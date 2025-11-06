Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 6 ноября
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, российские войска проводят зачистку Купянска и ведут городские бои в Константиновке.
1 ноября, 13:05Их не выпустят: Покровск окружен, Киев против "зеленого коридора"Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска готовы открыть "зелёный коридор" для представителей западных и украинских СМИ, которые пожелают посетить окруженных украинских военных в районе Купянска и в районе Красноармейска. Суммарно в котлах находится до 10 тысяч украинских солдат.
