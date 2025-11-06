СК РФ рассказал о расследовании преступлений киевского режима - 06.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251106/sk-rf-rasskazal-o-rassledovanii--prestupleniy-kievskogo-rezhima-1071202119.html
СК РФ рассказал о расследовании преступлений киевского режима
СК РФ рассказал о расследовании преступлений киевского режима - 06.11.2025 Украина.ру
СК РФ рассказал о расследовании преступлений киевского режима
Российскими следователями возбуждено свыше восьми тысяч уголовных дел о преступлениях киевского режима, включая руководство Украины. Об этом 6 ноября заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин
2025-11-06T16:29
2025-11-06T16:29
новости
россия
украина
лнр
александр бастрыкин
пашинский
валентин наливайченко
ск рф
украина.ру
александр литвиненко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/06/1071201409_0:77:843:551_1920x0_80_0_0_6fc843885cbdd04974380f699161e85b.jpg
В рамках XIX Международной научно-практической конференции "Державинские чтения" в СК России начала работу сессия РПА Минюста России "Расследование преступлений киевского режима". Председатель СК России выступил с докладом, в котором рассказал о ходе и результатах расследования."Действующий на Украине откровенно нацистский режим и созданные им боевые террористические формирования совершают преступления, сопоставимые с преступлениями немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны, а нередко превосходят их", - заявил глава СК РФ.Бастрыкин назвал количество возбуждённых уголовных дел в отношении лиц, чьи действия после государственного переворота на Украине были квалифицированы как уголовно наказуемые деяния."Следователями СК России с 2014 года возбуждено свыше восьми тысяч уголовных дел о преступлениях киевского режима в отношении 2 198 лиц, включая руководство Украины, членов радикальных объединений, представителей украинских силовых структур и иностранных наемников", - сообщил глава ведомства. По го словам, за весь период следствия по уголовному делу, возбужденному по факту применения в Донбассе запрещенных средств и методов ведения войны, допрошено более 266 тысяч человек, признано потерпевшими более 132 тысяч, в том числе 24 344 несовершеннолетних.По данным СК РФ, в ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областях в результате агрессии киевского режима с 2014 года пострадало не менее 27 108 мирных жителей. Из них убиты 7 256, в том числе 226 несовершеннолетних, получили ранения различной степени тяжести 19 852 человека, включая 1 122 ребенка.Заочно предъявлены обвинения 75 лицам из числа высшего военного и политического руководства Украины. Все они объявлены в межгосударственный розыск. Кроме этого, 63 фигуранта объявлены в международный розыск.В частности, обвинения предъявлены бывшим членам Совета национальной безопасности и обороны Украины Яценюку, Пашинскому, Наливайченко, Литвиненко и другим."Судами по существу рассмотрено 745 уголовных дел, обвинительные приговоры постановлены в отношении 1 003 лиц. Наказание в виде пожизненного лишения свободы назначено 63 лицам", - рассказал Бастрыкин. Ранее на эту тему: СК РФ рассказал о расследовании преступлений военного и политического руководства Украины в ДНР и ЛНР Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
лнр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/06/1071201409_0:0:817:613_1920x0_80_0_0_785ce54e42cda20dde1ed7f5d4676faa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, лнр, александр бастрыкин, пашинский, валентин наливайченко, ск рф, украина.ру, александр литвиненко, яценюк арсений, новые регионы, ато, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, расследование, криминал, уголовное дело, следственный комитет, следствие, следственный комитет рф, следователи, иностранные наемники, мирные жители, военные преступления
Новости, Россия, Украина, ЛНР, Александр Бастрыкин, Пашинский, Валентин Наливайченко, СК РФ, Украина.ру, Александр Литвиненко, Яценюк Арсений, Новые регионы, АТО, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, Расследование, криминал, уголовное дело, Следственный комитет, следствие, Следственный Комитет РФ, следователи, иностранные наемники, мирные жители, Военные преступления

