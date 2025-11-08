https://ukraina.ru/20251108/putm-kinoperemog-kak-v-razgar-boevykh-deystviy-ukraina-snimaet-kino-o-nesuschestvuyuschey-pobede-1071046940.html

Путём киноперемог: как в разгар боевых действий Украина снимает кино о несуществующей победе

Путём киноперемог: как в разгар боевых действий Украина снимает кино о несуществующей победе - 08.11.2025 Украина.ру

Путём киноперемог: как в разгар боевых действий Украина снимает кино о несуществующей победе

На Украине представили трейлер боевика, посвящённого спецоперации. В его создании приняли участие боевые подразделения. И это несмотря на то, что дела у украинских военных на фронте далеки от идеальных

2025-11-08T06:33

2025-11-08T06:33

2025-11-08T06:33

эксклюзив

кирилл буданов

александр коц

вооруженные силы украины

цру

сбу

киев

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/01/1071046818_0:42:446:293_1920x0_80_0_0_877cecc6226ebb0fb91d9ade766eb513.jpg

Днём 1 ноября Минобороны России рассказало о неудачном украинском десанте под Красноармейском/Покровском."Пресечена высадка с вертолёта группы сил специальных операций ГУР в районе около 1 км северо-западнее окраины населённого пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики. Все 11 человек, высадившиеся с вертолёта, уничтожены", — указывалось в дневной сводке министерства.За несколько часов до этого украинские СМИ сообщили о том, что Главное управление разведки Минобороны Украины планирует операцию в Красноармейске."Глава ГУР Буданов* в Покровске лично руководит операцией на месте. По данным источников в Силах обороны, штурмовики ГУР вошли в районы Покровска, которые российские генералы ранее называли "захваченными". Эти территории имеют стратегическое значение для украинской логистики. В спецоперации задействованы несколько вертолётов", — сообщало "Суспільне".Также украинские медиа опубликовали видео высадки спецназовцев с вертолёта. Однако затем в российских телеграм-каналах появилось продолжение: а именно то, как высадившихся украинских спецназовцев удалось добить при помощи FPV-дронов.Притом, согласно ряду сообщений, первых трёх ГУРовцев ликвидировали на том же поле под Красноармейском, где их, низко зависнув, высадил вертолёт. Остальных добили уже в здании, где они спрятались.Как подозревают эксперты, основной задачей украинских спецназовцев было сделать фото с флагом у въездного знака с надписью "Покровск".В соцсетях уже окрестили эту неудачную операцию ГУР МОУ "Падение "Чёрного ястреба"" в честь одноимённого голливудского фильма, рассказывающего о боях американских рейнджеров в Могадишо. И это неспроста."На кадрах видео высадки украинских "спецов" в Красноармейске отчётливо видно, что ГУРовцев на точку забросил вертолёт UH-60 Black Hawk ("Чёрный ястреб" — ред.). Официально о поставках этих машин Киеву никогда не сообщалось, но известно, что спецслужбы незалежной давно используют несколько бортов. В частности, в марте 2024-го один "Чёрный ястреб" был сбит в районе Лукашовки Сумской области", — отметил член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, российский военкор Александр Коц.Он напомнил, что UH-60 — американский многоцелевой вертолёт, принятый на вооружение в 1979 году. К сегодняшнему дню было произведено более 5 тыс. машин этого типа. В зависимости от модификации, UH-60 может использоваться для переброски подразделений, разведки, уничтожения бронетехники, эвакуации раненых, противолодочных операций, радиоэлектронной борьбы. Стоимость единицы — около $22 млн.Высадившему украинских спецназовцев вертолёту, кстати, удалось уйти. Это — единственная хорошая новость для украинской стороны. Сам факт проведения такой операции свидетельствует: для Киева важнее не эффективность, но эффектность военной операции.Куда отвлекают военныхВ последнюю неделю октября на Украине вышел трейлер боевика "Киллхаус". Премьера фильма на 29 января 2026 года. Снимали картину в сжатые сроки: о начале съёмок режиссёр Любомир Левицкий заявил 14 мая 2025 года.