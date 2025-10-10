https://ukraina.ru/20251010/polsha-govorit-khvatit-polovina-polyakov-schitaet-pomosch-bezhentsam-c-ukrainy-chrezmernoy-1069895643.html

Польша говорит "хватит". Половина поляков считает помощь беженцам c Украины чрезмерной

Свежий опрос общественного мнения в Польше показал, что отношение поляков к приему украинских беженцев в очередной раз ухудшилось, что соответствует тенденции, наблюдаемой с середины 2023 года.

украина

В четверг, 9 октября, были обнародованы результаты опроса "Поляки о помощи беженцам из Украины и будущем войны", проведённого польским Центром исследования общественного мнения (Centrum Badania Opinii Społecznej, CBOS) во второй половине сентября этого года. Главные его моменты: половина опрошенных считает чрезмерной помощь, которую Польша предоставляет беженцам с Украины, и меньше половины выступает за дальнейший их приём. С другой стороны, по обоим этим пунктам польское общество разделилось почти пополам.Впервые в подобном исследовании социологи CBOS задали полякам вопрос об их отношении к помощи, которую польское государство оказывает украинцам. "В польском обществе преобладает мнение, что помощь, которую наша страна оказывает беженцам с Украины, слишком велика (50%), хотя лишь немного меньший процент опрошенных считает, что её масштаб является адекватным (46%)", – сказано в отчёте.Однако ключевым вопросом был другой, который CBOS ставит полякам много лет, – о самом приёме Польшей украинских беженцев. "Доля голосов в поддержку дальнейшего приёма беженцев с Украины самая низкая (48%), а доля голосов против – самая высокая (45%) с тех пор, как CBOS начал отслеживать этот момент, то есть с момента российской аннексии Крыма", – говорится в пояснительной записке к результатам опроса. Социологи отмечают, что за последние полгода отношение поляков к украинским беженцам ухудшилось, что соответствует тенденции, наблюдаемой с середины 2023 года.Хотя в целом польское общество по вопросу украинских беженцев раскололось почти напополам, однако в конкретных социальных группах ситуация иная. К примеру, в поддержку дальнейшего приёма беженцев с Украины выступают только 43% опрошенных женщин, тогда как мужчин – 52%. Очевидно, это связано с тем, что большинство приезжих с Украины составляют женщины, в которых поляки видят потенциальных партнёрш, а полячки – конкуренток, в первую очередь на "брачном рынке".Поддержку приёма украинских беженцев реже выражают поляки с более низким доходом (36% среди респондентов с самым низким доходом – против 69% среди респондентов с самым высоким), жители сельской местности (36% – против 64% в крупнейших городах) и люди с более низким уровнем образования (25% с начальным или неполным средним образованием – против 63% с высшим образованием). Самый низкий уровень поддержки зафиксирован среди молодых поляков – 21%, тогда как в самой старшей возрастной группе этот показатель достигает 51%. Учитывая сферы, в которых работают украинцы в Польше, тут в первую очередь речь идёт о восприятии их как конкурентов на рынке труда.Что касается политической ориентации, то сторонники оппозиционных правых партий ("Право и Справедливость" и "Конфедерация") поддерживают приём украинских беженцев меньше (45%), чем сторонники правящей леволиберальной коалиции (61%). Больше других в поддержку дальнейшего приёма беженцев выступают избиратели левацкой партии "Вместе" и либеральной "Гражданской коалиции" польского премьера Дональда Туска (более 70% в обоих случаях).Напомним, что в конце сентября 2025 года президент Польши Кароль Навроцкий, выдвиженец "Права и Справедливости", внёс в Сейм законопроект, криминализирующий бандеровскую идеологию. Правительство страны, благоволящее украинским националистам, до сих пор не определилось со своей позицией по этому вопросу.Если по вопросу самого приёма беженцев можно говорить о расколе польского общества, то относительно социальной помощи украинцам поляки более объединены. Подавляющее большинство опрошенных (58%) считает, что доступ к льготам и услугам, таким как программа "800 плюс" (ежемесячная выплата на каждого ребёнка в сумме 800 злотых, т.