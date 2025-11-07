https://ukraina.ru/20251107/kak-evropa-mozhet-zaschitit-sebya-zakharova-ob-alyanse-vnutri-evropy-1071265682.html

Как Европа может защитить себя? Захарова об альянсе внутри Европы

2025-11-07T17:12

видео

европа

украина

чехия

мария захарова

ес

Венгерский премьер хочет объединиться с коллегами из Чехии и Словакии, чтобы согласовывать позиции перед встречами лидеров ЕС. Такой альянс может затруднить принятие решений в ЕС по финансированию военной помощи Украине. Как складывание такого альянса может повлиять на завершение конфликта на Украине, объяснила официальный представитель МИД России Мария Захарова журналисту издания Украина.ру Анне Черкасовой.