Боевик рассказывает об операции украинских военных, призванной не только вывести гражданских из зоны боевых действий, но не допустить давления российских спецслужб на сотрудника ЦРУ."В основе ленты — реальная история первой в мире спасательной операции с использованием дронов, которую проводят спецподразделение 3-й ошбр, СБУ и ГУР. Особенностью фильма является привлечение реальных военнослужащих и ветеранов Сил обороны Украины, в частности, 3-й ошбр, СБУ (ЦСО "А"), ГУР ("Международный легион") и военного сообщества", — сообщало ещё в мае украинское агентство УНИАН.Также одну из главных ролей в фильме сыграла американка — сотрудница украинского проекта UNITED24 Media Одри МакАлпин, приехавшая на Украину в мае 2022 года. На Родине, судя по YouTube-каналу МакАлпин, дела у неё шли ни шатко ни валко: она была певицей и мультиинструменталистом. У её YouTube-канала на сегодня 943 подписчика, что немного для этой платформы. Поездка на Украину стала для МакАлпин своеобразной карьерной ступенькой."Какая честь быть частью такой потрясающей команды и съёмочной группы! Спасибо, Любомир!" — написала МакАлпин в комментарии под роликом трейлера.Кроме того, в картине действительно сняли действующих украинских военных, в т. ч. Дениса Капустина*. И это несмотря на то, что тот — командир "Русского добровольческого корпуса"*, боевого подразделения, которое участвует в операциях ГУР МОУ.Да то, что в съёмках была задействована 3-я штурмовая бригада, которая считается одним из самых боеспособных подразделений ВСУ, вряд ли помогло сделать украинскую оборону крепче. Впрочем, заинтересованность именно этой бригады в фильме понятна."Понятно, реклама Третьей штурмовой. Как только я это услышал, сразу это понял", — указал один из украинцев в комментарии к трейлеру.Т. е. снятый при помощи двух спецслужб, одного подразделения и одной бригады фильм оказался по сути роликом для завлечения в одну из многих украинских бригад рекрутов.В общем, в жертву пиару принесли обороноспособность страны.И это далеко не единственный случай.Так, 3 октября "РДК"* провёл закрытую премьеру фильма "Штурм завода" о боевых действиях на Волчанском агрегатном заводе."Помимо личного состава корпуса, на премьере было представлено высшее руководство Главного управления разведки и наши друзья из смежных подразделений", — хвастались в организации.Примечательно, что премьеру решили провести в музее истории Украины во Второй мировой войне (бывший музей Великой Отечественной войны).Особой художественной ценности поделка коллаборантов не представляет: это нарезка с камер GoPro. По сути, это некачественная, слепленная на коленке, копия пригожинского фильма "Лучшие в аду", снятого аж в 2022 году. При этом в "РДК" утверждали: это — полнометражный фильм, который показывает, что члены группировки "научились снимать настоящие классные блокбастеры".Тем временем украинская армия продолжает сдавать территорию. Обстановка для ВСУ и других украинских силовых структур крайне непростая. Из страны же бежит молодёжь. Некоторые комментаторы под трейлерами новых украинских посвящённых СВО боевиков, нахваливая фильмы, признавались: с удовольствием посмотрят картины, но только если их будут показывать в европейских кинотеатрах — ведь именно там они, эти комментаторы, и находятся. Таким образом, и как реклама службы в армии эти фильмы не годятся. Их посмотрят, напишут одобрительные комментарии в сети, но большого притока рекрутов ни 3-й ошбр, ни другим украинским бригадам ожидать не стоит.* лицо, внесённое в РФ в список террористов и экстремистов; запрещённая в РФ организацияЧитайте также: От реальных драм до киношных ужасов: как российские и украинские киноделы переосмысляют СВО

киев

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, кирилл буданов, александр коц, вооруженные силы украины, цру, сбу, киев, россия, украина