и запрещенными русскими культурными центрами? Можно ли проконсультироваться с тем, кто для "двойного государства" не существует в правовом поле?В целом — удовлетворительноВесь раздел отчета Евросоюза о международных документах по правам человека, которые подписала и приняла Украина, касается исключительно "нормативного государства", то есть той части граждан, которые принимают постмайданную систему как свою. Остальные же по факту не являются носителями никаких прав, они вне правового поля и живут как все ровно до того момента, пока их взгляды и мнения не становятся известными. Поскольку большинство из них не высказывают свои взгляды и мнения, опасаясь преследований, можно считать, что таких людей и нет вовсе. А если нет, то никого и не притесняют и не с кем консультироваться.Совершенно потрясающе звучит фрагмент отчета, в котором указано, что "сотрудничество с международными органами по правам человека и выполнение их рекомендаций в целом являются удовлетворительными", потому что Украина "ратифицировала большинство ключевых международных документов по правам человека", и при этом на 7 лет отказалась от "судебного преследования за военные преступления, совершенные ее гражданами".Для "нормативного государства" существует Евросуд.В настоящее время 694 случаев, связанных с незаконными арестами, длительностью предварительного заключения, нарушениями права на жизнь, жестоким обращением со стороны полиции, плохими условиями содержания и отсутствием надлежащей медицинской помощи, а также чрезмерной продолжительностью уголовного и гражданского судопроизводства и отсутствием эффективных средств правовой защиты находятся под надзором Совета Европы. Нам не говорят, кто эти 694 человека, но даже если представить, что все они "политические", это капля в море. По сути, те, у кого нашлись деньги на хороших адвокатов, способных написать правильную жалобу в международную инстанцию. Для остальных этот путь закрыт, а значит закрыт даже такой эфемерный шанс на справедливость.Кроме того, даже в отношении этого небольшого числа людей Украина совершенно не обязательно выполнит решения ЕСПЧ, что, кстати, отмечено в отчете. Но еще раз — "в целом созданы правовые и институциональные рамки для поощрения, защиты и обеспечения соблюдения прав человека". И да, если Евросуд рассматривает только 694 обращения, то получается, что "в целом" все хорошо. А то, что не рассматривает, того вроде как и не существует.Омбудсмен Лубинец, по мнению авторов отчета, "активен и эффективен, но по-прежнему испытывает нехватку ресурсов". Тот самый омбудсмен, который вместе с СБУ и ГУР создал проект "Хочу к своим", в рамках которого Украина пытается обменять своих "неправильных" граждан (из "прерогативного государства"), тех, на кого не распространяются права человека, на "правильных" (прежде всего из неонацистских группировок), то есть на тех, на кого они распространяются. Какой закон позволяет "обменивать" одних граждан Украины на других в другое государство, неизвестно, но Евросоюз на это внимание особо не обращает, потому что "в целом" все хорошо. Представьте, как развернется этот "активный и эффективный" омбудсмен, если у него будет достаточно ресурсов.Забавно слышать от составителей отчета о том, что Украина должна "способствовать социальной сплоченности, обеспечивая соблюдение прав граждан Украины, которые жили в условиях российской оккупации". Обычно таких граждан Украина обвиняет в "коллаборационизме" и сажает в тюрьмы. И "активный" омбудсмен активно принимает участие в травле этих несчастных, а затем составляет из них "обменный фонд" заложников.Несмотря на то что "законодательство Украины предусматривает некоторые правовые гарантии предотвращения пыток и жестокого обращения", ЕС все-таки обеспокоен тем, что на Украине пытают и требуют от ГБР повысить эффективность расследований по таким делам. Но вы же не думаете, что контролируемое Офисом президента ГБР всерьез будет расследовать пытки, осуществляемые контролируемой Офисом президента СБУ, в отношении "коллаборационистов", выведенных из правового поля, в том числе медийной машиной?"