е. почти 200 долларов – прим.) или бесплатное здравоохранение, должны иметь только те граждане Украины, которые работают и платят налоги в Польше.При этом каждый четвёртый респондент (25%) заявил, что, помимо работы и уплаты налогов в Польше, желающие воспользоваться упомянутыми услугами украинцы должны также доказать своё право на статус беженца. А 8% опрошенных считают, что украинцам в Польше вообще не следует предоставлять доступ к таким услугам.Что же касается перспектив завершения вооружённого конфликта на Украине, то более половины поляков считает, что приоритетом для Киева должно быть заключение мира, даже если это потребует территориальных уступок, – хотя процент таких ответов несколько снизился (с 58% в марте до 54% ​​в сентябре). Прогнозы поляков относительно итогов конфликта также мало изменились. Большинство опрошенных по-прежнему считает, что Украине придётся отказаться от части своей территории, но их доля также снизилась за последние полгода – с 67% до 60%.Хотя социологи спрашивали поляков об их отношении к помощи, которую Польша как государство оказывает приехавшим украинцам, а не Украине в целом, однако беспрецедентная поддержка Киева со стороны Варшавы, очевидно, также повлияла на результаты опроса. Ведь только в 2022-23 годах помощь польского правительства Украине составила около 25 млрд евро.Согласно отчёту "Польская помощь Украине 2022-2023", представленному 9 октября в канцелярии премьер-министра Польши, общая сумма гуманитарной и экономической помощи, предоставленной правительством и подведомственными ему государственными учреждениями, за этот период составила около 90 миллиардов злотых. Председатель правительственного Совета по сотрудничеству с Украиной Павел Коваль пояснил, что на данном этапе есть полные данные только за эти годы, но польская помощь Украине и украинцам продолжается. "Польша отдала то, что имела, и тогда, когда это было необходимо, а теперь те, кто дозировал поддержку, притворяются самыми большими помощниками", – подчеркнул Коваль.Согласно отчёту, помощь Киеву со стороны Варшавы в 2022-2023 годах составила в пересчёте с национальной валюты 25 млрд евро, или 3,82% польского ВВП. По объёму государственной помощи Украине Польша занимает третье место в мире – после США (68 млрд евро, 0,31% ВВП) и Германии (33 млрд евро, 0,84% ВВП), и опережает Великобританию (13 млрд евро, 0,45% ВВП). Но по соотношению объёма помощи к ВВП Польша находится на первом месте."Мы подготовили этот отчёт, чтобы задокументировать огромную поддержку, оказанную польским государством и обществом Украине и украинцам после вторжения России", – заявил Павел Коваль. Он добавил, что отчёт призван стать аргументом Варшавы в международных отношениях и отметить усилия Польши и поляков.Но поляки не скрывают и своих планов по частичной компенсации выделенных Киеву средств. На вопрос, повлияет ли масштаб польской помощи Украине и её гражданам на то, как к Польше будут относиться в процессе модернизации и восстановления Украины, Павел Коваль ответил: "Польша была первой в помощи, и будет первой в восстановлении – предполагаю, что именно так и будет". Он также сослался на соответствующее заявление Владимира Зеленского.Руководитель программ Восточной Европы Польского института международных отношений (структура МИД Польши), один из авторов отчёта Даниэль Шелиговский уверен, что документ описывает историю польского успеха. Он считает, что Польша слишком скромно рассказывает о масштабах своей помощи Украине, ведь другие страны не столь сдержаны в этом вопросе. "Мы мало хвастаемся", – подчеркнул Шелиговский.Как сотрудник внешнеполитического ведомства, он явно имел в виду заграничную аудиторию. Поляки же и без дополнительного хвастовства их правительства со своей оценкой помощи Украине и украинцам уже определились.О других тенденциях в политической жизни Восточной Европы - в статье ""Европу списывают": Сидоров о скрытом мотиве заявления Меркель о Польше и Прибалтике"

Олег Хавич

Олег Хавич

украина, польша, киев, кароль навроцкий, владимир зеленский, сейм, мид, эксклюзив