Как Европа может защитить себя? Захарова об альянсе внутри Европы
Как Европа может защитить себя? Захарова об альянсе внутри Европы
Венгерский премьер хочет объединиться с коллегами из Чехии и Словакии, чтобы согласовывать позиции перед встречами лидеров ЕС. Такой альянс может затруднить... Украина.ру, 07.11.2025
Венгерский премьер хочет объединиться с коллегами из Чехии и Словакии, чтобы согласовывать позиции перед встречами лидеров ЕС. Такой альянс может затруднить принятие решений в ЕС по финансированию военной помощи Украине. Как складывание такого альянса может повлиять на завершение конфликта на Украине, объяснила официальный представитель МИД России Мария Захарова журналисту издания Украина.ру Анне Черкасовой.
Как Европа может защитить себя? Захарова об альянсе внутри Европы

17:12 07.11.2025
 
Венгерский премьер хочет объединиться с коллегами из Чехии и Словакии, чтобы согласовывать позиции перед встречами лидеров ЕС. Такой альянс может затруднить принятие решений в ЕС по финансированию военной помощи Украине.
Как складывание такого альянса может повлиять на завершение конфликта на Украине, объяснила официальный представитель МИД России Мария Захарова журналисту издания Украина.ру Анне Черкасовой.
16:22
"Личность заменили на личинку": Захарова ответила на вопрос Украина.ру о деградации западных элитОфициальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге для журналистов 7 ноября ответила на вопрос издания Украина.ру относительно прогрессирующей деградации западных элит, которая проявляется в утрате понимания целей развития общества и личности
