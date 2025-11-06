https://ukraina.ru/20251106/sk-rf-rasskazal-o-rassledovanii--prestupleniy-kievskogo-rezhima-1071202119.html

СК РФ рассказал о расследовании преступлений киевского режима

Российскими следователями возбуждено свыше восьми тысяч уголовных дел о преступлениях киевского режима, включая руководство Украины. Об этом 6 ноября заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/06/1071201409_0:77:843:551_1920x0_80_0_0_6fc843885cbdd04974380f699161e85b.jpg

В рамках XIX Международной научно-практической конференции "Державинские чтения" в СК России начала работу сессия РПА Минюста России "Расследование преступлений киевского режима". Председатель СК России выступил с докладом, в котором рассказал о ходе и результатах расследования."Действующий на Украине откровенно нацистский режим и созданные им боевые террористические формирования совершают преступления, сопоставимые с преступлениями немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны, а нередко превосходят их", - заявил глава СК РФ.Бастрыкин назвал количество возбуждённых уголовных дел в отношении лиц, чьи действия после государственного переворота на Украине были квалифицированы как уголовно наказуемые деяния."Следователями СК России с 2014 года возбуждено свыше восьми тысяч уголовных дел о преступлениях киевского режима в отношении 2 198 лиц, включая руководство Украины, членов радикальных объединений, представителей украинских силовых структур и иностранных наемников", - сообщил глава ведомства. По го словам, за весь период следствия по уголовному делу, возбужденному по факту применения в Донбассе запрещенных средств и методов ведения войны, допрошено более 266 тысяч человек, признано потерпевшими более 132 тысяч, в том числе 24 344 несовершеннолетних.По данным СК РФ, в ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областях в результате агрессии киевского режима с 2014 года пострадало не менее 27 108 мирных жителей. Из них убиты 7 256, в том числе 226 несовершеннолетних, получили ранения различной степени тяжести 19 852 человека, включая 1 122 ребенка.Заочно предъявлены обвинения 75 лицам из числа высшего военного и политического руководства Украины. Все они объявлены в межгосударственный розыск. Кроме этого, 63 фигуранта объявлены в международный розыск.В частности, обвинения предъявлены бывшим членам Совета национальной безопасности и обороны Украины Яценюку, Пашинскому, Наливайченко, Литвиненко и другим."Судами по существу рассмотрено 745 уголовных дел, обвинительные приговоры постановлены в отношении 1 003 лиц. Наказание в виде пожизненного лишения свободы назначено 63 лицам", - рассказал Бастрыкин. Ранее на эту тему: СК РФ рассказал о расследовании преступлений военного и политического руководства Украины в ДНР и ЛНР Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