СК РФ рассказал о расследовании преступлений киевского режима

16:29 06.11.2025
 
© Фото : Следком / Telegram
- РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© Фото : Следком / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Российскими следователями возбуждено свыше восьми тысяч уголовных дел о преступлениях киевского режима, включая руководство Украины. Об этом 6 ноября заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин
В рамках XIX Международной научно-практической конференции "Державинские чтения" в СК России начала работу сессия РПА Минюста России "Расследование преступлений киевского режима". Председатель СК России выступил с докладом, в котором рассказал о ходе и результатах расследования.
"Действующий на Украине откровенно нацистский режим и созданные им боевые террористические формирования совершают преступления, сопоставимые с преступлениями немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны, а нередко превосходят их", - заявил глава СК РФ.
Бастрыкин назвал количество возбуждённых уголовных дел в отношении лиц, чьи действия после государственного переворота на Украине были квалифицированы как уголовно наказуемые деяния.
"Следователями СК России с 2014 года возбуждено свыше восьми тысяч уголовных дел о преступлениях киевского режима в отношении 2 198 лиц, включая руководство Украины, членов радикальных объединений, представителей украинских силовых структур и иностранных наемников", - сообщил глава ведомства.
По го словам, за весь период следствия по уголовному делу, возбужденному по факту применения в Донбассе запрещенных средств и методов ведения войны, допрошено более 266 тысяч человек, признано потерпевшими более 132 тысяч, в том числе 24 344 несовершеннолетних.
По данным СК РФ, в ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областях в результате агрессии киевского режима с 2014 года пострадало не менее 27 108 мирных жителей. Из них убиты 7 256, в том числе 226 несовершеннолетних, получили ранения различной степени тяжести 19 852 человека, включая 1 122 ребенка.
Заочно предъявлены обвинения 75 лицам из числа высшего военного и политического руководства Украины. Все они объявлены в межгосударственный розыск. Кроме этого, 63 фигуранта объявлены в международный розыск.
В частности, обвинения предъявлены бывшим членам Совета национальной безопасности и обороны Украины Яценюку, Пашинскому, Наливайченко, Литвиненко и другим.
"Судами по существу рассмотрено 745 уголовных дел, обвинительные приговоры постановлены в отношении 1 003 лиц. Наказание в виде пожизненного лишения свободы назначено 63 лицам", - рассказал Бастрыкин.
Ранее на эту тему: СК РФ рассказал о расследовании преступлений военного и политического руководства Украины в ДНР и ЛНР
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаЛНРАлександр БастрыкинПашинскийВалентин НаливайченкоСК РФУкраина.руАлександр ЛитвиненкоЯценюк АрсенийНовые регионыАТОСВОновости СВО Россияновости СВО сейчасРасследованиекриминалуголовное делоСледственный комитетследствиеСледственный Комитет РФследователииностранные наемникимирные жителиВоенные преступления
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:50Конфискуют ли активы "Лукойла" и сможет ли Орбан убедить Трампа: Хавич о мелкой войнушке за нефть
16:44Армия России на Гуляйпольском направлении контролирует Сладкое
16:40Ядерная гонка на старте. Чем ответит Россия США и заинтересует Китай
16:29СК РФ рассказал о расследовании преступлений киевского режима
16:28Заслуженное возмездие: СК предъявил обвинения 75 высшим руководителям Украины за преступления в Донбассе
16:25Фактор Шуленбурга: Стоякин о мягкой силе России
16:22ВСУ репрессируют жителей Купянска, отказавшихся от эвакуации
16:13В Финляндии пытаются оградить детей от русской культуры под предлогом "травмы войны"
16:06Украинских полицейских используют в зоне СВО как пехоту
16:00"Инкубатор", "рекордсмен", "ископаемое" и "призрак": 65 лет киевскому метрополитену
15:56Российские удары парализовали ключевые железнодорожные маршруты ВСУ в Донбассе
15:46Коррупционный скандал вокруг Зеленского, ЕС ужесточает политику в отношении россиян. Главное к этому часу
15:35Павлоград и соседние населённые пункты остались без света
15:35Кристофер Хелали: Неоконсервативная идеология холодной войны все еще доминирует в США
15:23Украинские пропагандисты в ярости потрясают российским учебником истории
15:12Зеленскому понадобился визит главы Католической церкви
15:06Польский президент заявил о "неблагодарности" Украины и требует решения спорных вопросов
15:02Полковник Геннадий Алехин: Россия дожимает ВСУ в Волчанске и Купянске, чтобы ударить на Печенеги и Чугуев
14:52Латвия отправляет на Украину 21 БТР
14:50Европа толкает Киев на новое преступление: готовится провокация с массовыми жертвами
Лента новостейМолния