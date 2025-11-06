https://ukraina.ru/20251106/voyna-prevraschaetsya-v-kino-kiev-snimaet-film-o-vzyatii-pyaterochki-v-sudzhe-1071167454.html

Как войну превратили в кино. Киев снимает "героический эпос" о взятии "Пятерочки" в Судже

Команда "95 квартала" во главе с Зеленским, захватив власть на Украине, теперь окончательно превратила войну в пиар.

И даже кино становится полем политического действия: в прокат выходят киноленты с боксером Усиком в главной роли (его готовят на роль кандидата в президенты), на фестивале "Молодость" в Киеве призы берут фильмы британских режиссеров ("Ромчик") и украинских националистов, вроде Филипа Ильенко из партии "Свобода". А теперь можно говорить о трансформации кино в военно-пропагандистскую агитку. Тем более, что фильмы сейчас снимают не государственные киностудии, а Генштаб ВСУ или СНБО.Так, "Центр защиты информационного пространства Украины" (орган Совета нацбезопасности и обороны) подписал документы о производстве документального фильма о вторжении ВСУ в Курскую область летом прошлого года. Этот шедевр обязались слепить в рекордно короткие сроки: к 20 декабря он должен будет выйти на экраны и заменить для патриотов традиционный предновогодний советский фильм "Ирония судьбы или с легким паром".Интересно, что государство выделило на производство фильма, который решили назвать "Как казаки на Курщину ходили", 2,3 миллиона гривен ($54,7 тысяч). И это в стране, чей лидер побирается по всем европейским странам, а министр финансов признает, что дефицит госбюджета приблизился к отметке в 300 миллиардов гривен. И вот на фоне таких катастрофических цифр правительство находит деньги на "курских казаков". Правда, часть бюджетного заказа на фильм выиграли компании, связанные с зятем второго президента Украины Леонида Кучмы, Виктором Пинчуком, а также в проект вложился киевский олигарх и нардеп Григорий Суркис.Это показывает, что украинские олигархи сплотились вокруг Зеленского и готовы потакать любым его капризам. Ведь пока Зеленский сопротивляется и ведет войну, они могут быть спокойны за свои капиталы. Наблюдатели видят в этом не просто бизнес-участие, а проявление новой конфигурации лояльности элит. После трех лет войны крупный украинский капитал предпочитает не вступать в открытые конфликты с властью, а вместе с ней обогащаться на войне. Такое сотрудничество носит взаимовыгодный характер: киевский режим получает символическую поддержку и финансовые ресурсы для реализации информационных проектов, а бизнес - гарантии стабильности и "охранные грамоты" от поглощения активов Россией. Дела идут настолько хорошо, что в прошлом году Петр Порошенко* вернулся в список богатейших людей Европы: только за месяц он зарабатывает около миллиарда гривен. По версии украинского агентства УНН, один из источников прибыли Порошенко* - военные облигации. Вдвое выросло состояние и Рината Ахметова, владельца ДТЭК и "Метинвеста", чье богатство в 2025 году увеличилось с $4 миллиардов до $7,9 миллиардов. Надо думать, что и Виктор Пинчук, и Григорий Суркис, и Игорь Коломойский* тоже не голодают. И от своих щедрот подкидывают Зеленскому на кино, которое побуждает украинцев продолжать такое прибыльное дело, как война.В картине покажут, как планировалась и проходила Курская операция и почему подразделения ВСУ в итоге покинули территорию России. По замыслу авторов, фильм должен поднять боевой дух военных и показать, что Украина способна вести боевые действия против России на её территории. Ну, и конечно же, отвлечь обывателей от сдачи "фортець" Покровск и Мирноград. Аккурат к этому событию и выйдет пафосная документалка, снизив эффект от "покровского котла".С помощью кино о храбром наступлении бандеровцев режиссеры намереваются приободрить боевиков. Но вот получится ли убедить простых украинцев, которые уже сегодня задают главкому ВСУ Сырскому ехидный вопрос: "не пришла ли пора обменять Суджу на Покровск?" Действительно, почти год назад Зеленский заявлял, что предложит Москве обменять занятые ВСУ территории в Курской области на утраченные Украиной земли. Правда, после полной зачистки курской земли от украинских подразделений об обменах просроченный президент больше не заикается. Вместо этого он пытается превратить зраду в перемогу - как раз с помощью фильмов о том, как казаки завоевали "Пятерочку" в Судже.