Важно обеспечить, — указано в отчете, — чтобы расследования случаев пыток и жестокого обращения проводились специализированными независимыми и беспристрастными органами". Важно, конечно. Но кто может обеспечить? И что это за органы такие? Европейские? Получающие зарплату не из бюджета Украины, который контролируется и распределяется как раз тем, кто инициирует пытки? А какие органы могут предотвратить пытки в "тайных тюрьмах" СБУ, если таковых как бы не существует? Невозможно юридически контролировать то, чего юридически нет. То же касается и мониторинга мест содержания под стражей. Кого-то пустят в подвал под зданием областного управления СБУ? Да и в конвенциональных СИЗО все тоже не просто. Проверка придет и уйдет, а людям и дальше придется находиться под полной властью тех, на кого они должны пожаловаться. Пожалуются ли?В ноябре 2024 года были приняты два закона, направленные на защиту прав осужденных. Новые законы предусматривают возможность отбывания наказания в виде общественных работ и штрафов, а также право на получение компенсации за плохие условия содержания в тюрьме. Комиссии по рассмотрению жалоб на ненадлежащие условия содержания были созданы в январе 2025 года. Но это все снова для "нормативного государства", не для выписанных из общества "коллаборационистов". Яркий пример — митрополит УПЦ Арсений, которого отпустили под залог в 1,5 млн гривен и в тот же день предъявили новое обвинение, а через пару дней снова поместили под стражу. Как учесть такое?Та же история с пробацией. Она уже есть, но не для всех, не для "коллаборационистов"."Украина не добилась прогресса в приведении своей правовой базы по защите персональных данных в соответствие с законодательством ЕС". Еще бы. Если суды продолжают использовать данные сайта "Миротворец" как доказательства в уголовных процессах против "коллаборационистов", то о какой защите персональных данных может идти речь? А видеоролики с "коллаборационистами", о недопустимости которых говорили даже такие политизированные организации, как HRW и Amnesty*? Но этот факт от ЕС ускользает.Несмотря на рейдерские захваты храмов под контролем государственных правоохранительных органов, несмотря на избиения священников и верующих, несмотря на уголовные дела и аресты за проповеди, ЕС считает, что "Украина предоставляет правовые гарантии свободы религии или убеждений", а "случаи разжигания ненависти и запугивания, основанного на религии или убеждениях, по-прежнему встречаются редко". Это поразительно, но критике не подвергся даже Закон о запрете УПЦ. Единственное, что сказано по этому поводу — он должен соответствовать международным стандартам.Эффективно и профессиональноНесмотря на закрытие всех оппозиционных СМИ еще в 2021 году, несмотря на то что журналисты, блогеры и просто люди, которые оставляют комментарии в соцсетях, массово отправляются под арест, "в целом Украина предоставляет адекватные правовые гарантии свободы выражения мнений". Просто необходимы "дальнейшие улучшения", есть к чему стремиться. Что касается запугивания журналистов, ЕС видит в этом проблему и требует прекратить и расследовать, но это касается только т. н. грантовых журналистов-расследователей, которые за деньги ЕС пишут о коррупции украинской власти. Это "свои", задача которых — держать правительство Украины на поводке. Других, например тех, кто критикует нацизм и культурно-языковую дискриминацию русских, в поле прав человека не существует — это "коллаборационисты". Да их уже и физически нет (уехали, убиты, сидят), соответственно и нет смысла говорить об их правах. Снова "нормативное" государство для одних и "прерогативное" — для других.В такой ситуации пожелание "полного восстановления плюралистического, прозрачного и независимого послевоенного медиа-пространства после окончания военного положения" может даже быть выполнено. Потому что этот плюрализм — для тех, кто остался, но не для тех, кого уже нет. А остались только те, кто поддерживают постмайданную систему.ЕС признает, что украинское законодательство, касающееся преступлений на почве ненависти, в настоящее время не соответствует европейским нормам и этот вопрос надо решать. Но все это не касается русских граждан Украины, а также политических групп, выступающих против национализма и постмайданной системы как таковой. Не касается, потому что их юридически нет. Людей, которые в нынешней ситуации осмеливаются называть себя русскими, — исчезающий процент, а критика национализма приравнивается к "российской пропаганде" и уголовно карается. Так что выходит, что формально некого защищать от преступлений на почве ненависти.