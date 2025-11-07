Как Европа может защитить себя? Захарова об альянсе внутри Европы
Венгерский премьер хочет объединиться с коллегами из Чехии и Словакии, чтобы согласовывать позиции перед встречами лидеров ЕС. Такой альянс может затруднить принятие решений в ЕС по финансированию военной помощи Украине.
Как складывание такого альянса может повлиять на завершение конфликта на Украине, объяснила официальный представитель МИД России Мария Захарова журналисту издания Украина.ру Анне Черкасовой.
