Книга с эффектом погружения: в России выпустили "Азбуку Победы"
Книга с эффектом погружения: в России выпустили "Азбуку Победы"
"Азбуку Победы" выпустили в России для детей и взрослых. Книга уникальна тем, что объединяет в себе красочные иллюстрации, замечательную поэзию и технологии... Украина.ру, 08.11.2025
Книга с эффектом погружения: в России выпустили "Азбуку Победы"

12:29 08.11.2025
 
"Азбуку Победы" выпустили в России для детей и взрослых. Книга уникальна тем, что объединяет в себе красочные иллюстрации, замечательную поэзию и технологии дополненной реальности. Нужно навести камеру смартфона на страницу, и текст с картинкой оживают. На экране появляется кинохроника.
Стихи о войне читают известные российские артисты, музыканты и журналисты. Автор идеи — глава общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман — рассказал журналистам Украина.ру о проекте.
Лента новостейМолния