Тем более что авторы отчета пишут: "План действий [по защите прав меньшинств] должен осуществляться в тесной консультации с представителями национальных меньшинств". А откуда возьмутся представители "русского меньшинства"? Один из таких потенциальных представителей — глава русской культурной общины Львова Александр Косторный — получил 15 лет за наведение российских ракет на Яворовский полигон по карте грибника. Сами же общины, если юридически где-то еще по недосмотру и сохранились, то фактически их нет. За годы гонений и дискриминации люди либо уехали из страны, либо самоизолировались во внутренней эмиграции. А на нет, как известно, и суда нет.Прекрасно, что ЕС требует от Украины в ювенальной юстиции продвигать внесудебные меры и применение наказаний, не связанных с лишением свободы, но это снова не касается "детей-коллаборационистов". О подростках, которым дают 10–15 лет за предполагаемое сотрудничество с Россией, мы писали неоднократно.Прекрасно, что в 2024 году украинская система бесплатной юридической помощи предоставила более 1 миллиона юридических услуг, а в апреле 2025 года Верховная Рада приняла закон "Об эффективной гарантии права задержанных и осужденных лиц на бесплатную юридическую помощь", который предусматривает механизм предоставления бесплатной юридической помощи адвокатом в течение 24 часов. Но что делать с тем, что облученные националистической пропагандой адвокаты часто отказываются полноценно защищать "коллаборационистов" и либо отбывают номер, либо действуют в интересах обвинения? Что делать с запугиванием адвокатов, которые готовы полноценно защищать "коллаборационистов"? Что делать с посадками в тюрьмы адвокатов, которые берутся всерьез защищать "коллаборационистов"? Хороший закон, бесспорно, только он снова не для всех, не для тех, кто выписан из "украинского" общества.Прекрасно, что украинская нормативно-правовая база по борьбе с терроризмом частично согласована с законодательством ЕС, а Украина является участницей соответствующих конвенций и протоколов ООН и Совета Европы о борьбе с терроризмом. Но что делать, если профильное ведомство — СБУ, названное в отчете "эффективным и профессиональным", само занимается террором в отношении граждан Украины с альтернативными мнениями, которые вроде как защищены Конституцией и даже законами? Что делать, если совершенно экстремистские группировки включены в состав НГУ и ВСУ? Что делать, если "террористами" назначены люди, которым не нравится война, не нравится культурно-языковая дискриминация, не нравится героизация нацистов? Формально все конвенции согласованы, а по факту их реализуют реальные террористы против тех, кого от терроризма надо было бы защищать.Нынешняя Украина — типичное "двойное государство" Френкеля. Для одной части населения — законы, конвенции и права. Эта часть населения живет в "нормативном", правовом государстве, ничуть не худшем, чем те, которые мы называем демократией. Но для другой части — "прерогативное" государство. У другой части нет ничего, потому что она выписана из граждан, она приравнена к террористам и пособникам врага, она лишена национальной и культурной идентичности, поэтому юридически нет никого, кто мог бы требовать себе таких же прав, как у всех остальных. Если ты говоришь об этом, ты идешь в тюрьму как террорист, если не хочешь в тюрьму — молчи и делай вид, что ты представитель первой группы, которую все устраивает.Поэтому отчет ЕС трудно назвать лживым. Просто он включает не все население Украины. И даже критика, которая в нем присутствует, — это не та критика, которую захотел увидеть российский СПЧ. Это критика недостатков в обеспечении правами первой части населения. О второй, о которой и говорит российский СПЧ, в отчете ЕС нет ни слова.* запрещенные в РФ организацииО том, почему в ООН видят ситуацию на Украине не так, как в ЕС, — в материале «Коллективное наказание за взгляды. ООН призывает Украину прекратить репрессии»

