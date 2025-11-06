Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 6 ноября - 06.11.2025 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 6 ноября
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
2025-11-06T10:13
По его словам, российские войска проводят зачистку Купянска и ведут городские бои в Константиновке.
купянск, константиновка, александр "варяг" матюшин, украина.ру, видео, северск, краматорск
Купянск, Константиновка, Александр "Варяг" Матюшин, Украина.ру, Видео, Северск, Краматорск

Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, российские войска проводят зачистку Купянска и ведут городские бои в Константиновке.
Их не выпустят: Покровск окружен, Киев против "зеленого коридора"Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска готовы открыть "зелёный коридор" для представителей западных и украинских СМИ, которые пожелают посетить окруженных украинских военных в районе Купянска и в районе Красноармейска. Суммарно в котлах находится до 10 тысяч украинских солдат.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
