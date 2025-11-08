https://ukraina.ru/20251108/kniga-s-effektom-pogruzheniya-v-rossii-vypustili-azbuku-pobedy-1071298092.html
Книга с эффектом погружения: в России выпустили "Азбуку Победы"
Книга с эффектом погружения: в России выпустили "Азбуку Победы"
"Азбуку Победы" выпустили в России для детей и взрослых. Книга уникальна тем, что объединяет в себе красочные иллюстрации, замечательную поэзию и технологии дополненной реальности. Нужно навести камеру смартфона на страницу, и текст с картинкой оживают. На экране появляется кинохроника. Стихи о войне читают известные российские артисты, музыканты и журналисты. Автор идеи — глава общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман — рассказал журналистам Украина.ру о проекте.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
