https://ukraina.ru/20251028/sk-rf-rasskazal-o-rassledovanii--prestupleniy-voennogo-i-politicheskogo-rukovodstva-ukrainy-v-dnr-i-1070790898.html

СК РФ рассказал о расследовании преступлений военного и политического руководства Украины в ДНР и ЛНР

Следственный комитет России продолжает расследование преступлений, совершенных представителями военного и политического руководства Украины в отношении гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик. Об этом 28 октября сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

2025-10-28T13:38

новости

украина

россия

донбасс

ск рф

скр

луганская народная республика

вооруженные силы украины

следственный комитет

расследование

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/19/1061338617_0:12:1261:721_1920x0_80_0_0_7104da6e331593e7618e74ced9131f71.jpg

Расследование ведёт ГСУ СК России."Когда в 2014 году жители Донбасса не согласились с госпереворотом на Украине и последовавшими за ним антиконституционными решениями, направленными на лишение граждан основных прав, включая ограничения на использование русского языка, киевский режим начал намеренное уничтожение людей", - сказала Петренок.Она отметила, что население Донбасса исторически объединяет национальные группы русских, украинцев и других народов. Их связывает многовековая общая история возникновения и совместного проживания на одной территории, единые социально-экономические связи, менталитет, культура, традиции, обычаи и русская языковая и религиозная идентификация. "В ответ на свободное выражение мнения и отказ признать нелегитимную власть высшее политическое и военное руководство Украины, намереваясь силовым путем получить контроль над территориями и ресурсами Донбасса, приняло решение о частичном уничтожении населения Донецкой и Луганской областей путём убийства жителей указанных регионов, причинения им тяжкого вреда здоровью и создания жизненных условий, рассчитанных на их физическое уничтожение", - сказала Петренко.По данным СК РФ, к реализации этого плана руководством Украины были привлечены подразделения Нацгвардии, Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины и иных вооруженных формирований, в том числе националистов и наемников. Они, используя различные формы вооружений, включая боевую авиацию, тактические ракетные комплексы "Точка-У", системы залпового огня, ствольную артиллерию, танки, минометы и иные виды вооружения неизбирательного действия, систематически производили и производят обстрелы мирных городов указанных республик. "В рамках расследования уголовного дела СКР установлено, что в результате украинских карательных операций с апреля 2014 года в ЛНР и ДНР пострадало более 18 тыс. мирных жителей, из которых более 5 тыс. были убиты, остальным причинены серьезные травмы и увечья", - рассказала Петренко. Кроме того, в результате многолетних зверств полностью и частично разрушено более 153 тыс. объектов гражданской инфраструктуры, включающих преимущественно объекты жилого фонда, образовательных, медицинских организаций и учреждений, объектов социального назначения, производственных и торговых предприятий и организаций, объектов жизнеобеспечения, коммунального хозяйства и критической инфраструктуры. Жители ДНР и ЛНР были лишены общечеловеческих прав, в том числе права на жизнь, защиту материнства, детства, семьи, чести и человеческого достоинства, образования, свободу совести и вероисповедания, достойный труд, охрану здоровья и медицинскую помощь. Более двух миллионов жителей народных республик вынужденно покинули свои постоянные места проживания из-за реальной угрозы жизни, а также в связи с созданием невыносимых для проживания условий.По данным СК РФ, с 2014 года и до вхождения народных республик в состав России численность их населения сократилась с 6,5 млн. до 4,5 млн. человек за счет вынужденного переселения жителей, снижения рождаемости, увеличения смертности и естественной убыли населения. "Исходя из собранных доказательств следствие полагает, что киевским режимом с 2014 года совершается геноцид мирных жителей Донбасса, направленный на уничтожение гражданского населения, создание невыносимых условий жизни людей и насильственное стирание национальной идентичности", - заявила официальный представитель российского ведомства.Петренко заверила, что СК России продолжит документировать преступления киевского режима против мира и безопасности человечества.Ранее на эту тему: ЕСПЧ отклонил жалобы пострадавших от ВСУ жителей Донецкой и Луганской областей.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Пушечное мясо" по-французски, украинский план перемирия и крах ВСУ. Хроника событий на 13:00 28 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

новости, украина, россия, донбасс, ск рф, скр, луганская народная республика, вооруженные силы украины, следственный комитет, расследование, военные преступления, русский донбасс, сво, новости сво россия, ато, мирные жители, гуманитарная катастрофа