Еще раз повторим: целью таких проектов становится не документальная реконструкция, а создание эмоционального нарратива, способного поддерживать чувство национального превосходства у сельских ариев. Кроме того, власть и военные используют кино как инструмент психологического восстановления имиджа после болезненных неудач. Такой подход хорошо вписывается в логику современной медиаполитики Украины: кризисы "переплавляются" в этапы героического пути. Даже операции, завершившиеся потерями, получают вторую жизнь в информационном пространстве. Это помогает поддерживать пресловутый боевой дух, но усиливает внутренние противоречия .Например, героизацию "курских штурмовиков" из ВСУ уже осудили оппоненты Зеленского. Одни, как депутат Алексей Гончаренко* привлекли внимание к нелепой трате бюджетных средств, играя на эмоциях обнищавших украинцев. "Я так понимаю, что денег у нас много", - комментирует событие депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* и добавляет, что не так давно вышел аналогичный фильм в двух частях, выпущенный Генштабом ВСУ.А бывший главком ВСУ Валерий Залужный так и вообще разнес идею этого "героического эпоса" в пух и прах, признав, что попытка вторжения украинской армии в Курскую область обошлась Украине очень дорого. И хотя по оценке военных спецов из Киева "Курская операция" должна была стать переломом и психологическим ударом по России, она обернулась для Украины стратегическим капканом и катастрофой. Достаточно сказать, что в Курской области ВСУ потеряли пятую часть всей поставленной Западом военной помощи. Наверняка противники Зеленского еще сыграют на этих чувствительных струнах - например, во время премьеры документальной "саги" от СНБО.Тем не менее, команда Зеленского штампует и будет продолжать штамповать подобные киноленты. Ведь производство таких фильмов рассматривается не только как элемент патриотического воспитания, но и как способ управления коллективным восприятием. Не секрет ведь, что военные и политические коммуникационные штабы в Киеве давно используют кино и сериалы для закрепления ключевых нарративов киевского режима: "выход на границы 1991 года", "возвращение украинских территорий", "скорый распад России", ну и конечно, классика жанра: "Запад нам поможет". Нет сомнений, что сказ про то, как казаки на Курск ходили, будет показан и западной аудитории c целью демонстрации потенциала украинской армии, которая по словам националиста Дмитрия Корчинского* и до Урала может дойти, если европейцы раскошелятся.Но как бы мы не насмехались над военными киномифами Украины, а приходится признать очевидные вещи. Во-первых, на Украине кинопроизводство уже милитаризировано, все фильмы которые сходят с киноконвеера так или иначе касаются войны, армии, подвигов ВСУ и нацбатов.Во-вторых, интерес к военному кино совпал с падением доверия к традиционным СМИ. Даже самые свидомые граждане начинают сомневаться в информации "телемарафона", ну так значит надо заманить их в кинотеатры, пересадить с диванов в кресла кинозалов. А фильмы которые там демонстрируют, по замыслу "95 квартала", должны выполнять ту же функцию, что в 1940–1950-х годах выполняли фронтовые хроники: формировать образ единой цели и оправданности происходящего. Вот же парадокс: декоммунизация декоммунизацией, а практики пропаганды заимствуются у КПСС.В-третьих, военное кино на Украине становится не просто культурным фоном, а частью стратегии информационной мобилизации.Через экранную репрезентацию войны киевский режим пытается укрепить устойчивость граждан к негативным новостям с фронта, а заодно создать визуальный образ украинского всепобеждающего героя.Правда, ставка на "военную кинопоэтику" имеет и свои риски. Превращение искусства в пропаганду очень быстро отзовется и утратой общественного доверия, и нивелированием самого понятия культуры. Впрочем, можно ли говорить о культуре в стране, где запрещают читать книги Пушкина, слушать "вражеские" песни на русском языке и смотреть мультики про Машу и медведя?Подробнее о последних культурных событиях - в статье "Кирпичные узоры, снос памятника Гайдару, кино о диверсантах. События культуры"* Внесены в РФ в список террористов и экстремистов

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

